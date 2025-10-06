ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Elimination : "మాస్క్ మెన్" ఔట్ - ఆ 'ముగ్గురూ' మాస్క్​తోనే ఆడుతున్నారని కామెంట్!

- ఆమెలో నన్ను నేను చూసుకున్నా : హరీష్

Bigg Boss 9 Telugu Fourth Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Fourth Elimination (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 10:48 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Fourth Elimination : తెలుగు రియాలిటీ షో బిగ్ బాస్ - 9 కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీలు అనే ఇంట్రెస్టింగ్ థీమ్​తో స్టార్ట్ అయింది. అయితే, నాలుగు వారాలు పూర్తి చేసుకున్న ఈ షోలో కామనర్స్​కి గడ్డుకాలం నడుస్తోందని చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పటికే ఇద్దరు కామనర్లు మర్యాద మనీష్, ప్రియాశెట్టి హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోగా.. తాజాగా నాలుగో వారం మరో కామనర్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు. వీకెండ్ చివర్లో ఊహించని ఓటింగ్ కారణంగా మాస్క్ మెన్ "హరిత హరీష్" ఈ వారం హౌస్​కు గుడ్​బై చెప్పారు. ఇక వెళ్లే ముందు హౌస్‌లో ఉన్నవారిలో ముగ్గురికి బ్లాక్, ముగ్గురికి వైట్ మాస్కులు ఇచ్చి వెళ్లమన్నారు హోస్ట్ నాగార్జున. మరి, హరీష్ ఎవరికి ఏ మాస్క్ ఇచ్చాడు? ఎవరి గురించి ఏం చెప్పాడు? అనే వివరాలతో పాటు డే - 28 ఎపిసోడ్​లో జరిగిన మరికొన్ని విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 నాలుగో వారం నామినేషన్స్​లో రీతూ చౌదరి, సంజన, ఫ్లోరా సైనీ, శ్రీజ, దివ్య, హరీష్ ఉన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే డే 28 సండే ఎపిసోడ్​ను హోస్ట్ నాగార్జున ఎలిమినేషన్ టెన్షన్​తోనే స్టార్ట్ చేశారు. అందులో భాగంగానే ముందుగా నామినేషన్స్​లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ మధ్య 'బోర్డు - డస్టర్' అనే ఒక టాస్క్ పెట్టారు. ఇందులో సంజన, ఫ్లోర్ సేఫ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత రీతూ, శ్రీజ ఎలిమినేషన్ నుంచి తప్పించుకున్నారు. చివరగా వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీగా వచ్చిన దివ్య, హరీష్ డేంజర్ జోన్​లో నిలిచారు.

అనంతరం వారిద్దరినీ హోస్ట్ నాగార్జున యాక్టివిటీ రూమ్‌కి రావాలని చెప్పారు. తర్వాత అక్కడున్న గౌజ్ వేసుకోండి.. కౌంట్​డౌన్ అయ్యాక మీ వెనకాల ఉన్న స్క్వేర్ బాక్స్​లను బ్రేక్ చేయాలి.. అందులో ఎక్కడో ఒక చోట మీరు సేఫా.. అన్​సేఫా అని మీ ఫొటోతో క్లియర్​గా ఉంటుందని చెప్పారు నాగ్. ఆపై కౌంట్​డౌన్ మొదలవ్వగానే ఇద్దరూ ఒకేసారి ఆ బాక్సులు బ్రేక్ చేశారు. అప్పుడు దివ్య సేఫ్ కాగా హరిత హరీష్ ఎలిమినేట్ అయ్యారు.

ఇక ఎలిమినేషన్ అయిన తర్వాత హరీష్​ని స్టేజ్ మీదకు రావాలని పిలిచారు హోస్ట్ నాగార్జున. మాస్క్ మెన్ హరీష్ ఎక్కడా ఎమోషనల్ కాకుండా ఓకే సార్ అన్నాడు. తర్వాత బిగ్​బాస్ హరీష్ జర్నీ వీడియో ప్లే చేశారు. అనంతరం ఒక చిన్న టాస్క్​తో ఇతరులపై హరీష్ అభిప్రాయం కనుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు హోస్ట్ నాగార్జున. అందులో భాగంగా.. పైకి ఒకలా లోపల మరోలా ఉండే ముగ్గురి ఫొటోలను బ్లాక్ మాస్క్ వద్ద పెట్టాలని, నిజాయతీగా ఉండే వారి ఫొటోలు వైట్ మాస్క్ వద్ద పెట్టమని చెప్పాడు నాగ్.

ఈ ముగ్గురికి బ్లాక్ మాస్క్..

నాగార్జున చెప్పగానే హరిత హరీష్ ముందుగా బ్లాక్​ మాస్క్​ మీద భరణి ఫొటో తగిలించాడు. హౌస్​లో ఉన్నవాళ్లలో "ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనే పేరుతో అందరినీ ఆయన మేనిపులేట్ చేస్తున్నాడు" అంటూ కారణాన్ని చెప్పాడు హరీష్. ఆ తర్వాత బ్లాక్​ మాస్క్ మీద ఇమ్మానుయేల్ ఫొటో ఉంచాడు. నాకూ ఆయనకు ఒక గొడవ జరిగినప్పుడు ఇమ్మూలోని ట్రూ వెర్షన్ బయటకు వచ్చింది. కానీ హౌస్​లో మిగతా వాళ్లతో కలిసి మెలిసి పోదామన్నట్టు ఉంటారని చెప్పాడు. ఇక చివరిగా డిమోన్ పవన్‌కి బ్లాక్ మాస్క్​ ఇచ్చాడు. బేసిక్‌గా పవన్ చాలా నెమ్మదిగా మాట్లాడే వ్యక్తి సార్.. కానీ తనలో చాలా సత్తా ఉంది.. ఇప్పటివరకూ చూడలేదు.. నేను బయట ఏదైతే అనుకొని వచ్చానో డిమోన్ అలానే ఉంటున్నారని చెప్పాడు హరీష్.

తనలో కొంత నన్ను నేను చూసుకున్నా..

ఇక వైట్ మాస్క్ విషయానికొస్తే.. ముందుగా శ్రీజ ఫొటో తగిలించాడు హరీష్. తను ఇక్కడేంటో అగ్నిపరీక్షలో కూడా అంతే సార్. ఎక్కడా ఏ మార్పూ రాలేదు. కాకపోతే ఆమెకి కాస్త తొందరెక్కువ అని చెప్పాడు. రెండో పర్సన్​గా కల్యాణ్ ఫొటోను వైట్​ మాస్క్​పై ఉంచాడు. కల్యాణ్​ని ఉద్దేశిస్తూ.. తను తనలా ఉన్నారని నేను నమ్ముతున్నా.. కానీ కొంచెం ఆ రిలేషన్స్ వాటి నుంచి బయటికొచ్చేస్తే.. ఇంకా బాగా ఆడగలరు అంటూ సలహా ఇచ్చాడు హరీష్.

ఇక చివరగా తనూజ ఫొటో వైట్ మాస్క్‌పై పెట్టాడు. తనూజను ఉద్దేశిస్తూ మాట్లాడిన హరీష్.. నాలో ఎంతో కొంత నేను తనూజని చూసుకుంటా సార్.. కొన్ని సందర్భాల్లో బేసికల్‌గా మా ఇద్దరి ఫేస్ సీరియస్‌గా ఉన్నట్లు ఉంటుంది. కానీ మనసులో ఏం ఉండదు. ఆమె కొంత షార్ట్ టెంపర్.. అంతే మిగతా అన్నింట్లోనూ తను చాలా జెన్యూన్ అని చెప్పారు. ఇక చివరగా తనూజ ఒక్కరోజు 3 కాఫీలు తాగే ఛాన్స్ ఇచ్చారు నాగ్. దాంతో సండే ఎపిసోడ్ ఎండ్ అయింది.

