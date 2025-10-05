ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Today Promo : నవ్వులు పూయించిన 'నడుము' గొడవ - ఆ ఇద్దరిలో 'ఒకరు' ఔట్!

- సందడిగా సాగిన "సండే ఫన్​ డే" - నాలుగో వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేదెవరంటే?

Bigg Boss 9 Telugu Today Promo
Bigg Boss 9 Telugu Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 5, 2025 at 4:43 PM IST

4 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Today Promo : బిగ్​బాస్ - 9 నేటి ఎపిసోడ్​లో హౌస్​ నుంచి బయటకు వెళ్లే నాలుగో కంటెస్టెంట్ ఎవరో అధికారికంగా తెలిపోనుంది. నిన్న మొన్నటి వరకు హాట్​ హాట్​గా ఉన్న హౌస్ ఇవాళ సండే ఫన్​ డే కావడంతో సందడిగా మారిపోయింది. కంటెస్టెంట్ల మధ్య వివిధ టాస్క్​లు పెట్టి ఫన్ క్రియేట్ చేశారు హోస్ట్ నాగార్జున. ముఖ్యంగా గత వారం ఓ టాస్క్​లో భాగంగా ఎవరో నా నడుము గిల్లారంటూ ఇమ్మానుయేల్ చేసిన కంప్లెయింట్ వ్యవహారం హౌస్​లో నవ్వులు పూయించింది. తాజాగా అందుకు సంబంధించిన డే - 28 సండే ఎపిసోడ్ ప్రోమోలు రిలీజ్ అయ్యాయి. వాటిల్లో ఏం ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

మొదటి ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే..

బిగ్ బాస్ తొమ్మిదో సీజన్ డే -28 మొదటి ప్రోమోలో గోల్డెన్ స్టార్ ఇమ్మాన్యుయేల్ నీ నడుము గిల్లిందెవరు అంటూ హోస్ట్ నాగార్జున అడిగారు. అప్పుడు వెంటనే ఇమ్మూ లేచి నిల్చొని ఇంత లావు వాచింది సార్.. గేమ్ వదిలిపెట్టి నా నడుము గిల్లారు సార్.. అంటూ ఫన్నీగా కంప్లైంయింట్ ఇచ్చాడు. దాంతో నాగ్​తో పాటు అక్కడున్న వారందరూ నవ్వసాగారు. ఇంతకీ నీ నడుము గిల్లింది ఎవరు.. ఎవరి మీదైనా డౌట్ ఉందా అని అడిగారు నాగార్జున. దానికి ఇమ్మూ.. నాకు ఒకరి మీద డౌట్ ఉంది సార్.. తనూజ మీద సార్.. అంటూ సమాధానం ఇచ్చాడు.

అప్పుడు ఏం తనూజ అని నాగ్ అడిగితే.. నేనే సార్ అని నవ్వుతూ సిగ్గుపడింది. అలాగే, బ్రేక్​ టైమ్​లో నిన్ను బ్లూ పిల్లోతో కొట్టిందెవరు.. అని ఇమ్మూని అడిగాడు నాగ్. దానికి తనూజ సార్.. నన్ను రోజుకు 30 నుంచి 40 సార్లు కొడుతుందంటూ నవ్వుతూ చెప్పాడు ఇమ్మానుయేల్. ఎందుకు జరుగుతున్నాయి నీకు ఇవ్వన్నీ మళ్లీ నాగార్జున అడిగితే.. తెలియదు సార్ నేను మాట్లాడితే కొట్టిద్ది సార్ అంటూ ఇమ్మూ ఇచ్చిన సమాధానాలకు హౌస్​మేట్స్​తో పాటు నాగ్ కూడా తెగ నవ్వుకున్నారు.

Bigg Boss Telugu Dammu Srija: లక్షల జీతం వదిలి బిగ్​బాస్​కు - ఎవరీ "దమ్ము శ్రీజ"!

అనంతరం కంటెస్టెంట్స్ మధ్య కొన్ని ఫన్నీ టాస్క్​లు నిర్వహించారు. అందులో భాగంగా ముందుగా డిమోన్ పవన్, కల్యాణ్ మధ్య బోర్డ్ మీద రెండు ఫొటోలు ఉంచి ఐదు తేడాలు గుర్తించే టాస్క్ పెట్టారు. అప్పుడు డిమోన్ నాలుగు గుర్తించి ఐదు అయిపోయాయి సార్ అని చెప్పాడు. అలాగే, కల్యాణ్ కూడా నాలుగు గుర్తించి.. నాగ్ అడగ్గా ఐదోది చెప్పాడు. దాంతో నాగార్జున ఇద్దరి ఆలోచనలు ఒకేలా ఉన్నాయనడంతో కొంత ఫన్ సాగింది. అలా మొదటి ప్రోమో ఎండ్ అయింది.

రెండో ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?

నేటి ఎపిసోడ్​కు సంబంధించి రిలీజ్ అయిన సెకండ్ ప్రోమోలో సిల్వర్ స్టార్ ధరించిన కంటెస్టెంట్స్​ను ఉద్దేశిస్తూ తాను ఎవరు పేరు చెబితే వారి నెగిటివ్ లక్షణాల గురించి చెప్పాలన్నారు హోస్ట్. అందులో భాగంగా సుమన్ శెట్టిని లేపి ముందుగా భరణి నెగటివ్ లక్షణాలు చెప్పమన్నారు. భరణిని ఉద్దేశిస్తూ.. సేఫ్​గా ఆడుతున్నారని అనిపిస్తుంది సార్ అని చెబుతాడు సుమన్.

తర్వాత రీతూ గురించి చెప్పమనగా.. మొదట్లో నాతో అన్నయ్య అన్నయ్య అంటూ బాగా ఎక్కువగా ఉండేది కానీ ఇప్పుడు అది కాస్త తగ్గింది సార్ అంటూ చెప్పాడు సుమన్ శెట్టి. అప్పుడు నాగ్.. అన్నయ్యను చూసుకో కొంచెం అని రీతూతో అనగానే.. ఈ అన్నయ్యే నన్ను రీజన్ లేకుండా నామినేట్ చేస్తున్నాడు సార్ అంటూ రీతూ చౌదరి రిప్లై ఇచ్చింది.

తర్వాత రాముని శ్రీజ గురించి చెప్పమని అడగ్గా.. ఏదైనా పాయింట్​ను ఎక్కువగా ప్రోలాంగ్ చేస్తుందని చెబుతాడు. ఆపై, సంజన గురించి మాట్లాడుతూ.. ఎవరైనా ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు పూర్తిగా వినదు. రీసెంట్​గా జరిగిన ఎగ్స్ విషయం కూడా చాలా హర్టింగ్ అనిపించింది అంటూ నెగటివ్ కారణాలు చెప్పాడు రాము రాథోడ్.

Bigg Boss 4th Week Voting: ఎలిమినేషన్​లో బిగ్​ ట్విస్ట్​ - ఒక్కరోజులో మారిన​ లెక్కలు - డేంజర్​లో ఉన్నదెవరంటే!

తర్వాత ఒకరిని ఒకరు ఇమిటేట్ చేయాలనే టాస్క్ పెట్టాడు హోస్ట్. ముందుగా శ్రీజ, దివ్య మధ్య పేర్లు చెప్పగా వారు ఇద్దరూ గార్డెన్​లోకి వెళ్లేందుకు రెడీ అయ్యారు. నేను కమ్ అని పిలిస్తే గార్డెన్ ఏరియాలోకి రమ్మని అర్థమా అంటూ నవ్వేశారు కింగ్ నాగ్. వారిద్దరూ అక్కడున్న వేరే మెంబర్స్ నేమ్స్ మెడలో వేసుకుని.. వారిని ఇమిటేట్ చేయాలని చెప్పాడు. అందులో భాగంగా దివ్య రీతూ క్యారెక్టర్, శ్రీజ పవన్ క్యారెక్టర్ రీక్రియేట్ చేసి హౌస్​లో నవ్వులు పూయించారు. దాంతో రెండో ప్రోమో ఎండ్ అయిపోయుంది.

వారిద్దరి మధ్యే ఎలిమినేషన్!

మూడో ప్రోమోలో కూడా ఫన్​ టాస్కులతో హౌస్​ మేట్స్​లో ఫుల్ జోష్ నింపింది. చివరగా దివ్య, హరిత హరీష్ డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నట్టు చూపించారు. మరి, వీరిలో ఈ వారం ఎలిమినేట్ అయ్యేదెవరో తెలియాలంటే ఎపిసోడ్​ ప్లే అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Weekend Episode : ఇమ్మాన్యుయేల్​కు గోల్డెన్ - ఇద్దరికి బ్లాక్ స్టార్ - చివర్లో బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన నాగ్!

