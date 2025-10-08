Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: "నిన్న అన్ఫెయిర్ - నేడు ఫెయిర్ గేమ్" - టాస్కుల్లో అదరగొడుతున్న ఆ జోడీ!
-హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్ అంటూ కొత్త ఆట - టాస్క్ మధ్యలో తనూజ - కల్యాణ్ గొడవ - ప్రోమోలు రిలీజ్!
Published : October 8, 2025 at 5:15 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లోకి వైల్డ్ కార్డ్స్ ఎంట్రీని ఆపేందుకు కంటెస్టెంట్లు బాగానే కష్టపడుతున్నారు. ఇప్పటికే రామూ రాథోడ్, ఇమ్మాన్యుయేల్ మినహా డేంజర్ జోన్లో ఉన్న 10 మందిని ఐదు జంటలుగా డివైడ్ చేసి టాస్కులు పెడుతున్నాడు బిగ్బాస్. నిన్న జరిగిన రెండు టాస్కుల్లో ఒక టాస్కులో రీతూ-డీమాన్ మొదటి స్థానం సాధించి 100 పాయింట్లు గెలుచుకున్నారు. అయితే రెండో టాస్కులో ఫౌల్ చేయడంతో ఆగ్రహించిన బిగ్బాస్.. ఆయా టీమ్ పాయింట్లలో సగం కోత కోశాడు.
అలా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో టాస్క్లు పూర్తయ్యే సమయానికి రీతూ-డీమాన్ (50 పాయింట్లు), సంజన-ఫ్లోరా (40 పాయింట్లు), భరణి-దివ్య (40 పాయింట్లు), కళ్యాణ్-తనూజ (30) పాయింట్లు, శ్రీజ-సుమన్ (10 పాయింట్లు)తో లీడర్ బోర్డ్లో ఉన్నారు. నేటి ఎపిసోడ్లో మరికొన్ని టాస్క్లు పెట్టనున్నారు బిగ్బాస్. తాజాగా దానికి సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
మళ్లీ డీమాన్- రీతూ విజృంభణ: "డేంజర్ జోన్లో ఉన్న సభ్యులకి నేను ఇస్తున్న మరో టాస్క్ 'హోల్డ్ ఇట్ లాంగ్'. ఏ జంట అయితే టాస్క్ ముగిసేవరకూ తమ ప్లాట్ఫామ్ను నేలకి టచ్ కాకుండా గాల్లో ఉంచగలుగుతారో వారు ఈ టాస్క్ విజేతలు అవుతారు. ఈ టాస్కుకి ఇమ్మానుయేల్, రాము సంచాలకులు" అంటూ టాస్క్ గురించి బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. దీంతో ఆయా జంటలన్నీ తమ పొజిషన్స్కు వెళ్లి నుంచున్నాయి. అలా ముందుగా "అన్ని జంటలకి ఒక్కో సంచి వేయండి" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
ఆ తర్వాత "కేవలం ఒక జంటకి ఒక సంచి వేయండి" అని బిగ్బాస్ చెప్పగానే.. "మేము ఇద్దరం డిసైడ్ అయి పెడుతున్నాం ప్లీజ్" అంటూ భరణి-దివ్యల టేబుల్పై సంచి పెట్టారు ఇమ్మూ-రాము. ఆ తర్వాత సంజనా-ఫ్లోరా టీమ్కి కూడా సంచి వేయడంతో "ఇక్కడ అబ్బాయిలు కూడా లేరు చాలా కష్టపడుతున్నాం ప్లీజ్" అంటూ సంజన బతిమాలింది.
"నెక్స్ట్ ఒక జంటకి రెండు సంచులు" అని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో శ్రీజ-సుమన్ శెట్టి టీమ్కి సంచులు వేస్తుండగా అవి కిందపడ్డాయి. దీంతో వెంటనే "సుమన్ టీమ్ ఔట్" రాము చెప్పాడు. అలా ఫస్ట్ సుమన్ టీమ్, రెండోసారి భరణి-దివ్య టీమ్, మూడోసారి సంజన-ఫ్లోరా టీమ్ ఎలిమినేట్ అయింది. చివరిగా కల్యాణ్-తనూజ, రీతూ-డీమాన్ టీమ్ మాత్రమే ఉన్నాయి. తనూజ టీమ్కి బ్యాగ్ పెడుతుండగా సంచి కిందపడిపోయింది. దీంతో ఈ టీమ్ కూడా ఎలిమినేట్ అయ్యింది. ఇలా చివరి వరకూ ఉన్న డీమాన్-రీతూ ఈ టాస్కులో గెలిచారు.
రెండో ప్రోమోలో: నేను మీకు ఇస్తున్న టాస్క్ 'మ్యాచ్ ఇట్.. విన్ ఇట్'. ఈ టాస్క్లో గెలవడానికి పోటీదారులు చేయాల్సిందల్లా ప్రతి జంటలోని ఒకరు యాక్టివిటీ ఏరియాలో ఉన్న మ్యూజియంకు వెళ్లి అక్కడ రెడ్ క్లాత్ ఉన్న పెడస్టల్పై ఉన్న వస్తువును గమనించి లివింగ్ ఏరియాకు వచ్చి తాము చూసిన వస్తువును డ్రాయింగ్ బోర్డ్ మీద గీయాలి" అంటూ గేమ్ గురించి వివరించారు బిగ్బాస్.
ఇక ఈ గేమ్లో ఫస్ట్ గెస్ చేసిన వారికి 100 పాయింట్లు, ఆ తర్వాత 80 పాయింట్లు ఇలా లభిస్తాయి. అయితే ఈ టాస్క్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో భరణి టీమ్, సెకండ్ ప్లేస్లో సంజనా టీమ్, థర్డ్ ప్లేస్లో సుమన్ టీమ్ గెలిచినట్లు ప్రోమోలో కనిపించింది. ఆ తర్వాత సుమన్ శెట్టి గీసిన బొమ్మపై కొద్దిసేపు ఫన్ జరిగింది. ఇలా రెండో ప్రోమో కూడా ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం నాలుగు టాస్క్లు పూర్తయ్యే సమయానికి భరణి- దివ్య టీమ్ టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నట్లు సమాచారం.
