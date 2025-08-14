ETV Bharat / entertainment

బిగ్​బాస్​ "అగ్నిపరీక్ష" - ఆగస్టు 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్​ - ఎక్కడ చూడాలో తెలుసా? - BIGG BOSS AGNIPARIKSHA

- అగ్నిపరీక్షకి 15 మంది ఎంపిక - ఆగస్టు 22 నుంచి సెప్టెంబర్​ 5 వరకు టెలికాస్ట్​

Bigg Boss Agnipariksha
Bigg Boss Agnipariksha (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 14, 2025 at 5:08 PM IST

Bigg Boss Agnipariksha: బుల్లితెర ప్రేక్షకుల‌ని ఎంత‌గానో అల‌రిస్తున్న బిగ్గెస్ట్​ రియాలిటీ షో బిగ్​బాస్ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది. తెలుగులో స‌క్సెస్ ఫుల్‌గా ఎనిమిది సీజ‌న్స్ పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో వచ్చే నెలలో తొమ్మిదో సీజన్​తో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. అయితే ప్రతి సీజన్‌లోనూ కొత్తదనాన్ని చూపించే బిగ్ బాస్ టీం, ఈ సారీ ప్రేక్షకుల్ని డబుల్​ ఎంట‌ర్‌టైన్​మెంట్​ ఇచ్చేందుకు సరికొత్త కాన్సెప్ట్​ని తీసుకువచ్చింది. అదే "అగ్నిపరీక్ష". తొమ్మిదో సీజన్​లో కామన్​మ్యాన్స్​కు అవకాశం ఇస్తూ ఆడిషన్స్​ కోరిన బిగ్​బాస్​ టీం అందులో కొందరికి సెలెక్ట్​ చేసి అగ్నిపరీక్ష పెట్టబోతుంది. అసలు ఈ అగ్నిపరీక్ష ఏంటి? ఎప్పటినుంచి మొదలు? ఎక్కడ చూడాలి? అనే పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

నార్మల్​గా బిగ్​బాస్​ అంటే సెలబ్రిటీలు, బుల్లితెర నటీనటులు ఇలా జనాలకు పరిచయం ఉన్న వాళ్లను సెలెక్ట్​ చేసి వారందరినీ ఒక దగ్గర ఉంచి కథ నడిపిస్తారు. ప్రతి సీజన్​కూ ఇలా జనాలకు తెలిసిన వారినే తీసుకొస్తున్నారు. అయితే గత రెండు మూడు సీజన్ల నుంచి పైన చెప్పిన వారితోపాటూ సోషల్​ మీడియా ఇన్‌‌ఫ్లూయెన్సర్లను ఎంపిక చేశారు. తాజాగా తొమ్మిదో సీజన్​లోకి పైవారితోపాటు సాధారణ మనుషులకు కూడా అవకాశం కల్పించారు.

కామన్​మ్యాన్​ కోటా కింద సెలెక్షన్​ ఇలా: ఇక బిగ్​బాస్​ టీం చేసిన ప్రకటనతో వేల మంది బిగ్​బాస్​లో పాల్గొనేందుకు అప్లికేషన్లు పంపించారు. ఇప్పటికే వచ్చిన అప్లికేషన్ల నుంచి ఫస్ట్ లెవల్(వీడియో సెలక్షన్స్ ), రెండో లెవల్(కాల్ సెలక్షన్స్), మూడో లెవల్(గ్రూప్ డిస్కషన్ ) పూర్తి అయిపోయాయట. అలా వచ్చిన అప్లికేషన్స్​ను ఫిల్టర్ చేసి 100 మందిని ఎంపిక చేశారని, ఇందులో నుంచి అగ్నిపరీక్షకు 40 మందిని ఎంపిక చేసినట్టు సమాచారం. ఇప్పటికే అగ్నిపరీక్షకు సంబంధించిన షూటింగ్​ మొదలైందని, 40 మందిలో 15 మందిని ఫైనల్​ రౌండ్​కు సెలెక్ట్​ చేసినట్లు న్యూస్ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోంది. వారిలో ఈ కింది వారు ఉన్నారట.

  • కల్కి
  • అనూష రత్నం
  • శ్వేత శెట్టి
  • దివ్య నికితా
  • శ్రియ
  • ప్రసన్న కుమార్
  • డెమాన్ పవన్
  • దాలియా
  • దమ్ము శ్రీజ
  • పవన్ కళ్యాణ్
  • ప్రియా శెట్టి
  • షాకీబ్
  • మర్యాద మనిష్
  • మాస్క్‌మ్యాన్ హృదయ్
  • ప్రశాంత్

అగ్నిపరీక్షకు హోస్ట్​గా బుల్లితెర రాములమ్మ: ఇక ఈ అగ్నిపరీక్షకు హోస్ట్​గా బుల్లితెర రాములమ్మ శ్రీముఖి ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక జడ్జ్​లుగా బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 4 విన్నర్​ అభిజీత్​, సీజన్​ 1 కంటెస్టెంట్​ నవదీప్​, ఓటీటీ విన్నర్​ బిందు మాధవిలను సెలెక్ట్​ చేసినట్టు సమాచారం. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ప్రోమో కూడా రిలీజ్​ అయ్యింది. ఇందులో జడ్జీల స్థానంలో ఈ ముగ్గురే కూర్చున్నారు.

ఈ ప్రోమోలో వచ్చే "ఇదే మీ స్పాట్‌లైట్. ఇదే మీ ఎంట్రీ టికెట్. కానీ ఇది అంత తేలిక కాదు", మాస్క్ అంటేనే ఫేక్. నా ముందు ఉండేది రెండే ఆప్షన్స్, బ్లాకా?, వైటా? ఈ అగ్నిపరీక్షలో అదే తేల్చేద్దాం", "నేను మైండ్ గేమ్ ఆడతానని మీకందరికీ తెలుసు. కానీ ఈసారి మైండ్ బ్లాక్ అవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి" అంటూ కొన్ని డైలాగ్స్​తో అగ్నిపరీక్షపై ప్రేక్షకుల్లో మంచి హైప్​ క్రియేట్​ చేశారు మేకర్స్​.

15 మందిలో ఎవరు పక్కా: కామన్​మ్యాన్​ కోటా కింద నిర్వహించిన ఆడిషన్స్​కు వేల మంది వచ్చినా, అందులో అన్ని రకాల పరీక్షల తర్వాత అగ్నిపరీక్ష ఫైనల్​ రౌండ్​కు 15 మందిని జడ్జ్​లు సెలెక్ట్​ చేసినట్టు సమాచారం. అయితే వీరిలో సీజన్​ 9లో పాల్గొనేది కేవలం ఐదుగురు మాత్రమే అని తెలుస్తోంది. అంటే ఈ 15 మందిని ఐదుగురు చొప్పున డివైడ్ చేసి మూడు టీమ్​లుగా చేస్తారట. ఆ టీమ్స్​కు జడ్జ్​లుగా అభిజిత్​, నవదీప్​, బింధు మాధవి ఉంటారని తెలుస్తోంది.

ఈ మూడు గ్రూపులకి టాస్కులు పెట్టి ఇందులో బెస్ట్ పెర్ఫామెన్స్ ఇచ్చిన ముగ్గురిని అంటే ఒక్కో గ్రూప్​ను ఒకరిని బిగ్‌బాస్ 9 కంటెస్టెంటుగా ఎంపిక చేస్తారని సమాచారం. ఇక మిగిలిన 12 మందికి ఓటింగ్ పెట్టి టాప్ 2లో నిలిచిన ఇద్దరికి అవకాశం దక్కనుందని, ఇలా మొత్తం ఐదుగురు కామన్ మ్యాన్ కోటాలో హౌస్‌లోకి వెళ్లబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది.

ఇది ఎక్కడ చూడాలి: ఇక ఈ అగ్నిపరీక్షను కూడా టెలికాస్ట్​ చేస్తోంది బిగ్​బాస్​ టీం. ఆగస్టు 22 నుంచి సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ వరకు సుమారు 15 రోజుల పాటు అగ్నిపరీక్ష ఎపిసోడ్​ ప్రసారం అవుతుంది. ఇక దీనిని కేవలం జియో హాట్​స్టార్​లో మాత్రమే చూడొచ్చు. అంటే టీవీలో రాదు.

బిగ్​బాస్ హౌజ్​లో క్రికెటర్లు- ఇద్దరికి రన్నరప్ కూడా- ఎవరంటే?​

బిగ్​బాస్-2025 క్యాన్సిల్!- ఫ్యాన్స్​కు షాకింగ్ న్యూస్!

