Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: 'ఫస్ట్ లవ్' గురించి తనూజ ఓపెన్ - కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ గెలుచుకున్న కల్యాణ్!
-కంటెండర్షిప్ సహా లగ్జరీ ఫుడ్ కోసం కంటెస్టెంట్స్ మధ్య ఫైట్ - ట్రూత్ ఆర్ డేర్లో ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ చెప్పిన తనూజ!
Published : October 2, 2025 at 11:08 AM IST
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. నామినేషన్లు, గొడవలు, అలకలు, కామెడీ, టాస్క్లు, స్కిట్లతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నారు కంటెస్టెంట్స్. తాజాగా కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ సహా లగ్జరీ ఫుడ్ కోసం కొన్ని టాస్కులు నిర్వహించాడు బిగ్బాస్. అందుకోసం కంటెస్టెంట్స్ను నాలుగు టీమ్స్గా డివైడ్ చేశాడు. అయితే ఈ టాస్క్లలో కామన్మ్యాన్ కల్యాణ్ సత్తా చాటాడు. అయితే ఓవైపు కంటెండర్షిప్ కోసం టాస్క్లు జరుగుతుంటే, మరోవైపు హౌజ్లో తనూజ లవ్ స్టోరీని రివీల్ చేసింది. మొత్తానికి నిన్నటి ఎపిసోడ్లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ హౌజ్లో హౌజ్మేట్స్ నిద్రపోతే.. కెప్టెన్ పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. కానీ ఈ వారం ఏకంగా కెప్టెన్తో పాటు రీతూ కూడా నిద్రపోయింది. దీంతో ఒక్కసారిగా కుక్కలు మొరిగాయి. ఇంకేముంది హౌజ్మేట్స్ అందరూ కెప్టెన్ కూడా పనిష్మెంట్ తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. మొత్తానికి ఆ నిద్ర మబ్బులు విడిపోవడానికి 'ట్రూత్ ఆర్ డేర్' గేమ్ ఆడారు. అందులో భాగంగా కళ్యాణ్కు ట్రూత్ ఛాలెంజ్ రాగా.. "ఈ హౌజ్లో లవ్ చేయొచ్చు అనేలా ఎవరు ఉన్నారు" అని ఇమ్మాన్యుయేల్ అడిగాడు. వెంటనే "తనూజ" పేరు చెప్పాడు కళ్యాణ్. ఆ తరువాత తనూజాకు ట్రూత్ ఛాలెంజ్ వచ్చింది. దీంతో ఆమె ఫస్ట్ లవ్ గురించి చెప్పింది. "నా ఫస్ట్ లవ్ స్టోరీ 8వ తరగతిలో మొదలైంది. అతని పేరు కల్యాణ్. నాకు డైరెక్ట్గా గ్రీటింగ్ ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేశాడు. నాకు ప్రపోజ్ చేసిన ఫస్ట్ పర్సన్ అతనే. తను చాలా మంచోడు. మా ఇంట్లో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవారు. అది చాలా క్యూట్ లవ్ స్టోరీ.. బట్ వన్ సైడ్ లవ్ స్టోరీ తనకి. తను ఇప్పటికీ నాతో టచ్లో ఉన్నాడు. తనకి పెళ్లైపోయింది" అంటూ చెప్పింది తనూజ.
పవర్ కార్డ్స్ కోసం గేమ్ మొదలు: "నేను మీ అందరికీ ఒక గోల్డెన్ అవకాశం ఇస్తాను. కేవలం కెప్టెన్సీ కంటెండర్షిప్ మాత్రమే కాదు లగ్జరీ ఫుడ్ సహా మరెన్నో ప్రయోజనాలు పవర్ కార్డ్స్ ద్వారా లభిస్తాయి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఆ కార్డ్స్ కంటెండర్, కిక్ ఔట్, మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్కు సంబంధించినవి. కంటెండర్ కార్డ్ తీసుకుంటే తమ టీమ్ నుంచి ఒకరు కెప్టెన్సీ కంటెండర్ అవుతారన్నమాట, కిక్ ఔట్ కార్డ్ పొందిన వారు వాళ్లకి నచ్చిన టీమ్ని రేసు నుంచి తప్పించే అవకాశం ఉంటుంది. అలానే మటన్, లగ్జరీ ఫుడ్ కార్డ్స్ గెలిస్తే ఆయా సదుపాయాలు వస్తాయి.
ముందుగా బాల్టాస్క్ కండక్ట్ చేశాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో నాలుగు టీమ్లకు సంబంధించిన కంటెస్టెంట్స్ అందరూ పాల్గొన్నారు. స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే టీమ్ లీడర్స్ సమయానుసారం చెప్పిన బిగ్బాస్ చెప్పిన కలర్ బాల్స్ని ఆ నెట్ నుంచి బయటికి తీసి టీమ్కు సంబంధించిన బాక్స్లలో వేయాలి. ఇలా ఆ కలర్ బాల్స్ పూర్తయ్యేసరికి ఎవరి బాక్స్లలో తక్కువ బాల్స్ ఉంటే వాళ్లు గేమ్ నుంచి తప్పుకుంటారు. ఇక తక్కువ బాల్స్ ఉన్న కారణంగా ముందుగా బ్లూ టీమ్, ఆ తర్వాత ఎల్లో టీమ్ క్విట్ అయ్యాయి. ఇక చివరగా గ్రీన్ టీమ్, రెడ్ టీమ్ పోటీ పడగా రెడ్ టీమ్ గెలిచింది. ఈ టీమ్ నుంచి కల్యాణ్ పడాల కంటెండర్షిప్ ఉన్న కార్డ్ను ఎంచుకున్నాడు.
ఇక రెండో ఛాలెంజ్ 3 రౌండ్స్లో జరుగుతుందని, ఇందుకోసం ఫస్ట్ రౌండ్లో పాల్గొనాల్సిన రెండు టీంలను సెలెక్ట్ చేయమని కెప్టెన్ను ఆదేశించాడు బిగ్బాస్. ఈ టాస్క్లో తనూజ బ్లూ టీం, భరణి గ్రీన్ టీంలు తలపడ్డాయి. ఇందులో బ్లూ టీం గెలిచింది. రెండో రౌండ్లో రెడ్, ఎల్లో టీమ్స్ పోటీ పడగా కల్యాణ్ టీమ్ గెలిచింది. ఫైనల్ రౌండ్లో రూల్స్ మార్చిన బిగ్బాస్ ఒక్కొక్క టీం నుంచి ఒక్కొక్కరే పాల్గొనాలని చెప్పారు. దీంతో రెండు రౌండ్స్లో గెలిచిన బ్లూ టీమ్ నుంచి హరీష్, రెడ్ టీమ్ నుంచి కల్యాణ్ పోటీపడగా.. ఈ టాస్క్లో కల్యాణ్ గెలిచి, కిక్ అవుట్ కార్డు తీసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే భరణికి సంబంధించిన గ్రీన్ టీంని ఈ టాస్క్లో నుంచి కిక్ అవుట్ చేశారు. ఇక్కడితో ఈ ఎపిసోడ్కు ఎండ్ కార్డు పడింది.
Bigg Boss Telugu 9 Day 24 Promo: బిగ్బాస్ "గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ" - రేసులో కల్యాణ్ - మరో లవ్ ట్రాక్ మొదలు!
Bigg Boss 9 Telugu Sanjana Behavior: సంజనా పర్సనల్ ఎటాక్ - "ఓవైపు డీమన్ - మరోవైపు రాముపై కామెంట్స్!