Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards: బిగ్బాస్లో "వైల్డ్ కార్డ్స్" తుపాను! - కంటెస్టెంట్స్కు ఒకే ఒక్క ఛాన్స్!
-వైల్డ్ కార్డ్స్ రాబోతున్నారని బిగ్బాస్ ప్రకటన - వారిని ఆపేందుకు టాస్క్లు - కంటెస్టెంట్స్ను జంటలుగా సెట్ చేసిన బిగ్బాస్!
Published : October 7, 2025 at 5:20 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలై నాలుగు వారాలు పూర్తయి.. ఐదో వారంలోకి ఎంటర్ అయ్యింది. ఇప్పటికే సెలిబ్రిటీలు వర్సెస్ కామనర్స్గా సాగుతోన్న ఈ షోకు మరింత హైప్ తీసుకొచ్చేందుకు గట్టిగానే ప్లాన్ చేసింది బిగ్బాస్ టీమ్. ఎందుకంటే హౌజ్లోకి వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీలు రాబోతున్నాయి. బిగ్బాసే ఈ విషయాన్ని స్వయంగా ప్రకటించారు. అయితే ఎప్పుడు వస్తున్నారో చెప్పలేదు కానీ, గత సీజన్ మాదిరే వాళ్లు రాకుండా ఉండటానికి కంటెస్టెంట్స్ మధ్య కొన్ని టాస్కులు నిర్వహించారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించి ప్రోమో రిలీజ్ చేశారు. మరి, ఈ టాస్క్లు ఎలా జరిగాయి? టీమ్స్గా ఎవరెవరు ఉన్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
జంటలుగా కంటెస్టెంట్స్: "రణరంగం మీ ఊహలకి అందని ప్రదేశం. ఈ వారం డేంజర్లో ఉన్న వారికి పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉంది. వచ్చే ఫైర్ స్టార్మ్ డేంజర్లో ఉన్నవారిని కుదిపేస్తుంది. ఆ ఫైర్ స్టార్మ్ ఏంటో మీకు తెలుసా? వైల్డ్ కార్డ్స్ ఈ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నారు. ఈ తుపాను నుంచి మిమ్మల్ని మీరు కాపాడుకోవటానికి ఒకే ఒక్క ఛాన్స్" అంటూ బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. ఇక వైల్డ్కార్డ్స్ అనగానే హౌజ్మేట్స్ షాక్ అయ్యారు.
ఇక గత సీజన్ మాదిరే ఈ సీజన్లో కూడా వైల్డ్ కార్డ్స్ని వీలైనంతవరకు ఆపే ఛాన్స్ను కంటెస్టెంట్స్కు ఇవ్వబోతున్నాడు బిగ్బాస్. ఇందుకోసం సభ్యులందరినీ జంటలుగా డివైడ్ చేశారు. ఇందులో వీలైనన్నీ టాస్కులు గెలవాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని ఎక్కువ పాయింట్లు సంపాదిస్తే.. దానిని బట్టి వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీ ఉంటుంది. మరి, బిగ్బాస్ డివైడ్ చేసిన జంటలు ఎలా ఉన్నాయంటే.. భరణి-దివ్య, రీతూ చౌదరి-డీమన్ పవన్, సంజనా - ఫ్లోరా సైనీ, సుమన్ శెట్టి-శ్రీజ, కళ్యాణ్-తనూజ. కెప్టెన్ రాముని, ఇమ్యూనిటీ పొందిన ఇమ్మాన్యుయేల్ని మాత్రం ఈ టాస్కుల్లో భాగం చేయలేదు. ఎందుకంటే వీళ్లిద్దరూ నామినేషన్స్లో లేరు. ఇక ఒక టాస్కుకి సంచాలక్గా ఇమ్మాన్యుయేల్ను పెట్టాడు బిగ్బాస్.
ఫస్ట్ టాస్క్ ఇదే: వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీలను ఆపేందుకు నిర్వహించిన ఫస్ట్ గేమ్ ఇసుక. ఇసుక టాస్క్లో జంటలన్నీ పోటీపడ్డాయి. "ఏ జంట అయితే తమ సీసాని చివరివరకూ ప్లాట్ఫామ్కి టచ్ కాకుండా చూసుకుంటారో ఆ జంట ఈ టాస్కు విజేతలు అవుతారు" అని బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. ముందుగా సుమన్, సంజనా జంటలు ఈ టాస్కు నుంచి ఔట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత కంటెస్టెంట్స్, సంచాలక్ మధ్య కాసేపు గొడవ జరిగింది. ఇక అనంతరం కల్యాణ్ టీమ్ ఓడిపోయింది. దీంతో చివరికి ఈ టాస్కులో భరణి-డీమాన్ మిగిలారు. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం మొదటి టాస్క్ రీతూ చౌదరి - డీమన్ పవన్ గెలిచినట్లు సమాచారం.
రెండో ప్రోమోలో ఫుల్ ఫన్: ఇక తాజాగా రిలీజ్ చేసిన సెకండ్ ప్రోమోలో తనూజ, ఇమ్మాన్యుయేల్ మధ్య ఫన్ జనరేట్ అయ్యింది. "బయటికి వెళ్లాక మీరు చూడాలనుకున్న ఫస్ట్ పర్సన్ ఎవరు" అని దివ్య అడగ్గా.. "నేను ఫస్ట్ కలిసేది నాన్న విత్ సమ్ వన్ పర్సన్" అని తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. ఇంతలో "నాన్న, అల్లుడు, కూతురు కలుస్తారంటవు అయితే. మరి అల్లుడు నేనే కదా" అని ఇమ్మూ ఆన్సర్ ఇచ్చాడు. దీంతో హౌజ్ మొత్తం ఎంజాయ్ చేశారు. ఇలా ప్రోమో మొత్తం ఎంటర్టైన్గా సాగగా, లాస్ట్లో హౌజ్మేట్స్ తమ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ను గుర్తుచేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు. అలా సెకండ్ ప్రోమో కూడా ఎండ్ అయ్యింది.
