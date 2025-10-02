Bigg Boss Telugu 9 Day 25 Promo: "పవర్ కార్డ్స్" కోసం కొట్టుకున్న కంటెస్టెంట్లు - కెప్టెన్సీ రేసులో "నలుగురు"!
-బిగ్బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ ప్రోమో, హోరాహోరీగా హంగ్రీ హిప్పో టాస్కు - సంచాలక్ భరణితో పాయింట్ గురించి ఇమ్మాన్యుయేల్ గొడవ!
Published : October 2, 2025 at 5:24 PM IST
Bigg Boss Telugu 9 Day 25 Promo: బిగ్బాస్ హౌజ్లో ఈ వారం టాస్కులు గట్టిగానే జరుగుతున్నాయి. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్, కిక్ ఔట్ పవర్ కార్డ్స్ని రెడ్ టీమ్(ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్, ఫ్లోరా సైనీ) గెలుచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇక ఈరోజు మిగిలిన కార్డ్స్ కోసం టాస్క్లు నిర్వహించారు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో కూడా కంటెస్టెంట్స్ మధ్య గొడవ గట్టిగానే జరిగినట్లు ప్రోమోలో తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా ఇమ్మానుయేల్, పవన్ కల్యాణ్ అయితే గేమ్లో రెచ్చిపోయారు. అసలు ప్రోమోలో ఏం ఉంది? బిగ్బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్, కిక్ ఔట్, మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్ అంటూ నాలుగు పవర్ కార్డ్స్ కోసం హౌజ్మేట్స్ అంతా తన్నుకుంటున్నారు. 12 మందిని నాలుగు టీములుగా డివైడ్ చేసి బిగ్బాస్ టాస్కులు పెడుతున్నాడు. నిన్న రెండు టాస్కులు జరగగా, ఈరోజు ఎపిసోడ్లో మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్ కార్డ్స్ కోసం టాస్కు పెట్టాడు బిగ్బాస్. "పవర్ కార్డ్ పొందడం కోసం నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ 'హంగ్రీ హిప్పో'. అంటే ఆకలితో ఉన్న హిప్పో నోటిలో బాల్స్ వేసి ఆహారంగా తినిపించడం. ఏ టీమ్ అయితే ఆ హిప్పో నోటిలో ఎక్కువ బాల్స్ వేసి ఆహారంగా తినిపిస్తారో వారే ఈ ఛాలెంజ్లో విజేతలు అవుతారు. మీ ప్రత్యర్థి పోటీదారులు ఆ హిప్పో నోటిలో బాల్స్ వేయకుండా చూసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
గేమ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే రెడ్ టీమ్ మరోసారి రెచ్చిపోయింది. కల్యాణ్ - ఇమ్మానుయేల్ అయితే బాల్ పట్టుకొని మిగిలిన ప్లేయర్లని తోసిపడేశారు. బ్లూ టీమ్లో ఉన్న తనూజ, రీతూ చౌదరి, హరీష్ ఆపడానికి ట్రై చేసినా సాధ్యపడలేదు. దీంతో "పాయింట్ రెడ్ టీమ్కి" అని సంచాలక్గా ఉన్న భరణి అన్నాడు. దీంతో తనూజ ఫైర్ అయింది. "ఇది నిజంగా అన్ఫెయిర్. వాడు వెనకాల ఉన్నాడు, ముందు శ్రీజ పట్టుకొని వెళ్లింది. పట్టుకొని వెళ్లగానే ఆయన తోశాడు" అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్ మీద కంప్లెయింట్ ఇచ్చింది. "బాడీ కూడా టచ్ అవ్వలేదు నాన్న" అని ఇమ్మూ క్లారిటీ ఇవ్వబోయాడు. దీంతో "బాడీ టచ్ కాకపోతే నువ్వు ఎందుకు తోసుకొని వెళ్లావ్. ఇది అన్ఫెయిర్. ఇవ్వాలనుకుంటే ఇచ్చేసుకోండి" అంటూ సంచాలక్ భరణిపై కూడా తనూజ గట్టిగానే మాట్లాడింది. దీంతో మొదటి ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది.
నా నడుము గిల్లారు: తాజాగా వదిలిన రెండో ప్రోమోలో మాత్రం ఇమ్మానుయేల్ నవ్వులు పూయించాడు. "సంచాలక్.. గేమ్లో ఎవరో నా నడుము గిల్లారు. అది ఎవరో మీరు చెప్పాలి" అంటూ ఇమ్మూ అడిగాడు. ఈ మాటలకి సంచాలక్ భరణి. తనూజ, రీతూ చౌదరి సహా చాలా మంది నవ్వుకున్నారు. ఇంతలోనే "భరణి ఈ రౌండ్లో ఎవరు గెలిచారు" అంటూ బిగ్బాస్ అడిగాడు. "బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద ఈ పాయింట్ నేను బ్లూ టీమ్కి ఇస్తున్నాను బిగ్బాస్" అని భరణి చెప్పేసరికి అందరూ షాక్ అయ్యారు. అయితే "ఏ విషయాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని విన్నర్స్ని చేశారు?.. అది చెప్పండి" అంటూ ఇమ్మూ అడిగాడు. ఇలా కాసేపు ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరగగా, "ఇది నా ఫైనల్ కాల్" అంటూ భరణి డెసిషన్ తీసుకున్నాడు.
మొత్తానికి ఇలా నిన్న, ఈరోజు జరిగిన టాస్కులన్నీ కలుపుకుంటే కెప్టెన్సీ రేసులో నలుగురు నిలిచినట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ ప్రకారం రెడ్ టీమ్ నుంచి పవన్ కల్యాణ్, ఇమ్మానుయేల్, ఎల్లో టీమ్ నుంచి రాము రాథోడ్, గ్రీన్ టీమ్ నుంచి రీతూ చౌదరి కెప్టెన్సీ కంటెండర్లు అయ్యారట. మరి వీరి నుంచి ఎవరు కెప్టెన్ అవుతారో చూడాలి.
