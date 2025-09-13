Bigg Boss 9 Elimination : హౌస్ నుంచి ఆ బ్యూటీ ఔట్? - ఎలిమినేటర్ ఆమేనట!
- మొదటి వారం హోరాహోరీగా ఓటింగ్ లెక్కలు - ఆఖరి మెట్టుపై ఆ ఇద్దరు!
Published : September 13, 2025 at 4:42 PM IST|
Updated : September 13, 2025 at 5:09 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu First Week Elimination: సెప్టెంబర్ 9వ తేదీన ఘనంగా ప్రారంభమైన బిగ్బాస్ సీజన్ 9 లో మొదటి ఎలిమినేషన్కు టైమ్ ఆసన్నమైంది. కామనర్స్ వర్సెస్ సెలిబ్రిటీలుగా మొదలైన ఈ షోలో ఫస్ట్ ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు అంటూ తెలుసుకునేందుకు ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఉన్నారు. అంతేకాకుండా ఈవారం జరిగిన ఓటింగ్లో ఎవరు ఎక్కువ ఉన్నారు, ఎవరు లీస్ట్లో ఉన్నారు? ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు అంటూ సోషల్ మీడియాలో టాక్స్ మొదలయ్యాయి. ఈ క్రమంలోనే ఈ వారం ఇంటికి పోయే కంటెస్టెంట్ ఓ లేడీ అని వైరల్ అవుతోంది. మరి ఆమె ఎవరు? అసలు ఓటింగ్లో ఎవరెవరు ఏఏ స్థానాల్లో ఉన్నారో చూద్దాం.
మొదటి వారం నామినేషన్స్లో ఉన్నది వీళ్లే: "నామినేషన్స్ గురించి మీకు నిన్న చూపించింది ట్రైలర్ మాత్రమే. ఇప్పుడు సినిమా చూపిస్తా. ఓనర్లకి వెసులుబాటు ఇస్తున్నాను. ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియలో కేవలం టెనెంట్స్(సెలెబ్రిటీలు) మాత్రమే పాల్గొంటారు. ఓనర్లు దీన్ని పర్యవేక్షించాలి. ఇద్దరు పోటీదారులు గార్డెన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన టన్నెల్స్లో పాకుతూ వెళ్లి అక్కడ ఉన్న సుత్తిని అందుకోవాలి. గెలిచిన వారు ఓడిపోయిన వారి ఫొటోని పగలగొట్టి ఒకరిని నామినేట్ చేయాలి. ఆ సుత్తిని ఓనర్లలో మీకు నచ్చిన వారికి ఇవ్వాలి. ఆ ఓనర్కి మీ నామినేషన్ రీజన్ ఓకే అనుకుంటే ఆమోదిస్తారు. లేకపోతే వాళ్లకి నచ్చిన మరొకరిని నామినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక సుత్తి అందుకున్న ఓనర్ ఆటోమేటిక్గా నామినేషన్ నుంచి సేవ్ అవుతారు. అందుకోని ఓనర్ డేంజర్ జోన్కి వెళ్తారు" అంటూ బిగ్బాస్ వివరించిగా అందరి వాదోపవాదాల మధ్య మొత్తంగా తొమ్మిది మంది నామినేట్ అయ్యారు. అందులో 8 మంది సెలెబ్రిటీలు కాగా, కామనర్స్ను నుంచి ఒకరు ఉన్నారు. వారు సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరి, శ్రష్ఠి వర్మ, సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్, తనూజ, ఫ్లోరా సైనీ, రాము రాథోడ్, డీమన్ పవన్.
ఓటింగ్ లెక్కలు ఇలా ఉన్నాయి: నామినేట్ అయినా తొమ్మిది మందిలో తమకు నచ్చిన కంటెస్టెంట్ను కాపాడుకునేందుకు అవకాశం ఇస్తూ బుధవారం రాత్రి 10.30 గంటల శుక్రవారం రాత్రి 11 గంటల వరకు బిగ్బాస్ టీమ్ ఓటింగ్ నిర్వహించింది. జియోహాట్స్టార్, మిస్డ్కాల్ ఆప్షన్ ద్వారా ఓటు వేసే ఛాన్స్ కల్పించారు. అయితే అఫీషియల్గా ఎవరు లీడ్లో ఉన్నారు, ఎవరు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నారో తెలియదు కానీ, అన్అఫీషియల్ లెక్కలు మాత్రం వైరల్ అవుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం నామినేట్ అయిన తొమ్మిది మందిలో మొదటి స్థానంలో సీరియల్ నటి తనూజ ఉన్నట్లు సమచారం. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయేల్, సంజనా గల్రానీ, డీమన్ పవన్, రాము రాథోడ్ ఉండగా, చివరి మూడు స్థానాల్లో రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ, శ్రష్టి వర్మ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ఎలిమినేట్ అయ్యేది ఎవరు: అన్అఫీషియల్ ఓటింగ్ ప్రకారం అతి తక్కువ ఓట్లు వచ్చిన వారిలో ఫ్లోరా సైనీ, శ్రష్టి వర్మ ఉన్నారు. అంటే వీరిద్దరు డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్లు. వీరిద్దరిలో ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎవరికి ఉన్నవి అని పరిశీలిస్తే, ఫ్లోరా సైనీకే అని సోషల్ మీడియా కోడై కూస్తోంది. ఎందుకంటే ఈ వారం పాటు జరిగిన వాటిల్లో సంజానాతో గొడవ తప్పా పెద్దగా కనపడింది లేదు, పైగా తెలుగు మాట్లాడంతో పాటు అర్ధం కూడా కావడం లేదన్నట్లుగా కనపడుతోంది. అయితే అనధికార లెక్కల ప్రకారం వీరిద్దిరికి చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే సోషల్ మీడియా లీక్స్ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేట్ జరిగినట్లు సమాచారం. మరి ఇందులో నిజమెంతో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు ఆగాల్సిందే.
Bigg Boss 9 Telugu Buzz Promo : బిగ్ బాస్లోకి "మంగపతి" - రీసౌండ్ ఉదర్ ఆతా! - ఇక 'బజ్' మోతమోగినట్టే!