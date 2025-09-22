ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu : మనీష్ మర్యాద ఔట్ - వెళ్తూ ప్రియాపై రీవెంజ్​ ​బాంబ్​!

- బిగ్‌బాస్‌ 9 నుంచి సెకండ్ పర్సన్​ ఔట్ - వారి పేర్లు టాప్​ లిస్ట్​లో పేర్కొన్న మనీష్!

Bigg Boss 9 Telugu Second Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Second Elimination (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 11:01 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Second Elimination : బిగ్ బాగ్ - 9 సీజన్​లో మొదటి వారం శ్రష్ఠి వర్మ హౌస్ నుంచి బయటకు వెళ్లిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే, తాజాగా ఫన్​లు.. టర్న్​లు.. ట్విస్ట్​లతో కొనసాగిన రెండో వారం ఎలిమినేషన్​కు తెర పడింది. ఈ వారం బిగ్​బాస్ హౌస్ నుంచి ఊహించని వ్యక్తి ఎలిమినేట్ అయ్యారు. మొత్తం ఏడుగురు సభ్యులు ఈ వారం నామినేషన్స్​లో ఉండగా వారిలో చివరికీ మనీష్​, ఫ్లోరా షైనీల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. ఆఖరికి మర్యాద మనీష్ బిగ్ బాస్ - 9 ​నుంచి రెండో వ్యక్తిగా ఎలిమినేట్ అయ్యారు. హౌస్​కు గుడ్ బై చెప్పి వెళ్తూ తన దృష్టిలో ఉన్న టాప్-3, బాటమ్ - 3 ఎవరో చెప్పి వెళ్లారు. అలాగే, బిగ్ బాంబ్​గా ప్రియాకి గట్టి షాక్ ఇచ్చాడు మనీష్. మరి, మనీష్ చెప్పిన వారెవరు? ప్రియాకి ఇచ్చిన ఆ షాక్ ఏంటో ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

బిగ్ బాస్ - 9 సీజన్ సెకండ్ వీకెండ్​ డే - 14 ఎపిసోడ్​ను హోస్ట్ నాగార్జున సన్​ డే ఫండే అంటూ మొదలుపెట్టారు. తనూజ లవ్ సీక్రెట్ రివీల్ చేయడం దగ్గర నుంచి మర్యాద మనీష్ ఎలిమినేషన్ వరకూ ఆదివారం ఎపిసోడ్ మంచి మజాను అందించింది. ఇదిలా ఉంటే ఈ వారం నామినేషన్స్‌లో మర్యాద మనీష్‌తో పాటు, సుమన్‌శెట్టి, ప్రియ, డిమోన్‌ పవన్‌, హరిత హరీశ్‌, ఫ్లోరా షైనీ, భరణిలు ఉన్నారు. ముందుగా భరణి, హరీష్ సేఫ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత సుమన్ శెట్టి, డీమాన్ పవన్, ప్రియ ఎలిమినేషన్ నుంచి బయటపడ్డారు. చివరకు ఫ్లోరా, మనీష్‌ల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొంది. దాంతో అప్పుడు వారిద్దని నాగర్జున యాక్టివిటీ ఏరియాకి పిలిచారు.

అప్పుడు హోస్ట్ నాగార్జున మీ వెనకాల ఉన్న సీతాకోక చిలుకలు చెప్తాయి మీరు హౌస్ నుంచి ఎలిమినేటెడా కాదా అని అనడంతో కొద్దిసేపు అక్కడ టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. హౌస్​మేట్స్​తో పాటు ఆ సీన్ చూసినవారంతా దాదాపు అందరూ ఫ్లోరా ఎలిమినేట్ అవుతుందనుకున్నారు. అయితే, ప్రేక్షకుల నుంచి అత్యధిక ఓట్లు పొందడంతో ఫ్లోరా సేఫ్‌ అయింది. చివరకు మర్యాద మనీష్‌ ఎలిమినేట్‌ అయ్యాడు. ఎలిమినేషన్ తర్వాత మనీష్​ను స్టేజ్ మీదకి వచ్చేయ్ అంటూ నాగ్ పిలిచారు. ఇక వెళ్లే ముందు నీ దృష్టిలో హౌస్​లో ఉన్నవాళ్లలో టాప్ - 3, బాటమ్ - 3 ఎవరెవరు ఉంటారో చెప్పమని అడిగారు హోస్ట్ నాగార్జున.

Bigg Boss 9 Telugu Second Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Second Elimination (ETV Bharat)

టాప్​ -3, బాటమ్ - 3లో ఉన్నది వీళ్లే!

సామాన్యుడిగా హౌస్‌లోకి అడుగుపెట్టిన మనీష్‌ తనదైన ఆటతీరుతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఇక హౌస్ నుంచి వెళ్లేటప్పుడు ముందుగా బాటమ్-3లో దమ్ము శ్రీజ, ఫ్లోరా షైనీ, సుమన్​శెట్టిల పేర్లు చెప్పాడు. వీళ్లు తమ ఆటతీరు మెరుగు పరుచుకోవాలని సూచిస్తూ వాళ్ల ఫొటోలను బాటమ్‌లో పెట్టాడు మర్యాద మనీష్. అనంతరం టాప్ - 3లో భరణి, ఇమ్మాన్యుయేల్‌, హరిత హరీశ్‌ల పేర్లు చేర్చాడు. వాళ్లు చక్కగా ఆడుతున్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే, టాప్​ - 3 మూడో వ్యక్తిగా ఒక్కరిని కాకుండా ఇద్దర్ని పెట్టొచ్చా అని నాగ్​ని అడిగారు మనీష్. దానికి కింగ్ నాగార్జున ఓకే అనడంతో కంటెస్టెంట్ సంజనను కూడా టాప్​లో ఉంచాడు.

ప్రియాకు షాకిచ్చిన మనీష్ :

బిగ్ బాస్ -9 హౌస్ నుంచి వెళ్లే ముందు హోస్ట్​ నాగార్జున టెనెట్స్ నుంచి ఒకరిపై బిగ్​బాంబ్ వేయమని మనీష్​కు సూచించాడు. అప్పుడు ఈ హౌస్​తో నాకు ఒకరితోటి లవ్-హేట్ రిలేషన్‌షిప్ ఉందన్నారు. అది ఆమెకు కూడా తెలుసున్నాడు. దానికి రివెంజ్​గా ఇది నీకు(ప్రియాకు) చిన్న లెర్నింగ్​లా ఉంటుందని చెబుతూ బాత్రూమ్‌ డ్యూటీని ప్రియకు అప్పగిస్తూ మర్యాద మనీష్ షాకిచ్చాడు.

