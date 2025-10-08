ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: "నిన్న అన్​ఫెయిర్​ - నేడు ఫెయిర్​ గేమ్​" - టాస్కుల్లో అదరగొడుతున్న ఆ జోడీ!

-హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్ అంటూ కొత్త ఆట - టాస్క్​ మధ్యలో తనూజ - కల్యాణ్​ గొడవ - ప్రోమోలు రిలీజ్​!

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 8, 2025 at 5:15 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లోకి వైల్డ్​ కార్డ్స్​ ఎంట్రీని ఆపేందుకు కంటెస్టెంట్లు బాగానే కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పటికే రామూ రాథోడ్​, ఇమ్మాన్యుయేల్​ మినహా డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న 10 మందిని ఐదు జంటలుగా డివైడ్ చేసి టాస్కులు పెడుతున్నాడు బిగ్‌బాస్. నిన్న జరిగిన రెండు టాస్కుల్లో ఒక టాస్కులో రీతూ-డీమాన్ మొదటి స్థానం సాధించి 100 పాయింట్లు గెలుచుకున్నారు. అయితే రెండో టాస్కులో ఫౌల్ చేయడంతో ఆగ్రహించిన బిగ్​బాస్​.. ఆయా టీమ్​ పాయింట్లలో సగం కోత కోశాడు.

అలా నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో టాస్క్​లు పూర్తయ్యే సమయానికి రీతూ-డీమాన్ (50 పాయింట్లు), సంజన-ఫ్లోరా (40 పాయింట్లు), భరణి-దివ్య (40 పాయింట్లు), కళ్యాణ్-తనూజ (30) పాయింట్లు, శ్రీజ-సుమన్ (10 పాయింట్లు)తో లీడర్ బోర్డ్‌లో ఉన్నారు. నేటి ఎపిసోడ్​లో మరికొన్ని టాస్క్​లు పెట్టనున్నారు బిగ్​బాస్​. తాజాగా దానికి సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్​ అయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

మళ్లీ డీమాన్​​- రీతూ విజృంభణ: "డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న సభ్యులకి నేను ఇస్తున్న మరో టాస్క్ 'హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్'. ఏ జంట అయితే టాస్క్ ముగిసేవరకూ తమ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నేలకి టచ్ కాకుండా గాల్లో ఉంచగలుగుతారో వారు ఈ టాస్క్ విజేతలు అవుతారు. ఈ టాస్కుకి ఇమ్మానుయేల్, రాము సంచాలకులు" అంటూ టాస్క్​ గురించి బిగ్​బాస్​ అనౌన్స్​ చేశాడు. దీంతో ఆయా జంటలన్నీ తమ పొజిషన్స్​కు వెళ్లి నుంచున్నాయి. అలా ముందుగా "అన్ని జంటలకి ఒక్కో సంచి వేయండి" అని బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు.

ఆ తర్వాత "కేవలం ఒక జంటకి ఒక సంచి వేయండి" అని బిగ్‌బాస్ చెప్పగానే.. "మేము ఇద్దరం డిసైడ్ అయి పెడుతున్నాం ప్లీజ్" అంటూ భరణి-దివ్యల టేబుల్​పై సంచి పెట్టారు ఇమ్మూ-రాము. ఆ తర్వాత సంజనా-ఫ్లోరా టీమ్‌కి కూడా సంచి వేయడంతో "ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా లేరు చాలా కష్టపడుతున్నాం ప్లీజ్" అంటూ సంజన బతిమాలింది.

"నెక్స్ట్ ఒక జంటకి రెండు సంచులు" అని బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. దీంతో శ్రీజ-సుమన్ శెట్టి టీమ్‌కి సంచులు వేస్తుండగా అవి కిందపడ్డాయి. దీంతో వెంటనే "సుమన్ టీమ్ ఔట్" రాము చెప్పాడు. అలా ఫస్ట్​ సుమన్​ టీమ్​, రెండోసారి భరణి-దివ్య టీమ్, మూడోసారి సంజన-ఫ్లోరా టీమ్ ఎలిమినేట్ అయింది. చివరిగా కల్యాణ్-తనూజ, రీతూ-డీమాన్ టీమ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. తనూజ టీమ్‌కి బ్యాగ్ పెడుతుండగా సంచి కిందపడిపోయింది. దీంతో ఈ టీమ్​ కూడా ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. ఇలా చివరి వరకూ ఉన్న డీమాన్-రీతూ ఈ టాస్కులో గెలిచారు.

రెండో ప్రోమోలో: నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్​ 'మ్యాచ్​ ఇట్​.. విన్​ ఇట్'​. ఈ టాస్క్​లో గెలవడానికి పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా ప్రతి జంటలోని ఒకరు యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఉన్న మ్యూజియంకు వెళ్లి అక్కడ రెడ్​ క్లాత్​ ఉన్న పెడస్టల్​పై ఉన్న వస్తువును గమనించి లివింగ్​ ఏరియాకు వచ్చి తాము చూసిన వస్తువును డ్రాయింగ్​ బోర్డ్​ మీద గీయాలి" అంటూ గేమ్​ గురించి వివరించారు బిగ్​బాస్​.

ఇక ఈ గేమ్​లో ఫస్ట్​ గెస్​ చేసిన వారికి 100 పాయింట్లు, ఆ తర్వాత 80 పాయింట్లు ఇలా లభిస్తాయి. అయితే ఈ టాస్క్​లో ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో భరణి టీమ్​, సెకండ్​ ప్లేస్​లో సంజనా టీమ్​, థర్డ్​ ప్లేస్​లో సుమన్​ టీమ్​ గెలిచినట్లు ప్రోమోలో కనిపించింది. ఆ తర్వాత సుమన్​ శెట్టి గీసిన బొమ్మపై కొద్దిసేపు ఫన్​ జరిగింది. ఇలా రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ప్రకారం నాలుగు టాస్క్​లు పూర్తయ్యే సమయానికి భరణి- దివ్య టీమ్​ టాప్​ పొజిషన్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం.

