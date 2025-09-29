Bigg Boss 9 Telugu : ఇమ్యూనిటీ టాస్క్లో ఆ "ఇద్దరు" విన్ - మిగతా వారి మధ్యే నామినేషన్స్ ఫైట్!
- బిగ్బాస్ 9 నాలుగో వీక్ ప్రాసెస్ షురూ - లక్కీ ఛాన్స్ కొట్టేసిన ఆ ఇద్దరు!
Published : September 29, 2025 at 5:30 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Fourth Week Update : బిగ్ బాస్లో నాలుగో వారం నామినేషన్స్ కూడా టాస్క్తోనే మొదలయ్యాయి. నామినేషన్స్ స్టార్ట్ కావడానికి ముందు "ఇమ్యూనిటీ "టాస్క్ పేరుతో కంటెస్టంట్లకు "సేఫ్" ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. గత వారం మాదిరిగానే గేమ్లో గెలిచి ఇమ్యూనిటీ పొందాలని సూచించాడు. ఈ సన్నివేశాలతోనే డే - 22 ప్రోమో కట్ చేశారు. మరి, ఇమ్యూనిటీ కోసం ఆడాల్సిన ఆ గేమ్ ఏంటి? ఎలా ఆడుతారు? గెలిచేదెవరు? అనే వివరాలపై ఓ లుక్కేద్దాం.
ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
బిగ్ బాస్ విడుదల చేసి డే - 22 ప్రోమో ఆడియన్స్లో మంచి ఆసక్తి రేకెత్తిస్తోంది. నామినేషన్స్ నుంచి విముక్తి పొంది సేవ్ ఇవ్వడానికి ఇంటి సభ్యులకు ఒక టాస్క్ ప్రకటించారు బిగ్ బాస్. అదే, "ఇమ్యూనిటీ స్టార్ట్స్". ఈ టాస్క్లో పాల్గొనడానికి ముందుగా హౌస్లో ఉన్న 12 సభ్యుల్ని ఆరుగురు చొప్పున రెండు టీములుగా డివైడ్ చేశారు. మరోసారి కెప్టెన్సీ సాధించిన డిమోన్ పవన్ ఈ గేమ్కి సంచాలక్గా ఉన్నాడు. యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఈ టాస్క్ని సెటప్ చేశారు. "ముందు కనిపిస్తున్న బోర్డ్లో మీ వైపు ఉన్న మొత్తం స్క్వేర్ బ్లాక్స్ని పూర్తిగా పగలగొట్టాలి. ఆపై అక్కడ ఉన్న మూడు స్టార్స్లో ఒకసారి ఒకదాన్ని మాత్రమే తీసుకుని కిందకి వచ్చి టీమ్ బాస్కెట్లో పెట్టాలి"అంటూ.. కెప్టెన్ డిమోన్ పవన్ టాస్క్కు సంబంధించిన ప్రాసెస్ని చదివి వినిపించాడు.
అనంతరం ఇమ్యూనిటీ గేమ్లో భాగంగా మూడు రౌండ్స్ జరిగాయి. అందులో మొదటి రౌండ్లో సుమన్ శెట్టి - దివ్య, ఇమ్మానుయేల్-సంజనాను ఎదుర్కొన్నారు. వీళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన టాస్క్ చాలా ఉత్కంఠను రేకెత్తించింది. అయితే, చివరికి ఈ నలుగురిలో దివ్య-సుమన్ శెట్టి గెలుపొందినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఆ తర్వాత సెకండ్ రౌండ్లో మాస్క్ మెన్ హరీష్ - ఫ్లోరా సైనీతో భరణి - తనూజ తలపడ్డారు. అయితే, వీళ్లు బోర్డ్లో కనిపిస్తున్న బాక్సులు పూర్తిగా పగలగొట్టకుండానే స్టార్స్ తీసేశారు. దాంతో రూల్ ప్రకారం ఇద్దరూ ఫౌల్ గేమ్ ఆడారు కాబట్టి ఇద్దరిలో నుంచి నో విన్నర్ బిగ్బాస్ అంటూ సంచాలక్ ప్రకటించాడు. దాంతో ప్రోమో ఎండ్ అయింది.
నామినేషన్స్లో ఆ తొమ్మిది మంది!
మూడో రౌండ్లో మిగిలిన వారు ఇమ్యూనిటీ టాస్క్ ఆడినట్లు తెలుస్తోంది. వారు కూడా రూల్స్ బ్రేక్ చేయడంతో వాళ్లను కెప్టెన్ పవన్ డిస్క్వాలిఫై చేసినట్లు సమాచారం. దాని ప్రకారం చూస్తే మొదటి రౌండ్లో గెలిచిన దివ్య, సుమన్ శెట్టి ఇమ్యూనిటీ పొంది నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అయినట్లుగా తెలుస్తోంది. అలాగే డిమోన్ పవన్ కెప్టెన్గా ఉండడంతో ఇతను నామినేషన్స్లో ఉండడు. కాబట్టి, మిగిలిన 9 మంది మధ్యనో నామినేషన్స్ వార్ జరగనుంది. మరి, ఎవరెవరు లిస్టులో ఉంటారో చూడాలి.
