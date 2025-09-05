ETV Bharat / entertainment

టీచర్స్ డే స్పెషల్: విద్యార్థి- గురువు మధ్య అనుబంధాన్ని చూపించే సినిమాలు- మీరు చూశారా?

విద్యార్థి గురువు అనుబంధాన్ని చూపించిన సినిమాలు- ఈ చిత్రాలు మీరు చూశారా?

Teachers Day 2025
Teachers Day 2025 (Source : You Tube)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025

Teachers Day 2025 : పిల్లల జీవితంలో తల్లిదండ్రుల తర్వాత అత్యంత ప్రభావం చూపే వ్యక్తులు గురువులు. ఒక గురువు విద్యార్థిలో ప్రతిభను వెలికితీసి, భవిష్యత్తుకు మార్గదర్శనం చేస్తాడు. ఓ విద్యార్థి జీవితాన్ని అందంగా మలిచే వ్యక్తే గురువు. ఆయన నిస్వార్థంగా విద్యార్థులకు అనేక విషయాలు బోధిస్తారు. విద్యార్థి- గురువు మధ్య అనుబంధం ఇప్పటిది కాదు. పురాణాల నుంచే ఈ అనుబంధం ఉంది. అందుకే సినిమా దర్శకులు కూడా ఈ బంధాన్ని తెరపై చూపించడానికి ఎల్లప్పుడూ ఆసక్తి కనబర్చేవారు. శుక్రవారం (సెప్టెంబర్ 05) గురువుల దినోత్సవం సందర్భంగా, విద్యార్థి - గురువు సంబంధాన్ని ఎంతో చక్కగా చూపించిన పలు చిత్రాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

తారే జమీన్ పర్ (Taare Zameen Par )
ఆమీర్ ఖాన్ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా గురువు ఒక విద్యార్థి జీవితాన్ని ఎలా మార్చగలడో అద్భుతంగా చూపించింది. చదువులో వెనకబడిన ఒక చిన్నారి ప్రతిభను గుర్తించి, అతని భవిష్యత్తును వెలిగించేలా సహాయం చేసిన గురువు పాత్ర మనందరినీ కదిలిస్తుంది. ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత పిల్లలను అర్థం చేసుకోవడంలో తల్లిదండ్రులలో కూడా మార్పు వచ్చింది. ఇక అమీర్ చేసిన పాత్రతో గురువుకు ఒక కొత్త దృక్పథం వచ్చింది.

Taare Zameen Par
తారే జమీన్ పర్​లో ఆమిర్ ఖాన్ (Source : You Tube)

బ్లాక్ (Black 2005)
సంజయ్ లీలా బన్సాలీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా 2005లో రిలీజైంది. అమితాబ్ బచ్చన్, రాణీ ముఖర్జీ నటించిన ఈ చిత్రంలో విద్యార్థి - గురువు బంధం గురించి చక్కగా చూపించారు. వినలేని, చూడలేని బాలికకు ఒక గురువు అందమైన జీవితాన్ని ఎలా చూపించాడనేది ఈ సినిమాలో కథ. ఒక గురువు తన సహనంతో, పట్టుదలతో, ప్రేమతో విద్యార్థిని ఎలా తీర్చిదిద్దగలడో ఈ కథ చెబుతుంది.

Black
బ్లాక్ సినిమాలో అమితాబ్ (Source : You Tube)

సూపర్ 30 (Super 30)
హృతిక్ రోషన్ నటించిన ఈ సినిమా మనసును కదిలించే మరో అద్భుతం. ఆర్థికంగా వెనుకబడిన విద్యార్థులను తీసుకుని, వారికి ఉన్న ప్రతిభతోనే ఐఐటీ లాంటి పెద్ద లక్ష్యాలను చేరుకునేలా చేసిన గురువు ఆనంద్ కుమార్ నిజజీవిత కథ ఇది. ఒక గురువు మార్గదర్శకత్వం ఎంతటి అద్భుతాలు చేయగలదో ఈ సినిమా చూపించింది.

హిచ్కీ (Hichki)
2018సో సిద్ధార్థ్ పి. మల్హోత్రా సంయుక్తంగా తెరకెక్కించి సినిమా హిచ్కీ. ఇందులో రాణీ ముఖర్జీ మరోసారి గురువు పాత్రలో కనిపించిన ఈ సినిమాలో, గురువు కష్టాలను ఎదుర్కొన్నా కూడా విద్యార్థుల జీవితాన్ని మార్చగలరని నిరూపించారు. టౌరెట్ సిండ్రోమ్ ఉన్నా, ఒక క్లాస్‌ను సరిచేసి, అందరి జీవితాలను మార్చిన కథ ఇది. ప్రతి చిన్నారిలో ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుందని చెప్పే మంచి సందేశం ఇందులో ఉంది.

స్టాన్లీ కా డబ్బా (Stanley Ka Dabba)
2011లో వచ్చిన ఈ చిత్రంలో చూపించిన చిన్నారి కథ, అతని గురువులతో అనుబంధం హృదయాన్ని తాకేలా ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం టిఫిన్ లేకపోయినా స్నేహితుల సహకారంతో ముందుకు సాగే స్టాన్లీ, అతన్ని అర్థం చేసుకున్న గురువు పాత్ర ప్రేక్షకుల మనసులో నిలిచిపోయింది.

మన తెలుగు సినిమాల్లో కూడా గురువు విద్యార్థి అనుబంధాన్ని చూపించిన మంచి చిత్రాలు ఉన్నాయి. కానీ ఎక్కువగా కమర్షియల్ ఫార్మాట్​లోనే వచ్చాయి. ఇటువంటి సినిమాలు మరిన్ని వస్తే, సమాజంలో గురువుల విలువ మరింత పెరుగుతుంది.

