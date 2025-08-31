ETV Bharat / entertainment

'ఆమిర్ మూవీనా? మేం నటించం'- మిస్టర్ పర్ఫెక్షనిస్ట్​ సినిమాలు రిజెక్ట్​ చేసిన స్టార్​ హీరోయిన్స్ వీరే! - ACTRESSES REJECTED AAMIR KHAN

బాలీవుడ్ స్టార్ అయినా ఆమిర్ ఖాన్‌తో సినిమాలకు నో చెప్పిన హీరోయిన్స్ ఎవరో తెలుసా?

Bollywood Actresses Rejected Aamir Khan
Bollywood Actresses Rejected Aamir Khan (Source : Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 31, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read

Bollywood Actresses Rejected Aamir Khan Movies : హిందీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో "మిస్టర్ పర్‌ఫెక్షనిస్ట్" గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమిర్ ఖాన్ ఎప్పుడూ కూడా తన సినిమాలను క్వాలిటీతో, కొత్తదనంతో అందిస్తారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద పలు సినిమాలతో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్​గా నిలిచారు. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో టాప్ హీరోయిన్స్ ఆయనతో పని చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. వేర్వేరు కారణాలతో ఆ అవకాశాలను వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ జాబితా మీద ఒక లుక్కేస్తే!

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్
మిస్ వరల్డ్ కిరీటం తెచ్చుకున్న తర్వాత బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా ఒక రేంజ్​కు వెళ్లిన నటి ఐశ్వర్య రాయ్, మొదట్లోనే పెద్ద స్టార్ హీరోలతో నటించే అవకాశాలు పొందారు. అందులో ఒకటి రాజా హిందుస్తానీ. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఆమిర్ సరసన నటించమని ఆమెను సంప్రదించారు. కానీ ఆ సమయంలో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్‌కు నో చెప్పారు. ఆ అవకాశం కరిష్మా కపూర్‌కు దక్కింది. ఆ సినిమా తర్వాత కరిష్మా కెరీర్‌కి పెద్ద బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఐశ్వర్య ఈ సినిమా వదిలేయడం ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలం టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది.

ప్రియాంక చోప్రాబాలీవుడ్‌లో మాత్రమే కాకుండా హాలీవుడ్‌లో కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రియాంక చోప్రా కూడా ఒకసారి ఆమిర్‌తో నటించే అవకాశాన్ని వదులుకున్నారు. గజిని సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక పేరు ఫైనల్ అయ్యిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ డేట్స్ ఇష్యూస్, ఇతర ప్రాజెక్ట్ కమిట్‌మెంట్స్ కారణంగా ఆమె చివరికి చేయలేదు. ఇక ఆ పాత్రలో అసిన్ నటించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు అందుకుంది.

కంగనా రనౌత్
బాలీవుడ్‌లో కాంట్రవర్సీల క్వీన్‌గా పిలవబడే కంగనా రనౌత్‌కి పెద్ద స్టార్ హీరోలతో నటించే అవకాశాలు ఎన్నో వచ్చాయి. కానీ ఆమె తనదైన స్టాండ్‌తో ముందుకు వచ్చింది. కంగనా ఓపెన్‌గా "నేను ఆమిర్, షారుఖ్, సల్మాన్‌లాంటి ఖాన్ హీరోలతో పని చేయను" అని చెప్పేసింది. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకే ఆమెను ఈ లిస్ట్‌లో తప్పకుండా గుర్తు చేస్తారు.

కాజోల్
ఆమిర్ ఖాన్, కాజోల్ కలిసి నటించిన ఫనా సినిమా ఆడియన్స్‌ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇద్దరి జంట కూడా ఆడియెన్స్​కు బాగా నచ్చింది. కానీ తర్వాత వచ్చిన మరో అవకాశాన్ని కాజోల్ వదిలేశారు. అదే 3 ఇడియట్స్. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా కాజోల్‌ను అనుకున్నారు. కానీ ఆమె కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆ సినిమా చేయలేదు. ఆ పాత్రలో కరీనా కపూర్ నటించి అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.

శ్రీదేవి
ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో లెజెండరీ హీరోయిన్‌గా నిలిచిన శ్రీదేవి కూడా ఒకసారి ఆమిర్‌తో సినిమా చేయడానికి నిరాకరించారు. అందుకు కారణం "ఆమిర్ తనకంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు" అని అప్పట్లో మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు. అప్పట్లో ఈ విషయం కూడా హాట్ డిస్కషన్‌గా మారింది.

దివ్య భారతి
తన చిన్న వయసులోనే స్టార్‌డమ్ అందుకున్న దివ్య భారతి కూడా ఒక సినిమాలో ఆమిర్‌కు నో చెప్పిందని అప్పట్లో బాలీవుడ్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. చాలా తక్కువ కాలంలోనే పలు బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చిన ఆమె, ఒకసారి ఆమిర్ సరసన నటించే అవకాశాన్ని వదిలేశారట. ఆ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందో మాత్రం స్పష్టంగా బయటకు రాలేదు.
బాలీవుడ్‌లో సాధారణంగా హీరోయిన్స్ టాప్ హీరోలతో నటించడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్న ఐశ్వర్య, ప్రియాంక, కంగనా, కాజోల్, శ్రీదేవి, దివ్య భారతి లాంటి స్టార్ హీరోయిన్స్ మాత్రం వేర్వేరు కారణాల వల్ల ఆమిర్‌తో నటించే అవకాశాలను వదిలేశారు. అయినా కూడా ఆమిర్ ఖాన్ తన క్వాలిటీ సినిమాలతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించి, "మిస్టర్ పర్‌ఫెక్షనిస్ట్"గా నిలిచిపోయారు.

Bollywood Actresses Rejected Aamir Khan Movies : హిందీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో "మిస్టర్ పర్‌ఫెక్షనిస్ట్" గా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆమిర్ ఖాన్ ఎప్పుడూ కూడా తన సినిమాలను క్వాలిటీతో, కొత్తదనంతో అందిస్తారు. బాక్సాఫీస్ వద్ద పలు సినిమాలతో ఒక ట్రెండ్ సెట్టర్​గా నిలిచారు. అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాల్లో టాప్ హీరోయిన్స్ ఆయనతో పని చేయడానికి ముందుకు రాలేదు. వేర్వేరు కారణాలతో ఆ అవకాశాలను వదిలేశారు. ఇప్పుడు ఆ జాబితా మీద ఒక లుక్కేస్తే!

ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్
మిస్ వరల్డ్ కిరీటం తెచ్చుకున్న తర్వాత బాలీవుడ్‌లో హీరోయిన్‌గా ఒక రేంజ్​కు వెళ్లిన నటి ఐశ్వర్య రాయ్, మొదట్లోనే పెద్ద స్టార్ హీరోలతో నటించే అవకాశాలు పొందారు. అందులో ఒకటి రాజా హిందుస్తానీ. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ఆమిర్ సరసన నటించమని ఆమెను సంప్రదించారు. కానీ ఆ సమయంలో వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆమె ఆ ప్రాజెక్ట్‌కు నో చెప్పారు. ఆ అవకాశం కరిష్మా కపూర్‌కు దక్కింది. ఆ సినిమా తర్వాత కరిష్మా కెరీర్‌కి పెద్ద బూస్ట్ ఇచ్చింది. ఐశ్వర్య ఈ సినిమా వదిలేయడం ఇండస్ట్రీలో చాలా కాలం టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా మారింది.

ప్రియాంక చోప్రాబాలీవుడ్‌లో మాత్రమే కాకుండా హాలీవుడ్‌లో కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ప్రియాంక చోప్రా కూడా ఒకసారి ఆమిర్‌తో నటించే అవకాశాన్ని వదులుకున్నారు. గజిని సినిమాలో హీరోయిన్‌గా ప్రియాంక పేరు ఫైనల్ అయ్యిందని అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి. కానీ డేట్స్ ఇష్యూస్, ఇతర ప్రాజెక్ట్ కమిట్‌మెంట్స్ కారణంగా ఆమె చివరికి చేయలేదు. ఇక ఆ పాత్రలో అసిన్ నటించి ప్రేక్షకుల మన్ననలు అందుకుంది.

కంగనా రనౌత్
బాలీవుడ్‌లో కాంట్రవర్సీల క్వీన్‌గా పిలవబడే కంగనా రనౌత్‌కి పెద్ద స్టార్ హీరోలతో నటించే అవకాశాలు ఎన్నో వచ్చాయి. కానీ ఆమె తనదైన స్టాండ్‌తో ముందుకు వచ్చింది. కంగనా ఓపెన్‌గా "నేను ఆమిర్, షారుఖ్, సల్మాన్‌లాంటి ఖాన్ హీరోలతో పని చేయను" అని చెప్పేసింది. తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఆమె ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అందుకే ఆమెను ఈ లిస్ట్‌లో తప్పకుండా గుర్తు చేస్తారు.

కాజోల్
ఆమిర్ ఖాన్, కాజోల్ కలిసి నటించిన ఫనా సినిమా ఆడియన్స్‌ను బాగా ఆకట్టుకుంది. ఇద్దరి జంట కూడా ఆడియెన్స్​కు బాగా నచ్చింది. కానీ తర్వాత వచ్చిన మరో అవకాశాన్ని కాజోల్ వదిలేశారు. అదే 3 ఇడియట్స్. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా కాజోల్‌ను అనుకున్నారు. కానీ ఆమె కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యక్తిగత కారణాల వల్ల ఆ సినిమా చేయలేదు. ఆ పాత్రలో కరీనా కపూర్ నటించి అద్భుత విజయాన్ని అందుకుంది.

శ్రీదేవి
ఇండియన్ సినిమా చరిత్రలో లెజెండరీ హీరోయిన్‌గా నిలిచిన శ్రీదేవి కూడా ఒకసారి ఆమిర్‌తో సినిమా చేయడానికి నిరాకరించారు. అందుకు కారణం "ఆమిర్ తనకంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు" అని అప్పట్లో మీడియాలో వచ్చిన వార్తలు. అప్పట్లో ఈ విషయం కూడా హాట్ డిస్కషన్‌గా మారింది.

దివ్య భారతి
తన చిన్న వయసులోనే స్టార్‌డమ్ అందుకున్న దివ్య భారతి కూడా ఒక సినిమాలో ఆమిర్‌కు నో చెప్పిందని అప్పట్లో బాలీవుడ్ మీడియాలో రకరకాల వార్తలు వచ్చాయి. చాలా తక్కువ కాలంలోనే పలు బ్లాక్‌బస్టర్ హిట్స్ ఇచ్చిన ఆమె, ఒకసారి ఆమిర్ సరసన నటించే అవకాశాన్ని వదిలేశారట. ఆ నిర్ణయం ఎందుకు తీసుకుందో మాత్రం స్పష్టంగా బయటకు రాలేదు.
బాలీవుడ్‌లో సాధారణంగా హీరోయిన్స్ టాప్ హీరోలతో నటించడానికి ఇష్టపడతారు. కానీ ఈ లిస్ట్‌లో ఉన్న ఐశ్వర్య, ప్రియాంక, కంగనా, కాజోల్, శ్రీదేవి, దివ్య భారతి లాంటి స్టార్ హీరోయిన్స్ మాత్రం వేర్వేరు కారణాల వల్ల ఆమిర్‌తో నటించే అవకాశాలను వదిలేశారు. అయినా కూడా ఆమిర్ ఖాన్ తన క్వాలిటీ సినిమాలతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకమైన స్థానం సంపాదించి, "మిస్టర్ పర్‌ఫెక్షనిస్ట్"గా నిలిచిపోయారు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AAMIR KHAN REFUSED HEROINESAISHWARYA REFUSED RAJA HINDUSTANIKAJOL REFUSED 3 IDIOTSSRIDEVI REJECTED AAMIR KHANACTRESSES REJECTED AAMIR KHAN

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

బొజ్జ గణపయ్యకు బై బై చెప్పేస్తున్నారా? - నిమజ్జనంలో ఇవి పాటించండి

ఇళ్లు కొనడానికి ఇదే సరైన సమయం! - ఈ 3 నెలల్లోనే ఎక్కువగా కొంటున్నారట

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

మీ పిల్లలు గణేశ్​ నవరాత్రుల్లో పాల్గొంటున్నారా? - భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకుంటున్నట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.