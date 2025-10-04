Bigg Boss Telugu 9 Day 26 Episode : కల్యాణ్ ప్రభాస్, డీమన్ కట్టప్ప! - నాలుగో కెప్టెన్గా రాము - ఇమ్మూ ఎమోషనల్!
- "రీతూ - డీమన్" ప్లాన్కు కల్యాణ్ బలి - రీతూకు షాకిస్తూ రాముకు సపోర్ట్ చేసిన భరణి!
Published : October 4, 2025 at 10:41 AM IST
Bigg Boss Telugu 9 Day 26 Episode: బిగ్బాస్ షో అంటేనే ఎవరు ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తారో, ఎవరు ఎవరిని వెన్నుపోటు పొడుస్తారో చెప్పలేం. అప్పటివరకు ఫ్రెండ్స్, జిగిరీ దోస్త్లుగా తిరిగిన వారు వెన్నుపోటు పొడిచి నమ్మించి మోసం చేస్తారు. నిన్నటి ఎపిసోడ్ చూస్తే ఈ విషయం కళ్లకు కట్టినట్టుగా అర్థమవుతుంది! రీతూ -డీమన్ కలిసి కల్యాణ్ను మామూలుగా మోసం చేయలేదు! కల్యాణ్ పాలిట కట్టప్పగా మారిపోయాడు డీమన్! దీంతో.. ఈ వారం బిగ్బాస్ పెట్టిన అన్ని టాస్క్లూ ఇరగదీసినప్పటికీ కెప్టెన్సీకి అడుగుదూరంలో ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది! అసలు నిన్నటి కెప్టెన్సీ టాస్క్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కెప్టెన్సీ టాస్క్ ఇదే: నాలుగో వారానికి కెప్టెన్ ఎవరో డిసైడ్ చేసేందుకు బిగ్బాస్ ఒక టాస్క్ పెట్టాడు. "కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రాము, రీతూ.. ఇప్పుడు మీలో ఒక్కరు మాత్రమే బిగ్బాస్ సీజన్-9 నాలుగో కెప్టెన్ అవ్వగలరు. అది ఎవరో తెలుసుకోవడానికి నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ 'రెయిన్ డ్యాన్స్'. కంటెండర్స్గా ఉన్న మీరు ఈ టాస్కులో గెలిచి కెప్టెన్ అవ్వడానికి ఇతర హౌజ్మేట్స్పై ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది. ప్రతి రౌండ్లో బజర్ మోగినప్పుడల్లా కెప్టెన్సీ రేసులో లేని ఇంటి సభ్యులందరూ అక్కడున్న బెల్ని రింగ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. ఎవరైతే ముందుగా బెల్ రింగ్ చేస్తారో వారు మ్యూజిక్ ప్లే అయినప్పుడు ప్లాట్ఫామ్పై నిలబడి డ్యాన్స్ చేయాలి. ఇంటి సభ్యులు డ్యాన్స్ చేస్తున్న సమయంలో కంటెండర్స్ రెడ్ స్క్వేర్లో ఉన్న గొడుగుని పుష్ చేసుకుంటూ వెళ్లి బ్లూ స్క్వేర్లో పెట్టడానికి ట్రై చేయాలి. మ్యూజిక్ స్టాప్ అయ్యేలోపు కంటెండర్స్ గొడుగును బ్లూ స్క్వేర్లోకి పుష్ చేయడంలో విఫలమైతే డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఇంటిసభ్యులు కంటెండర్స్లో ఒకరిని కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తప్పించాలి. ఇలా ప్రతి రౌండ్లో ఒకరు కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతూ వస్తారు. చివరి రౌండ్ ముగిసేసరికి ఎవరైతే రేసు నుంచి ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉంటారో ఆ కంటెండర్ నాలుగో కెప్టెన్ అవుతారు. తనూజ మీరు ఈ టాస్కుకి సంచాలకులు" అంటూ బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు.
కల్యాణ్కు డీమన్ వెన్నుపోటు: బిగ్బాస్ చెప్పిన రూల్స్ వినగానే కంటెండర్స్ అందరూ ఇంటిసభ్యుల్ని ప్రసన్నం చేసుకునే పనిలో పడ్డారు. ఇక బజర్ మోగగానే డీమాన్ ఫస్ట్ గంట అందుకున్నాడు. మ్యూజిక్ మొదలుకాగానే డీమాన్ రెయిన్ డ్యాన్స్ చేస్తుంటే వీళ్లు ఆడకుండా అలా నిల్చున్నారు. రీతూ అయితే ఎక్కడ కళ్యాణ్ టేబుల్ లాగేస్తాడోనని తన మధ్యలోకి దూరిపోయి మరీ అటువైపు ఆలోచన రాకుండా చేసింది. ఇక సంచాలక్గా ఉన్న తనూజ, బయట ఉన్న శ్రీజ అందరూ "కల్యాణ్ ఆడు. ఏంటి అలా నిల్చున్నావ్" అంటూ చాలా సార్లు చెప్పారు. అయినా సరే కంటెండర్లు ఒక్కరు కూడా కదలలేదు.
ఇక సాంగ్ అయిపోగానే.. "నేను తీద్దామనుకున్న పేరు కల్యాణ్" అంటూ డీమన్ చెప్పాడు. ఇది వినగానే కళ్యాణ్కి ఫ్యూజులు ఎగిరిపోయాయి. సైలెంట్గా వెనక్కి వెళ్లిపోయాడు. ఇక తర్వాత బజర్ మోగగానే ఈసారి శ్రీజ బెల్ అందుకుంది.. "నిజానికి కల్యాణ్ను తీసేసినందుకు నేను రీతూని తీసేయాలి. కానీ ఇమ్మాన్యుయేల్ ఇప్పటికే ఒకసారి కెప్టెన్ అయ్యాడు కాబట్టి నేను ఇమ్మూని తప్పిస్తున్నా" అంటూ శ్రీజ చెప్పింది.
కళ్యాణ్-ఇమ్మాన్యుయేల్ రేసు నుంచి ఔట్ అవ్వడంతో చివరిగా రాము రాథోడ్, రీతూ చౌదరి మిగిలారు. అయితే ఈసారి గంట భరణి చేతికి వెళ్లింది. భరణి ముందుగానే రాముకు సపోర్ట్ చేస్తానని చెప్పడంతో.. ఆ టేబుల్ని లాగడానికి చాలా ట్రై చేసింది రీతూ. రాము కూడా గట్టిగానే పట్టు పట్టడంతో ఇద్దరూ చాలా సేపు అలానే కష్టపడ్డారు. ఇక సాంగ్ ఆగగానే రీతూకి సారీ చెప్పి రేసు నుంచి ఎలిమినేట్ చేశాడు భరణి. దీంతో బిగ్బాస్ నాలుగో కెప్టెన్ అయిపోయాడు రాము.
రీతూపై సీరియస్ అయిన కల్యాణ్: అంతా అయిపోయాక కల్యాణ్ దగ్గర కూర్చొని.. "సారీ కల్యాణ్" అంటూ రీతూ అంది. దీనికి "నువ్వు కల్యాణ్ను తీసేమన్నావా డీమాన్తో" అని సూటిగా అడిగాడు కల్యాణ్. "అవును" అని రీతూ తలాడించడంతో "చెయ్ తియ్.. చెయ్ తీసెయ్" అంటూ కల్యాణ్ సీరియస్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత శ్రీజ, తనూజ వచ్చి కల్యాణ్ను ఓదార్చారు.
ఇంతలో "నేను చూడలేకపోతున్నాను నువ్వు బాధపడటం. నేనూ ఓడిపోయానురా" అంటూ కల్యాణ్ దగ్గరికెళ్లింది రీతూ. "నేను బాధపడుతున్నది ఓడిపోయినందుకు కాదు మోసపోయినందుకు. ఫస్ట్ నువ్వు పోతావనే భయంతో నన్ను తీసేశావ్ అంతే కదా" అంటూ కల్యాణ్ అన్నాడు. తర్వాత డీమాన్తో మళ్లీ కాసేపు కల్యాణ్కి డిస్కషన్ జరిగింది. "నిన్న మొన్న లేదు ఫ్రెండ్షిప్. అందరిముందు పట్టుకొని నన్ను మోసం చేశా అంటున్నావ్. ఇప్పటిదాకా బతిమలాడుకున్నా కల్యాణ్ నేను. అందరి ముందు పట్టుకొని నిన్ను మోసం చేశానంటే ఎలా తీసుకుంటాను" అంటూ రీతూ అరిచింది. దీంతో కల్యాణ్ దగ్గరికెళ్లి "ఏ మోసం చేయలేదా.. దాన్ని మోసమే అంటారు" అని కల్యాణ్ అన్నాడు. ఇలా ఇద్దరి మధ్య చాలా సేపు వాగ్వాదం నడిచింది.
హౌజ్లోకి హీరో, హీరోయిన్: ఈ గొడవ తర్వాత హౌజ్లోకి 'రాంబో ఇన్ లవ్' అనే వెబ్సిరీస్ హీరో హీరోయిన్లు అడుగు పెట్టారు. సిరీస్ గురించి ముచ్చటించిన తరువాత, హౌజ్మేట్స్కు టాస్క్ పెట్టారు. అందరికీ రెడ్ రోస్ ఇచ్చి, ఒక్కొక్కరూ తమ లవ్ స్టోరీ లేదా క్రష్ గురించి చెప్పాలని కోరారు. "3 ఇయర్స్ కెరీర్లో బాగా కష్టపడ్డాను. ఒకరోజు ఇన్స్టాలో పేజ్ మొత్తం మెసేజ్ పెట్టింది పొగుడుతూ. ఆమె డాక్టర్ అని తెలిసింది. ఆమె ఎంబీబీఎస్ చదువుతున్న రోజుల్లోనే పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకున్నా. ఫోటో కూడా చూడలేదు. అయినా ఇంట్లో చెప్పేశాను. ఊరికెలుతూ 4 గంటల జర్నీలోనే తననే పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యా. ఎంత తిట్టినా, ఏం చేసినా నా కోసం కెరీర్ను ఆపేసుకుంది. ఆమె కోసమే ఈ గేమ్ ఆడుతున్నా. కప్పు తీసుకెళ్లి దాని చేతిలో పెడతాను. హౌజ్లో ఇంతగా నవ్విస్తాను కానీ అప్పుడప్పుడు దుప్పటి కప్పుకుని ఏడుస్తాను. ఐ లవ్ యూ" అంటూ ఎమోషనల్ అయ్యాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. ఇలా నిన్నటి ఎపిసోడ్ పూర్తి అయ్యింది.
Bigg Boss Telugu 9 Day 25 Episode: "పవర్ కార్డ్స్లో" రెడ్ టీమ్ సత్తా - వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన తనూజ - కెప్టెన్ 'అతడే'!
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్ లవ్' గురించి తనూజ ఓపెన్ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ గెలుచుకున్న కల్యాణ్!