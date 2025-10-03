Bigg Boss Telugu 9 Day 25 Episode: "పవర్ కార్డ్స్లో" రెడ్ టీమ్ సత్తా - వెక్కివెక్కి ఏడ్చిన తనూజ - కెప్టెన్ 'అతడే'!
-మూడు టాస్కుల్లో గెలిచి క్లీన్ స్వీప్ చేసిన రెడ్ టీమ్ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా రాము, కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రీతూ చౌదరి!
Bigg Boss Telugu 9 Day 25 Episode: బిగ్బాస్ హౌజ్లో "పవర్ కార్డ్స్" కోసం టాస్కులు జరుగుతున్న సంగతి తెలిసిందే. మొన్నటి(డే 24) ఎపిసోడ్లో వరుసగా రెండు టాస్కులను రెడ్ టీమ్ గెలిచి కంటెండర్షిప్, కిక్ అవుట్ కార్డ్స్ను సొంతం చేసుకుంది. ఇక నిన్నటి ఎపిసోడ్లో మిగిలిన పవర్ కార్డ్స్ కోసం టాస్కులు పెట్టగా.. ఇందులో కూడా రెడ్ టీమ్ సత్తా చాటింది. ఇలా టాస్క్లు అన్నీ పూర్తయ్యే సరికి నలుగురు కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా నిలిచారు. వీరి నుంచి ఒకరు కెప్టెన్ కానున్నారు. అయితే టాస్క్ జరిగే సమయంలో తనూజ బాత్రూమ్లోకి వెళ్లి వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది. అసలు నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగింది? ఏఏ టాస్క్లు పెట్టారు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
టాస్కుల్లో క్లీన్స్వీప్ చేసిన రెడ్ టీమ్: తాజా ఎపిసోడ్లో 'హంగ్రీ హిప్పో' అనే టాస్క్ పెట్టారు. "పవర్ కార్డ్స్ పొందడం కోసం నేను మీకు ఇస్తున్న ఛాలెంజ్ హంగ్రీ హిప్పో. గార్డెన్ ఏరియాలో బాగా ఆకలితో ఉన్న ఒక హిప్పో ఉంది. దానికి ఆకలి వేసినప్పుడల్లా సౌండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ సమయంలో హౌజ్లో ఉన్న వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఆ హిప్పో ఆకలి తీర్చడానికి కావాల్సిన బాల్స్ దొరుకుతాయి. హిప్పో సౌండ్ చేసినప్పుడల్లా పోటీదారులు హౌజ్లో వేరు వేరు ఏరియాల్లోకి వెళ్లి అక్కడ ఉన్న బాల్స్ని వెతికి వాటిని తీసుకొచ్చి హిప్పో నోటిలో వేసి ఆహారంగా తినిపించాలి. ఈ ఛాలెంజ్ ముగిసే సమయానికి ఏ టీమ్ సభ్యులైతే హిప్పో నోటిలో ఎక్కువ బాల్స్ వేసి దాని ఆకలి తీరుస్తారో ఆ టీమ్ సభ్యులు ఈ ఛాలెంజ్ విజేతలు అవుతారు. వారికి నచ్చిన ఒక పవర్ కార్డ్ని పొందుతారు. ఈ ఛాలెంజ్లో పోటీదారులు తాము తీసుకున్న బాల్ని విసరడానికి వీల్లేదు. తీసుకున్న బాల్స్ని కేవలం మీ చేతులతోనే మీ ఇతర టీమ్ సభ్యులకి పాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. హిప్పో సౌండ్ చేసినప్పుడల్లా కేవలం ఒక బాల్ మాత్రమే లభిస్తుంది. పోటీదారులు బాల్ తీసుకొని ఆరెంజ్ లైన్ దాటిని తర్వాత ఆ బాల్స్ని ఎవరూ తాకడానికి వీల్లేదు. ఈ ఛాలెంజ్కి భరణి సంచాలకులు" అంటూ గేమ్ గురించి అనౌన్స్ చేశాడు బిగ్బాస్. దీంతో ఈ టాస్క్లో రెడ్, బ్లూ, ఎల్లో టీమ్లు పోటిపడ్డాయి.
సొంత టీమ్కే సంజనా వెన్నుపోటు: ఈ గేమ్లో రెడ్ టీమ్ బీభత్సంగా ఆడింది. ఓవైపు ఇమ్మాన్యుయేల్.. మరోవైపు కల్యాణ్ ఇద్దరూ మిగిలిన టీమ్ ప్లేయర్లని ఎత్తి కుదేశారు. తోసుకుంటూ వెళ్లి మరీ బంతిని బౌండర్ లైన్ దాటించారు. అయితే ఈ ఛాలెంజ్లో సంజన తన సొంత టీమ్ అయిన ఎల్లో టీమ్ తరఫున కాకుండా రెడ్ టీమ్కి సహకరించింది. ఇదేంటని ఎల్లో టీమ్ సభ్యుడైన సుమన్ శెట్టి అడిగితే.. దానికి "అన్నా మనం ఎలాగో గెలవం. కనుక రెడ్ టీమ్కి సపోర్ట్ చేయడం మంచిది. నువ్వు కూడా చేసెయ్" అంటూ సలహా ఇచ్చింది సంజనా. కానీ సుమన్ మాత్రం ససేమీరా అన్నాడు. ఇలా ఈ ఛాలెంజ్లో రెడ్ టీమ్ గెలిచి మళ్లీ కంటెండర్షిప్ కార్డ్ తీసుకుంది. ఈసారి ఈ కార్డుని ఇమ్మాన్యుయేల్కు ఇచ్చాడు కల్యాణ్. దీంతో కల్యాణ్తో పాటు ఇమ్మూ కూడా కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అయ్యాడు.
బోన్ తీసుకున్న వారు రేస్లో: హంగ్రీ హిప్పో గేమ్ పూర్తైన తర్వాత అందరినీ ఒకచోట కూర్చోబెట్టి బిగ్బాస్ మరో అనౌన్స్మెంట్ చేశాడు. "పవర్ కార్డ్స్ పొందడం కోసం జరిగిన అన్ని ఛాలెంజెస్లో విజయం సాధించిన రెడ్ టీమ్కి నా అభినందనలు. కల్యాణ్, ఇమ్మానుయేల్ మీరు కంటెండర్స్గా అర్హత సాధించారు. మీతో పాటు కంటెండర్స్గా ఎవరు ఉండబోతున్నారో తెలుసుకోవడానికి మీరు ఇంటి సభ్యుల్లో ఆరుగుర్ని ఎంచుకొని మూడు జంటలుగా విభజించాల్సి ఉంటుంది. మీరు నిర్ణయించే ఆ మూడు జంటలు కంటెండర్షిప్ పొందడానికి మరో ఛాలెంజ్లో పోటీపడతారు. ఎవరిని ఎవరితో జంటగా చేయాలి, ఎవరిని తప్పించాలి అనేది పూర్తిగా మీ నిర్ణయం. గ్రీన్ టీమ్లోని సభ్యులు ఛాలెంజ్ నుంచి కిక్ ఔట్ అయ్యారు.. కాబట్టి వారిని జంటల్లో చేర్చడానికి వీల్లేదు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
ఇక ఇమ్మాన్యుయేల్, కల్యాణ్ డిస్కషన్ చేసి తనూజ-సుమన్, ఫ్లోరా-రీతూ, సంజన-రామును సెలెక్ట్ చేసి టీమ్స్గా ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత "కల్యాణ్- ఇమ్మానుయేల్ మీరిద్దరూ సంచాలకులు. ఈ ఛాలెంజ్ వివిధ రౌండ్స్లో జరుగుతుంది. స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే ఒక జంట వచ్చి ఎల్లో లైన్ స్టార్ట్ పాయింట్ నుంచి తాళ్లతో కూడిన ఆ ఉచ్చు లోపలికి వెళ్లి దాని నుంచి బయటికొచ్చి.. టైర్స్ లోపల తమ అడుగులు ఉండేలా నడుచుకుంటూ వెళ్లి అక్కడున్న ఉడెన్ ప్లాంక్స్ని దాటి బోన్ని తీసుకోవాలి. ఎవరైతే ముందుగా ఆ బోన్ని తీసుకుంటారో వారు ఆ రౌండ్ విజేతలవుతారు. అలానే కెప్టెన్సీ కంటెండర్లు అవుతారు. మీరు ఉడెన్ ప్లాంక్స్ దాటే సమయంలో మీ కాళ్లు ఉడెన్ ప్లాంక్స్ మధ్య ఉండేలా చూసుకోవాలి. తాళ్ల కింద నుంచి పాకుతూనే వెళ్లాలి" అంటూ రూల్స్ చెప్పాడు బిగ్బాస్.
వెక్కి వెక్కి ఏడ్చిన తనూజ: ఈ ఛాలెంజ్లో ముందుగా సుమన్ శెట్టి-తనూజ పోటీపడ్డారు. అయితే సుమన్ శెట్టి టైర్ లోపలి నుంచి బయట కాలు పెట్టడంతో మధ్యలోనే డిస్క్వాలిఫై అయిపోయాడు. అలాగే తనూజ కూడా ఉడెన్ ప్లాంక్స్ అన్నింటి మధ్యలో నుంచి వెళ్లలేదని ఇమ్మూ డిస్క్వాలిఫై చేశాడు. దీంతో వీళ్లిద్దరి నుంచి ఎవరూ కంటెండర్ కాలేకపోయారు. దీనికి హర్ట్ అయిన తనూజ వాష్రూమ్కి వెళ్లి తలుపేసుకుని మరీ వెక్కివెక్కి ఏడ్చింది. రీతూ చౌదరి, డీమన్ పవన్ ఇద్దరూ వెళ్లి ఓదార్చిన తన ఏడుపు ఆపలేదు తనూజ. చివరగా చాలా సేపు నచ్చచెప్పగా అప్పుడు వాష్రూమ్ నుంచి బయటికి వచ్చింది.
రేసులో నలుగురు: ఇక ఆ తర్వాత సంజనా-రాము మధ్య ఇదే ఛాలెంజ్ పెట్టగా రాము గెలిచి కంటెండర్ అయ్యాడు. చివరిగా ఫ్లోరా - రీతూ మధ్య జరిగిన పోటీలో రీతూ చౌదరి గెలిచి కంటెండర్ అయింది. ఇలా టాస్క్లు అన్నీ పూర్తయ్యే సరికి కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రాము రాథోడ్, రీతూ చౌదరి నిలిచారు. నేటి ఎపిసోడ్లో కెప్టెన్ కోసం టాస్క్లు నిర్వహిస్తారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ప్రకారం రాము రాథోడ్ కెప్టెన్గా గెలిచినట్లు తెలుస్తోంది.
