రేసు గుర్రాలు ఇంట్లోకి వెళ్లాయ్ - అందులో గెలుపు గుర్రాలేవీ? - అర్థమైందా రాజా!

Bigg Boss 9 కంటిస్టెంట్ల ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్​ పై జోరుగా చర్చ - స్ట్రాంగ్​ ఇచ్చి పడేసేది ఎవరో అంచనా వేస్తున్న ఆడియెన్స్

Review on Bigg Boss 9 contestants
Review on Bigg Boss 9 contestants (ETV Bharat)
Review on Bigg Boss 9 contestants : బిగ్ బాస్​9 ద్వారాలు అట్టహాసంగా తెరుచుకున్నాయి. మరి, ఎవరి దారాలు పట్టుమని తెగబోతున్నాయి? హౌస్​లోకి కాన్ఫిడెన్స్​తో అడుగుపెట్టిన వారు కొందరైతే.. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్​తో ప్రవేశించిన వారు ఇంకొందరు. వీకర్​ సెక్షన్​గా స్టాంప్ వేయించుకున్నవారు మరికొందరు! మొత్తంగా 15 మంది కంటిస్టెంట్స్​లో తమ మాటతీరు, బాడీ లాంగ్వేజ్​, ఎక్స్​ప్రెషన్స్​తో ప్రేక్షకుల మదిలో ఎవరు ఎలాంటి ఇంప్రెషన్​ మూటగట్టుకున్నారు? "ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్​ ఈజ్ బెస్ట్​ ఇంప్రెషన్​" అనే సేయింగ్​ ప్రకారం ఎవరు పాజిటివ్ ట్రెండ్స్​లో ఉన్నారు? ఎవరు నెగెటివ్ షేడ్స్​లో ఉన్నారు?? అనే వివరాలు సోషల్ మీడియా చర్చ ప్రకారం చూద్దాం.

తనూజ పుట్టస్వామి :

ఈ సీజన్‌ లో మొదటి కంటెస్టెంట్‌గా తనూజ పుట్టస్వామి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. అమె తన గురించి 9 ముక్కల్లో చెప్పారు. ఈ ముక్కల్లోని మూడు పాయింట్లు పట్టేసుకున్నారు నెటిజన్లు. తాను ఓవర్ థింకర్, ఇంకా సెన్సిటివ్ అని చెప్పడంతో "హౌస్​లో అది నడవదుగా" అంటున్నారు. మరో ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే బిగ్​ బాస్​ హౌస్​లోకి వచ్చేది తల్లిదండ్రులకు తెలియదని చెప్పడాన్ని బలంగా నోటీస్ చేశారు. ఇది నమ్మేటట్టు లేదంటున్నారు. ఇది ఆమె నిజాయితీని ప్రశ్నిస్తోందంటున్నారు. ఇక, మొండితనం అనేది పట్టుదలగా ఉన్నంత వరకూ ఓకేగానీ, ఎక్కువైతో మాడిపోతారని హెచ్చరిస్తున్నారు.

ఫ్లోరా షైనీ :

రెండో కంటెస్టెంట్‌ గా వచ్చిన నటి ఫ్లోరా షైనీ ఆశాషైనీగా చాలా మందికి తెలుసు. అది కొంత వరకు ప్లస్ కావచ్చు. దాంతోపాటుగా జీవితంలో ఫేస్​ చేసిన కష్టాలు, వాటిని ఎదుర్కొన్న తీరు, తిరిగి నిలబడాలనే ఆకాంక్ష తన మాటల ద్వారా స్పష్టంగా చెప్పారని అంటున్నారు. ఆమె మాటల్లో హానెస్టీ ఉందని, హావభావాలు కూడా సరిగ్గా ఉన్నాయని అంటున్నారు. ఇవి బెనిఫిట్​ అవుతాయని ఆడియన్స్ అంచనా వేస్తున్నారు.

కల్యాణ్ పడాల :

"అగ్ని పరీక్ష" దాటుకొని బిగ్‌బాస్‌ హౌస్​లోకి అడుగు పెట్టాడు కల్యాణ్. అయితే ఎంట్రీ మాత్రం పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదన్నది ఆడియెన్స్​ మాట. అతని మాటతీరులో, హావభావాల్లో ప్రత్యేకత పెద్దగా కనిపించలేదని అంటున్నారు. ఇదే అతనికి మైనస్ కావచ్చని అంటున్నారు. అందువల్లో అతను ఈ విషయమై ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, మెరుగు పరుచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

ఇమ్మాన్యుయేల్‌ :

జబర్దస్త్‌ షో ద్వారా సుపరిచితుడైన ఇమ్మాన్యుయేల్‌ తనదైన కామెడీ టైమింగ్‌ ను మరోసారి ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. హౌస్​లోనూ "కంటిన్యూడ్" అన్నారు. అతనిలోని ఉత్సాహం, చిరునవ్వు ఆయనకు ప్లస్​ పాయింట్స్​ అవుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. గేమ్​ ప్లాన్​ కూడా సరిగా ఉంటే స్ట్రాంగ్ కంటిస్టెంట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని చర్చించుకుంటున్నారు.

శ్రష్టి వర్మ :

బయట అందరూ ముఖానికి ముసుగు వేసుకుంటారని, బిగ్​ బాస్​లో అది కుదరదని చెప్పారు. తనకు మాత్రం ఎలాంటి "ఫిల్టర్స్‌ లేవు" అని చెప్పుకొచ్చారు. ఆమె మాటలు, ఫేస్​లో కనిపించిన హానెస్టీ బలమైన కంటెస్టెంట్‌గా మారే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెబుతున్నాయంటున్నారు. బాడీ లాంగ్వేజ్​లోనూ తడబాటు లేదని పాయింట్​ ఔట్ చేస్తున్నారు. ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ప్రవర్తిస్తే ఆడియెన్స్​ సపోర్ట్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉందంటున్నారు.

హరిత హరీశ్‌

సక్సెస్​ ఫుల్​గా "అగ్నిపరీక్ష"ను పాసైన మరో కామన్ మ్యాన్ హరీశ్. అయితే అతను కాస్త ఒత్తిడిలో ఉన్నట్టు అనిపించిందని అంటున్నారు నెటిజన్స్. ఆయన ఫేస్​ ఫీలింగ్స్​ జనాలను అంతగా అట్రాక్ట్ చేయలేకపోయాయని అంటున్నారు. "మాస్క్ మ్యాన్" ట్యాగ్​ లైన్​ మాత్రమే హౌస్​లో సరిపోదని, గేమ్​ పై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.

భరణి :

సీరియల్, సినిమా నటుడు కావడం భరణికి ప్లస్. ఎంట్రీలో అతని బాక్స్​ ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. అతని మాటతీరు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించిందని నెటిజన్స్ చర్చించుకుంటున్నారు. ఇంటికి వెళ్లిపోతానని అనడం ద్వారా బిగ్ బాస్ రూల్స్​ను ప్రశ్నించే ధైర్యాన్ని చూపించాడని, ముఖంలోనూ అది కనిపించిందని అంటున్నారు. నడిచిన విధానమూ తను బలమైన కాంపిటేటర్​ అనేలా ఉన్నాయంటున్నారు. గేమ్​ సరిగా ఉంటే టఫ్ కంటిస్టెంట్​ అవుతాడని అంచనా వేస్తున్నారు.

రీతూ చౌదరి :

రీతూ కూడా టీవీ నటి, యాంకర్‌ గా చాలా మందికి తెలుసు. అయితే ఎంట్రీలో అమె మాట్లాడిన మాటలను కోట్ చేస్తున్నారు. "అందరూ ఆలోచించి మాట్లాడతారు. కానీ, నేను మాట్లాడిన తర్వాత ఆలోచిస్తా" అనడం ద్వారా ఆమె మెచ్యూరిటీని ప్రశ్నిస్తున్నారు. భావోద్వేగాల బలహీనతలను కవర్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసిందని అంటున్నారు. బాడీ లాంగ్వేజ్ కూడా కాస్త అతిగా ఉందని చర్చించుకుంటున్నారు. హౌస్‌లో ఆలోచించకుండా మాట్లాడితే రిస్క్ ఫేస్​ చేయాల్సి వస్తుందని అంటున్నారు.

డిమోన్‌ పవన్‌ :

ఈ కామన్​ మెన్ తన పేరు గురించి, జపనీస్‌ బుక్స్ గురించి చెబుతూ తన క్యారెక్టర్​ను రివీల్ చేశాడని చెప్పుకుంటున్నారు. తాను చదివిన నవల్లోని పాత్రలు మొదట వీక్‌గా ఉంటాయని, తర్వాత స్ట్రాంగ్​ అవుతాయని చెప్పడం ద్వారా ప్రస్తుతం తాను వీక్ అని పరోక్షంగా చెప్పుకున్నారని అంటున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్టుగానే ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ టెన్షన్​ గా ఉందని, సైలెన్స్​ మెయింటెయిన్​ చేయడం కూడా డ్రా బ్యాక్​ కావచ్చని అంటున్నారు. వీటిని అధిగమించాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు.

సంజనా గల్రానీ :

సినీ నటిగా తగిన గుర్తింపే ఉంది. కానీ ఈమె ఎంట్రీలో జీవితంలోని కష్టాలు మాత్రమే చెప్పుకున్నారు. తన కేసుల గురించి ఎక్కువగా మాట్లాడటం అంతగా బాగలేదని అంటున్నారు. దీనివల్ల ఆమె ఎక్కువ భాగం బాధాకరమైన ముఖంతోనే కనిపించారు. ఇవి ఆమెను వీక్​గా చూపించాయని అంటున్నారు. ఆడియెన్స్​ మీ ఆటను చూడాలనుకుంటున్నారు, పర్సనల్​ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు అంటున్నారు. ఈ సింపథీ గేమ్​ స్ట్రాటజీని పక్కన పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు.

రాము రాథోడ్‌ :

"బొంబయికి రాను" పాటలో అతని గాత్రం, డ్యాన్స్ సోషల్‌ మీడియాను ఊపేసిందనే చెప్పాలి. ఆ ఫేమ్​తో హౌస్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన రాము, తనదైన శైలితోనూ ఆకట్టుకున్నాడని అంటున్నారు. అతని స్వభావం ఉల్లాసంగా ఉందని చెబుతున్నారు. ఇంకా ఆయన బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా సింపుల్​గా ఉండడం ప్లస్​ పాయింట్ అని చెబుతున్నారు. ప్రేక్షకులు మనలో ఒకడు అని ఫీలయ్యేలా ఉందంటున్నారు. గేమ్​ కూడా సరిగా ప్లే చేస్తే తప్పకుండా స్ట్రాంగ్​ కంటిస్టెంట్​ అవుతాయని భావిస్తున్నారు.

శ్రీజ దమ్ము :

కామనర్స్​ ట్యాగ్​ లైన్​తో వచ్చిన మరో కంటిస్టెంట్​ శ్రీజ. అయితే ఈమె ఫస్ట్​ ఇంప్రెషన్​లో నెగెటివ్ స్కోర్​ చేశారని చెప్పుకుంటున్నారు. "ఈ సీజన్​లో సెలక్ట్​ అవుతానని నాకు ఎప్పుడో తెలుసు". "ఖచ్చితంగా విజేత అవుతా", "ఎప్పుడైనా నామినేషన్స్‌ కు వస్తే గెలిపించండి" అంటూ మాట్లాడిన మాటలు ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్​ను సూచిస్తున్నాయంటున్నారు. ఆమె మాటతీరు ప్రేక్షకులకు అతిగా అనిపించే అవకాశాలు కూడా ఉండొచ్చంటున్నారు. దీన్ని సరిచేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

సుమన్ శెట్టి :

కమెడియన్​గా తనదైన నటనతో మెప్పించారు సుమన్. అయితే ఆయన కేవలం తన పాత గుర్తింపుపైనే ఎక్కువగా నమ్మకం పెట్టుకున్నారా? అనే సందేహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు జనాలు. ఇంకాస్త చురుకుదనంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కేవలం నవ్వులు పంచితే సరిపోదని, గేమ్​ పై దృష్టి పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. అదే ఎంత కాలం హౌస్​లో ఉండాలో నిర్ణయిస్తుందని అంటున్నారు.

ప్రియ శెట్టి :

కామనర్స్ కోటాలో వచ్చిన మరో క్యాండిడేట్ ప్రియ. అయితే ఆమె తన నేపథ్యం చెబుతున్నప్పుడు ఫేస్​లో ఒకరకమైన అనిశ్చితి, తడబాటు కనిపిచిందని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా కుటుంబం సపోర్టు మీదనే ఆమె ఆధారపడినట్టుగా ఆమె మాటలు ఉన్నాయంటున్నారు. ఇవన్నీ తాను స్వతంత్రంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేని వ్యక్తిగా చూపించాయని అంటున్నారు. తన మాటల్లోని ఈ బలహీనతను అధిగమించాలని సూచిస్తున్నారు.

మనీష్‌ మర్యాద :

ఆఖరిగా కామన్​ ఫోర్స్​ నుంచి వచ్చిన కంటిస్టెంట్ మనీష్. అగ్ని పరీక్షలో తొలి 3 ఎపిసోడ్స్‌ స్ట్రాటజీతో ఆడానని చెప్పాడు. తర్వాత ఓపెన్‌ బ్రెయిన్‌తో వెళ్లానని చెప్పాడు. ఇవి చెబుతున్నప్పుడు అతని హావభావాలు కొంత ఆర్టిఫీషియల్ గా కనిపించాయని చెబుతున్నారు. ఇది మున్ముందు అతని నిజాయితీని ప్రశ్నించే అవకాశం ఇవ్వొచ్చని అంటున్నారు. ఓపెన్​ మైండ్ అనేది మాటలతోపాటు చేతల్లో కూడా చూపించాల్సి ఉంటుందని చెబుతున్నారు.

ఓవరాల్​గా చూసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్​తో మార్కులు కొట్టేసిన వారి లిస్టులో ఐదుగురి పేర్లు కనిపిస్తున్నాయి. వారిలో భరణి, రాము రాథోడ్‌, శ్రష్టి వర్మ, ఫ్లోరా షైనీ, ఇమ్మాన్యుయేల్‌ ఉన్నారు. మరి రెండో రోజు నుంచి మొదలయ్యే ఆటలో ఎవరు ఈ లిస్టులోకి వస్తారు? ఇందులో నుంచి ఎవరు కిందకి జారిపోతారు? అన్నది చూడాలి.

