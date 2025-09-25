ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu First Wild Card: తెలిసిపోయిందిగా - ఫస్ట్​ వైల్డ్​కార్డ్​ 'ఆమె'! - ప్రోమో రిలీజ్​

- హౌజ్​లోకి అగ్నిపరీక్ష కంటెస్టెంట్లు - వారిలో ఒకరికి హౌజ్​మేట్​గా ఛాన్స్​ - ప్రోమో రిలీజ్​!

Bigg Boss 9 Telugu First Wild Card
Bigg Boss 9 Telugu First Wild Card (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 25, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu First Wild Card: "వైల్డ్​కార్డ్స్​" ఈ పదం గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. బిగ్​బాస్​ కొత్త సీజన్​ ప్రారంభమైన రెండు మూడు వారాల నుంచి ఈ టాపిక్​పై డిస్కషన్​ మొదలవుతుంది. తాజాగా సీజన్​ 9లో కూడా వైల్డ్​కార్డ్స్​ ఎంట్రీకి అంతా సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే కామనర్లు, సెలెబ్రిటీలు కొట్టుకుంటంటే, మరింత కంటెంట్​ కోసం ఓ వైల్డ్​కార్డ్​ను ఇంట్లోకి పంపించేందుకు బిగ్​బాస్​ టీమ్​ ప్లాన్​ చేసింది. ఈ క్రమంలోనే అగ్నిపరీక్షలో తమ సత్తా చూపించిన మరో నలుగురిని హౌజ్​లోకి పంపించారు. తాజాగా దీనికి సంబంధించిన ప్రోమో కూడా రిలీజ్​ అయ్యింది. మరి ఆ నలుగురు ఎవరు, అందులో కంటెస్టెంట్​గా సెలెక్ట్​ అయ్యిందో ఎవరో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఆ నలుగురే: గత వారం రోజుల నుంచి సోషల్​ మీడియాలో వైల్డ్​కార్డ్​ కంటెస్టెంట్స్​ గురించే చర్చ నడుస్తోంది. అగ్నిపరీక్షలో తమ ప్రతిభను చూపించిన నలుగురును ఇంట్లోకి పంపించబోతున్నారంటూ వైరల్​ అయ్యింది. అనుకున్నట్లుగా నలుగురిని హౌజ్​లోకి పంపించారు. వారే నాగ ప్రశాంత్, దివ్య నిఖిత, షాకీబ్, అనూష. ఈ నలుగురిలో ఒకరు కంటెస్టెంట్​గా సెలెక్ట్​ కానున్నారు.

ప్రోమోలో ఏముంది: ముందుగా నాగప్రశాంత్​, దివ్య, షాకీబ్​, అనూషలను గార్డెన్​ ఏరియాలో కూర్చోబెట్టారు. ఇక వాళ్లను చూడగానే హౌజ్​మేట్స్​ మామూలుగా షాక్​ అవ్వలేదు. వాళ్ల ఎదురుగా హౌజ్​మేట్స్​ కూర్చోగానే ఆ నలుగురు ఎందుకు వచ్చారో వివరించారు బిగ్​బాస్​. "ఇంటి బయట ఉన్నవారు ఈ బిగ్​బాస్​ హౌజ్​లో మీరు ఆట ఆడిన తీరును చాలా నిశితంగా చూశారు. ఇప్పుడు ఆ నలుగురిలో నుంచి ఒకరు ఈ ఇంట్లో హౌజ్​మేట్​గా ఉంటారు. ఈ ఇంట్లోకి ఎవరు అడుగుపెట్టాలో తెలిపే నిర్ణయాన్ని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నా" అంటూ అనౌన్స్​ చేశాడు బిగ్​బాస్​.

దీంతో ఆ నలుగురిని ఇంట్రడ్యూస్​ చేసుకోమని హౌజ్​మేట్స్​ కోరగా "అనవసర విషయాల్లో నేను వేలుపెట్టి, నేనే మళ్లీ బిస్కెట్​ అయ్యే పరిస్థితి తెచ్చుకోను. సో నా వైల్డ్​ పెర్ఫార్మెన్స్​ మీరు చూస్తారు. నేను రెండింటిని బ్యాలెన్స్​ చేస్తా అనేది నా ఫీలింగ్​" అంటూ తన గురించి చెప్పింది దివ్య. "అందరితో పోలిస్తే అగ్నిపరీక్షలో ఓన్లీ 2 స్టార్​ ప్లేయర్​ నేనే . ఈ ఇంట్లో గొడవలు బాగా జరుగుతున్నాయి" అంటూ నాగ ప్రశాంత్​ చెప్పగా, గొడవలే ఎక్కువ ఉన్నాయా అంటూ రీతూ చౌదరి క్వశ్చన్​ చేసింది. దీంతో "కావాల్సింది గొడవలే, కాదనడం లేదు. దాంతో పాటు ఎంటర్​టైన్​మెంట్​ కూడా ఉండాలి" అంటూ ఆన్సర్​ ఇచ్చాడు.

బిస్కెట్​ అయిన శ్రీజ: ఇంతలో శ్రీజ లేచి" మా ప్లేస్​లో నుంచి ఒకరిని స్వాప్​ చేసుకోవాలనుకుంటే ఎవరిని సెలెక్ట్​ చేస్తారు, ఎందుకు" అంటూ క్వశ్చన్​ రైజ్​ చేసింది. దీనికి "నిన్నే స్వాప్​ చేస్తా శ్రీజ ఫస్ట్​. ఎందుకంటే నీకు ఇగో సాటిస్​ఫై అవ్వకపోతే పుండుపైనా పిన్నుతో గుచ్చినట్టు పొడుస్తూనే ఉంటావు. 24/7 ఎవరైనా నెగిటివ్​ ఎనర్జీ ఉన్నారంటే అది నువ్వే" అంటూ అనూష చెప్పింది. ఆ వెంటనే "బిగ్​బాస్​ కంటే పెద్ద కెప్టెన్​ అనే ఫీలింగ్​లోనే ఎప్పుడూ ఉంటుంది" అంటూ దివ్య అనింది.

ఇక ప్రోమో చివరిలో పవన్ కల్యాణ్​కి గట్టిగానే ఇచ్చాడు షాకీబ్. "పవన్ కల్యాణ్ నీ ప్లేస్ నేను తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. నేనుంటే నీకంటే చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తాను. ఎందుకొచ్చాం బ్రో? ఇట్ల వచ్చి టైమ్ పాస్ చేసి పోనీకి కాదు కదా. నేను బయటికెళ్లి ఆల్‌రెడీ సిట్యూవేషన్ చూసి వచ్చేసినా.. బయటికి వెళ్లగొడితే ఎట్లా ఉంటదని. మీకు తెల్వదు ఆ ఫీల్ ఎట్లా ఉంటదో" అంటూ షాకీబ్ అన్నాడు. ఇంతటితో ప్రోమో ఎండ్​ అయ్యింది. అయితే సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న ప్రకారం హౌజ్​ మొత్తం కలిసి దివ్య నిఖితను కంటెస్టెంట్​గా సెలెక్ట్​ చేసినట్టు సమాచారం. మరి దివ్య నేటి ఎపిసోడ్​ నుంచే కంటెస్టెంట్​గా ఉంటుందా? లేకపోతే సండే ఎపిసోడ్​లో ఇంట్లోకి వస్తుందో తెలియాలంటే మరికొంచెం సమయం వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Demon Pavan: 'ఉద్యోగం వదిలి అథ్లెటిక్స్‌ ఆపై బిగ్​బాస్​లోకి' - ఈ కామనర్​ గురించి తెలుసా?

Bigg Boss 9 Telugu Day 17: 'బ్లాక్​ సీడ్​'తో బిగ్​ ట్విస్ట్​ - ఫ్లోరా సైనీ గెలుపుతో ఎలిమినేటర్ ఆమేనా!

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGU FIRST WILD CARDAGNIPARISKHA CONTESTNATSBB9 TELUGU LATEST UPDATESఫస్ట్​ వైల్డ్​ కార్డ్​ ఎంట్రీBIGG BOSS 9 TELUGU FIRST WILD CARD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

OGకి వెళ్తున్నారా?- పవన్​ కెరీర్​లో తొలిసారి ఇలా- ఈ 10 విశేషాలు తెలుసా మరి?

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

చాపకింద నీరులా హైబీపీ - 'గ్లోబల్​ హైపర్ ​టెన్షన్'​ నివేదికలో మనగురించి ఆశ్చర్యకర విషయాలు

భారత్​లో సెగ్మెంట్-ఫస్ట్ రాడార్ టెక్నాలజీ బైక్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.