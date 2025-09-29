ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu : ఇమ్యూనిటీ టాస్క్​లో ఆ "ఇద్దరు" విన్ - మిగతా వారి మధ్యే నామినేషన్స్ ఫైట్​!

- బిగ్​బాస్ 9 నాలుగో వీక్ ప్రాసెస్ షురూ - లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన ఆ ఇద్దరు!

Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Update
Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Update (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 5:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Update : బిగ్​ బాస్​లో నాలుగో వారం నామినేషన్స్ కూడా టాస్క్​తోనే మొదలయ్యాయి​. నామినేషన్స్​ స్టార్ట్ కావడానికి ముందు "ఇమ్యూనిటీ "టాస్క్​ పేరుతో కంటెస్టంట్లకు "సేఫ్" ఛాన్స్​ ఇచ్చాడు. గత వారం మాదిరిగానే గేమ్​లో గెలిచి ఇమ్యూనిటీ పొందాలని సూచించాడు. ఈ సన్నివేశాలతోనే డే - 22 ప్రోమో కట్​ చేశారు. మరి, ఇమ్యూనిటీ కోసం ఆడాల్సిన ఆ గేమ్ ఏంటి? ఎలా ఆడుతారు? గెలిచేదెవరు? అనే వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.

ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?

బిగ్ బాస్ విడుదల చేసి డే - 22 ప్రోమో ఆడియన్స్​లో మంచి ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. నామినేషన్స్ నుంచి విముక్తి పొంది సేవ్ ఇవ్వడానికి ఇంటి సభ్యులకు ఒక టాస్క్ ప్రకటించారు బిగ్ బాస్. అదే, "ఇమ్యూనిటీ స్టార్ట్స్". ఈ టాస్క్​లో పాల్గొనడానికి ముందుగా హౌస్​లో ఉన్న 12 సభ్యుల్ని ఆరుగురు చొప్పున రెండు టీములుగా డివైడ్ చేశారు. మరోసారి కెప్టెన్సీ సాధించిన డిమోన్ పవన్ ఈ గేమ్​కి సంచాలక్​గా ఉన్నాడు. యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఈ టాస్క్​ని సెటప్​ చేశారు. "ముందు కనిపిస్తున్న బోర్డ్​లో మీ వైపు ఉన్న మొత్తం స్క్వేర్ బ్లాక్స్​ని పూర్తిగా పగలగొట్టాలి. ఆపై అక్కడ ఉన్న మూడు స్టార్స్​లో ఒకసారి ఒకదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని కిందకి వచ్చి టీమ్ బాస్కెట్​లో పెట్టాలి"అంటూ.. కెప్టెన్ డిమోన్ పవన్ టాస్క్​కు సంబంధించిన ప్రాసెస్​ని చదివి వినిపించాడు.

Folk Singer Ramu Rathod: ఆమెను బొంబాయికి రమ్మని - ఇతను బిగ్​ బాస్​కి వచ్చేశాడు! - యూట్యూబ్​ సెన్సేషన్​ రాము బయోగ్రఫీ తెలుసా?

అనంతరం ఇమ్యూనిటీ గేమ్​లో భాగంగా మూడు రౌండ్స్ జరిగాయి. అందులో మొదటి రౌండ్​లో సుమన్ శెట్టి - దివ్య, ఇమ్మానుయేల్-సంజనాను ఎదుర్కొన్నారు. వీళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన టాస్క్ చాలా ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. అయితే, చివరికి ఈ నలుగురిలో దివ్య-సుమన్ శెట్టి గెలుపొందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ రౌండ్​లో మాస్క్ మెన్ హరీష్ - ఫ్లోరా సైనీతో భరణి - తనూజ తలపడ్డారు. అయితే, వీళ్లు బోర్డ్​లో కనిపిస్తున్న బాక్సులు పూర్తిగా పగలగొట్టకుండానే స్టార్స్ తీసేశారు. దాంతో రూల్ ప్రకారం ఇద్దరూ ఫౌల్ గేమ్ ఆడారు కాబట్టి ఇద్దరిలో నుంచి నో విన్నర్ బిగ్​బాస్ అంటూ సంచాలక్ ప్రకటించాడు. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అయింది.

నామినేషన్స్​లో ఆ తొమ్మిది మంది!

మూడో రౌండ్​లో ​మిగిలిన వారు ఇమ్యూనిటీ టాస్క్ ఆడినట్లు తెలుస్తోంది. వారు కూడా రూల్స్ బ్రేక్​ చేయడంతో వాళ్లను కెప్టెన్ పవన్ డిస్​క్వాలిఫై చేసినట్లు సమాచారం. దాని ప్రకారం చూస్తే మొదటి రౌండ్​లో గెలిచిన దివ్య, సుమన్ శెట్టి ఇమ్యూనిటీ పొంది నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే డిమోన్ పవన్ కెప్టెన్​గా ఉండడంతో ఇతను నామినేషన్స్​లో ఉండడు. కాబట్టి, మిగిలిన 9 మంది మధ్యనో నామినేషన్స్ వార్ జరగనుంది. మరి, ఎవరెవరు లిస్టులో ఉంటారో చూడాలి.

Bigg Boss 9 Third Elimination : థర్డ్ వీక్ "డాక్టర్ పాప" ఔట్ - మళ్లీ కెప్టెన్​గా డిమోన్ పవన్!

Bigg Boss 9 Sanjana Galrani: "డ్రగ్స్​ కేసులో అరెస్ట్​ - లిమ్కా బుక్​లో చోటు" - సంజనా గల్రానీ గురించి తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9BIGG BOSS 9 FOURTH WEEK NOMINATIONSIMMUNITY TASKబిగ్ బాస్ 9 తాజా సమాచారంBIGG BOSS 9 TELUGU TODAY PROMO

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.