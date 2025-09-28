ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Telugu 9 Day 20 Episode: "ఆమె సైడ్" తీసుకున్న బిగ్​ బాస్​ షో! - నెట్టింట భారీ ట్రోలింగ్!

- సంజనా కోసం నలుగురి త్యాగం! - శ్రీజకు పనిష్మెంట్.. రీతూకు సలహాలు - హౌజ్ ​మేట్స్​తో ఆడుకున్న నాగార్జున!

Bigg Boss Telugu 9 Day 20 Episode
Bigg Boss Telugu 9 Day 20 Episode (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 28, 2025 at 9:53 AM IST

Bigg Boss Telugu 9 Day 20 Episode: 'డబుల్ హౌజ్​, డబుల్ డోస్', 'ఈసారి చదరంగం కాదు రణరంగం' అంటూ బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 ప్రారంభానికి ముందే ఆడియన్స్​లో హైప్​ క్రియేట్​ చేశారు. కానీ షో మొదలైన మొదటి, రెండు వారాల్లో కంటెస్టెంట్స్​ ప్రవర్తను చూసి 'ఎవర్రా మీరంతా' అంటూ ఫీల్​ అయ్యారు ఆడియన్స్​. ఈ క్రమంలోనే గత శనివారం(సెప్టెంబర్​ 20) హోస్టింగ్​ అద్దిరిపోయింది. హౌజ్​మేట్స్​ చేసిన తప్పులకు వీడియోలు వేసి చూపిస్తూ మరి వాయింపు మొదలుపెట్టారు నాగార్జున. దీంతో ఆరోజు ఎపిసోడ్​ దద్దరిల్లింది. దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ మూడో వారంలో వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీ, మిడ్​ వీక్​ సంజనా ఎలిమినేషన్​తో మరింత ఇంట్రస్ట్​ కలిగించారు. ఈ క్రమంలోనే మూడో వారం వీకెండ్​ కూడా ఫైర్​ మీద ఉంటుందని భావించారు. కానీ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో షో మొత్తం సంజనాను హైలెట్​ చేసినట్లు అనిపించింది. ఇంతకీ నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నాగార్జున వస్తూనే సంజనను స్టేజ్ మీదకు పిలిచి మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ గురించి మాట్లాడారు. "నాటీగా 10 శాతం మాత్రమే చేశానని, ఇంకా 90% దాచాను" అని చెప్పింది. హౌజ్​మేట్స్​కు స్టార్టింగ్​లోనే "సంజన వెళ్లిపోయింది కాబట్టి సంతోషంగా ఉన్నారా ?" అంటూ క్వశ్చన్​ చేశారు నాగ్​. దీంతో లేదు సర్​ అంటూ హౌజ్​మేట్స్​ ఏకకంఠంతో చెప్పారు. ఈ క్రమంలోనే హౌజ్​మేట్స్ ఒక్కొక్కరూ మార్చుకోవాల్సిన విషయాలను చెప్పాలని నాగార్జున చెప్పారు. దీంతో..

  1. సుమన్ "స్టాండ్ తీసుకోడు" అంటూ, బజర్ విషయంలో జరిగిన మేటర్​ను సంజన చెప్పింది.
  2. శ్రీజ 1000 పర్సెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్ నుంచి 300 పర్సెంట్ ఆర్గ్యుమెంట్​కి దిగి ఇంప్రూవ్ అయ్యిందని చెప్పింది.
  3. ఫ్లోరా బ్యూటిఫుల్ పర్సన్ కానీ తెలుగు నేర్చుకోవాలని సూచించింది.
  4. "సిచ్యువేషన్ వస్తే ప్రిన్సిపల్​లాగా అరుస్తుంది. దానికి మీనింగ్ కూడా ఉండదు" అని తనూజ గురించి చెప్పింది.
  5. ఇక భరణి "మిస్ యూ సంజన గారూ" అని చెప్పగా, "నాకలా అన్పించట్లేదు. నా గురించి స్టాండ్ తీసుకోలేదు. రోజూ అన్నా చెల్లి అని కాకపోయినా, కావాల్సిన టైమ్​లో స్టాండ్​ తీసుకోవాలి" అంటూ సంజన ఇచ్చిపడేసింది.
  6. "ప్రియా సూపర్, కళ్యాణ్ గత 3 రోజుల్లో బెటర్ అయ్యాడు" అంటూ ప్రియా, కల్యాణ్​ గురించి చెప్పింది.
  7. "పహిల్వాన్ అబ్బాయి నుంచి అమ్మాయి అవ్వాలి" అంటూ రీతూ చౌదరి గురించి చెప్పింది.
  8. "కొంతమందిని పెద్దగా, కొంతమందిని చిన్నగా ట్రీట్ చేశానని ఎలిమినేట్ రీజన్ చెప్పాడు రాము" అంటూ మండిపడింది. హరీష్, రాము డిస్కషన్ గురించి మాట్లాడుతూ "చీప్ అన్నావ్, ఎంత ముద్దు చేశాను" అంటూ ఫైర్ అయ్యింది.
  9. "4 రోజులైనా బట్టలు మార్చుకొలేదు, ఒక్క శాతం హ్యూమర్ లేదు, వంట చేసేటప్పుడు ఆయనకు ఏదన్నా చెప్పాలి అంటే అందరూ భయపడుతున్నారు, గొడవ మాత్రమే పడతాడు. ఇలాంటి పర్సన్​తో బతకడం కష్టం" అంటూ హరీష్ గురించి చెప్పింది. దీంతో "ఆమెకు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే ఫేవరిజం చూపిస్తుంది, ఆమె తప్పును ఎత్తి చూపినప్పుడు మాత్రం తప్పులు పడుతుంది" అంటూ రివర్స్ అయ్యాడు.
  10. "డీమాన్​ను తమ్ముడిగా చూశాను. కానీ అన్నం పెట్టినందుకు మానిప్యులేటర్​ను చేశాడు" అంటూ సంజన చెప్పుకొచ్చింది. సంజన విషయంలో ఇమ్మూ బాగా ఎమోషనల్ అయ్యాడు.

ఆ నలుగురి త్యాగంతో రీ ఎంట్రీ: మిడ్ వీక్ ఎలిమినేట్ అయిన సంజన మళ్లీ ఇంట్లో వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది. అయితే అందుకోసం ఓ నలుగురు ఆమె కోసం త్యాగం చేస్తే 100% బ్యాటరీ వస్తుందని, దీంతో ఇంట్లోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది" అని నాగార్జున చెప్పారు. ఈ క్రమంలో ఇమ్మాన్యుయేల్​ కెప్టెన్సీ, తనూజ కాఫీ, రీతూ హెయిర్​ కట్​, భరణి లాకెట్​ను త్యాగం చేశారు. దీంతో సంజనా మళ్లీ హౌజ్​లోకి వచ్చింది.

ఆ తర్వాత సీజన్​ 9 గురించి ఆడియన్స్​ ఓపినియన్​ తీసుకున్నారు నాగ్​. దీంతో చాలా మంది "కంటెస్టెంట్స్​ వర్సెస్​ ఓనర్స్​లాగా ఉండటం లేదు. అందరూ కలిసే ఉంటున్నారు" అంటూ చెప్పారు. దీంతో "అడిగేద్దాం కడిగేద్దాం" అంటూ అసలు కథ స్టార్ట్ చేశారు నాగ్. "టెనెంట్స్ వర్సెస్ ఓనర్స్ లాగా గేమ్ ఆడట్లేదు" అంటూ కెప్టెన్​ను నిలదీశాడు నాగ్. "ఓనర్స్ అందరం కలిసి నిర్ణయం తీసుకున్నాము" అని డీమాన్ పవన్​ చెప్పగా, "అది ఆడియన్స్​కు నచ్చట్లేదు" అని కుండబద్దలు కొట్టాడు నాగ్.

ఇక బజర్ టాస్క్​లో సంచాలక్ శ్రీజ చేసిన తప్పును చూపించి మళ్లీ ఇటువంటివి చేయవద్దు. ఈ విషయంలో బిగ్​బాస్​ చెప్పేదాకా అదే డ్రెస్​లో ఉండాలి" అని శ్రీజకు పనిష్మెంట్ ఇచ్చారు. "అవకాశం వదులుకోవద్దు, పక్కవాళ్ల మాటలు వినొద్దు" అంటూ రీతూకు సలహాలు ఇచ్చారు. అలాగే ఇప్పటి నుంచి దొంగతనం చేస్తే "దొంగలున్నారు జాగ్రత్త" అనే బోర్డును మెడలో వేసి, వారమంతా అలాగే ఉంచుతామని నాగ్ హెచ్చరించారు. దీంతో నిన్నటి ఎపిసోడ్​ పూర్తి అయ్యింది. ఇక నేటి ఎపిసోడ్​ను దసరా థీమ్​తో సెలబ్రేట్​ చేస్తున్నారు. ఇక ఆ తర్వాత ఎలిమినేషన్​ ఉంటుంది. అయితే ఇప్పటికే ప్రియా ఎలిమినేట్​ అవుతుందని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది.

