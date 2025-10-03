ETV Bharat / entertainment

అమ్మాయి అని రిప్లై ఇవ్వగానే న్యూడ్ ఫొటోలు పెట్టాలని అడిగారు: అక్షయ్‌

సైబర్​ నేరాలపై అక్షయ్​ కుమార్​ - పాఠశాలలో సబ్​జెక్ట్​ ఉంటే బాగుంటుందన్న హీరో!

Akshay Kumar On Online Games
Akshay Kumar On Online Games (Source: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 3, 2025 at 4:38 PM IST

Updated : October 3, 2025 at 4:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Akshay Kumar On Online Games: దేశవ్యాప్తంగా రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న సైబర్ నేరాలపై బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్ కుమార్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. సైబర్ అవేర్‌నెస్ మంత్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఆయన, తన 13 ఏళ్ల కుమార్తెకు ఎదురైన ఘటనను స్టేజ్‌పైనే బహిర్గతం చేశారు. ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడుతున్న సమయంలో తన కుమార్తె సైబర్ వేధింపులకు గురైన విషయాన్ని వెల్లడించిన అక్షయ్ ఇప్పటి పరిస్థితుల్లో సైబర్ భద్రతపై అవగాహన ఎంత అవసరమో ప్రస్తావించారు.

ఆమె ఆడుతున్న గేమ్‌లో తొలుత ప్రశంసలు, ఆపై అసభ్యంగా
ఆన్‌లైన్ గేమ్స్‌లో చాలాసార్లు పరిచయం లేని వ్యక్తులతో ఆట ఆడాల్సి వస్తుందని అక్షయ్ తెలిపారు. 'ఒకసారి ఆడుతుండగా, 'నీవు బాగా ఆడుతున్నావ్' అంటూ ఒక మెసేజ్ వచ్చింది. తర్వాత ఆమె ఎక్కడ ఉంటుందో, ఆడా మగా అనే ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఆమె 'ఫీమేల్' అని సమాధానమిచ్చిన వెంటనే, అశ్లీలంగా ప్రవర్తిస్తూ న్యూడ్ ఫోటోలు పంపమని అడిగారు' అని ఆయన అన్నారు. ఈ వేధింపుల వల్ల భయపడిన తన కుమార్తె వెంటనే ఫోన్ స్విచాఫ్ చేసి,తల్లిదండ్రుల వద్దకు వెచ్చిందన్నారు.'ఆమె తన తల్లితో విషయాన్ని షేర్ చేయడం మాకు ఆ ఘటనను గుర్తించి చర్యలు తీసుకునే అవకాశం కల్పించింది' అని అన్నారు.

సైబర్ నేరాలు పిల్లలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నాయి
అక్షయ్ కుమార్ వెల్లడించిన ఈ ఘటన, సైబర్ నేరగాళ్లు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారన్నదానికి బలమైన ఉదాహరణ. 'ఇది కేవలం మా కుమార్తెకు మాత్రమే కాదు దేశంలో వేలాది మంది బాలబాలికలకు జరుగుతోంది. చాలా మంది పిల్లలు అసభ్య మెసేజ్‌లు, బెదిరింపులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొందరైతే భయంతో చెప్పుకోలేకపోతున్నారు' అని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

చదువులో భాగంగా సైబర్ సురక్షితత్వంపై సబ్జెక్ట్ ఉండాలి
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలు చిన్న వయసులోనే మొబైల్, గేమింగ్, సోషల్ మీడియా వాడకంలోకి వస్తున్నారని గుర్తు చేసిన అక్షయ్ కుమార్, సైబర్ భద్రతపై విద్యార్థులకు స్పష్టమైన అవగాహన కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. 'ఇస్కూల్ చదువుల్లోనే ఒక ప్రత్యేక సబ్జెక్ట్‌ రూపంలో సైబర్ సేఫ్టీను ప్రవేశపెట్టాలి. నేటి తరం, రేపటి భవిష్యత్తు సురక్షితంగా ఉండాలంటే ఇది తప్పనిసరి' అని చెప్పారు.

భారత ప్రభుత్వానికి సూచన
సైబర్ నేరాల నియంత్రణ కోసం ఇప్పటికే కొన్ని చట్టాలు ఉన్నప్పటికీ, అవి ప్రజలకు పూర్తిగా తెలిసే స్థాయిలో విస్తృత ప్రచారం జరగాల్సిన అవసరాన్ని అక్షయ్ సూచించారు. 'ప్రతి ఒక్కరూ మొబైల్, ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నారు. కాని వాటి వెనక ఉన్న ప్రమాదాలు తెలిసి ఉండాలి. ప్రత్యేకించి పిల్లలు, టీనేజర్లు వాటికి ఎక్కువగా లోనవుతున్నారు' అని అన్నారు.

పిల్లలపై తల్లిదండ్రులు క్షణక్షణం దృష్టి పెట్టాలి
ఈ సందర్భంగా అక్షయ్ కుమార్ తల్లిదండ్రులకు కీలక సూచన చేశారు. 'పిల్లలు ఏ యాప్ వాడుతున్నారు? ఎవరితో చాట్ చేస్తున్నారు? గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎవరి టచ్‌లో ఉంటున్నారు? అన్నింటిపై ఓ కన్నేసి ఉంచాలి. నేడు మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉండితే, రేపటికి వారి భద్రత గాలిలో కలిసిపోతుంది' అని హెచ్చరించారు.

బాలీవుడ్‌ హీరోగా మాత్రమే కాకుండా, ఒక తండ్రిగా మాట్లాడిన అక్షయ్ కుమార్ మాటలు నేటి తల్లిదండ్రులకు మేలుకొలిపేవి. సైబర్ భద్రతపై ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. పిల్లలకు డిజిటల్ ప్రపంచాన్ని పరిచయం చేయడం సరే కానీ, దాని లోతుల్లో ఉన్న ప్రమాదాలను కూడా వివరించడం అనివార్యం. ప్రభుత్వ, విద్యా రంగాల సమన్వయంతో సైబర్ అవగాహన మరింత విస్తృతమవ్వాల్సిన అవసరం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

Last Updated : October 3, 2025 at 4:54 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE GAME AWARNESSAKASHAY KUMARS DAUGHTER ISSUECYBER SECURITY ISSUESCYBER SAFETY SYLLABUS IN BOOKSAKSHAY KUMAR ON ONLINE GAMES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

పండగొచ్చిందంటే ఎటు చూసినా పూల వ్యర్థాలే! - ఎరువుల తయారీతో సమస్యకు చెక్

మహిళ రూపంలో గణేశుడు- వాహనంగా గాడిద- 'చౌసట్ యోగినీ' గురించి తెలుసా?

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

ఆర్గానిక్ ఉత్పత్తులు కావాలా? అయితే ఖమ్మం సేంద్రీయ మార్కెట్​కు వెళ్లండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.