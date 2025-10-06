ETV Bharat / entertainment

టాలీవుడ్​లోకి బాలీవుడ్​ స్టార్​ ఎంట్రీ- 'ది ప్యారడైజ్'లో నాని విలన్​ అతనే!

రాఘవ్ జూయాల్ సౌత్ ఎంట్రీ- నానితో కలిసి 'ది ప్యారడైజ్'

Bollywood Actor About The Paradise
Bollywood Actor About The Paradise (Source: ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 12:15 PM IST

Bollywood Actor About The Paradise : బాలీవుడ్‌లో యాంకరింగ్‌తో పాటు నటనలోనూ తనదైన ముద్ర వేసుకున్నారు రాఘవ్ జూయాల్. ఇటీవల షారుక్ ఖాన్ కుమారుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వం వహించిన వెబ్ సిరీస్ 'బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్'లో నటించి మంచి ప్రశంసలు అందుకున్నారు. రాఘవ్ ఇప్పుడు దక్షిణాది ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. అందులోనూ టాలీవుడ్ ఎంట్రీకి రెడీ అయ్యారు. నేచురల్ స్టార్ నాని ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్న 'ది ప్యారడైజ్ 'చిత్రంలో రాఘవ్ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించనున్నారు. తాజాగా ఓ మీడియాతో ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతూ రాఘవ్ ఆసక్తికర విషయాలను షేర్​ చేసుకున్నారు.

రాఘవ్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
సినిమా గురించి మిడ్-డే టీమ్​తో మాట్లాడిన రాఘవ్ జూయాల్, తన పాత్ర, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు." 'దసరా' చూసినవారికి తెలిసే ఉంటుంది, శ్రీకాంత్ విజన్ ఎంత గ్రేట్​గా ఉంటుందో. ఆయన ఇప్పుడు 'ది ప్యారడైజ్'లో చేస్తున్నది కూడా అదే రేంజ్​లో ఉండనుందని తెలుస్తుంది. సినిమా అనౌన్స్‌మెంట్ టైమ్ నుంచే దీనిపై ప్రేక్షకుల్లో హైప్ బాగా పెరిగిపోయింది. మీరు ఖచ్చితంగా ఇష్టపడతారు. నాని నేచురల్ స్టార్. ఆయనతో పని చేయడం నిజంగా ఓ ట్రీట్ లాంటిది. ఇది తెలుగులో మాత్రమే కాకుండా, స్పానిష్ ,ఇంగ్లీష్‌లో కూడా రూపొందుతున్న పాన్-వేరల్డ్ సినిమా కావడం విశేషం" అని తెలిపారు.

'ది బాడ్స్​ ఆఫ్ బాలీవుడ్'తో జూయాల్ బిజీగా
ప్రస్తుతం రాఘవ్ జూయాల్, ఆర్యన్ ఖాన్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన 'ది బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' అనే వెబ్ సిరీస్‌లో కీలక పాత్రలో నటించి మంచి గుర్తింపు పొందారు. బాబీ దేవోల్, లక్ష్య లాల్వానీతో కలిసి నటించిన ఈ సిరీస్ ప్రస్తుతం నెట్‌ఫ్లిక్స్​లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

నానితో భారీ మల్టీలాంగ్వేజ్ ప్రాజెక్ట్
'ది ప్యారడైజ్'కు సంబంధించిన ప్రీ-అనౌన్స్‌మెంట్ వీడియోలో నాని ఒక పవర్‌ఫుల్, రగ్డ్ లుక్‌లో కనిపించి అభిమానుల అంచనాలను పెంచాడు. ఈ చిత్రంలో మోహన్ బాబు కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నట్లు మూవీ టీమ్​ అఫిషియల్​గా ఒక పోస్టర్​ను విడుదల చేసింది. అందుకోసం ఆయన తన లుక్​ను ఛేెంజ్​ చేసుకునేందుకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ విషయాన్ని స్వయంగా మంచు లక్ష్మి ఓ సినిమా ప్రమోషన్స్​లో తెలిపారు. 'దసరా' సినిమాతో మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్న శ్రీకాంత్ ఓదెల ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. భారీ అంచనాల నడుమ రూపొందుతున్న ఈ యాక్షన్ ఎంటర్‌టైనర్ మార్చి 26, 2026న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.

నాని ప్రాజెక్టులు
నాని నటించిన 'HIT: 3 ది థర్డ్ కేస్' భారీ విజయాన్ని సాధించింది. 'హిట్' సినిమా యూనివర్స్‌లో ఇది మూడో భాగం కాగా, దీని క్లైమాక్స్‌లో 'హిట్ 4'కు బీజం వేశారు. ఇందులో నాని వైలెంట్​ పోలీస్​ ఆఫిసర్​గా కనిపిస్తారు. ఇక నాని త్వరలో 'దే కాల్ హిమ్ OG' ఫేమ్ సుజీత్ దర్శకత్వంలో ఒక భారీ యాక్షన్ మూవీలో నటించనున్నారు. ఈ సినిమాకు 'బ్లడి రోమియో' అనే టైటిల్​ను కూడా ఖరారు చేశారు. ఈ సినిమా 'OG' ప్రభాస్ నటించిన 'సాహో'తో కూడిన SCU యూనివర్స్‌లో భాగం అవుతుందని టాక్.

సుజిత్​తో నాని 'బ్లడి రోమియో'- త్వరలోనే షూటింగ్​ షురూ!

నాని కొత్త సినిమాలో మోహన్​ బాబు- రివీల్ చేసిన మంచు లక్ష్మి

