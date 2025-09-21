Bigg Boss 9 Today Promo : ముద్దులతో మత్తెక్కించిన 'నాగ్' - తనూజ లవ్ సీక్రెట్ పై గురిపెట్టిన కింగ్!
- బిగ్ బాస్ సండే ప్రోమో రిలీజ్ - ఫన్ మోడ్లో కంటిస్టెంట్స్ స్టెప్పులు
Published : September 21, 2025 at 3:44 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 14 Promo : బిగ్బాస్ - 9 సీజన్లో రెండో వారం ఎలిమినేషన్కు వేళైంది. నేటి ఎపిసోడ్లో ఈ వారం హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లే కంటెస్టెంట్ అధికారికంగా ఎవరో తెలిపోనుంది. అయితే, ఇవాళ సండే ఫండే కావడంతో తాజాగా అందుకు సంబంధించిన డే 14 ప్రోమో 1 రిలీజ్ అయింది. అందులో బిగ్ బాస్ నాగార్జున చాలా చలాకీగా కనిపిస్తూ లేడీ కంటెస్టెంట్లపై మంచి డైలాగులు పేల్చారు. ముఖ్యంగా తనూజ లవ్ స్టోరీ సీక్రెట్ని ఆమెతోనే రివీల్ చేసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు కింగ్ నాగ్. మరి, లేట్ చేయకుండా ఈ సండే ఫండే ప్రోమోపై ఓ లుక్కేద్దాం.
ముందుగా డే 14 ప్రోమో 1లో బిగ్ బాస్ కింగ్ నాగార్జున ఎంట్రీతోనే అదరగొట్టేశారు. స్టైలిష్ లుకింగ్తో డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించారు. అనంతరం తనూజ ఏం చేస్తున్నావు కిచెన్లో ఇప్పటిదాకా అని నాగ్ అడిగాడు. అప్పుడు ప్లీజ్ నాగ్ సార్.. ఒక చిన్న డబ్బా కాఫీ పౌడర్ కావాలని అడిగింది. అప్పుడు వెంటనే నాగార్జున నాకు ఒక చిన్న సీక్రెట్ చెబితే అని చెబుతుండగానే తనూజ అమ్మో నేనే ఇరుక్కున్నానంటూ నవ్వుతూ మెలికలు తిరిగేసింది.
తనూజ లవ్ మేటర్ రివీల్..
'నాకు అంత ఈజీగా క్రష్, లవ్ అనేది అవ్వదు అంటూ' గుండెలపై చెయ్యి వేసుకుని తనూజ టెన్షన్గా ఫీల్ అయింది. అయితే, ఒక రోజు నేను కాఫీ షాప్లో ఒక వ్యక్తిని మీట్ అయ్యానని తనూజ చెబుతుండగానే ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు బిగ్ బాస్. ఇమ్మూ, నువ్వు ఫోన్లో మాట్లాడిన రమేష్ గురించి కాదు మేటర్ అని అన్నారు నాగ్. అప్పుడు అందరూ నవ్వుకుంటుంటే రమేష్ ఎవరు అంటూ ఆశ్చర్యంగా అడిగింది తనూజ.
అంతలో కింగ్ నాగార్జున ఫోన్లో ఉమ్మాఉమ్మా అంటూ చెయ్యిని చెవి దగ్గర పెట్టుకుని ముద్దులు పెట్టడం చేశారు. అంటే, ఈ వారం డే 10 ఎపిసోడ్లో తనూజ - ఇమ్మానుయేల్ మధ్య జరిగిన ఫోన్ స్కిట్ ప్రేమాయణంను యాక్షన్ చేసి చూపించారు. నాగ్ అలా యాక్షన్ చేయగానే వెంటనే తనూజ సిగ్గపడుతూ నవ్వుకుంది. ఇలా బిగ్బాస్ కింగ్ నాగార్జున స్టేజ్ మీద ఆ విషయాన్ని ప్రస్తావించి తనూజ చేతనే తన లవ్ సీక్రెట్ని రివీల్ చేసి అందర్నీ నవ్వించారు.
సందడిగా ప్రోమో..
ఇవాళ సండే కావడంతో ఓనర్స్, టెనెంట్స్కి మధ్య ఒక టాస్క్ నిర్వహించారు బిగ్ బాస్ నాగార్జున. "గెస్ ది లిరిక్స్" అంటూ పెట్టిన ఈ కాంపిటేషన్లో ఏ టీమ్ మెంబర్ లిరిక్స్ గెస్ చేస్తే వాళ్లు గాంగ్ వెళ్లి కొట్టాలి అంటూ చెప్పారు నాగ్. అప్పుడు బిగ్ బాస్ సాంగ్ ప్లీజ్ అని నాగార్జున అనగానే.. ఒక సాంగ్ ప్లే అయింది. ఇమ్మూ కంటే ముందుగా శ్రీజ ఆ సాంగ్ గెస్ చేసి 'జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకున్న జేమ్స్ బాండ్లాగ..' అంటూ పాడి వినిపించింది. దానికి వెంటనే ఇమ్మూ నీకు ఎట్ల గుర్తుంది అని శ్రీజని అడిగాడు. అప్పుడు శ్రీజ జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకున్నప్పుడు ఆ సాంగ్ చాలా మంది పాడేవారంటూ నాగార్జున చెబుతూ అక్కడున్న అందర్నీ నువ్వుల్లో ముంచేశారు. దానికి శ్రీజ అయితే తెగ సిగ్గుపడిపోయింది.
ఆ తర్వాత కింగ్ నాగ్ బిగ్బాస్ మరో సాంగ్ ప్లీజ్ అని అడగ్గా.. ఇంకో సాంగ్ ప్లే అయింది. చివరగా డోంట్ మేరీ బీ హ్యాపీ పాటకు అందరూ డ్యాన్స్ చేశారు. అప్పుడు నాగ్ అందరూ బాగా డ్యాన్స్ చేశారు కానీ నాకు సుమన్ శెట్టి ఎక్స్ప్రెషన్ మాత్రం భలే నచ్చిందంటూ చెప్పడంతో ప్రోమో ఎండ్ అయింది. ఇలా మొత్తానికై ఈ ప్రోమో సండే ఫండేలో భాగంగా చాలా సందడిగా సాగింది.
