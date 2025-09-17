ETV Bharat / entertainment

Biggboss9 Day 10 Promo: ఇవాళ ఇంట్లో ఫుల్ ఫన్​! - ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ ఫోన్​ ప్రేమాయణం!

- హాట్ హాట్ బిగ్​ బాస్​ హౌస్​లో "ప్రేమ సందడి" - ఫన్​తో రెచ్చిపోయిన జంట!

Biggboss9 Day 10 Promo
Biggboss9 Day 10 Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 17, 2025 at 12:51 PM IST

Biggboss9 Day 10 : బిగ్​ బాస్​ ఆరో సీజన్ మొదలై పది రోజులు కావస్తోంది. రెండో విడత నామినేషన్స్​ కూడా ఘాటుగా సాగాయి. వాదోపవాదాలు, తిట్లు, శాపనార్థాలతో సాగుతున్న షో.. సడన్​గా రొమాంటిక్ టర్న్ తీసుకున్నట్టుగా ఉంది! ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్​లో ఫన్​ మోడ్​ సీన్స్​ ప్రేక్షకులను అలరించనున్నాయని ప్రోమో హింట్ ఇస్తోంది. నేటి ఎపిసోడ్​కు సంబంధించిన ఫస్ట్ ప్రోమోను బిగ్​ బాస్ నిర్వాహకులు రిలీజ్ చేశారు. అందులో ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ మధ్య సాగిన ఫోన్ ప్రేమాయణం నవ్వులు పూయిస్తోంది. ఆ వివరాలేంటో చూద్దాం.

ప్రోమో ఓపన్ కాగానే సంజనా గర్లానీ ఎవరికో సీరియస్ సజెషన్ ఇస్తూ కనిపించింది. "ఒక రోజు కెప్టెనో, రెండో రోజు కెప్టెనో.. ఫ్రిజ్​లో థమ్స్​ అప్ ఉంది సంపాదించుకో" అని సూచించింది. ఇక ఆ తర్వాత ఇమ్మాన్యుయేల్ అండ్ తనూజా మధ్య ఫోన్​ పే ప్యార్​ మొదలైంది.

ఇమ్మాన్యుయేల్ - తనూజ ప్రేమికుల స్కిట్ ప్లే చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా ఇద్దరూ ఫోన్​లో మాట్లాడుకోవాలి. చైర్​లో కూర్చున్న తనూజ ఫోన్​చేసి హలో చెప్పగా, నేలపై సుతారంగా పడుకున్న ఇమ్మూ లిఫ్ట్​ చేసి ఆన్సర్​ చేయడానికి బదులు "ఫోన్​ కిస్" ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు. ఒకటీ రెండు కాదు.. అవతలి నుంచి తనూజ మాట్లాడేందుకు కూడా అవకాశం ఇవ్వకుండా ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు. దాంతో ఈ వేడుక చూస్తున్న రాము, సంజనా, రీతూ వగైరా పగలబడి నవ్వడం మొదలు పెట్టారు.

దీంతో తనూజ కాల్ కట్ చేసినట్టు చేయడంతో ఇమ్మాన్యుయేల్ ఆమెకు మెసేజ్ చేశాడు. "ప్లీజ్ కాల్​ మీ బేబీ. నువ్వు కాల్ చేయలేదనుకో డైరెక్టుగా మీ ఇంటికే వచ్చేస్తా డైరెక్టుగా" అంటూ మెసేజ్ పంపించాడు. ఆ తర్వాత వీడియో బైట్ కూడా ఒకటి పంపించాడు. "నువ్వు కాల్​ చేయలేదనుకో రామూతో మాట్లాడుతా" అన్నాడు. దీంతో తనూజ కాల్ చేసింది. లిఫ్ట్ చేసిన ఇమ్మాన్యూయేల్ మళ్లీ సేమ్ సీన్ రిపీట్ చేశాడు. కంటిన్యూగా ఫోన్​ కిస్​ ఇచ్చేశాడు. అక్కడున్నవారంతా మరింత ఫన్నీగా నవ్వేశారు. తనూజ తన చేతిలో ఉన్న కర్చీఫ్​ను ఫన్నీగా విసిరేసింది. "సరిగా మాట్లాడట్లేదు" అంటూ నవ్వుతూనే కంప్లైంట్ చేసింది.

చివరకు ఫోన్​ కాల్​ లో ఇద్దరూ మాట్లాడుకున్నారు. "ఏం చేస్తున్నావు" అని తనూజ అడగ్గా "మన విషయం తెలిసిపోయింది రమేష్" అంటూ కామెడీని మరో ట్రాక్​ ఎక్కించిన "అయ్యో నువ్వు రమేష్ కాదా!!" అంటూ రాంగ్​ కాల్​ చేసినట్టుగా నాలుక కర్చుకున్నాడు. దీంతో హిలేరియస్​ కామెడీ పండింది. అక్కడున్నవారంతా పడీ పడీ నవ్వుకున్నారు.

మొత్తంగా ఈ ప్రోమో చూస్తే ఇవాళ మంటలు మండే హౌస్​లో ఫన్​ జల్లు కరిసే అవకాశం కనిపిస్తోంది. మరి, ఎపిసోడ్​ మొత్తం ఇలాగే ఉంటుందా? లేదంటే ఇదొక పార్ట్​ మాత్రమేనా అన్నది చూడాల్సి ఉంది.

