Bigg Boss Telugu 9: 'రీతూ - డీమన్' ప్లాన్కు కల్యాణ్ బలి - లాస్ట్లో చక్రం తిప్పిన భరణి - ఫుల్ ఫైర్గా ప్రోమో!
-కెప్టెన్సీ రేస్ నుంచి కల్యాణ్ అవుట్ - మోసం చేశావ్ అంటూ ఎమోషనల్ - రసవత్తరంగా కెప్టెన్సీ టాస్క్!
Published : October 3, 2025 at 5:25 PM IST
Bigg Boss Telugu 9 Captaincy Task Promo : బిగ్బాస్ హౌజ్లో కెప్టెన్సీ టాస్క్ మాంచి రసవత్తరంగా సాగుతోంది. పవర్ కార్డ్స్ కోసం ఈ వారం అంతా టాస్కులతో గట్టిగా ప్లాన్ చేసిన బిగ్బాస్.. కెప్టెన్సీ టాస్క్లో మరింత డోస్ పెంచాడు. కానీ ముందు నుంచి బాగా ఆడిన ఇద్దరు కంటెస్టెంట్లకు మాత్రం అన్యాయం జరిగింది. ఊహించని వ్యక్తి కెప్టెన్ అయ్యాడు. తాజాగా ఇందుకు సంబంధించిన ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. అందులో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బిగ్బాస్ హౌజ్కి కెప్టెన్ కావాలంటే టాస్క్లు ఒక్కటి ఆడితే సరిపోదు. అదృష్టం కూడా కలిసి రావాలి. ముఖ్యంగా హౌజ్లో ఉన్న వాళ్ల సపోర్ట్ కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి టాస్క్లో గెలిచిన వారు నేరుగా కెప్టెన్ అవుతారు. లేదంటే హౌజ్ కాల్ ద్వారా కెప్టెన్ అవుతారు. హౌజ్ కాల్ ద్వారా కెప్టెన్సీ పొందాలంటే అందరి సపోర్ట్ ఉండాలి. ఏ ఒక్కరి సపోర్ట్ లేకపోయినా చివర్లో బొక్కబోర్లా పడాల్సిందే. తాజాగా కల్యాణ్కు, ఇమ్మాన్యుయేల్కు ఇలాంటి పరిస్థితే వచ్చింది.
తాజా ప్రోమోలో.. "కల్యాణ్, ఇమ్మాన్యుయేల్, రాము, రీతూ.. ఇప్పుడు మీలో ఒకరు మాత్రమే నాలుగో కెప్టెన్ అవ్వగలరు. అది ఎవరో తెలుసుకోవడానికి నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ రెయిన్ డ్యాన్స్. మ్యూజిక్ స్టాప్ అయ్యేలోపు కంటెండర్లు బ్లూ స్క్వేర్లోకి పుష్ చేయడంలో విఫలమైతే.. డ్యాన్స్ చేస్తున్న ఇంటి సభ్యులు కంటెండర్స్లో ఒకరిని కెప్టెన్సీ రేసు నుంచి తప్పించాలి. చివరి రౌండ్ ముగిసేసరికి ఎవరైతే రేసు నుంచి ఎలిమినేట్ కాకుండా ఉంటారో ఆ కంటెండర్ కెప్టెన్ అవుతాడు" అంటూ రూల్స్ చెప్పాడు బిగ్బాస్.
ఈ క్రమంలో రెయిన్ డ్యాన్స్ టాస్క్లో కంటెండర్లతో పాటు ఇంటి సభ్యులుగా భరణి, దివ్య, డీమాన్ పవన్, శ్రీజ, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా ఉన్నారు. ఇక ఈ టాస్క్కు సంచాలక్గా తనూజ ఉంది. బజర్ మోగినప్పుడు ఏ ఇంటి సభ్యుడైతే ముందుగా వెళ్లి గంట పట్టుకుంటారో వారికి రెయిన్ డ్యాన్స్ చేసే అవకాశం వస్తుంది. అప్పుడు అక్కడ ప్లే అవుతున్న పాటకు డ్యాన్స్ చేయాలి. ఇలా బజర్ మోగగానే డీమన్ ముందుగా గంట మోగించాడు. దీంతో "వాన వాన వెల్లువాయే" పాటకు డ్యాన్స్ వేశాడు. అయితే మ్యూజిక్ స్టాప్ అయ్యేలోపు కంటెండర్లు ఎవ్వరూ బ్లూ స్క్వేర్లోకి వెళ్లలేదు. దీంతో కంటెండర్స్ నుంచి ఒకరిని తప్పించే అవకాశం లభించిన డీమన్.. కల్యాణ్ను రేసు నుంచి తప్పిస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. దీంతో హౌజ్ మొత్తం షాక్ అయ్యారు. డీమన్ డెసిషన్తో కల్యాణ్ కూడా హర్ట్ అయినట్లు ప్రోమోలో కనిపించింది. దాని తర్వాత కల్యాణ్ దగ్గరికి వెళ్లిన రీతూ.. "అతనిపై చేయి వేసి సారీ కల్యాణ్" అనింది. దీనికి మనోడు "చెయ్ తియ్. తీసెయ్ చెయ్" అని అనడంతో రీతూ ముఖం మాడింది.
ఆ తర్వాత రెండో రౌండ్లో శ్రీజకు ఛాన్స్ రాగా.. ఆల్రెడ్ ఒకసారి కెప్టెన్ అయ్యాడనే కారణంతో ఇమ్మానుయేల్ని కెప్టెన్సీ రేస్ నుంచి తప్పించింది. దీంతో కెప్టెన్సీ రేసులో రీతూ చౌదరి, రాము మాత్రమే ఉన్నారు. మూడో అవకాశం భరణికి లభించింది. అయితే భరణి ఎవర్ని తప్పించాడో.. ఎవరిని కెప్టెన్ చేశాడో కానీ... రాముతో గట్టిగానే పోరాడి సొమ్మసిల్లిపడిపోతుంది రీతూ చౌదరి. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం భరణి.. రీతూ చౌదరిని తీసేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో మిగిలిన రాము కెప్టెన్ అయ్యాడని సమాచారం.
మోసపోయానన్న కల్యాణ్: రెండో ప్రోమోలో కూడా కెప్టెన్సీ టాస్క్కు సంబంధించిన విషయం మీదనే డిస్కషన్ నడిచింది. డీమన్, రీతూ కలిసి రేసు నుంచి కల్యాణ్ను తప్పించడంతో వాళ్ల ముగ్గురి మధ్య ఫైట్ గట్టిగానే జరిగింది. "నేను ఓడిపోయినందుకు బాధపడటం లేదు, మోసపోయినందుకు బాధపడుతున్నా" అంటూ రీతూతో కల్యాణ్ చెప్పాడు. ఇలా రెండో ప్రోమోలో మొత్తం రీతూ, కల్యాణ్, డీమన్ మధ్య హీటెడ్ డిస్కషన్ జరిగింది.
