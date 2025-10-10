Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards: రణరంగం 2.0 లోడింగ్ - వైల్డ్కార్డ్స్ వీళ్లేనట! - బిగ్బాస్ ప్లానింగ్ అదుర్స్!
-సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్ నేమ్స్ - లిస్ట్లో పేర్లు మామూలుగా లేవుగా!
Published : October 10, 2025 at 2:25 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards: బిగ్బాస్ షో హిట్ కావాలంటే అందులోకి వచ్చే కంటెస్టెంట్స్ ఎవరనేది ముఖ్యం. ఆ తర్వాత వాళ్లు ఆడే టాస్క్లు, లవ్ట్రాక్లు, జెన్యూనిటీ, గొడవలు వగైరా. ఇవన్నీ బేస్ చేసుకునే షోపై ఒక ఒపీనియన్కి వస్తుంటారు ఆడియన్స్. తెలుగు బిగ్ బాస్ నిర్వాహకులు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా డీల్ చేస్తున్నారు. అందుకే ఈ షో సక్సెస్ఫుల్గా 8 సీజన్లు కంప్లీట్ చేసుకుంది. ఇక ప్రస్తుతం జరుగుతోన్న సీజన్ మరింత ఆసక్తిగా మార్చడానికి బిగ్బాస్ వైల్డ్ డేసిషన్ తీసుకున్నారు.
రణరంగం 2.0 పేరుతో మినీ గ్రాండ్ లాంఛ్ ద్వారా వైల్డ్కార్డ్స్ కంటెస్టెంట్స్ను హౌజ్లోకి పంపించబోతున్నారు. ఈ వైల్డ్కార్డ్స్ పేరు ఎత్తితే చాలు.. హౌస్లోకి వెళ్లేది వీళ్లేనంటూ రోజుకో పేరు వైరల్ అవుతూ ఉంటుంది. తాజాగా సీజన్ 9 వైల్డ్కార్డ్స్కు సంబంధించి కూడా కొద్దిమంది పేర్లు వైరల్ అవుతున్నాయి. దాదాపు వీళ్లు కన్ఫార్మ్ అయినట్టు టాక్. వారిలో సినిమా, సీరియల్, ఇన్ఫ్లూయన్సర్ ఇలా రకరకాల విభాగాలకు చెందిన వారున్నారు. మొత్తం ఆరుగురు హౌస్లోకి అడుగు పెట్టనున్నట్టు సమాచారం. అందులో ముగ్గురు అమ్మాయిలు, ముగ్గురు అబ్బాయిలు ఉన్నట్టు సోషల్ మీడియా కబురు.
ఆయేషా జీనత్: వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్గా వెళ్లబోతున్న వాళ్లలో ఆయేషా పేరు బలంగా వినిపిస్తోంది. పలు సీరియళ్లు, షోస్లలో అలరించిన ఈ బ్యూటీ.. తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమే. పైగా ఈమెకు బిగ్బాస్ కొత్తేమీ కాదు. గతంలో తమిళ్ బిగ్బాస్ సీజన్ 6లో కంటెస్టెంట్. దాదాపు 9 వారాలు పాటు హౌజ్లో ఉంది. తమిళ బిగ్బాస్లో వివాదాస్పద కంటెస్టెంట్గా నిలిచింది. వాదనలు కూడా బలంగా వినిపించిన ట్రాక్ రికార్డ్ ఈ బ్యూటీ సొంతం. ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఈ ముద్దుగుమ్మకు ఫాలోవర్లు కూడా ఎక్కువే. ఒకవేళ ఈ పాప వైల్డ్కార్డ్గా అడుగుపెడితే ఫైర్ చూపించే అవకాశాలు ఎక్కువగానే ఉన్నాయని టాక్. ఎందుకంటే ఐదు వారాల ఆట చూసి వచ్చింది.. పైగా బిగ్బాస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండటంతో ఎక్కడ ఎలా ఉండాలో ఆమెకు కంటెంట్తో పెట్టిన విద్య అని అనుకుంటున్నారు.
గౌరభ్ గుప్త: సీజన్ 9లో వైల్డ్కార్డ్గా ఈ సీరియల్ నటుడు కూడా అడుగుపెడుతున్నట్లు టాక్. పలు తెలుగు సీరియల్స్ చేసిన ఇతని గురించి పరిచయం అక్కర్లేదు. తెలుగులో మంచి ఫాలోయింగే ఉంది. ఫిజికల్గా కూడా మనిషి ఫిట్. ఇక ఈ పర్సన్ హౌజ్లోకి వెళ్తే డీమాన్ పవన్, కల్యాణ్కు ఫిజికల్ టాస్క్లలో మంచి ఫైట్ ఇస్తాడని భావిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా కొత్త ముఖాలు హౌజ్లోకి వెళితే లవ్ ట్రాక్లకు కొదవే ఉండదు.
అలేఖ్య చిట్టి పికెల్స్ రమ్య మోక్ష: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 మొదలైనప్పటి నుంచి ఈమె పేరు వినిపిస్తూనే ఉంది. స్టార్టింగ్లోనే వెళ్తుందని భావించగా.. వైల్డ్కార్డ్ రూపంలో హౌజ్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనుందట. ఈ బ్యూటీ గురించి తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎందుకంటే ఈ అమ్మడు వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్. అందంతో పాటు ఫిజికల్ కూడా ఈ అమ్మడు స్ట్రాంగ్. సో హౌజ్లోకి వెళితే కంటెంట్ ఫుల్గా ఇస్తుందనడంలో డౌట్ లేదు.
శ్రీనివాస సాయి: తెలుగు నటుడు శ్రీనివాస సాయి కూడా హౌస్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వబోతున్నట్టు టాక్. షార్ట్ ఫిల్మ్స్, వెబ్ సిరీస్లలో నటించే శ్రీనివాస సాయి.. 2011లో సుమంత్ హీరోగా వచ్చిన "గోల్కొండ హైస్కూల్" సినిమాలో సిద్ధాంత్ క్యారెక్టర్ చేసి పాపులర్ అయ్యాడు. ఆ తరువాత "శుభలేఖలు", "వినరా సోదర వీరకుమారా" వంటి సినిమాల్లో కనిపించాడు. ఇతను కూడా ఫిజికల్గా ఫిట్గానే ఉండటంతో గేమ్లో పోటీ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
మాధురి: ఈ సీజన్లో మరో వైల్డ్ కార్డ్ "దివ్వెల మాధురి" అని చెప్పుకుంటున్నారు. దువ్వాడ శ్రీనివాస్ తో రిలేషన్ కారణంగా పాపులర్ అయ్యారు. ఆ పాపులారిటీతోనే హౌస్లోకి ఎంట్రీ పాస్ సంపాదించిందని టాక్. నిజానికి షో స్టార్టింగ్లోనే ఆఫర్ వచ్చినా రిజెక్ట్ చేసిందట. ఆ తర్వాత వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీకి ఓకే చెప్పిందని సోషల్ మీడియాలో న్యూస్ వైరల్ అవుతోంది.
నిఖిల్ నాయర్: పలు సీరియల్స్లో హీరోగా నటించిన నిఖిల్కు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో ఆదరణ బాగానే ఉంది. కేవలం సీరియల్స్ మాత్రమే కాకుండా "దిల్ సే" వంటి వెబ్ సిరీస్లలోనూ నటించాడు. ఇతను ఫిజికల్ టాస్క్లలో తలపడితే అడ్డుకోవడం కష్టమే. సీజన్ 7లో ప్రిన్స్ యావర్ ఎలాగైతే స్ట్రాంగ్గా కనిపించాడో, ఇప్పుడు ఈ నిఖిల్ నాయర్ కూడా అంతే స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తున్నాడు. గేమ్స్లో బాగా ఆడితే టాప్ 5లో కూడా చోటు సంపాదించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మొత్తంగా ఈ ఆరుగురు బిగ్బాస్ సీజన్ 9 వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్గా కన్ఫామ్ అయినట్టు సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. మరి ఈ న్యూస్ ఎంత వరకు నిజమో తెలియాలంటే మరికాస్త టైమ్ వెయిట్ చేయాల్సిందే.
వైల్డ్కార్డ్స్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు: ఈ సీజన్లో కూడా వైల్డ్కార్డ్ ఎంట్రీని గట్టిగానే ప్లాన్ చేస్తోంది బిగ్బాస్ టీమ్. రణరంగం 2.0 పేరుతో మినీ గ్రాండ్ లాంఛ్ ఎపిసోడ్ ప్లాన్ చేస్తున్నారట. ఈ ఆదివారం అక్టోబర్ 12వ తేదీ సాయంత్రం 7 గంటలకు షో స్టార్ట్ కానుందని సమాచారం.
