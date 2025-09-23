ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Third Week Nominations List (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2025 at 10:41 AM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Third Week Nominations List : బుల్లితెర తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్న రియాల్టీ షో 'బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9'లో మూడో వారం నామినేషన్స్‌ ప్రక్రియను కాస్త విభిన్నంగా డిజైన్‌ చేశాడు బిగ్‌బాస్‌. ముఖ్యంగా కామనర్స్, సెలబ్రిటీలలో వారి మధ్యనే ట్విస్ట్​లు పెట్టి వాళ్లలో వాళ్లు తన్నుకు చచ్చేలా థర్డ్ వీక్ నామినేషన్స్​ను ప్లాన్ చేశాడు. మొత్తంగా కంటెస్టెంట్ల మధ్య వాదనలు, మాటల యుద్ధం, ఎమోషన్స్​తో ఈ వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ ముగిసింది. దాంతో ముగ్గురు కామర్లు, ముగ్గురు సెలబ్రిటీలు కలిపి మొత్తంగా ఆరుగురు కంటెస్టెంట్లు మూడో వారం ఎలిమినేషన్ బరిలో ఉన్నారు. మరి, ఈ వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ ఎలా సాగింది? థర్డ్ వీక్ నామినేషన్ లిస్ట్​లో ఉన్న ఆ ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్ ఎవరో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బిగ్ బాస్ - 9 సీజన్ మూడో వారం నామినేషన్స్​ మొదటి రెండు వారాలతో పోలిస్తే కాస్త హాటుహాటుగానే సాగాయి. డే-15 నామినేషన్ ఎపిసోడ్​లో ముందుగా టెనెంట్స్​ అయిన కామనర్లకి నామినేషన్ చేసే ఛాన్స్ కల్పించాడు బిగ్​బాగ్. టెనెంట్స్ అందరూ కలిసి ఏకాభిప్రాయంతో ఐదుగురిని నామినేట్ చేసి మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్​లో వారి ఫొటోలను ఉంచి, తగిన కారణాలను చెప్పాలన్నారు బిగ్​బాస్. అలాగే, మీరు నామినేట్ చేసి ఐదుగురిలో ఒకరు తప్పనిసరిగా టెనెంట్ అయి ఉండాలని కండిషన్​ పెట్టాడు.

బిగ్​బాస్ నామినేషన్ ప్రాసెస్ చెప్పగానే టెనెంట్స్ అందరూ ఏకాభిప్రాయంతో ముందుగా ఓనర్స్‌గా ఉన్న సెలబ్రిటీలలో సంజనని నామినేట్ చేశారు. కెప్టెన్ అయ్యాక ఈవిల్నెస్ చూపించిందని, గతవారం టాస్క్​లో సుమన్ శెట్టిని గాజులు వేసుకుని కూర్చున్నారంటూ తక్కువ చేసి మాట్లాడిందనే కారణాలను పేర్కొంటూ సంజనను నామినేట్ చేశారు.

ఆ తర్వాత రీతు చౌదరిని టెనెంట్స్ నామినేట్ చేశారు. ఆమెకు ఒక స్టాండ్ లేదు, వర్డ్స్​ లూజ్ అవుతోందనే అనే కారణాలను పేర్కొన్నారు. మూడో పర్సన్​గా డౌన్ అవుతున్నాడు, ఓన్ స్టాండ్ తీసుకోడనే కారణాలను చెబుతూ సుమన్ శెట్టిని, నాలుగో పర్సన్​గా ఫ్లోరాను ఓనర్స్ టీం నుంచి టెనెంట్స్ నామినేట్ చేశారు. సెలబ్రెటీల్లో నలుగుర్ని నామినేట్ చేసేసిన తర్వాత ఐదో పర్సన్​గా తమలో తాము ఎవరిని నామినేట్ చేయాలా అనే టాపిక్ వచ్చింది. అప్పుడు టెనెంట్స్ అందరూ కలిసి మాస్క్ మెన్ హరీష్​ను నామినేట్ చేశారు.

మాస్క్​మెన్ vs టెనెంట్స్ :

టెనెంట్స్ ఐదో పర్సన్​గా తమలో నుంచి హరీష్​ని నామినేట్ చేయగానే అసలు వార్ స్టార్ట్ అయింది. ముందుగా హరీష్, ప్రియాశెట్టిల మధ్య వాదన కాసేపు గట్టిగానే నడిచింది. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపు శ్రీజతో కూడా మాస్క్​మెన్ వాదన కొనసాగింది. ఇదే క్రమంలో రీతూ, పవన్​ల రిలేషన్ మ్యాటర్ రావడంతో డీమాన్​, హరిత హరీష్ మధ్య మాటల యుద్ధం జరిగింది. అదే టైమ్​లో మాస్క్ మెన్ లత్కోర్ అనే పదం వాడడం పెద్ద చర్చకు దారి తీసింది. ఆ పదం వాడడం కరెక్ట్ కాదని పవన్, శ్రీజ, ప్రియా చెప్పడంతో మరికాసేపు వార్ నడిచింది. చివరగా ఆ పదం వాడడం తప్పే కాదని వాదించుకున్నారు హరిత హరీష్.

ఓనర్స్ ఎవరిని నామినేట్ చేశారంటే?

టెనెంట్స్ నామినేషన్స్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఓనర్స్ టైం వచ్చింది. అప్పుడు ఓనర్స్ అయిన సెలబ్రెటీలకి ఒక పవర్ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్. టెనెంట్స్(కామనర్స్) నామినేట్ చేసిన వారిలో ఇద్దరు కంటెస్టెంట్స్ ఫొటోలు తీసేసి కొత్తగా రెండు నామినేషన్స్ చేయండని చెప్పాడు. అలాగే, మరొక కండిషన్ పెట్టాడు. నామినేషన్స్ పూర్తయ్యే సరికి లిస్ట్​లో ముగ్గురు టెనెంట్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలన్నాడు బిగ్​బాస్.

అప్పుడు ఓనర్స్ అంతా చర్చించుకుని తమ నుంచి 'సంచాలక్​గా తప్పు చేసిందంటూ' రీతూ చౌదరి, 'గివ్ అప్ చేశావు' రాము రాథోడ్​లను నామినేట్ చేశారు. మరోవైపు సంజన, సుమన్ శెట్టిలను తీసేసి వారి ప్లేస్​లో టెనెంట్స్ నుంచి పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాశెట్టిని నామినేట్ చేశారు. చివరిగా సంజన వచ్చి దమ్ము శ్రీజను నామినేట్ చేయడంతో కాసేపు వాదనలు నడిచాయి.

థర్డ్ వీక్ నామినేషన్స్​లో ఉన్నది వీళ్లే!

ఇలా వాడీవేడీ చర్చల మధ్య మూడో వారం నామినేషన్‌ ప్రక్రియ ముగిసింది. నామినేషన్స్ పూర్తయ్యే సరికి మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ మీద టెనెంట్స్ నుంచి పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాశెట్టి, శ్రీజ, హరిత హరీష్, ఓనర్స్ నుంచి రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, రాము రాథోడ్ ఫొటోలు ఉన్నాయి. అప్పుడే ఓ అనౌన్స్​మెంట్ చేశాడు బిగ్​బాస్. డీమాన్ పవన్ కెప్టెన్​గా ఉండడంతో తనకు ఒక స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చాడు. నామినేషన్స్​లో ఉన్న వారిలో ఒకర్ని సేవ్ చేయొచ్చని చెప్పాడు బిగ్​బాస్. అప్పుడు డీమాన్ పవన్ తన స్పెషల్ పవర్​తో శ్రీజను సేఫ్ చేశాడు. ఇలా నామినేషన్స్ పూర్తయ్యే సరికి ముగ్గురు టెనెంట్స్ కల్యాణ్, ప్రియాశెట్టి, హరిత హరీష్, ఓనర్స్ నుంచి రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, రాము రాథోడ్ ఎలిమినేషన్ బరిలో ఉన్నారు.

