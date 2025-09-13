ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Kalyan Padala: ఆర్మీ నుంచి బిగ్​బాస్​కు! - ఈ కంటెస్టెంట్​ గురించి తెలుసా?

- సీజన్​ 9లో తొలి కామనర్​గా బిగ్​బాస్​ ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టిన కల్యాణ్​ పడాలా - అతని గురించి తెలుసా?

Bigg Boss 9 Telugu Kalyan Padala
Bigg Boss 9 Telugu Kalyan Padala (ETV Bharat)
Bigg Boss 9 Telugu Kalyan Padala: ప్రముఖ రియల్టీ షో బిగ్‌బాస్ తెలుగు సరికొత్త సీజన్‌ మొదలైంది. ఇప్పటివరకూ 8 సీజన్లు పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో సరికొత్త హంగులతో సెప్టెంబరు 7వ తేదీ నుంచి ఆరంభమైంది. ఈసారి ఊహకందని మార్పులు ఊహించని మలుపులతో ఉంటుందని వ్యాఖ్యాతగా నాగార్జున చెప్పకనే చెప్పారు. అందులో భాగంగానే సామాన్యులకు అవకాశాలు ఇచ్చారు. అగ్నిపరీక్ష పేరుతో కొద్దిమందికి పోటీలు నిర్వహించి ఆరుగురిని ఫైన్​లో చేసి బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లోకి పంపించారు. అందులో కల్యాణ్​ పడాలా ఒకరు. సీజన్​9లో తొలి కామనర్​గా అడుగు పెట్టిన కల్యాణ్​ జవాన్​ అని అందరికీ తెలుసు. కానీ అతను పుట్టింది ఎక్కడ సహా ఇతర వివరాలు ఏవీ పెద్దగా ఆడియన్స్​కు తెలియదు. ఈ క్రమంలోనే కల్యాణ్​ బ్యాక్​ స్టోరీ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

తెలుగబ్బాయి: కల్యాణ్​ పడాలా ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రం విజయనగరానికి చెందిన వ్యక్తి. చాలా మంది ఇతనని జవాన్​ కల్యాణ్​ అని, పవన్​ కల్యాణ్​ అని పిలుస్తుంటారు. హైస్కూల్​ వరకు విజయనగరంలోనే చదివిన కల్యాణ్​, హైస్టడీస్​ కోసం వేరే చోటుకు వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో దేశ సేవ చేయాలనే లక్ష్యంతో అటుగా అడుగులు వేసి భారత సైన్యంలో చోటు సంపాదించాడు. మూడు సంవత్సరాల నుంచి సోల్జర్‌గా దేశ సరిహద్దుల్లో విధులు నిర్వర్తిస్తున్నాడు.

ప్రేక్షకుల అభిమానంతో: బిగ్‌బాస్‌లో పాల్గొనేందుకు కామన్‌మ్యాన్‌కు అవకాశం ఇవ్వడంతో తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి చాలా మంది దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వేలల్లో వచ్చిన అప్లికేషన్స్‌ను ఎన్నో రకాలుగా ఫిల్టర్​ చేసి 40 మందిని బిగ్‌బాస్ అగ్నిపరీక్షకు సెలెక్ట్ చేశారు. వీరిలో నుంచి టాప్ 15ను ఫైనల్​ లెవల్​కు సెలెక్ట్​ చేశారు. ఈ 15 మందిలో ఇద్దరు ఎలిమినేట్​ కాగా చివరకు 13 మంది మిగిలారు. వీరిలో ముగ్గురిని జ్యూరీలు, మరో ముగ్గురు ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​ ద్వారా వస్తారని అనౌన్స్​ చేశారు. ఇలా ప్రేక్షకుల ఓటింగ్​ ద్వారా వచ్చిన వారిలో కల్యాణ్​ ఒకరు. కామనర్స్​లో హౌజ్​లోకి అడుగుపెట్టిన తొలి కంటెస్టెంట్​గా కల్యాణ్​ నిలిచారు.

ఆర్మీ ఉద్యోగాన్ని వదిలేశారా?: బిగ్​బాస్​లో చోటు సంపాదించుకున్న జవాన్​ కల్యాణ్​కు ఫ్యాన్స్​ బానే ఉన్నారు. అయితే ప్రస్తుతం బిగ్​బాస్​లో ఉన్న కల్యాణ్​ గురించి అందరికీ ఓ సందేహం ఉంది. అదేంటంటే బిగ్​బాస్​లో​ అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి ఆర్మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేశారా? అని, అయితే దీనికి ఆన్సర్​గా కల్యాణ్ గతంలో​ ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్లు వైరల్​ అవుతున్నాయి. దాని ప్రకారం బిగ్‌బాస్‌లో ఛాన్స్ వస్తే జాబ్‌ని క్విట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని అతను క్లారిటీ ఇచ్చారు. బిగ్‌బాస్ జరిగేది 3 నెలలే కాబట్టి, ఆ సమయంలో పెయిడ్ లీవ్ పెట్టుకుని అటెండ్ అవుతానని చెప్పాడు. దీంతో ప్రస్తుతం అతను లీవ్​ పెట్టుకున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఒకవేళ సినిమాలలో అవకాశం వచ్చి బాగా బిజీ అయితే కచ్చితంగా ఆర్మీ ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేసేస్తానని కల్యాణ్​ వెల్లడించారు. మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి.

