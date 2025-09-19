Bigg Boss 9 Telugu: ఎలిమినేషన్ అంచున "ఆ ఇద్దరు" - రెండో వారం బ్యాగ్ సర్దుకునేది ఎవరంటే!
- సుమన్ శెట్టి టాప్లో ఉన్నాడంటున్న సోషల్ ట్రెండ్స్ - డేంజర్ జోన్లో ఆ ముగ్గురు! - బయటికి వెళ్లేది ఎవరో తెలుసా?
Published : September 19, 2025 at 2:08 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu 2nd Week Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9 రసవత్తరంగా సాగుతోంది. రెండో వారానికి చేరుకున్న ఈ షోలో ఓవైపు ఓనర్లు, మరోవైపు టెనెంట్లు మాటల యుద్ధాలు చేస్తున్నారు. ఫుడ్, టాస్క్లు సహా ఇతర విషయాల్లో మీరా - మేమా అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తున్నారు. ఇదిలా ఉంటే తాజాగా రెండో వారం ఎలిమినేషన్పై ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. మొదటి వారం కొరియోగ్రఫర్ శ్రష్ఠి వర్మ ఎలిమినేట్ కావడంతో రెండో వారు బ్యాగ్ సర్దుకునేది ఎవరో అని సోషల్ మీడియాలో తెగ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి. మరి అనధికార లెక్కల ప్రకారం టాప్లో ఉన్నది ఎవరు? సేఫ్ అయ్యి, ఎలిమినేట్ అయ్యే ఆ కంటెస్టెంట్ ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్ ప్రాసెస్ ఇదే: "ప్రతి ఇంటి సభ్యునికి ఇద్దరు సభ్యుల్ని నామినేట్ చేసే హక్కు ఉంటుంది. ఈ ఇంట్లో ఉండేందుకు అర్హత లేదని భావించిన ఇద్దరు సభ్యుల్ని తగిన కారణాలతో నామినేట్ చేసి వారి ముఖానికి రెడ్ పెయింట్ని పూయాల్సి ఉంటుంది. కెప్టెన్ సంజనని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదు" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు.
ఈ వారం నామినేషన్లో ఏడుగురు: ప్రక్రియ మొత్తం పూర్తైన తర్వాత ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వారు నామినేట్ అయినట్లు బిగ్బాస్ అనౌన్స్ చేశాడు. దీంతో సంజనా మినహా మిగిలిన 13 మందిలో ఓట్ల లెక్కింపు ప్రకారం ఆరుగురు నామినేట్ అయ్యారు. వారు భరణి శంకర్, మాస్క్మ్యాన్ హరీష్, మర్యాద మనీష్, డీమన్ పవన్, ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి. అయితే మొదటి వారం కెప్టెన్ అయిన కారణంగా సంజనాకు.. నామినేట్ కానీ సభ్యుల్లో నుంచి ఒకరిని నేరుగా నామినేషన్స్లోకి పంపించే స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. దీంతో సుమన్ శెట్టిని సంజనా సెలెక్ట్ చేసింది. ఇలా మొత్తంగా చూసుకుంటే కంటెస్టెంట్స్ ఓటింగ్, సంజనా స్పెషల్ పవర్ ద్వారా ఫైనల్గా ఏడుగురు నామినేషన్స్లోకి వచ్చారు. నామినేషన్స్ ప్రాసెస్ పూర్తి కాగానే ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ చేశారు బిగ్బాస్ టీమ్. బుధవారం రాత్రి 10.30గంటల నుంచి శుక్రవారం అర్ధరాత్రి 11.59గంటల వరకు ఓటింగ్ చేసే అవకాశం కల్పించారు.
ఎలిమినేషన్ లెక్కలివే: బుధవారం నుంచి ఓటింగ్ లైన్స్ ఓపెన్ కావడంతో తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్కు ప్రేక్షకులు ఓట్లు వేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఇప్పటివరకు ఉన్న అనధికార లెక్కల ప్రకారం ముగ్గురు కంటెస్టెంట్లు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. ఇక టాప్లో మాత్రం ఎవరికి అందనంత ఎత్తులో సుమన్ శెట్టి ఓటింగ్ ఉందని సమాచారం. ఫస్ట్ ప్లేస్లో సుమన్ శెట్టి ఉండగా, ఆ తర్వాత స్థానాల్లో భరణి, మాస్క్మ్యాన్ హరీష్, మర్యాద మనీష్ ఉన్నారట. ఇక డేంజర్ జోన్లో డీమన్ పవన్, ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి ఉన్నారని టాక్.
బయటికి వెళ్లేది ఎవరు: అనఫీషియల్ ఓటింగ్ ప్రకారం డేంజర్ జోన్లో ఉన్న ముగ్గురిలోనే ఒకరు ఎలిమినేట్ కానున్నారు. అయితే రెండో వారం కెప్టెన్ అయిన కారణంగా డీమన్ సేఫ్ అయ్యే అవకాశాలే ఎక్కువ. ఎందుకంటే చాలా వరకు నామినేషన్స్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్ కెప్టెన్ అయితే ఎలిమినేషన్ చేయరు. అందరికన్నా తక్కువ ఓటింగ్ వస్తే తప్పించి, ఎలిమినేట్ కావడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ప్రస్తుతానికి డీమన్ పవన్ కెప్టెన్తో పాటు ఓటింగ్లో కూడా ఐదవ స్థానంలో ఉండటంతో ఇతను సేవ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. అందులోనూ లవ్ ట్రాక్ ఇప్పుడిప్పుడే పట్టాలెక్కుతుంది కాబట్టి బిగ్బాస్ టీమ్ తనని అంత తొందరగా పంపించదని తెలుస్తోంది.
ఆ ఇద్దరి బ్యూటీలలో ఎవరు: ఇక అనధికార లెక్కల ప్రకారం చివరిలో ఉన్నది ఫ్లోరా సైనీ, ప్రియా శెట్టి. ఇందులో ఒకరు కామనర్, ఇంకొకరు సెలిబ్రిటీలు. అంతేకాకుండా వీళ్లిద్దరి మధ్య చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉంది. కాబట్టి వీళ్లిద్దరిలో ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారని చెప్పడం కష్టమే. కానీ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం ఈ వారం కామనర్ ఎలిమినేట్ కానున్నట్లు సమాచారం. ఎందుకంటే ప్రియాతో పోలిస్తే ఫ్లోరా సైనీ చాలా బెటర్ అని ఆడియన్స్ ఫీల్ అవుతున్నారు. ప్రతి దానిలో టెనెంట్స్తో గొడవ పడటం, కామనర్స్ మధ్య యూనిటీ లేకపోవడం, దానికి తోడు నిన్నటి కెప్టెన్సీ టాస్క్లో చేసిన ఓవరాక్షన్ ఇవన్నీ ప్రియానే నెగిటివ్గా చూపిస్తున్నాయి. మరి ఓటింగ్కి మరికాస్త టైమ్ ఉండటంతో ఈ లెక్కల్లో ఏమైనా తేడా జరుగుతుందో చూడాలి.
