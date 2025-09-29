ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Third Elimination : థర్డ్ వీక్ "డాక్టర్ పాప" ఔట్ - మళ్లీ కెప్టెన్​గా డిమోన్ పవన్!

- సందడిగా సాగిన సండే ఎపిసోడ్ - హౌస్​కి గుడ్​బై చెప్పిన "ప్రియా శెట్టి" - భావోద్వేగానికి లోనైన కల్యాణ్!

Bigg Boss 9 Telugu Third Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Third Elimination (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 11:07 AM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Third Elimination : బిగ్​ బాస్​ హౌస్​లో వీకెండ్​ సెలబ్రేషన్స్​ గట్టిగానే సాగాయి. అక్కడక్కడా ప్యాచప్​ సెంటిమెంట్​ సీన్స్​ తప్ప, ఎపిసోడ్​ మొత్తం సందడిగానే సాగిపోయింది. థర్డ్ వీక్ ఎలిమినేటర్​ ఎవరనే విషయంలో ముందునుంచే లీక్స్​ గట్టిగా ఉండడతో.. ఆడియెన్స్ అంత టెన్షన్ ఫీల్ కాలేదు. ప్రియా శెట్టి "టాటా.. వీడుకోలు" అంటూ వెళ్తుంటే, "గుడ్​ బై.. ఇంక సెలవు" అంటూ కోరస్ అందుకున్నారు హౌస్ మేట్స్. ఈ సమయంలో కల్యాణ్ ఎమోషనల్​ టచ్ ఇచ్చాడు. మరి, థర్డ్ వికెట్​ డౌన్​ అవుతున్నవేళ హౌస్​ లో ఎలాంటి సన్నివేశాలు చోటు చేసుకున్నాయో ఓ రౌండప్ వేసేద్దాం.

దసరా డబుల్ దమాఖాగా జరిగిన ఈ ఎపిసోడ్, సెలబ్రిటీల సందడితో ఆడియన్స్​కు మస్తు మజా పంచింది. సినీ సెలబ్రిటీల రాక, ఆటపాటలతో సండే సెలబ్రేషన్స్​ లో జోష్​ ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం నామినేషన్స్​లో రాము రాథోడ్, రీతూ చౌదరి, హరిత హరీష్, పవన్ కల్యాణ్, ప్రియాశెట్టి, ఫ్లోరా సైనీ ఉన్నారు. ఈ ఆరుగురిలో మిడ్ వీక్​లో జరిగిన ఇమ్యూనిటీ టాస్క్​లో ఫ్లోరా సైనీ గెలవడంతో ఆమె ఎలిమినేషన్ నుంచి సేఫ్ అయ్యారు.

సండే థర్డ్ వీక్ మొదలైన డే 21 ఎపిసోడ్​లో మిగిలిన ఐదుగురిలో ఒకొక్కరినీ సేవ్ చేసుకుంటూ రాగా చివరగా ప్రియాశెట్టి, కల్యాణ్‌ పగడాల డేంజర్ జోన్​లో నిలిచారు. అప్పుడు హోస్ట్ నాగార్జున వారిని యాక్టివిటీ ఏరియాకు పిలిచి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేశారు. విజయదశమి కావడంతో సింహం బొమ్మని వీళ్ల మధ్యలో పెట్టి.. ఆ సింహం రెండు రౌండ్లు తిరిగి ఎవరివైపు చూసి గర్జిస్తుందో వారు సేఫ్ అయినట్లుగా, మిగిలిన పర్సన్ ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పారు. అప్పుడు అది కల్యాణ్ వైపు చూసి గర్జించడంతో ప్రియా ఎలిమినేట్ అంటూ ప్రకటించారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఆమె ఎలిమినేషన్‌ను ప్రకటించగానే పవన్ కల్యాణ్‌ చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

Bigg Boss Sanjana: బిగ్​ బాస్​ కంటిస్టెంట్​కు సుప్రీంకోర్టు నోటీసులు! - హౌజ్ లో ఖేల్ ఖతమైనట్టేనా?

నువ్వు టాప్​ - 1లో ఉండాలి :

అనంతరం ప్రియాశెట్టిని స్టేజ్ మీదకు రమ్మని పిలవగా తన జర్నీ వీడియో చూసి ఆమె కూడా కొంచెం ఎమోషనల్ అయింది. ఈ క్రమంలోనే అగ్నిపరీక్ష నుంచి ఇక్కడి వరకూ వచ్చి మూడు వారాలు హౌస్‌లో ఉండటం గర్వంగా ఉందంటూ చెప్పింది డాక్టర్ పాప. ఇక వెళ్లే ముందు హౌస్‌లో ఉన్నవారిలో ఐదుగురికి డెవిల్ హార్న్స్ (ఎర్ర కొమ్ములు) పెట్టాలని చెప్పారు నాగార్జున.

అప్పుడు ఆమె ఫస్ట్ హార్న్​.. హరీష్​కి ఇస్తూ అందరూ చెప్పేది వినాలని సూచించింది. తర్వాత తనూజ సెకండ్ హార్న్ సూచిస్తూ ఎప్పుడూ అలగకు అని సలహా ఇచ్చింది. మూడో హార్న్​ భరణికి పెట్టాలని చెబుతూ.. సిల్లీ రీజన్స్‌కి అందరినీ నామినేట్ చేయొద్దని, నామినేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తు పెట్టుకోవాలని సూచించింది. ఇంకా గేమ్ బాగా ఆడుతున్నారని కితాబిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఇక ఎవరికీ ఇవ్వాలనుకోవడం లేదని చెప్పింది. కానీ, వెళ్తూ వెళ్తూ పవన్ కల్యాణ్.. నువ్వు కూడా ఒక డెవిల్ హార్న్ పెట్టుకో అని చెప్పింది. నేను టాప్-3లో, నువ్వు టాప్-1లో ఉండాలి అంతే.. అంటూ చెప్పి ప్రియాశెట్టి హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోయింది.

Bigg Boss 9 Telugu Day 18 Episode: చక్రం తిప్పిన బిగ్​బాస్​ - కంటెస్టెంట్స్​కు​ షాక్​ ఇస్తూ 'వైల్డ్​కార్డ్'​ ఎంట్రీ!

రెండో సారి కెప్టెన్​గా డిమోన్ పవన్ :

డే 21 ఎపిసోడ్​లో హోస్ట్ నాగార్జున హౌస్ మేట్స్​ను బ్లూ టీమ్, రెడ్ టీమ్ అంటూ 2 టీమ్స్​ గా విడగొట్టారు. అందులో రెడ్ టీమ్​ కి ఇమ్మాన్యుయేల్, బ్లూ టీమ్​ కి దివ్య లీడర్లుగా ఉన్నారు. అనంతరం మొత్తం ఐదు టాస్క్​లు నిర్వహించారు. అందులో మొదటి టాస్క్​లో నటీనటుల పేర్లు ఇచ్చి, వాళ్ళ కాంబోలో వచ్చిన మొదటి సినిమా పేరు చెప్పాలన్నారు. ఈ టాస్క్​లో ఇమ్మూ టీమ్ గెలిచింది. దాంతో జమ్మి చెట్టుమీద ఉన్న ఆయుధాలలో ఒక దాన్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ల టీమ్ బోర్డుకు తగిలించారు.

అప్పుడు గెలిచిన టీమ్​ కి ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన ఆడియో మెసేజ్, ఫొటో, లెటర్ పొందే ఛాన్స్ కల్పించారు హోస్ట్ నాగార్జున. ఇలా మొదటి టాస్క్​లో గెలిచిన ఇమ్మూ.. రీతూకి అవకాశం ఇచ్చారు. తర్వాత టాస్క్​లో పులి, కోతి, తాగుబోతు, రోబో డ్యాన్స్ లు వేయించగా, ఇందులో రెడ్ టీమ్ విన్ అయ్యింది. మరో టాస్క్​గా "తెలుసు కదా" సినిమా టీమ్ సమక్షంలో బతుకమ్మ టాస్క్​ నిర్వహించారు. ఇందులో బ్లూ టీమ్ గెలిచిందని ప్రకటించారు హీరో సిద్ధూ. ఇలా మొత్తం ఐదు టాస్క్​లు పెట్టగా అందులో మూడు రెడ్ టీమ్​, రెండు బ్లూ టీమ్​ గెలిచాయి.

మొత్తంగా ఈ టాస్క్​లలో గెలిచి రీతూ, డిమోన్ పవన్, హరీష్, సంజన, రాము రాథోడ్​లు ఫ్యామిలీ నుంచి గిఫ్ట్‌ అందుకున్నారు. అయితే, ఈ ఐదుగుర్ని కెప్టెన్సీ కంటెండర్లుగా పేర్కొన్నారు నాగ్. ఎందుకంటే మిడ్​ వీక్​లో సీక్రెట్ రూమ్​కి వెళ్లిన సంజన తిరిగి హౌస్​లోకి రావడం కోసం ఇమ్మాన్యుయేల్ తన కెప్టెన్సీని త్యాగం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే నాలుగో వారం కోసం కెప్టెన్సీ టాస్క్ నిర్వహించారు. "బుట్టు బొమ్మ" పేరుతో నిర్వహించిన కెప్టెన్సీ టాస్క్​లో డిమోన్ పవన్ గెలిచి మరోసారి కెప్టెన్ అయ్యాడు.

Bigg Boss 9 Demon Pavan: 'ఉద్యోగం వదిలి అథ్లెటిక్స్‌ ఆపై బిగ్​బాస్​లోకి' - ఈ కామనర్​ గురించి తెలుసా?

