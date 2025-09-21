Bigg Boss 2nd week Elimination : ఆమె జస్ట్ మిస్ - అతను బుక్కైపోయాడటగా!
- ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకున్న ప్రియా!
Published : September 21, 2025 at 10:39 AM IST
Bigg Boss9 Telugu 2nd week Elimination : ఈ సారి "చదరంగం కాదు.. రణరంగమే" అన్నారు. కానీ.. కానీ హౌస్లో ఎవ్రీ మినిట్ చెస్ గేమే నడుస్తోంది. కెప్టెన్సీ నుంచి ఎలిమినేషన్ దాకా అన్నీ ఊహించని వారి అకౌంట్లోనే క్రెడిట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ వీక్లోనూ ఇదే కనిపిస్తోందంటున్నాయి సోషల్ ట్రెండ్స్. ఒకరు ఎలిమినేట్ అవుతారనుకుంటే.. ఇంకొకరి మెడలో "బలి" మాల పడుతోందంటున్నాయి లీక్స్. మరి, నాగార్జున హౌస్ నుంచి శివాజీ హౌస్ లోకి వెళ్లేదెవరో మీరు అంచనా వేసేశారా? ఇవాళ సాయంత్రం మీరు చూడబోయే ఎలిమినేటర్ అతనేనట!
శనివారం సాయంత్రం వరకూ ఒక విధంగా ఉన్న అంచనాలు.. నిన్నటి ఎపిసోడ్ తర్వాత ఊహించని విధంగా లెక్కలు మారిపోయాయి. నిజానికి చాలా మంది ప్రియా బ్యాగ్ సర్దేస్తుందని ప్రిడిక్ట్ చేశారు. కానీ, సాటర్డే ఎపిసోడ్స్ లోని సీన్స్.. లీక్స్ నుంచి వస్తున్న ఇన్ఫో.. ఆమె ఉన్నట్టుండి సేఫ్ జోన్లోకి వెళ్లిందంటున్నాయి. ఆమెకు బదులుగా మరో కంటిస్టెంట్ పేరు రెడ్ కార్డ్ మీద ప్రింట్ చేసినట్టు టాక్స్. మర్యాదగా మనీష్ ను గెంటేయబోతున్నారట!
సెకండ్ వీక్ లో మొత్తం 8 మంది నామినేట్ అయ్యారు. ఈ లిస్టులో ఓటింగ్ పరంగా లీస్ట్లో ఉన్నది ప్రియానే అని అన్ అఫీషియల్ పోల్స్ అనౌన్స్ చేస్తూ వచ్చాయి. దీంతో ఈ బ్యూటీ బెర్త్ కన్ఫామ్ అయిపోనట్టేనని ఆడియెన్స్ ఆల్మోస్ట్ రాసి పెట్టేసుకున్నారు కూడా. కానీ ఒక్క రోజులోనే లీక్స్ కొత్త సమాచారాన్ని ఊదేశాయి. ఆ సమాచారం సమరీ ఏమంటే.. చివరి రెండు రోజుల్లో ప్రియాకు ఓటింగ్ పెరిగిందట. సోషల్ క్యాంపెయిన్స్, సింపతీ వేవ్స్ ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడ్డాయట. దాంతో ఆమె సేఫ్ జోన్కు వెళ్లడమే కాకుండా.. అందరినీ తొక్కుకుంటూ టాప్-2 దాకా చేరుకుందట!
పాస్ మార్కులు రాలేదట!
ప్రియా జంప్ అయిపోవడంతో లిస్టులో ఆమె పైన ఉన్న మనీష్ ఆటోమేటిగ్గా కింద పడిపోయాడని అంటున్నారు. హౌజ్లోకి రావడానికి ముందు పెద్దగా ఫాలోయింగ్ లేకపోవడ, గేమ్ లోనూ పెద్దగా కాంపీట్ చేయలేకపోవడం అతని వీక్ నెస్ గా తేల్చారు. దాంతో ఎలిమినేషన్ ఖడ్గం అనివార్యంగా కోసుకుంటూ వెళ్లిపోయిందని ప్రకటిస్తున్నారు.
సెకండ్ ఛాన్స్ కూడా మిస్సయ్యాడా!
మనీష్ మర్యాద తన టాలెంట్తో హౌస్లోకి ఎంట్రీ సంపాదించలేకపోయాడు. చివరలో వేసిన చిట్టీల ఆట ద్వారా గేట్ పాస్ దక్కించుకున్నాడు. అలాంటివాడు గేమ్ ఛేంజర్ కావాల్సింది. కానీ, ఆటలో ఏమాత్రం పోటీ ఇవ్వలేకపోయాడని, యావరేజ్ రేటింగ్తోనే సరిపెట్టుకున్నాడనేది విమర్శకుల మాట.
ఏది ఎలా ఉన్నా బిగ్ బాస్ ఓటింగ్స్ పై ఎన్నో కామెంట్స్ ఉన్నాయి. ఖచ్చితంగా వెళ్లిపోతారని భావిస్తే.. వారాల తరబడి సర్వైవ్ అయిన కంటిస్టెంట్స్ బోలెడు మంది ఉన్నారు హౌస్ హిస్టరీలో! ఆడియెన్స్లో ఇంట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసేందుకు కావాలనే ఇలా చేస్తారనే వాళ్లు కూడా ఉన్నారు. మరి, అసలు నిజమేంటో ఆ బిగ్ బాస్కే ఎరుక. మొత్తానికైతే ఈ వీక్లో గుడ్ బౌ చెప్పబోతున్న కంటిస్టెంట్ మనీష్ అంటున్నారు నెటిజన్స్. వెయిట్ అండ్ ఈసీ. ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం.
