Parineeti Chopra Pregnancy : ఆమ్ఆద్మీ పార్టీ ఎంపీ రాఘవ్ చడ్డా, బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా తమ అభిమానులతో శుభవార్త పంచుకున్నారు. త్వరలో తమ జీవితాల్లోకి పండంటి బిడ్డ రాబోతోందని ఈ జంట సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. చేతులు పట్టుకుని నడుస్తున్న వీడియోను షేర్ చేస్తూ "మా చిన్న ప్రపంచం త్వరలో మా జీవితాల్లోకి రాబోతోంది" అంటూ క్యాప్షన్ జతచేశారు. ఈ పోస్ట్పై అభిమానులు, బాలీవుడ్ తారలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.
ఇటీవల కపిల్ శర్మ షోలో పాల్గొన్నప్పుడు కూడా ఈ జంట సరదాగా "త్వరలో గుడ్ న్యూస్ చెబుతాం" అని క్లూ ఇచ్చారు. 2023 సెప్టెంబర్ 24న రాజస్థాన్లోని ఉదయ్పూర్ లీలా ప్యాలెస్లో రాఘవ్–పరిణీతి వివాహం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. రాజకీయ–సినీ రంగాల ప్రముఖులు ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారు. బాలీవుడ్ నటి పరిణీతి చోప్రా తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెచ్చుకున్న నటీమణి.
ప్రియాంక చోప్రా బంధువుగా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టినా, తన ప్రతిభతోనే సినీప్రపంచంలో స్థిరమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. 2011లో విడుదలైన 'లేడీస్ వర్సెస్ రికీ బహల్'( ladies vs Rikki bahal) తో వెండితెరపై అడుగుపెట్టిన ఆమె, చిన్న పాత్రలోనే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఆ తరువాత 'ఇష్క్జాదే(ishq zadey)తో హీరోయిన్గా మెరిసి, తన నటనకు జాతీయస్థాయిలో ప్రశంసలు అందుకుంది. ‘షుద్ధ్ దేశీ రొమాన్స్'(sudh desi romance) 'హసీ తో ఫసీ' (hasi tho fhasi)వంటి చిత్రాలతో యూత్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోగా, 'కిల్ దిల్'(kil dil) 'డిష్యూం'(dishyum) 'గోల్మాల్ అగైన్' (golmal again)వంటి కమర్షియల్ చిత్రాల్లోనూ ఆమె తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.
పీరియడ్ డ్రామా 'కేసరి'(kesari)లో అక్షయ్కుమార్ సరసన నటించి గంభీరమైన పాత్రను పోషించింది. మరోవైపు బయోపిక్ 'సైనా'(saina)లో బ్యాడ్మింటన్ స్టార్ సైనా నెహ్వాల్గా కనిపించి తన నటనలో కొత్త కోణాన్ని చూపించింది. తాజాగా 'అమర్సింగ్ చంకీల' (amarsingh chankeela)సినిమాతో హిట్ను సాధించి మళ్లీ తన కెరీర్ను సక్సెస్ ట్రాక్లోకి తీసుకువచ్చింది. గ్లామర్, నటన, స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్తో పరిణీతి బాలీవుడ్లో తాను నిలబడగలనని నిరూపించుకుంది.
పరిణీతి తన కెరీర్ ద్వారా గణనీయమైన ఆస్తి సంపాదించుకుంది. తాజా అంచనాల ప్రకారం ఆమె నెట్వర్త్ సుమారు రూ.60–65 కోట్ల మధ్య ఉంది. ఒక్కో సినిమాలో 3–4 కోట్లు పారితోషికంగా తీసుకుంటుంది. అదనంగా అనేక బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, టీవీ కమర్షియల్స్ ద్వారా కోట్ల రూపాయలు ఆర్జిస్తోంది. ఫ్యాషన్, లైఫ్స్టైల్ బ్రాండ్లకు ఆమె ఫేవరెట్ అంబాసడర్గా ఉంది.
ఇక వ్యాపారాల విషయానికి వస్తే, పరిణీతి ముంబయి, గోవా, లండన్లలో లగ్జరీ హౌస్లు కలిగి ఉంది. పలు స్టార్టప్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్టు బాలీవుడ్ వర్గాల సమాచారం. అలాగే ఫిట్నెస్, హెల్త్ ప్రొడక్ట్స్, ట్రావెల్ సంబంధిత బ్రాండ్లతో కూడా ఆమెకు భాగస్వామ్యం ఉంది. పరిణీతి ఫ్యామిలీకి కూడా బిజినెస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉండటంతో ఆమె ఆర్థిక వ్యవహారాలను సవ్యంగా ముందుకు తీసుకెళ్తోంది.మొత్తానికి నటిగా మాత్రమే కాకుండా, బిజినెస్వుమన్గా, బ్రాండ్ అంబాసడర్గా కూడా పరిణీతి తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించింది.