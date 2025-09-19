BIGG BOSS 9 TELUGU: కొత్త కెప్టెన్గా డీమాన్ పవన్ - రీతూ నిర్ణయాలపై నెటిజన్ల ట్రోల్స్
రసవత్తరంగా సాగిన కెప్టెన్సీ కోసం జరిగిన టాస్కులు - కెప్టెన్సీ టాస్క్లో సంచాలక్గా వ్యవహరించిన రీతూ చౌదరి
BIGG BOSS 9 TELUGU: బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఆసక్తికరంగా, ఉత్కంఠభరితంగా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే మొదటి కెప్టెన్గా సంజనా ఎంపిక కాగా, రెండో కెప్టెన్సీ కోసం కామనర్స్ వర్సెస్ సెలెబ్రిటీల మధ్య అసలైన పోరు జరిగింది. ముఖ్యంగా "రంగు పడుద్ది" టాస్క్లో జరిగిన డ్రామా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా సోషల్ మీడియాలో భారీ చర్చకు దారి తీసింది. ఈ టాస్క్లో సంచాలక్గా వ్యవహరించిన రీతూ చౌదరిపై నెటిజన్లు తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు.
కెప్టెన్సీ కంటెండర్స్ ఎంపిక: బిగ్బాస్ హౌజ్లో కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ కోసం ఓనర్లు-టెనెంట్ల మధ్య టాస్కులు జరిగాయి. "చక్రవ్యూహం", "బజర్ ఆర్ నో బజర్" టాస్కుల్లో ఒకదాంట్లో కామనర్లు గెలవగా, మరొకదాంట్లో ఎవరూ విజయం సాధించలేదు. దీంతో ఒక టాస్క్ గెలిచిన ఓనర్లలోంచే కెప్టెన్సీ కంటెండర్లను సెలెక్ట్ చేయాలని బిగ్బాస్ ప్రకటించాడు. కానీ ట్విస్ట్ ఏమిటంటే, ఓనర్లలో నలుగురిని అనర్హులుగా భావించి రేసు నుంచి తప్పించే అధికారం టెనెంట్లకు ఇచ్చాడు.
టెనెంట్లలో చాలామంది డీమాన్ను తప్పించాలని కోరగా, రీతూ మాత్రం అతడే కెప్టెన్సీకి సరైన వ్యక్తి అంటూ పట్టుబట్టింది. చివరికి చర్చల అనంతరం దమ్ము శ్రీజ, ప్రియా, కల్యాణ్, హరీష్లను రేసు నుంచి తొలగించి, భరణి, మర్యాద మనీష్, డీమాన్ పవన్ను కంటెండర్లుగా సెలెక్ట్ చేశారు. ఇక కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా నిలిచిన వారికి బిగ్బాస్ ఓ అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. "మీరు ముగ్గురూ కలిసి టెనెంట్స్ టీమ్ నుంచి ఒకరికి కెప్టెన్సీ కంటెండర్గా పోటీ పడే ఛాన్స్ ఇవ్వొచ్చు" అని చెప్పారు. ఇక ఈ ముగ్గురూ చర్చించి టెనెంట్స్ టీమ్ నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్కు కూడా అవకాశం ఇవ్వడంతో, చివరికి నలుగురు కంటెండర్లుగా మర్యాద, డీమాన్, భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్ పోటీలో నిలిచారు.
"రంగు పడుద్ది" టాస్క్: ఈ టాస్క్లో ప్రతి కంటెస్టెంట్ తమ టీ షర్ట్ను రంగు పడకుండా కాపాడుకోవాలి. అదే సమయంలో ఇతరులపై రంగు పూయాలి. ప్రతి రౌండ్ ముగిసే సరికి ఎవరి టీ షర్ట్పై ఎక్కువ రంగు ఉంటే వారు అవుట్ అవుతారు. ఈ టాస్క్కు సంచాలక్గా రీతూ చౌదరిని బిగ్బాస్ నియమించాడు. రీతూ సంచాలక్ అని తెలిసిన వెంటనే డీమాన్ పవన్ ముఖం వెలిగిపోయింది. ఎందుకంటే ఆయనకు రీతూ మద్దతుగా ఉందన్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే.
తొలి రౌండ్: మొదటి రౌండ్ మొదలుకాగానే మర్యాద మనీష్ తెలివిగా పక్కన ఉన్న రంగు స్టాండ్లను తన్నేశాడు. దీన్ని చూసి ఇతరులు కూడా అలానే చేశారు. తరువాత మనీష్ని భరణి టార్గెట్ చేయగా, ఇమ్మాన్యుయేల్ కూడా తోడయ్యాడు. ఇద్దరూ కలిసి రంగు పూయడంతో మనీష్ టీ షర్ట్కి ఎక్కువ రంగు అంటుకోవడంతో అవుట్ అయ్యాడు.
రెండో రౌండ్లో వివాదం: రెండో రౌండ్లో భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇద్దరూ కలిసి డీమాన్ను టార్గెట్ చేశారు. పవన్ ఇద్దరినీ బాగా ఎదుర్కొన్నా, అతని టీ షర్ట్కు ఎక్కువగా రంగు పడింది. కానీ బజర్ మోగే సమయానికి రీతూ కొత్త కారణం చూపింది. "నేను స్టాప్ అన్న తర్వాత కూడా భరణి రంగు పూశాడు. అందుకే భరణి అవుట్" అని ప్రకటించింది. ఈ నిర్ణయంపై కామనర్లు చప్పట్లు కొట్టినా, పక్కన ఉన్నవారు ఇది డీమాన్ను కాపాడేందుకేనని కామెంట్లు చేశారు. అయితే ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే స్టాప్ అన్న తర్వాత భరణి ఎలా అయితే డీమాన్కు రంగు పూశాడో, డీమాన్ కూడా భరణికి అదే విధంగా రంగు పూశాడు.
ఫైనల్ రౌండ్: చివరగా ఇమ్మాన్యుయేల్, డీమాన్ పవన్ మధ్య పోరు జరిగింది. ప్రారంభంలోనే రీతూ "టీ షర్ట్ లాగకూడదు, దగ్గరకు వెళ్లి మాత్రమే రంగు పూయాలి" అని రూల్స్ చెప్పింది. కానీ ఆఖరి రౌండ్లో డీమాన్ పవన్ స్పష్టంగా ఇమ్మూ టీ షర్ట్ లాగాడు. దీనిపై ఇమ్మూ ఆగ్రహంగా ప్రశ్నించినా, రీతూ అతడిపై సీరియస్ అయింది. చివరికి బజర్ మోగిన తర్వాత ఇద్దరి టీ షర్ట్లు పరిశీలించి, డీమాన్ పవన్పై తక్కువ రంగు ఉందని ప్రకటించింది. ఫలితంగా డీమాన్ పవన్ రెండో కెప్టెన్గా నిలిచాడు.
సోషల్ మీడియాలో ట్రోల్: ఈ టాస్క్ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు రీతూ చౌదరిపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డారు. "డీమాన్ను కాపాడేందుకే రీతూని సంచాలక్గా పెట్టారు", "రూల్స్ అన్నీ పవన్ కోసం మార్చేసింది" అంటూ కామెంట్లు వెల్లువెత్తాయి. రీతూ ఫేవరెట్ కంటెస్టెంట్ను గెలిపించేందుకు రూల్స్ బ్రేక్ చేసిందని విమర్శలు వచ్చాయి. ఇప్పటివరకు జరిగిన రసవత్తర పరిణామాలు చూస్తుంటే, వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో నాగార్జున ఈ వివాదంపై స్పందించే అవకాశం ఉందని అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
