Bigg Boss 9 Nominations Week 5 : ఐదో వారం ఆ 'ఒక్కరు' తప్ప అందరూ నామినేట్ - ఇమ్యూనిటీ కోసం బెడ్పై కోట్లాట!
ఐదో వారం నిజంగానే "రణ రంగం"లా హౌస్ - సరికొత్త ట్విస్టులతో కిక్ ఇస్తున్న బిగ్బాస్!
Published : October 6, 2025 at 5:03 PM IST
Bigg Boss 9 Fifth Week Nominations : బిగ్ బాస్ - 9 సీజన్ ఐదో వారంలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. అయితే, ఇవాళ సోమవారం కావడంతో ఆడియన్స్ ఎంతగానో ఎదురు చూసే నామినేషన్స్ ప్రక్రియ స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడే బిగ్ బాస్ ఒక పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. గడిచిన నాలుగు వారాల్లో జరిగిన నామినేషన్ ఒకెత్తు అయితే.. ఐదో వారంలో జరిగే నామినేషన్స్ మరో ఎత్తు అనేలా మార్చేశాడు బిగ్ బాగ్. సరికొత్త టాస్కులతో ఈ వారం యమా రంజుగా సాగనుంది. తాజాగా విడుదల చేసిన డే - 29 ప్రోమోలో ఆ విషయాలు కనిపిస్తున్నాయి. మరి, బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన ఆ ట్విస్ట్ ఏంటి? నామినేషన్స్లో ఎవరెవరున్నారు? వంటి వివరాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.
ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
బిగ్ బాస్ - 9 ఐదో వారం నామినేషన్స్ను గడిచిన నాలుగు వారాలకు భిన్నంగా డిజైన్ చేశాడు బిగ్బాస్. మొదటి నుంచీ చెప్తున్న "రణ రంగం" ఈ నామినేషన్స్లో కనిపించింది. ఈ వారం ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లడానికి నామినేట్ అయిన సభ్యులు అంటూ హౌస్లో ఉన్న అందరి పేర్లూ చెప్పిన బిగ్బాస్.. ఇంతటితో నామినేషన్ ప్రాసెస్ ముగిసింది అంటూ పెద్ద ట్విస్ట్ ఇచ్చారు. దాంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఆశ్చర్యానికి గురయ్యారు.
హౌస్కి కెప్టెన్గా ఉన్న రాము రాథోడ్ తప్ప.. మిగలిన వారందరినీ నేరుగా నామినేట్ చేశాడు బిగ్బాస్. గత వారం ఫ్లోరా సైనీని రెండు వారాలకు హోస్ట్ నాగార్జున నేరుగా నామినేట్ చేయడంతో ఆమె ముందుగానే నామినేషన్లోకి వచ్చింది. ఈ విధంగా కెప్టెన్ తప్ప మిగిలిన అందరిన్నీ ఐదో వారం నామినేట్ చేయడంతో కంటెస్టెంట్స్ అందరూ ఇది బిగ్బాస్ ఆడించేది నిజంగానే చదరంగం కాదు.. రణరంగం అంటూ చెవులు కొరుకున్నారు.
Bigg Boss 9 Elimination : "మాస్క్ మెన్" ఔట్ - ఆ 'ముగ్గురూ' మాస్క్తోనే ఆడుతున్నారని కామెంట్!
బెడ్ టాస్క్ గెలవండి - ఇమ్యూనిటీ పొందండి
ఐదో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ కంప్లీట్ అవ్వడంతో, ఆ నామినేషన్స్ నుంచి ఇమ్యూనిటీ కావాలనుకునే వారికోసం "బెడ్ టాస్క్" నిర్వహించారు బిగ్బాస్. గార్డెన్లో ఓ పెద్ద బెడ్ ఏర్పాటు చేశారు. టాస్క్లో భాగంగా నామినేట్ అయిన సభ్యులంతా బెడ్పైకి ఎక్కి, మిగిలిన సభ్యులను ఒక్కొక్కర్నీ బెడ్ పై నుంచి కిందకి దింపాల్సి ఉంటుంది. చివరకు బెడ్పై ఎవరు మిగిలితే వాళ్లకి ఇమ్మూనిటీ లభిస్తుందని చెప్పాడు బిగ్బాస్.
దీంతో కంటెస్టెంట్స్ అంతా బెడ్ పైకి ఎక్కి, ఎవరిని కిందకి దించాలా అని చూస్తుంటారు. ముందుగా భరణి, డిమోన్ పవన్, కల్యాణ్ ముగ్గురూ కలిసి సంజనను కిందికి దించేశారు. ఆ తర్వాత దివ్య నిఖితను దించేయాలని టార్గెట్ చేయడంతో ఆమె ఎదురు తిరిగి ప్రశ్నించింది. ఏం పాయింట్ ఉందని నన్ను తీస్తున్నారు? అని దివ్య క్వశ్చన్ రైజ్ చేస్తే.. ఇమ్మూ ఎవరికి ఏ పాయింట్స్ లేవి అని అన్నాడు. మరి మిగిలినవాళ్లని ఎందుకు దించట్లేదు.. ఒక్కడికీ ధైర్యం లేదు.. మీ ఫ్రెండ్ షిప్లు పోతాయ్.. మీ బాడింగ్లు పోతాయ్.. అంటూ సీరియస్ అయింది దివ్య నిఖిత. దానికి శ్రీజా రియాక్ట్ అవుతూ ధైర్యం, దమ్ము అని మాట్లాడకు. అక్కడ భరణి అన్న కూడా రాలేదు. అంటే ఫ్రెండ్ షిప్నా? అంటూ అడుగింది. దాంతో నిన్ను అన్నానా? నేనూ అంటూ కౌంటర్ ఇచ్చింది దివ్య. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరికీ కాసేపు గట్టిగానే వార్ నడిచింది.
అనంతరం డిమొన్ పవన్, భరణి ఇద్దరూ ఒకరినొకరు కిందకు దింపేసే ప్రయత్నం చేశారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. అయితే, ఎవరు ముందుగా దిగారనే దానిపై క్లారిటీ లేదు. దాంతో బిగ్బాస్ ఫ్లోరా సైనీని అడగడంతో ఆమె డిమోన్ పవన్ అని చెప్పేసింది. ఈ విధంగా ఇమ్యూనిటీ టాస్క్, కంటెస్టెంట్స్ మధ్య హీట్ పుట్టించడంతోపాటు ఆడియన్స్కి మంచి కిక్ ఇచ్చింది. చివరగా, ఈ టాస్కులో కెప్టెన్కి ఒక స్పెషల్ పవర్ ఇస్తున్నట్టు చెప్పాడు బిగ్బాస్. మరి, అదేంటో ఇవాళ్టి ఎపిసోడ్లో రివీల్ కానుంది.
Bigg Boss Telugu Dammu Srija: లక్షల జీతం వదిలి బిగ్బాస్కు - ఎవరీ "దమ్ము శ్రీజ"!
Bigg Boss Sanjana: బిగ్ బాస్ కంటిస్టెంట్కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు! - హౌజ్ లో ఖేల్ ఖతమైనట్టేనా?