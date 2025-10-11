Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo : వింటేజ్ లుక్లో కింగ్ - వీడియోలు వేసి మరీ వాయింపు - ప్రోమోలు అదుర్స్!
Published : October 11, 2025 at 5:24 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Weekend Promo: బిగ్బాస్లో వీకెండ్ ఎపిసోడ్ కోసం ఎదురుచూసే ఆడియన్స్ చాలా మందే ఉంటారు. మరీ ముఖ్యంగా శనివారం ఎపిసోడ్ కోసం ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు కంటెస్టెంట్స్ ఆడిన ఆటలపై రివ్యూ ఇస్తుంటారు హోస్ట్. అంతేకాకుండా ఎవరు బాగా ఆడారు? ఎవరు తప్పులు చేశారు? ఎవరిది మిస్టేక్ అనే విషయాలు కూడా వివరించి ఈసారి ఆ తప్పులు రిపీట్ కాకుండా చూసుకోమంటారు.
అయితే గత సీజన్స్తో పోలిస్తే ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు నాగార్జున హోస్టింగ్ ఫుల్ ఫైర్లో ఉంది. వీడియోలు వేసి మరీ కంటెస్టెంట్స్ బెండ్ తీస్తున్నారు. తాజాగా ఐదో వారం నాటి శనివారం ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలో కూడా ఫుల్ ఫైర్లో కనిపించారు కింగ్. ఈ మేరకు ప్రోమోలో ఏముందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
కిర్రాక్ లుక్లో నాగ్: నేటి ఎపిసోడ్లో వింటేజ్ నాగార్జున కనిపించనున్నారు. అందుకు ప్రోమోనే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఆరు పదుల వయసులో మళ్లీ మాస్ లుక్ని చూపిస్తూ కింగ్ ఈజ్ బ్యాక్ అనేట్టు చేశారు. మాస్ సినిమా పాటని మళ్లీ రీక్రియేట్ చేస్తూ అదే లుక్లో కనిపించారు నాగార్జున. ఇక వారం మొత్తం జరిగిన ఆటపై.. గత వారం మాదిరిగానే గోల్డ్, సిల్వర్ స్టార్లు ఇప్పించారు.
తనూజతో మొదలు: "బెడ్ టాస్క్లో నువ్వు ఆడిన తీరు కరెక్టేనా? ముందు ఆడపిల్లలందరినీ బెడ్ పై నుంచి తోసేద్దాం అనుకున్నావ్. అలాంటప్పుడు నువ్వు అందరి తరఫున పోరాడి ఉండుంటే చివరకు నీ వరకూ వచ్చేది కాదు కదా?. ఆట నుంచి ముందే వెళ్లిన సంజనా కలిసి ఆడండి విడివిడిగా నిల్చోవద్దు అని చెప్తుంది. అప్పుడైనా నీకు సెన్స్ రావాల్సింది కదా?. భరణి, ఇమ్మాన్యుయెల్, కల్యాణ్ ముగ్గురూ నిన్ను తియ్యరు అనుకున్నావా?' అని తనూజను క్వశ్చన్స్తో ఉక్కిరిబిక్కిరి చేశారు నాగ్.
ఇక దివ్యను ఉద్దేశించి.. "భరణి శ్రీజను అలా లాగేయడం ఫెయిరా?" అంటూ నాగార్జున ప్రశ్నించగా.. "ఎవరి బాండ్ బట్టి వారు అలానే చేస్తుంటారు సార్" అంటూ దివ్య చెప్పింది. "అయితే తనూజ ఉంటే ఓకేనా?, ఒకవేళ దివ్య, తనూజ ఉంటే భరణి ఏం చేసేవారు?" అని నాగ్ ప్రశ్నించారు. అప్పుడు "భరణి తనూజకే సపోర్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే నేను అర్థం చేసుకుంటాను" అని దివ్య చెప్పగా... "తనూజ అర్థం చేసుకోదా?" అంటూ నాగ్ ప్రశ్నించడంతో దివ్య సైలెంట్ అయ్యింది. అలాగే బెడ్ టాస్క్ విషయంలో సంచాలక్గా ఉన్న ఫ్లోరాపై కూడా ఫైర్ అయ్యారు కింగ్.
ఇక "ఆ టాస్కులో నేను స్వార్థంగానే వ్యవహరించాను. అది నా తప్పే అంటూ" భరణి చెప్పగా.. నాగ్ క్లాస్ తీసుకున్నారు. "ఎంతో ఎదగాల్సిన నువ్వు బెడ్ మీద నుంచి కాదు మా దృష్టిలో కూడా కింద పడ్డావ్. వారంలో తప్పులు చేసి వీకెండ్లో ఒప్పుకుంటే కుదరదు. నీకు స్పష్టంగా అర్థం కావడం కోసం యూకే నుంచి వచ్చిన అమ్మాయి చెప్తుంది' అంటూ ఫైర్ అయ్యారు నాగ్. ఇంతలో ఆడియన్స్లో ఓ అమ్మాయి.. 'సార్ మీ గేమ్ కనపడడం లేదు. బాండింగ్స్ కనపడుతున్నాయి. అసలు మిమ్మల్ని బిగ్బాస్ హౌజ్లో నిజంగా ఉంచబుద్ధి కావడం లేదు' అంటూ చెప్పడంతో భరణితో పాటు హౌజ్మేట్స్ అందరూ షాక్ అయ్యారు. దీంతో మొదటి ప్రోమో ముగిసింది.
డీమాన్ - రీతూపై సీరియస్: "సుమన్ నాకో విషయం తెలియాలి. ఆ పూల్ టాస్క్లో నువ్వు నిజంగానే సపోర్ట్ తీసుకున్నావా?" అంటూ నాగ్ క్వశ్చన్ చేయడంతో.. "లేదు సర్. అదే చెబుతున్నాను. నేను ఆ హైట్కు లేనుకదా" అంటూ సుమన్ శెట్టి చెప్పడంతో వీడియో ప్లే చేశారు. ఇంతలో రాము.. "నేను హెడ్ సైడ్ నుంచి చూడటంతో టచ్ అయినట్లే కనిపించింది సర్" అంటూ చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో ఆడియన్స్ మాత్రం టచ్ అవ్వలేదని చెప్పారు. దీంతో "మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం కారణంగా ఈ పెయిర్ సేఫ్ జోన్కు రాలేకపోయారు"అంటూ ఫ్లోరా నిర్ణయంపై కింగ్ సీరియస్ అయ్యారు. ఇక బెలూన్ టాస్కులో రీతూ బ్రిలియంట్ స్ట్రాటజీ ప్లే చేశారని.. ఆమె తప్పులను ఎత్తిచూపారు. ఆ తర్వాత పవన్ను కూడా వాయించేశారు. ఇక కంటెస్టెంట్స్ ఆటలో ముందుకు వెళ్లాలంటే ఆయుధం కావాలంటూ '"వరాస్త్ర"ను ఇంట్రుడ్యూస్ చేశారు నాగ్. దీంతో సేఫ్ జోన్లో ఉన్న ఆరుగురు కంటెస్టెంట్స్ను యాక్టివిటీ ఏరియాకు పంపించారు. అలా ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలోని సమాచారం ప్రకారం పవరాస్త్రను ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలుచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
