Bigg Boss Telugu Dammu Srija: లక్షల జీతం వదిలి బిగ్​బాస్​కు - ఎవరీ "దమ్ము శ్రీజ"!

- బిగ్​బాస్​ షోలోకి కామనర్​గా ఎంట్రీ - సోషల్​ మీడియాలో లక్షల్లో ఫాలోవర్లు!

Bigg Boss Telugu Dammu Srija
Bigg Boss Telugu Dammu Srija (ETV Bharat)
Bigg Boss Telugu Dammu Srija: గత సీజన్స్​తో పోలిస్తే ప్రస్తుతం బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. అలాగే ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఈ సీజన్​ను కామనర్స్​ వర్సెస్​ సెలెబ్రిటీలు అనే కాన్సెప్ట్​తో డిజైన్​ చేయడమే. అందుకు తగ్గట్టుగానే 9 మంది సెలిబ్రిటీలు, ఆరుగురు కామనర్లను గ్రాండ్​ లాంఛ్​ రోజు హౌజ్​లోకి పంపించారు. సెలెబ్రిటీల విషయం పక్కన పెడితే.. కామనర్​ కోటాలో ఎంట్రీ ఇచ్చిన వ్యక్తి దమ్ము శ్రీజ. అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చాటిన ఈ అమ్మడు సీజన్​ 9లో అడుగుపెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే ఈ బ్యూటీ గురించి కొన్ని విషయాలు వైరల్​ అవుతున్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఈ బ్యూటీది విశాఖపట్టణం. శ్రీ‌జ తండ్రి ద‌మ్ము శ్రీ‌ను జీవీఎంసీ ఉద్యోగి. ఆమె సోద‌రుడు కూడా జీవీఎంసీలోనే ప‌ని చేస్తాడు. వీరిది వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీ. ఇంజనీరింగ్ విద్య పూర్తి చేసి శ్రీ‌జ‌.. లక్షల రూపాయల జీతంతో సాఫ్ట్​వేర్ ఉద్యోగిగా పలు కంపెనీల్లో విధులు నిర్వర్తించింది. ఓవైపు జాబ్​ చేస్తూనే.. సోష‌ల్ మీడియాలో ఫాలోయింగ్ పెర‌గ‌డంతో ఇన్​ఫ్లుయెన్సర్‌గానూ మారింది. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో చేసే రీల్స్‌కు చాలా మంది అభిమానులు ఉన్నారు. సుమారు 2 లక్షల మంది ఫాలోవర్స్​ ఉన్నారు ఈ అమ్మడికి.

అగ్నిపరీక్ష ద్వారా సత్తా: అయితే క‌ళ్లు చెదిరే జీతం, సాఫ్ట్‌వేర్ జాబ్ వ‌దిలేసి త‌న‌ను తాను ఫ్రూవ్ చేసుకునేందుకు శ్రీ‌జ బిగ్​బాస్ షోలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈ క్రమంలోనే కామన్​మ్యాన్​ కోసం నిర్వహించిన ఆడిషన్స్​లో పాల్గొని అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్​ అయ్యింది. అయితే 'అగ్నిపరీక్ష' ఆడిషన్స్‌లో దమ్ము శ్రీజ విచిత్రమైన ప్రవర్తనతో జడ్జిలకు షాక్​ ఇచ్చింది. ఇక ఆమెను చూసి జడ్జిలైన అభిజిత్, బిందు మాధవి 'రెడ్ ఫ్లాగ్' ఇచ్చారు. అంటే ఆమె హౌజ్​లోకి వెళ్లడానికి సూట్​ కాదని అర్థం. కానీ మరో జడ్జి నవదీప్ మాత్రం ఆమెకు ఒక అవకాశం ఇస్తూ 'గ్రీన్ ఫ్లాగ్' ఇచ్చి హోల్డ్‌లో పెట్టారు.

ఆ అవకాశాన్ని శ్రీజ అద్భుతంగా ఉపయోగించుకుంది. అలా 'అగ్నిపరీక్ష'లో నిర్వహించిన ప్రతి టాస్క్‌లో ఆమె అత్యుత్తమంగా ఆడింది. ఆమె పోరాట పటిమను చూసి జడ్జిలు కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. "వద్దు బాబోయ్​ అన్న జడ్జీలే.. ఈమె షోలో ఉండాలి" అనేలా అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చాటడంతో నేరుగా బిగ్​బాస్ హౌజ్​లోకి పంపించారు. ప్రేక్షకుల ఓటింగ్‌లో కూడా శ్రీజ అగ్రస్థానంలో నిలిచి, తన సత్తా చాటింది.

నాలుగో వారం నామినేషన్స్​లో: అగ్నిపరీక్షలో సత్తా చాటి బిగ్​బాస్​లోకి అడుగుపెట్టిన ఈ బ్యూటీపై ప్రేక్షకులు చాలా వరకు ఎక్స్​పెక్టేషన్స్​ పెట్టుకున్నారు. గేమ్స్​ వరకు బానే ఉన్నా, మిగతా విషయాల్లో చిరాకు తెప్పిస్తుండటంతో సపోర్ట్​ చేసిన వాళ్లే తిట్టుకుంటున్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు నామినేషన్స్​లోకి వస్తుందా? ఎప్పుడు ఎలిమినేట్​ చేద్దామా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే ఈ వారం ఈ అమ్మడు నామినేషన్స్​లోకి వచ్చింది. మరి సేవ్​ అవుతుందో లేదో చూడాలి.

Bigg Boss Telugu 9 Day 26 Episode : కల్యాణ్ ప్రభాస్, డీమన్ కట్టప్ప! - నాలుగో కెప్టెన్​గా రాము - ఇమ్మూ ఎమోషనల్​!

Bigg Boss Telugu 9: 'రీతూ - డీమన్'​ ప్లాన్​కు కల్యాణ్​ బలి - లాస్ట్​లో చక్రం తిప్పిన భరణి - ఫుల్​ ఫైర్​గా ప్రోమో!

