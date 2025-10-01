ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Promo: బిగ్​బాస్​ "గోల్డెన్​ ఆపర్చునిటీ" - రేసులో కల్యాణ్​ - మరో లవ్​ ట్రాక్​ మొదలు!

-కంటెండర్‌షిప్ కోసం టాస్క్ - ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ చెప్పిన తనూజ.. కళ్యాణ్‌తో కలిసి డ్యాన్స్!

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Promo
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2025 at 8:40 PM IST

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Promo: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో నాలుగో వారానికి సంబంధించి కెప్టెన్సీ టాస్క్​ షురూ అయ్యింది. ఇప్పటికే మొదటి వారం సంజనా, రెండో వారం డీమన్​ పవన్​ కెప్టెన్​గా ఎన్నికైన సంగతి తెలిసిందే. మూడో వారంలో ఇమ్మాన్యుయేల్​ కెప్టెన్​ కాగా సంజనాను సేవ్​ చేసేందుకు తన కెప్టెన్సీని క్యాన్సిల్​ చేసుకున్నాడు. దీంతో మూడో వారంలో కూడా డీమన్​ పవన్​ కెప్టెన్​గా ఉన్నారు. ఇక తాజాగా నాలుగో వారానికి కెప్టెన్​ కోసం పోటీలు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే దీనికి సంబంధించి ప్రోమోలు రిలీజ్​ చేశారు. కేవలం కెప్టెన్సీ మాత్రమే కాకుండా లగ్జరీ ఐటమ్స్​ కూడా కొన్ని లభిస్తాయి. అయితే ఈ టాస్క్​ల్లో కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య గొడవలు బాగానే జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. మరి ఆ ప్రోమోల్లో ఏముందో చూద్దాం.

నాలుగు టీమ్​లకు అవకాశం: కెప్టెన్సీ టాస్క్ సహా లగ్జరీ కోసం​ హౌజ్​ మొత్తాన్ని గ్రూప్​లుగా డివైడ్ చేశాడు బిగ్‌బాస్. కెప్టెన్ డీమాన్ పవన్‌ని మళ్లీ సంచాలక్‌గా పెట్టి 12 మందిని నాలుగు టీమ్స్​గా డివైడ్ చేశాడు. బ్లూ టీమ్(హరీష్, తనూజ, రీతూ చౌదరి), రెడ్ టీమ్(ఇమ్మానుయేల్, ఫ్లోరా, కల్యాణ్ ), ఎల్లో టీమ్(సంజన, రాము, సుమన్ శెట్టి ), గ్రీన్ టీమ్(శ్రీజ, దివ్య, భరణి )‌ ఇలా నాలుగు టీములుగా కంటెస్టెంట్స్​ డివైడ్​ అయ్యారు.

పవర్​ కార్డ్స్​ కోసం గేమ్​ మొదలు: "నేను మీ అందరికీ ఒక గోల్డెన్ అవకాశం ఇస్తాను. స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే టీమ్ లీడర్స్ సమయానుసారం చెప్పిన కలర్ బాల్స్‌ని ఆ నెట్ నుంచి బయటికి తీయాలి. కేవలం కెప్టెన్సీ కంటెండర్ షిప్ మాత్రమే కాదు లగ్జరీ ఐటెమ్ మరెన్నో ప్రయోజనాలు పవర్ కార్డ్స్ ద్వారా లభిస్తాయి" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. ఆ కార్డ్స్​ కంటెండర్, కిక్ ఔట్, మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్​కు సంబంధించినవి. కంటెండర్ కార్డ్ తీసుకుంటే తమ టీమ్ నుంచి ఒకరు కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అవుతారన్నమాట, కిక్ ఔట్ కార్డ్ పొందిన వారు వాళ్లకి నచ్చిన టీమ్‌ని రేసు నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్ కార్డ్స్ గెలిస్తే ఆయా సదుపాయాలు వస్తాయి.

రెడ్​ టీమ్​ సూపర్​ గేమ్​: ఇక టాస్క్​ గురించి అనౌన్స్​ చేసిన వెంటనే బ్లూ అని బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. దీంతో బ్లూ బాల్ అందుకోవడానికి టీమ్స్ అన్నీ ఫైట్​ చేశాయి. కొంతమంది ప్లేయర్ల మధ్య ఫిజికల్ ఫైట్ కూడా అయ్యింది. తనని మూతి మీద కొడుతున్నాడు అంటూ కళ్యాణ్ మీద కంప్లెయింట్ చేసింది బ్లూ టీమ్‌లో ఉన్న తనూజ. "కావాలని కొట్టరు కదమ్మా" అని ఇమ్మాన్యుయేల్​ అంటే, "చేయి తగలడం డిఫరెంట్.. ఇలా అనుకొని వెళ్లడం డిఫరెంట్" అంటూ ఎలా కొట్టాడో చూపించింది తనూజ. మరోవైపు తమ బాస్కెట్‌లో ఉన్న బాల్‌ని తీయడానికి ట్రై చేసిన రీతూపై ఫైర్ అయ్యాడు కల్యాణ్.

ఇక "ఏ టీమ్ కారణంగా బ్లాక్ బాల్ బయటికొచ్చిందని మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ టీమ్ నుంచి ఒకర్ని తప్పించండి" అంటూ సంచాలక్​గా ఉన్న డీమాన్‌కి చెప్పాడు బిగ్‌బాస్. దీంతో "తనూజ నువ్వు ఎలిమినేట్" అంటూ డీమాన్ అన్నాడు. అయితే "కీ ప్లేయర్లని పంపించాలి. సపోర్టర్స్‌ని పంపించడానికి లేదు" అంటూ డీమాన్‌తో గొడవపడ్డాడు కల్యాణ్. దీంతో మొదటి ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే తాజా సమాచారం ప్రకారం ఈ రోజు జరిగిన బాల్స్​ టాస్క్​లో రెడ్​ టీమ్​ గెలిచారని.. అందులో భాగంగానే ఫస్ట్​ కంటెండర్​షిప్ కార్డ్​ తీసుకున్నారట.​

రెండో ప్రోమోలో: ఇక రెండో ప్రోమోలో డీమాన్-రీతూ ఒకే బెడ్ మీద పడుకొని ఉన్నారు. ఇంతలో పక్కన బెడ్‌లో ఉన్న ఇమ్మూ.. " బిగ్‌బాస్ రీతూ నిద్రపోయింది" అంటూ కంప్లెయింట్ చేశాడు. దీంతో కుక్కల అరుపులు వేశాడు బిగ్‌బాస్. వెంటనే అందరూ రీతూకి పనిష్మెంట్ ఇవ్వాల్సిందే అంటూ పట్టుబట్టారు. ఇక ఇమ్మానుయేల్, శ్రీజ, కల్యాణ్, తనూజ, డీమాన్, రీతూ కలిసి ట్రూత్ ఆర్ డేర్ గేమ్ ఆడారు. "ట్రూత్ అయితే నిజం చెప్పాలి. ఒకవేళ అబద్ధం చెప్తే వాళ్లు మన నుంచి దూరం వెళ్లిపోతారు" అంటూ ఇమ్మూ భయపెట్టాడు. అలా ఛాన్స్​ ఫస్ట్ తనూజకే రాగా.. ట్రూత్ ఆప్షన్ తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో ఫస్ట్​ లవ్​ గురించి చెప్పమన్నారు.

దీంతో "నా ఫస్ట్ లవ్ అనేది 8వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు. అతని పేరు కల్యాణ్. అవును కొంచెం క్యూట్ లవ్ స్టోరీ కానీ ఒన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ తనకి" అని తనూజ చెప్పింది. ఇక తర్వాత రౌండ్​లో కల్యాణ్​కు ఛాన్స్ వచ్చింది. తను కూడా ట్రూత్ అన్నాడు. దీంతో "ఈ హౌజ్​లో ఒకర్ని లవ్ చేయొచ్చు అనే మెటీరియల్ ఎవరున్నారు" అని ఇమ్మూ అడిగాడు. చాలా సేపు సిగ్గుపడిపోయి తనూజ అంటూ కల్యాణ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. ఇక గేమ్‌లో మరోసారి తనూజకే ఛాన్స్ వచ్చింది. దీంతో ఈసారి డేర్ తీసుకుంది. ఈ క్రమంలో తనూజ - కల్యాణ్​ కలిసి డ్యాన్స్​ వేశారు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే ఈ ప్రోమో చూసిన ఆడియన్స్​ మాత్రం "బిగ్​బాస్​లో మరో లవ్​ట్రాక్​ మొదలుకానుంది" అంటూ కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

