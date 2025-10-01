Bigg Boss 9 Telugu Sanjana Behavior: సంజనా పర్సనల్ ఎటాక్ - "ఓవైపు డీమన్ - మరోవైపు రాముపై కామెంట్స్!
మిడ్ వీక్ ఎలిమినేషన్ తర్వాత హౌజ్మేట్స్పై సంజనా మాటలు - పర్సనల్ ఎటాక్ చేస్తోందంటూ ఆడియన్స్ ఫైర్!
Published : October 1, 2025 at 3:25 PM IST|
Updated : October 1, 2025 at 3:33 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Sanjana Behavior: "సంజనా గల్రానీ" ప్రస్తుతం బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో వివాదాస్పద కంటెస్టెంట్గా పేరు తెచ్చుకుంది. హోజ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటి నుంచి గుడ్డు దొంగిలించడం, తోటి హౌజ్మేట్స్ మధ్య గొడవలు పెట్టడం, ఆరెంజ్లు దాయడం, వైల్డ్కార్డ్ కంటెస్టెంట్స్ క్లాత్స్ను దొంగిలించడం సహా రోజుకోరకంగా బిహేవ్ చేసింది. పైపెచ్చు దానికి 'ఎంటర్టైన్మెంట్' అని పేరు. అయితే గత వారం మధ్యలో ఎలిమినేట్ అయ్యి నలుగురు కంటెస్టెంట్స్ త్యాగంతో హౌజ్లోకి మళ్లీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంజనా.. మరింత కసిగా, పట్టుదలగా ఆడాల్సింది పోయి హౌజ్మేట్స్పై మాటలతో రెచ్చిపోతుంది. ఓవైపు పవన్ను.. మరోవైపు రాముపై పర్సనల్ ఎటాక్కు దిగింది. దీంతో సంజనా పద్ధతిపై ఆడియన్స్ మండిపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు సంజనా ఏం మాటలు అనింది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
'పోపు' దగ్గర మొదలైన గొడవ: పోపు కావాలని సంజనా అడగడం.. కుకింగ్ చేసే వారు(డీమన్ పవన్, దివ్య) వద్దు అని చెప్పడంతో గొడవ మొదలైంది. ఈ క్రమంలోనే కుకింగ్ మానిటర్ అయిన తనూజ, కెప్టెన్ అయిన డీమన్ పవన్పై సంజనా సీరియస్ అయ్యింది. హౌజ్మేట్స్ ఎంత చెప్పినా వినకుండా సంజనా నోరు పారేసుకుంది. అంతేకాకుండా "కేవలం పోపు వేసుకుంటా అని అన్నందుకు భిక్షం వేస్తున్నారా" అంటూ గట్టిగానే రియాక్ట్ అయ్యింది.
ఈ క్రమంలోనే ఈ ఇష్యూను సాల్వ్ చేసేందుకు కెప్టెన్ డీమన్ పవన్ డిసైడ్ అయ్యి ఓనర్లందరితో కలిసి మీటింగ్ పెట్టాడు. అయితే రూల్స్ మాట్లాడేముందు "సంజనా గారు ఐయామ్ సారీ" అంటూ కన్విన్స్ చేసే ప్రయత్నం చేశాడు కెప్టెన్. కానీ సంజనా ఫైర్ అయ్యింది. "ఓనర్గా నాకు అధికారం ఉంది. నా వల్ల ఇంక కాదు. నాకు ఇక్కడ భోజనం వద్దు. నేను బయట తింటాను. దాంట్లో కూడా వేలు పెడితే నేను అక్కడ కూడా తినను. అదే రీతూ, తనూజ, శ్రీజ, దివ్య అడిగితే నువ్వు చేసుండేవాడివి. నేను కాబట్టి నువ్వు నో చెప్తున్నావ్. వాళ్లు అమ్మాయిలు కాబట్టి కనిపిస్తున్నారు. నేను మమ్మీ కాబట్టి కనిపించట్లేదా?. నా వయసే నా తప్పా" అంటూ కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ చేసింది సంజనా. అయితే ఈ విషయంపై హౌజ్మేట్స్ అందరూ సంజనా మాటలు తప్పు అన్నా తను(సంజనా) మాత్రం అదే మాటపై ఉంది.
రాముపై కూడా మాటలు: నాలుగో వారం నామినేషన్స్లో భాగంగా తనను నామినేట్ చేసిన రాము రాథోడ్పై వివాదస్పద కామెంట్లు చేసింది సంజనా. ఈ వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో ముందుగా ముగ్గురు ముగ్గురు చొప్పున సభ్యులందరినీ నాలుగు టీములుగా డివైడ్ చేశాడు. కెప్టెన్ డీమాన్ని సంచాలక్గాపెట్టి వీళ్లకి ఒక గేమ్ పెట్టాడు. ఆ గేమ్లో గెలిచిన టీమ్ మాత్రమే నామినేషన్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో సుమన్ శెట్టి టీమ్ (సుమన్ శెట్టి, ఫ్లోరా, రాము రాథోడ్) గెలవడంతో వాళ్లు రీతూ చౌదరిని నామినేట్ చేశారు. మరోసారి గేమ్ పెట్టాగా మళ్లీ సుమన్ శెట్టి టీమ్ గెలిచింది. దీంతో ఈసారి సంజనని నామినేట్ చేశారు.
"మేము నామినేట్ చేయాలనుకుంటుంది సంజన గారిని. ఫస్ట్ నుంచి హౌజ్లో సామరస్యం ఎక్కువగా ఎవరివల్ల చెడిపోతుందని చూస్తే ప్రతి గొడవలోనూ సంజన గారు ఉన్నారు. అలానే రీసెంట్గా మీరు చేసిన కామెంట్లు మాకు నచ్చలేదు. మేము అమ్మలం కాబట్టి మమ్మల్ని ఇలా చూస్తున్నారు. వాళ్లు అమ్మాయిలు కాబట్టి అలా చూస్తున్నారు అని మీరు అన్న మాట. ఒకవేళ నిజంగా నేను ఆయన ప్లేస్లో ఉంటే కనుక అది నచ్చకపోయేది" అంటూ రాము రాథోడ్ చెప్పాడు. అయితే ఈ పాయింట్ల విషయంలో డిఫెండ్ చేసుకునే సమయంలో సంజనా మాటలు తూలింది.
ఈ క్రమంలో "మనం హౌస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మోస్ట్ ఆఫ్ ది వయలెన్స్" అంటూ రాము ఏదో మాట్లాడబోయాడు. ఇంతలో "వయలెన్స్ ఎక్కడైందిరా. వయలెన్స్ అర్థమేంటి. నీకు మీనింగ్ తెలుసా? ఇంగ్లీష్ తెలుసా? వయెలెన్స్ అంటే కొట్లాట. ముందు నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావో అర్థం చేసుకో" అంటూ రామును తక్కువ చేసి మాట్లాడింది సంజనా గల్రానీ. అంతేకాకుండా మరో విషయంలో "ఒక మనిషి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెండు నిమిషాలు ఓపికగా ఉండు. ఎక్కడినుంచి వచ్చావో నువ్వు?. ఓపిక అనేది నేర్చుకో" అంటూ సంజన మాట వదిలింది. ఏమన్నారు అని రాము అడిగితే.. "ఎక్కడినుంచి వచ్చావో కానీ నువ్వు ఓపిక అనేది నేర్చుకొని రా" అంటూ మళ్లీ సంజన రిపీట్ చేసింది.
"అదే వద్దు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అనేది మాట్లాడొద్దు. కించపరిచి మట్లాడినట్లుంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చావంటే ఏంటి అర్థం" అంటూ రాము అడిగాడు. "లేదు తప్పేముంది. అలా ఏం లేదు నాకు తెలుగొచ్చు మీరు నేర్పించకండి. హౌస్ హార్మొని దెబ్బతీస్తే ఎలిమినేట్ అయిన నేను మళ్లీ ఎందుకొస్తాను. ఇంత మంది ఎందుకు త్యాగం చేశారు" అంటూ సంజన వాదించింది. ఇలా మిడ్ వీక్లో ఎలిమినేట్ అయ్యి మళ్లీ హౌజ్లోకి వచ్చిన సంజనా అటు డీమన్పై, ఇటు రాముపై నోరు జారింది. దీంతో ఈమె మాటలపై ఆడియన్స్ ఫైర్ అవుతున్నారు. "ఎలిమినేట్ చేసి పంపించక ఇంకా ఎందుకు ఉంచుతున్నారు", ఈ వారం నామినేషన్స్లో ఉందికదా పంపించండి" అంటూ రకరకాల కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
