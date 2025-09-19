ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: ఎలిమినేషన్​ అంచున "ఆ ఇద్దరు" - రెండో వారం బ్యాగ్​ సర్దుకునేది ఎవరంటే!

- సుమన్​ శెట్టి టాప్​లో ఉన్నాడంటున్న సోషల్ ట్రెండ్స్ - డేంజర్​ జోన్​లో ఆ ముగ్గురు! - బయటికి వెళ్లేది ఎవరో తెలుసా?

Bigg Boss 9 Telugu 2nd Week Elimination
Bigg Boss 9 Telugu 2nd Week Elimination (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 2:08 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu 2nd Week Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. రెండో వారానికి చేరుకున్న ఈ షోలో ఓవైపు ఓనర్లు, మరోవైపు టెనెంట్లు మాటల యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. ఫుడ్​, టాస్క్​లు సహా ఇతర విషయాల్లో మీరా - మేమా అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రెండో వారం ఎలిమినేషన్​పై ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. మొదటి వారం కొరియోగ్రఫర్​ శ్రష్ఠి వర్మ ఎలిమినేట్​ కావడంతో రెండో వారు బ్యాగ్​ సర్దుకునేది ఎవరో అని సోషల్​ మీడియాలో తెగ డిస్కషన్స్​ జరుగుతున్నాయి. మరి అనధికార లెక్కల ప్రకారం టాప్​లో ఉన్నది ఎవరు? సేఫ్​ అయ్యి, ఎలిమినేట్​ అయ్యే ఆ కంటెస్టెంట్​ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్​ ప్రాసెస్​ ఇదే: "ప్రతి ఇంటి సభ్యునికి ఇద్దరు సభ్యుల్ని నామినేట్ చేసే హక్కు ఉంటుంది. ఈ ఇంట్లో ఉండేందుకు అర్హత లేదని భావించిన ఇద్దరు సభ్యుల్ని తగిన కారణాలతో నామినేట్ చేసి వారి ముఖానికి రెడ్ పెయింట్‌ని పూయాల్సి ఉంటుంది. కెప్టెన్ సంజనని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదు" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు.

ఈ వారం నామినేషన్​లో ఏడుగురు: ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తైన తర్వాత ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వారు నామినేట్​ అయినట్లు బిగ్​బాస్​ అనౌన్స్​ చేశాడు. దీంతో సంజనా మినహా మిగిలిన 13 మందిలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రకారం ఆరుగురు నామినేట్​ అయ్యారు. వారు భరణి శంకర్​, మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​, మర్యాద మనీష్​, డీమన్​ పవన్​, ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి. అయితే మొదటి వారం కెప్టెన్​ అయిన కారణంగా సంజనాకు.. నామినేట్​ కానీ సభ్యుల్లో నుంచి ఒకరిని నేరుగా నామినేషన్స్​లోకి పంపించే స్పెషల్​ పవర్​ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్​. దీంతో సుమన్​ శెట్టిని సంజనా సెలెక్ట్​ చేసింది. ఇలా మొత్తంగా చూసుకుంటే కంటెస్టెంట్స్​ ఓటింగ్, సంజనా స్పెషల్​ పవర్​ ద్వారా ఫైనల్​గా ఏడుగురు నామినేషన్స్​లోకి వచ్చారు. నామినేషన్స్​ ప్రాసెస్​ పూర్తి కాగానే ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ చేశారు బిగ్​బాస్​ టీమ్​. బుధవారం రాత్రి 10.30గంటల నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 11.59గంటల వరకు ఓటింగ్​ చేసే అవకాశం కల్పించారు.

ఎలిమినేషన్​ లెక్కలివే: బుధవారం నుంచి ఓటింగ్​ లైన్స్​ ఓపెన్​ కావడంతో తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్​కు ప్రేక్షకులు ఓట్లు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు ఉన్న అనధికార లెక్కల ప్రకారం ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక టాప్​లో మాత్రం ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో సుమన్​ శెట్టి ఓటింగ్​ ఉందని సమాచారం. ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో సుమన్​ శెట్టి ఉండగా, ఆ తర్వాత స్థానాల్లో భరణి, మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​, మర్యాద మనీష్​ ఉన్నారట. ఇక డేంజర్​ జోన్​లో డీమన్​ పవన్​, ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి ఉన్నారని టాక్​.

బయటికి వెళ్లేది ఎవరు: అనఫీషియల్​ ఓటింగ్​ ప్రకారం డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న ముగ్గురిలోనే ఒకరు ఎలిమినేట్​ కానున్నారు. అయితే రెండో వారం కెప్టెన్​ అయిన కారణంగా డీమన్​ సేఫ్​ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువ. ఎందుకంటే చాలా వరకు నామినేషన్స్​లో ఉన్న కంటెస్టెంట్​ కెప్టెన్​ అయితే ఎలిమినేషన్​ చేయరు. అందరికన్నా తక్కువ ఓటింగ్​ వస్తే తప్పించి, ఎలిమినేట్​ కావడానికి ఛాన్స్​ ఉండదు. ప్రస్తుతానికి డీమన్​ పవన్​ కెప్టెన్​తో పాటు ఓటింగ్​లో కూడా ఐదవ స్థానంలో ఉండటంతో ఇతను సేవ్​ అయ్యే ఛాన్సెస్​ ఎక్కువ. అందులోనూ లవ్​ ట్రాక్​ ఇప్పుడిప్పుడే పట్టాలెక్కుతుంది కాబట్టి బిగ్​బాస్​ టీమ్​ తనని అంత తొందరగా పంపించదని తెలుస్తోంది.

ఆ ఇద్దరి బ్యూటీలలో ఎవరు: ఇక అనధికార లెక్కల ప్రకారం చివరిలో ఉన్నది ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి. ఇందులో ఒకరు కామనర్​, ఇంకొకరు సెలిబ్రిటీలు. అంతేకాకుండా వీళ్లిద్దరి మధ్య చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉంది. కాబట్టి వీళ్లిద్దరిలో ఎవరు ఎలిమినేట్​ అవుతారని చెప్పడం కష్టమే. కానీ సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ప్రకారం ఈ వారం కామనర్​ ఎలిమినేట్​ కానున్నట్లు సమాచారం. ఎందుకంటే ప్రియాతో పోలిస్తే ఫ్లోరా సైనీ చాలా బెటర్​ అని ఆడియన్స్​ ఫీల్​ అవుతున్నారు. ప్రతి దానిలో టెనెంట్స్​తో గొడవ పడటం, కామనర్స్​ మధ్య యూనిటీ లేకపోవడం, దానికి తోడు నిన్నటి ​ కెప్టెన్సీ టాస్క్​లో చేసిన ఓవరాక్షన్​ ఇవన్నీ ప్రియానే నెగిటివ్​గా చూపిస్తున్నాయి. మరి ఓటింగ్​కి మరికాస్త టైమ్​ ఉండటంతో ఈ లెక్కల్లో ఏమైనా తేడా జరుగుతుందో చూడాలి.

