Bigg Boss 9 Sunday Promo: "మతిమరుపునకు మందు ఉంటే వేసుకో" - కంటెస్టెంట్స్కు నాగ్ వార్నింగ్!
-బిగ్బాస్ సీజన్9లో ఫస్ట్ సండే ఎపిసోడ్ ప్రోమో రిలీజ్ - మనీష్, ప్రియాకు ఇచ్చిపడేసిన నాగార్జున!
Published : September 14, 2025 at 2:49 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Sunday Promo: బిగ్బాస్లో ఫస్ట్ వీక్ ఎలిమినేషన్కు రంగం సిద్ధమైంది. నామినేషన్లో తొమ్మిది మంది ఉండగా నిన్నటి ఎపిసోడ్లో తనూజ సేవ్ అయ్యింది. దీంతో ఇంకా ఎనిమిది మంది ఉన్నారు. అయితే అనధికార లెక్కల ప్రకారం ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరో తెలిసినా అధికారికంగా తెలియడానికి కాస్త టైమ్ ఉంది. ఈ క్రమంలోనే సండే ఎపిసోడ్కు సంబంధించిన ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. నార్మల్గా బిగ్బాస్లో సండే అంటే ఫండే. కానీ రిలీజ్ అయిన ప్రోమోలో మాత్రం ఫుల్ ఫైర్లో కనిపించారు నాగార్జున. మరి లేట్ చేయకుండా ప్రోమోలో ఏం ఉందో చూసేయండి.
మొదటి ప్రోమో: ముందుగా ఎంట్రీతోనే అదరగొట్టారు కింగ్ నాగ్. "నీలాంబరి నీలాంబరి" సాంగ్తో ఫుల్ జోష్లో డ్యాన్స్ వేశారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇంకా కొన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయి వాటి సంగతి చూద్దామంటూ నాగ్ అన్నారు. ముందుగా అందులో ఒక బాక్స్ తీయగా అది ఎంప్టీగా ఉంది. దీంతో శ్రష్టిని ఓ విషయం అడిగారు నాగ్. " ఓనర్లలో ఈక్వాలిటీ చూపించని వ్యక్తి ఎవరు" అని అడిగితే మనీష్ పేరు చెప్పింది శ్రష్టి. "మనీష్ గారిని ఒక యాపిల్ కావాలని అడిగాను. అందుకు నా మెడికల్ కండీషన్ కూడా వివరించాను. దీంతో డిస్కస్ చేసి చెప్తాను అని అన్నారు. కానీ ఏం రిప్లయ్ ఇవ్వలేదు" అంటూ శ్రష్టి చెప్పింది.
దీంతో ఏంటి మనీష్ విషయం అని నాగార్జున అడిగారు. ఈ క్రమంలోనే ఆరోజు మా రూమ్లో డిస్కషన్ ఏమైందంటే ఏ ఫ్రూట్స్ బయటికి వెళ్లవు అని" అంటూ మనీష్ చెప్పగా, "మరి రెండు అరటిపండ్లు బయటికి ఎలా వెళ్లాయి" అంటూ క్వశ్చన్ చేశారు. దీంతో "ఆ టూ బనానాస్ ఇచ్చింది మేమే. రాముకే ఇచ్చాము" అంటూ ప్రియా లేచి ఆన్సర్ ఇచ్చింది. మరి శ్రష్టికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని నాగ్ అడిగితే తను నాకు రిమైండ్ చేయలేదో అంటూ ప్రియ చెప్పింది. "మనీష్ మరి డిస్కస్ చేశానని చెప్తున్నాడు. అసలు ఎవరు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఈ రూల్? మతిమరుపునకు ఏమైనా మందు ఉంటే వేసుకో" అంటూ నాగార్జున ఫైర్ అయ్యారు.
కెప్టెన్ మాట వినాల్సిందే: ఇక హౌజ్ కెప్టెన్ సంజన లేచి తన కంప్లెయింట్స్ చెప్పింది. "నేను మాట్లాడితే జస్ట్ టెంపరెరీ ఓనర్ని అంటారు. కాబట్టి నాకు ఈ విషయం తెలియాలి. మానిటర్స్ కెప్టెన్ కంటే ఎక్కువా?" అని సంజన అడిగితే, అందరూ కెప్టెన్ మాట వినాలి అంటూ నాగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. "సో మానిటర్స్ కంటే కెప్టెన్ సూపీరియర్" అంతేనా అని సంజన అడిగితే యస్ అంటూ తేల్చి చెప్పారు నాగ్.
అరటిపండు దొంగలు: ఆ తర్వాత ఇంకో బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన నాగ్.. అందులో ఉన్న అరటిపండుని చూపించి నువ్వు చెప్తావా నన్ను చెప్పమంటావా అని తనూజను అడిగారు. అది అయిపోయింది కదా సార్ అని తనూజ అంటే బిగ్బాస్ వీడియో ప్లీజ్ అంటూ చూపించారు. కిచెన్లో రీతూ చౌదరి, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ కలిసి బనానా కొట్టేసి తిన్న వీడియో ప్లే చేశారు. అయితే ఈ వీడియో ఫన్నీగానే ఉంది.
రెండో ప్రోమోలో: ఇక రిలీజ్ చేసిన రెండో ప్రోమోలో రీసెంట్గా రిలీజ్ అయ్యి సూపర్ హిట్ టాక్ సొంతం చేసుకున్న మిరాయ్ మూవీ టీమ్ నుంచి హీరో తేజ సజ్జా, హీరోయిన్ రితికా నాయక్ బిగ్బాస్ స్టేజ్పై సందడి చేశారు. ఆ తర్వాత కంటెస్టెంట్స్తో కొద్దిసేపు మాట్లాడారు. అనంతరం "బొమ్మ గీయ్.. సాంగ్ గెస్ చెయ్యి" గేమ్లో కంటెస్టెంట్స్ రెండు టీమ్స్గా డివైడ్ అయ్యారు. ఒక టీమ్ నుంచి ఇద్దరు సభ్యులు పాల్గొంటారు. అందులో ఒకరు బోర్డ్ మీద సాంగ్కు సంబంధించేలా బొమ్మ గీస్తే మరొకరు అది ఏ పాటనో చెప్పాలి. ముందుగా ఒక టీమ్ నుంచి ఇమ్మాన్యుయేల్, రాము రాథోడ్ వస్తే, మరో టీమ్ నుంచి కల్యాణ్, మర్యాద మనీష్ వచ్చారు. అయితే ఈ రౌండ్లో ఇద్దరూ ఓడిపోయారు. ఇంకోసారి ఒక టీమ్ నుంచి తనూజ, రీతూ చౌదరి.. ఇంకో టీమ్ నుంచి శ్రీజ, డీమన్ పవన్ వచ్చారు. దీంతో ప్రోమో ఎండ్ అయ్యింది. అయితే సోషల్ మీడియా లీక్స్ ప్రకారం ఎలిమినేషన్ రౌండ్ డీమన్ పవన్, శ్రష్ఠి వర్మ మధ్య జరగగా కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి ఎలిమినేట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది.
Bigg Boss 9 Elimination : హౌస్ నుంచి ఆ బ్యూటీ ఔట్? - ఎలిమినేటర్ ఆమేనట!
Bigg Boss 9 Kalyan Padala: ఆర్మీ నుంచి బిగ్బాస్కు! - ఈ కంటెస్టెంట్ గురించి తెలుసా?