Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్​ లవ్​' గురించి తనూజ ఓపెన్​ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్​ గెలుచుకున్న కల్యాణ్​!

-కంటెండర్‌షిప్ సహా లగ్జరీ ఫుడ్​ కోసం కంటెస్టెంట్స్​ మధ్య ఫైట్​ - ట్రూత్​ ఆర్​ డేర్​లో ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ చెప్పిన తనూజ!

Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode (ETV Bharat)
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: బిగ్​​బాస్ సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. నామినేషన్లు, గొడవలు, అలకలు, కామెడీ, టాస్క్​లు, స్కిట్​లతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు కంటెస్టెంట్స్. తాజాగా కెప్టెన్సీ కంటెండర్‌షిప్ సహా లగ్జరీ ఫుడ్ కోసం కొన్ని టాస్కులు నిర్వహించాడు బిగ్‌బాస్. అందుకోసం కంటెస్టెంట్స్​ను నాలుగు టీమ్స్​గా డివైడ్​ చేశాడు. అయితే ఈ టాస్క్​లలో కామన్​మ్యాన్​ కల్యాణ్​ సత్తా చాటాడు. అయితే ఓవైపు కంటెండర్​షిప్ కోసం టాస్క్​లు జరుగుతుంటే, మరోవైపు హౌజ్​లో తనూజ లవ్​ స్టోరీని రివీల్​ చేసింది. మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.​

బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో హౌజ్​మేట్స్ నిద్రపోతే.. కెప్టెన్ పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. కానీ ఈ వారం ఏకంగా కెప్టెన్​తో పాటు రీతూ కూడా నిద్రపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా కుక్కలు మొరిగాయి. ఇంకేముంది హౌజ్​మేట్స్ అందరూ కెప్టెన్ కూడా పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తానికి ఆ నిద్ర మబ్బులు విడిపోవడానికి 'ట్రూత్ ఆర్ డేర్' గేమ్ ఆడారు. అందులో భాగంగా కళ్యాణ్​కు ట్రూత్ ఛాలెంజ్ రాగా.. "ఈ హౌజ్​లో లవ్ చేయొచ్చు అనేలా ఎవరు ఉన్నారు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అడిగాడు. వెంటనే "తనూజ" పేరు చెప్పాడు కళ్యాణ్. ఆ తరువాత తనూజాకు ట్రూత్ ఛాలెంజ్ వచ్చింది. దీంతో ఆమె ఫస్ట్ లవ్ గురించి చెప్పింది. "నా ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ 8వ తరగతిలో మొదలైంది. అతని పేరు కల్యాణ్. నాకు డైరెక్ట్‌గా గ్రీటింగ్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేశాడు. నాకు ప్రపోజ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ అతనే. తను చాలా మంచోడు. మా ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉండేవారు. అది చాలా క్యూట్ లవ్ స్టోరీ.. బట్ వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ తనకి. తను ఇప్పటికీ నాతో టచ్‌లో ఉన్నాడు. తనకి పెళ్లైపోయింది" అంటూ చెప్పింది తనూజ.

పవర్​ కార్డ్స్​ కోసం గేమ్​ మొదలు: "నేను మీ అందరికీ ఒక గోల్డెన్ అవకాశం ఇస్తాను. కేవలం కెప్టెన్సీ కంటెండర్​షిప్ మాత్రమే కాదు లగ్జరీ ఫుడ్​ సహా మరెన్నో ప్రయోజనాలు పవర్ కార్డ్స్ ద్వారా లభిస్తాయి" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. ఆ కార్డ్స్​ కంటెండర్, కిక్ ఔట్, మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్​కు సంబంధించినవి. కంటెండర్ కార్డ్ తీసుకుంటే తమ టీమ్ నుంచి ఒకరు కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అవుతారన్నమాట, కిక్ ఔట్ కార్డ్ పొందిన వారు వాళ్లకి నచ్చిన టీమ్‌ని రేసు నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్ కార్డ్స్ గెలిస్తే ఆయా సదుపాయాలు వస్తాయి.

ముందుగా బాల్​​టాస్క్​ కండక్ట్​ చేశాడు బిగ్​బాస్​. ఈ టాస్క్​లో నాలుగు టీమ్​లకు సంబంధించిన కంటెస్టెంట్స్​ అందరూ పాల్గొన్నారు. స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే టీమ్ లీడర్స్ సమయానుసారం చెప్పిన బిగ్​బాస్​ చెప్పిన కలర్ బాల్స్‌ని ఆ నెట్ నుంచి బయటికి తీసి టీమ్​కు సంబంధించిన బాక్స్​లలో వేయాలి. ఇలా ఆ కలర్​ బాల్స్​ పూర్తయ్యేసరికి ఎవరి బాక్స్​లలో తక్కువ బాల్స్​ ఉంటే వాళ్లు గేమ్​ నుంచి తప్పుకుంటారు. ఇక తక్కువ బాల్స్​ ఉన్న కారణంగా ముందుగా బ్లూ టీమ్​, ఆ తర్వాత ఎల్లో టీమ్​ క్విట్​ అయ్యాయి. ఇక చివరగా గ్రీన్​ టీమ్​, రెడ్​ టీమ్​ పోటీ పడగా రెడ్​ టీమ్​ గెలిచింది. ఈ టీమ్​ నుంచి కల్యాణ్ పడాల కంటెండర్షిప్​ ఉన్న కార్డ్​ను ఎంచుకున్నాడు.

ఇక రెండో ఛాలెంజ్ 3 రౌండ్స్​లో జరుగుతుందని, ఇందుకోసం ఫస్ట్​ రౌండ్​లో పాల్గొనాల్సిన రెండు టీంలను సెలెక్ట్ చేయమని కెప్టెన్​ను ఆదేశించాడు బిగ్​బాస్​. ఈ టాస్క్​లో తనూజ బ్లూ టీం, భరణి గ్రీన్ టీంలు తలపడ్డాయి. ఇందులో బ్లూ టీం గెలిచింది. రెండో రౌండ్​లో రెడ్, ఎల్లో టీమ్స్ పోటీ పడగా కల్యాణ్​ టీమ్​ గెలిచింది. ఫైనల్​ రౌండ్​లో రూల్స్ మార్చిన బిగ్​బాస్ ఒక్కొక్క టీం నుంచి ఒక్కొక్కరే పాల్గొనాలని చెప్పారు. దీంతో రెండు రౌండ్స్​లో గెలిచిన బ్లూ టీమ్​ నుంచి హరీష్​, రెడ్​ టీమ్​ నుంచి కల్యాణ్​ పోటీపడగా.. ఈ టాస్క్​లో కల్యాణ్ గెలిచి, కిక్ అవుట్ కార్డు తీసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే భరణికి సంబంధించిన గ్రీన్ టీంని ఈ టాస్క్​లో నుంచి కిక్ అవుట్ చేశారు. ఇక్కడితో ఈ ఎపిసోడ్​కు ఎండ్ కార్డు పడింది.

