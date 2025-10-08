ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss Hosts Remunerations: బిగ్​బాస్​ హోస్ట్​లుగా స్టార్​ హీరోలు - ఎవరి రెమ్యునరేషన్​ ఎంతో తెలుసా?

- పలు భాషల్లో సక్సెస్​ఫుల్​గా నడుస్తోన్న బిగ్​బాస్ షో - హోస్ట్​ల రెమ్యునరేషన్​ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​!​

Bigg Boss Hosts Remuneration Details (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 5:06 PM IST

Bigg Boss Hosts Remuneration Details: టెలివిజన్​ బిగ్గెస్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్​. ఈ షోకు ఫ్యాన్స్​ చాలా మందే ఉన్నారు. ఈ షో గురించి ఎంత తిట్టుకున్నా.. తీరా ఆ సమయానికి చూసి ఎంజాయ్​ చేస్తుంటారు. అందుకే తెలుగు, తమిళ్​, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ ఇలా భాషలతో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని చూరగొంది. అయితే ప్రతీ భాషలో ఓ స్టార్​ హీరో ఈ షోను హోస్ట్​ చేస్తున్నారు. అయితే తాజాగా హోస్ట్​లకు సంబంధించిన రెమ్యునరేషన్​ వివరాలు సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్నాయి. మరి దాని ప్రకారం ఎవరు ఎంత తీసుకుంటున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బిగ్​బాస్​ షో గురించి ఎవరికి పెద్దగా పరిచయం అక్కర్లేదు. భాష వేరైనా ఆ షో కాన్సెప్ట్​ ఒక్కటే. ఎందుకంటే ఇందులో పార్టిసిపేట్​ చేసే కంటెస్టెంట్లు కొన్ని వారాల పాటు బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఒకే ఇంట్లో అది కూడా భిన్నాభిప్రాయాలు ఉన్న వ్యక్తులతో కలిసి ఉంటారు. ఇక టాస్కులు, నామినేషన్లు, కెప్టెన్లు, గొడవలు, బాండింగ్​, అలకలు, బుజ్జగింపులు, లవ్​ట్రాక్​లు ఇలా అన్నీ రకాల ఎమోషన్స్​ ఇక్కడ ఉంటాయి. ఇక టాస్క్​లలో గెలిచి ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్న వారు విజేతగా నిలుస్తారు. అందుకే భాషతో సంబంధం లేకుండా బిగ్​బాస్​ షోను సక్సెస్​ఫుల్​గా నడుస్తోంది.

రెమ్యునరేషన్​ వివరాలు ఇవే:

Salman Khan
సల్మాన్​ ఖాన్​ (Getty Images)

సల్మాన్​ఖాన్​ రెమ్యునరేషన్​ ఇదే: హిందీ బిగ్​బాస్​ హోస్ట్​ సల్మాన్​ ఖాన్​. 2006లో ఫస్ట్​ సీజన్​ మొదలుకాగా .. ప్రస్తుతం 19వ సీజన్​ నడుస్తోంది. కొన్ని సీజన్లు మినహాయిస్తే సుమారు 15 సంవత్సరాల నుంచి సల్మాన్​ ఖాన్​ హోస్ట్​గా వ్యవహరిస్తున్నారు. అయితే ఇన్ని సంవత్సరాలుగా హోస్ట్​గా చేస్తోన్న సల్మాన్​.. రెమ్యునరేషన్​ కూడా భారీగానే తీసుకుంటున్నట్లు ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రస్తుత సీజన్​కు​ సుమారు రూ.120 నుంచి రూ.150 కోట్ల వరకు పారితోషికం తీసుకుంటున్నారని సమాచారం. అంటే వీకెండ్​లో రోజుకు రూ.8 నుంచి రూ.10 కోట్లు అందుకుంటున్నట్లు టాక్​.

Nagarjuna
నాగార్జున (ETV Bharat)

నాగార్జున: తెలుగులో బిగ్​బాస్​ షో 2017లో మొదలైంది. మొదటి సీజన్​కు ఎన్టీఆర్​, రెండో సీజన్​కు నాని హోస్ట్​గా వ్యవహరించారు. ఇక మూడో సీజన్​ నుంచి కింగ్​ నాగార్జున షోను నడిపిస్తున్నారు. 2019 నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే సుమారు 7 సీజన్ల పాటు హోస్ట్​గా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీజన్​ 9కు కింగ్​ నాగ్​ చాలా ఎక్కువగానే పారితోషకం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం. సీజన్​ మొత్తం కలిపి రూ.50 కోట్ల వరకు అంటే వీకెండ్​లో రోజుకు రూ.3 నుంచి రూ.4 కోట్ల రూపాయల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

Vijay Sethupati
విజయ్​ సేతుపతి (Getty Images)

విజయ్​ సేతుపతి: ప్రస్తుతం తమిళ బిగ్​బాస్​కు హోస్ట్​గా విజయ్​ సేతుపతి వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫస్ట్​ సీజన్​ నుంచి ఏడో సీజన్​ వరకు లోకనాయకుడు కమల్​ హాసన్​ హోస్ట్​గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించగా.. ఎనిమిది, తొమ్మిది సీజన్లకు విజయ్​ సేతుపతి ఉన్నారు. అయితే ఈయన కూడా సీజన్​ మొత్తానికి రూ.40 కోట్ల వరకు తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

Kiccha Sudeep
కిచ్చా సుదీప్​ (Getty Images)

కిచ్చా సుదీప్​: కన్నడలో బిగ్​బాస్​ 2013లో ప్రారంభమైంది. సీజన్​ మొదటి నుంచి తాజా సీజన్​ వరకు కిచ్చా సుదీప్​ హోస్ట్​గా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈ సీజన్​ మొత్తానికి రూ.8 నుంచి రూ.10 కోట్ల మధ్య పారితోషకం తీసుకుంటున్నట్లు సమాచారం.

Mohanlal
మోహన్​లాల్​ (Getty Images)

మోహన్​ లాల్​: మలయాళంలో బిగ్​బాస్​ 7వ సీజన్​ నడుస్తోంది. ఈ సీజన్​కు మోహన్​లాల్​ హోస్ట్​గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. షో మొదలైనప్పటి నుంచి ఈయనే హోస్ట్​గా ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుత సీజన్​కు రూ.20కోట్ల పైనే పారితోషకం తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.

