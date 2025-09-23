ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Wild Card Entry : బిగ్ ట్విస్ట్ - హౌస్​లోకి వైల్డ్ కార్డు ఎంట్రీలు - ఎవరెవరంటే?

ఆడియన్స్​కు బిగ్​బాస్​ టీమ్ సర్​ప్రైజ్​ - హౌజ్‌లోకి వైల్డ్​కార్డ్స్​ను పంపించేందుకు రంగం సిద్ధం - గత సీజన్​ మాదిరి కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ప్లాన్​

Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards Updates
Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards Updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 10:59 PM IST

Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards Updates: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. ఇక ఈ షో మొదలై రెండు వారాలు పూర్తి అయ్యి మూడో వారంలోకి ఎంటర్​ అయ్యింది. ఇప్పటికే కామనర్స్​ వర్సెస్​ సెలిబ్రిటీల మధ్య నామినేషన్లు, టాస్కుల విషయంలో పెద్ద యుద్ధమే జరుగుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో షో పై మరింత హైప్​ క్రియేట్​ చేయడానికి ఆడియన్స్​కు బిగ్​బాస్​ టీమ్ సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వనుంది. అదే వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీలు. మీరు విన్నది నిజమే. హౌజ్​లోకి వైల్డ్​కార్డ్స్​ను పంపించేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. గత సీజన్​ మాదిరి కాకుండా ఈసారి కాస్త డిఫరెంట్​గా ప్లాన్​ చేస్తున్నారట. ఇంతకీ వైల్డ్​ కార్డ్స్​ ద్వారా వచ్చేది ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.​

హౌజ్​లో 13 మంది: సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీన మొదలైన తొమ్మిదో సీజన్​లో 9 మంది సెలిబ్రిటీలు, ఆరుగురు కామనర్లు కలిపి మొత్తం 15 మంది ఎంటర్​ అయ్యారు. షో స్టార్ట్​ అయిన తర్వాత ఫస్ట్​ వీక్​లో సెలిబ్రిటీల నుంచి కొరియోగ్రాఫర్​ శ్రష్ఠి వర్మ, రెండో వీక్​లో కామనర్ల నుంచి మర్యాద మనీష్​ బయటికి వెళ్లిపోయారు. దీంతో ప్రస్తుతానికి హౌజ్​లో 13 మంది ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఆటను మరింత ఆసక్తిగా మార్చడానికి వైల్డ్​కార్డ్స్​ రాబోతున్నారని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. అయితే అందరూ అనుకున్నట్లు సెలిబ్రిటీలను కాకుండా ముందుగా అగ్నిపరీక్షలో పలు పరీక్షలు ఎదుర్కొని టాప్​ 13లో చోటు సంపాదించుకున్న వారిని ఇంట్లోకి పంపిస్తున్నట్లు సమాచారం.

ఇంట్లోకి వెళ్లేదెవరు: కామనర్లకు అవకాశం కల్పిస్తూ నిర్వహించిన అగ్నిపరీక్షలో ప్రతిభ చూపిన వాళ్లని హౌజ్​లోకి పంపించబోతున్నారట. అలా ఈ వారంలో నాగ ప్రశాంత్, దివ్య నిఖిత, షాకీబ్, అనూష మొత్తంగా ఈ నలుగురు కంటెస్టెంట్స్‌ని హౌజ్​లోకి పంపించబోతున్నారనేది సోషల్​ మీడియా ప్రకారం లేటెస్ట్ అప్డేట్. కానీ ఇక్కడే ఓ ట్విస్ట్​ ఉంది. అది ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకూ వైల్డ్ కార్డ్స్ అంటే నేరుగా హౌజ్​లోకి వెళ్లి కంటెస్టెంట్స్ అయ్యేవారు. కానీ ఇప్పుడు లెక్క మారింది. వైల్డ్ కార్డ్స్ ద్వారా వెళ్తున్న ఈ నలుగురు డైరెక్ట్​గా కంటెస్టెంట్స్​ కాలేరు. హౌజ్​లోకి వెళ్లి వాళ్లని వాళ్లు నిరూపించుకుంటేనే కంటెస్టెంట్స్ అవుతారు. అప్పటి వరకూ వాళ్లు పోటీదారులు మాత్రమేనట.

కంటెస్టెంట్​ కావాలంటే: హౌజ్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత బిగ్​బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్‌లను సక్సెస్​ఫుల్​గా కంప్లీట్ చేసిన వాళ్లలో ఒక్కరు మాత్రమే హౌజ్​లో ఉండటానికి అర్హత సాధిస్తారట. ఈ సెలక్షన్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చని టాక్​. ఒకటి బిగ్​బాస్ ఇచ్చిన టాస్క్‌లో ప్రతిభ ఆధారంగా నేరుగా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీకి అర్హత. రెండోది హౌజ్​మేట్స్ ఓటింగ్‌ ద్వారా ఎంపిక. అలా ఈ నలుగురులో నుంచి ఒకరు మాత్రమే వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్​గా అర్హత సాధిస్తారు. మిగిలిన ముగ్గురికి ఇది చివరి అవకాశమన్నట్టే. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న అప్డేట్స్​ ప్రకారం ఆల్రెడీ ఈ నలుగురికి టాస్క్​లు మొదలైనట్లు తెలుస్తోంది.

వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీ ఎప్పుడు: సాధారణంగా బిగ్​బాస్​ షోలో వైల్డ్​కార్డ్​ అంటే పెద్ద హంగామా ఉంటుంది. 2.0 పేరుతో గ్రాండ్​గా లాంఛ్ చేసి​ వైల్డ్​కార్డ్స్​ను ఇంట్లోకి పంపిస్తుంటారు. అయితే ప్రస్తుతం అగ్నిపరీక్ష నుంచి వెళ్లేవారికి ఇదేమి లేకుండా నేరుగా హౌజ్​లోకి వెళ్లనున్నారు. అది కూడా మిడ్​ వీక్​లో. అయితే నార్మల్​గా డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉన్నప్పుడు కొన్ని కొన్ని సందర్భాలలో ఒకరిని మీడ్​ వీక్​లో ఎలిమినేట్​ చేసేవారు. కానీ ఈ సీజన్​ భిన్నం కాబట్టి మిడ్​ వీక్​ ఎలిమినేషన్​ బదులు మిడ్​ వీక్​ వైల్డ్​కార్డ్​కు ప్లాన్​ చేశారట. ఈ బుధవారం లేదా గురువారం నాటి ఎపిసోడ్​లో హౌజ్​లోకి ఓ వైల్డ్​కార్డ్​ ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నట్లు సమాచారం.

ఐదు లేదా ఆరో వారంలో మరికొందరు: ఇక వైల్డ్​కార్డ్స్​ పేరిట మరికొందరు హౌజ్​లోకి అడుగుపెట్టనున్నట్లు తెలుస్తోంది. అగ్నిపరీక్షలో వైల్డ్​కార్డ్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన కామనర్​తో కలిపి మొత్తంగా 9 మంది ఉంటారని సమాచారం. ఇక వీళ్లందరిలో కొందరు బిగ్​బాస్​ గత సీజన్​లలో పాల్గొన్నవారిగా తెలుస్తోంది. వైల్డ్​కార్డ్​గా ఎంట్రీ ఇచ్చేవాళ్లలో లేడీ కమెడియన్​ రోహిణి, సీజన్​ 4 రన్నర్​ అఖిల్​, సీరియల్​ నటి కావ్య ఉన్నట్లు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది​. ఇక ఈ వైల్డ్​ కార్డ్​గా వెళ్లేవారు ఐదు లేదా ఆరో వారంలో ఎంట్రీ ఇస్తారట. అలా కాకుండా ఇంక ముందుగానే అంటే దసరా లేదా దీపావళి వేళ ఇంట్లోకి పంపించే ఛాన్స్​ ఉన్నట్లు టాక్​. మరి ఏం జరుగుతుందో తెలియాలంటే అధికారికంగా ప్రకటన వచ్చే వరకు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

