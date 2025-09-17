Biggboss9 Day 10 Promo: ఇవాళ ఇంట్లో ఫుల్ ఫన్! - ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ ఫోన్ ప్రేమాయణం!
- హాట్ హాట్ బిగ్ బాస్ హౌస్లో "ప్రేమ సందడి" - ఫన్తో రెచ్చిపోయిన జంట!
Published : September 17, 2025 at 12:51 PM IST
Biggboss9 Day 10 : బిగ్ బాస్ ఆరో సీజన్ మొదలై పది రోజులు కావస్తోంది. రెండో విడత నామినేషన్స్ కూడా ఘాటుగా సాగాయి. వాదోపవాదాలు, తిట్లు, శాపనార్థాలతో సాగుతున్న షో.. సడన్గా రొమాంటిక్ టర్న్ తీసుకున్నట్టుగా ఉంది! ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో ఫన్ మోడ్ సీన్స్ ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాయని ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. నేటి ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ఫస్ట్ ప్రోమోను బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు రిలీజ్ చేశారు. అందులో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ మధ్య సాగిన ఫోన్ ప్రేమాయణం నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.
ప్రోమో ఓపన్ కాగానే సంజనా గర్లానీ ఎవరికో సీరియస్ సజెషన్ ఇస్తూ కనిపించింది. "ఒక రోజు కెప్టెనో, రెండో రోజు కెప్టెనో.. ఫ్రిజ్లో థమ్స్ అప్ ఉంది సంపాదించుకో" అని సూచించింది. ఇక ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్ అండ్ తనూజా మధ్య ఫోన్ పే ప్యార్ మొదలైంది.
ఇమ్మాన్యుయేల్ - తనూజ ప్రేమికుల స్కిట్ ప్లే చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇద్దరూ ఫోన్లో మాట్లాడుకోవాలి. చైర్లో కూర్చున్న తనూజ ఫోన్చేసి హలో చెప్పగా, నేలపై సుతారంగా పడుకున్న ఇమ్మూ లిఫ్ట్ చేసి ఆన్సర్ చేయడానికి బదులు "ఫోన్ కిస్" ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. ఒకటీ రెండు కాదు.. అవతలి నుంచి తనూజ మాట్లాడేందుకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు. దాంతో ఈ వేడుక చూస్తున్న రాము, సంజనా, రీతూ వగైరా పగలబడి నవ్వడం మొదలు పెట్టారు.
దీంతో తనూజ కాల్ కట్ చేసినట్టు చేయడంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఆమెకు మెసేజ్ చేశాడు. "ప్లీజ్ కాల్ మీ బేబీ. నువ్వు కాల్ చేయలేదనుకో డైరెక్టుగా మీ ఇంటికే వచ్చేస్తా డైరెక్టుగా" అంటూ మెసేజ్ పంపించాడు. ఆ తర్వాత వీడియో బైట్ కూడా ఒకటి పంపించాడు. "నువ్వు కాల్ చేయలేదనుకో రామూతో మాట్లాడుతా" అన్నాడు. దీంతో తనూజ కాల్ చేసింది. లిఫ్ట్ చేసిన ఇమ్మాన్యూయేల్ మళ్లీ సేమ్ సీన్ రిపీట్ చేశాడు. కంటిన్యూగా ఫోన్ కిస్ ఇచ్చేశాడు. అక్కడున్నవారంతా మరింత ఫన్నీగా నవ్వేశారు. తనూజ తన చేతిలో ఉన్న కర్చీఫ్ను ఫన్నీగా విసిరేసింది. "సరిగా మాట్లాడట్లేదు" అంటూ నవ్వుతూనే కంప్లైంట్ చేసింది.
చివరకు ఫోన్ కాల్ లో ఇద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు. "ఏం చేస్తున్నావు" అని తనూజ అడగ్గా "మన విషయం తెలిసిపోయింది రమేష్" అంటూ కామెడీని మరో ట్రాక్ ఎక్కించిన "అయ్యో నువ్వు రమేష్ కాదా!!" అంటూ రాంగ్ కాల్ చేసినట్టుగా నాలుక కర్చుకున్నాడు. దీంతో హిలేరియస్ కామెడీ పండింది. అక్కడున్నవారంతా పడీ పడీ నవ్వుకున్నారు.
మొత్తంగా ఈ ప్రోమో చూస్తే ఇవాళ మంటలు మండే హౌస్లో ఫన్ జల్లు కరిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరి, ఎపిసోడ్ మొత్తం ఇలాగే ఉంటుందా? లేదంటే ఇదొక పార్ట్ మాత్రమేనా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.
