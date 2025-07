ETV Bharat / entertainment

'రామాయణ' బడ్జెట్​ రూ.1600 కోట్లు- ఇండియన్ మూవీ హిస్టరీలోఇదే హైయ్యెస్ట్! - RAMAYANA MOVIE BUDGET

Ramayana Movie Budge ( Source: Movie poster )

Published : July 5, 2025 at 10:51 AM IST | Updated : July 5, 2025 at 11:50 AM IST

Ramayana Movie Budget : ఎన్నో రోజులుగా ఎదురుచూస్తున్న 'రామాయణ' సినిమాకు సంబంధించి గ్లింప్స్‌ తాజాగా విడుదలైంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించిన సమాచారం బయటికొచ్చినప్పటికీ ఇది భారీ స్థాయిలో రానుందని వార్తలు ప్రచారమవుతూనే ఉన్నాయి. ఈ గ్లింప్స్‌ విడుదలైన తర్వాత ఆ వార్తల జోరు భారీ స్థాయిలో పెరిగాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ రూ.835 కోట్లతో రానుందని గతంలో టాక్‌ వినిపించింది. తాజాగా ఈ సినిమా రెండు భాగాల బడ్జెట్‌ గురించి బాలీవుడ్‌ మీడియాలో కథనాలు వస్తున్నాయి. నిర్మాత నమిత్ మల్హోత్ర ఈ సినిమాను అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు. రెండు భాగాలుగా రానున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసం రూ.1600 కోట్లు ఖర్చు చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. తొలి భాగం రూ.900 కోట్లతో, రెండోది రూ.700 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మిస్తున్నారని బీ టౌన్​లో టాక్ వినిపిస్తోంది. ఈ సినిమా కోసం కొత్త ప్రపంచాన్ని సృష్టంచారట. మొదటి భాగం కోసం ఎక్కువ సెట్స్‌ వేస్తారట. అందుకే పార్ట్‌- 2 కంటే తొలి భాగానికే ఎక్కువ బడ్జెట్‌ అని హిందీ మీడియా తెలిపింది. రెండో భాగంలో భారీ యాక్షన్‌ సన్నివేశాలు ఉంటాయట! ఈ లెక్కన భారతీయ సినీ చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ బడ్జెట్​తో తెరకెక్కుతున్న ప్రాజెక్ట్​గా రామాయణ రికార్డ్ కొట్టనుంది. మల్హోత్రా టీమ్‌ ఈ సినిమాను ఎంతో భారీగా ప్లాన్‌ చేస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రేక్షకులకు ముఖ్యంగా నేటితరానికి రామాయణాన్ని అందించాలనే ఆలోచనతో ముందుకుసాగుతోంది. తన బడ్జెట్​ మొత్తం తిరిగి పొందడమే కాదు, సినిమా మంచి లాభాలను కూడా అందిస్తుందని మూవీ మేకర్స్ ధీమాగా ఉన్నారు.​ ఈ సినిమా పై తాము చాలా ఆశలు పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు కన్నుల పండుడగా ఉండనుంది. విజువల్స్​ థియేటర్స్​లో వండర్స్​ను క్రియేట్​ చేస్తుందని మీడియా వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఒక వేళ ఈ సినిమా బడ్జెట్‌ నిజమైతే అత్యంత ఖరీధైన భారతీయ చిత్రంగా రామాయణ చరిత్ర సృష్టిస్తుంది.

