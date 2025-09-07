ETV Bharat / entertainment

కంటిస్టెంట్లకు "క్రొకడైల్ ఫెస్టివలే" - ఈరోజే బిగ్​ బాస్ 9 లాంచింగ్! - ప్రోమో అద్దరగొట్టేశారుగా

- మరికొద్ది గంటల్లో అట్టహాసంగా ప్రారంభం కాబోతున్న రియాలిటీ షో - అదరహో అనిపిస్తున్న లాంచింగ్ ప్రోమో - ఉపేక్షించడాల్లేవ్.. శిక్షించడాలే అంటున్న బిగ్​ బాస్!

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 7, 2025 at 4:31 PM IST

"కంటిస్టెంట్లు ఎవ్వరైనా పర్లేదు.. సీజన్​ లేట్​ కాకుండా చూస్కో" అంటూ వస్తున్నారు ఫ్యాన్స్

"నిన్నటి దాకా ఒక లెక్క. ఇప్పట్నుంచి మరో లెక్క" అంటూ వచ్చారు నిర్వాహకులు

"ఈ సారి చదరంగం కాదు.. రణరంగమే" అని హోస్ట్ నాగార్జున అంటుండగా..

"ఇప్పుడేం చూశారు? ముందుంది క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్" అనేశాడు బిగ్ బాస్!

ఆడియన్స్ మాత్రం.. "ఒకటీ, రెండు హౌస్​లు కాదు బిగ్ బాస్.. ఎన్ని హౌస్​లు నిర్మించినా అందర్నీ ఓ కంట కనిపెట్టేస్తూనే ఉంటాం" అంటున్నారు!

ఇన్ని వాద, ప్రతివాదాల నడుమ "బిగ్​బాస్​ 9వ సీజన్"​ ఇవాళ ప్రారంభం కానుంది. సరిగ్గా సాయంత్రం 7 గంటలకు తెర పైకి లేవనుంది. వీక్షకులంతా టీవీలకు అతుక్కుపోయేందుకు ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బిగ్​ బాస్​ లాంచింగ్ ప్రోమో రిలీజైంది. మరి, దాన్ని ఎలా కట్​ చేశారు? ఎలా టింకరింగ్ చేశారు? అందులో ఉన్న కంటెంట్ ఎంత? కనిపించిన కటౌట్లెన్ని? అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం.

"Today 7 pm" అంటూ ఫ్లేమ్​ ఫుల్​గా బ్యాంగ్ ఓపెన్ కాగానే.. ఊహకందని మార్పులు, ఊహించని మలుపులు అంటూ పవర్​ ఫుల్​ అన్సౌమెంట్​ ఇచ్చేశారు హోస్ట్ కింగ్. డబుల్ హౌస్​తో డబుల్ జోష్​ అంటూ ఈ సీజన్​ మొదలు కాకుండానే గ్రాండ్ రివ్యూ అద్దేశారు. ఆ వెంటనే గోల్డ్ నాగ్​ (పాము)ను చూపించడం ద్వారా ఈ సారి "అంత వీజీకాదు" అనే హింట్ ఇచ్చేశారు. కామనర్స్​ RaW ఫైర్​తో, సెలబ్రిటీలు స్టార్ POwERతో అద్దరగొట్టబోతున్నారని చెప్పేశారు.

బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9 హౌజ్​లోకి వెళ్లే కంటెస్టెంట్లు వీళ్లేనట!

బిగ్​బాస్​ వాయిస్ మారింది, వార్నింగ్ రేంజ్​ మారింది. మాడ్యులేషన్​ కూడా మారిపోయింది. ఎంతగా అంటే.. గడపదాకా వచ్చిన కంటిస్టెంట్​ను బయటి నుంచే గెటౌట్ అనేంతగా!

ఒక కంటిస్టెంట్​ తనతోపాటుగా ఒక వస్తువును కూడా హౌస్​లోకి అనుమతించాలని కోరగా, "నో ఛాన్స్" అన్నాడు బిగ్​ బాస్​. అయితే తాను ఇంటికి వెళ్లిపోతానని మెత్తగా బెదిరించే ప్రయత్నం చేశాడా కంటిస్టెంట్. చాలా కూల్​గా "మీ ఇష్టం" అనేశాడు.

ఈ చర్య ద్వారా ముందు చెప్పినట్టుగానే తానిప్పుడు మాధవుడిని కాదని, సవ్యసాచినని క్లియర్​ కట్​ గా అనౌన్స్​ చేసేశాడు. రూల్స్ పాటించపోతే "ఎవ్వడైతే నాకేంటి?" అనేశాడు ఇండైరెక్టుగా! నిబంధనలు అతిక్రమిస్తే ఉపేక్షించడాలు లేవు, శిక్షించడాలే ఉంటాయ్ అన్నట్టుగా "రెడ్ సిగ్నల్" పాస్ చేసేశాడు.

చివర్లో "డోస్​ సరిపోయిందా కింగ్?" అంటూ వెటకారపు హెచ్చరిక కలిగలిసిన రెటోరికల్ క్వశ్చన్ వేశాడు బిగ్ బాస్. దానికి "మళ్లీ వేసేశారుగా"అన్నట్టుగా అంగీకారం తెలిపేశారు నాగార్జున. ఫైనల్​గా దేర్ ఈజ్ క్రొకడైల్ ఫెస్టివల్​ అంటూ ముగించిన బిగ్ బాస్.. ఈ సారి అంతకు మించి అనే హైప్​ క్రియేట్ చేశాడు. మరి, ప్రోమో ఇలా ఉంటే, ఇక సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలియాలంటే.. సాయంత్రం బుల్లితెర ఆన్​ చేయాల్సిందే!

మొత్తం 9 + 6 :

ఈ సీజన్ లో కంటిస్టెంట్లు మొత్తం 15 మంది వరకు పాల్గొంటున్నారని సమాచారం. ఈ నంబర్​నే సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ బలపరుస్తున్నాయి. వీరిలో 9 మంది సెలబ్రిటీలు, 6 మెంబర్స్ కామన్​మ్యాన్​ ట్యాగ్​తో వస్తున్నట్టు లీక్స్ తెలియజేస్తున్నాయి.

సెలబ్రిటీ కోటాలో ఆశాషైనీ, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, తనూజ గౌడ, శ్రష్ఠి వర్మ, భవాణి శంకర్, కమెడియన్ సుమన్ శెట్టి, జబర్దస్త్ ఇమ్మానుయేల్, సింగర్ రాము రాథోడ్ ఉన్నారు.

కామన్​ ఫోర్స్​ లో మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్, శ్రీజ దమ్ము, కల్యాణ్ పడాలా, దివ్యా నికితా, మర్యాద మనీష్ ఆల్మోస్ట్​ కన్ఫార్మ్​ అంటున్నారు. ఫైనల్​ బెర్త్​ కోసం నాగ ప్రశాంత్, డిమోన్​ పవన్​ ఫైట్​ చేస్తున్నట్టు టాక్.

