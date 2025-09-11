Bigg Boss 9: టీచర్ కావాల్సిన బ్యూటీ యాక్ట్రెస్ అయ్యింది! - ఈ బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్ గురించి తెలుసా?
- బిగ్బాస్ 9వ సీజన్లో మొదటి కంటెస్టెంట్గా తనూజ - ఆమె బ్యాకెండ్ స్టోరీ ఇదే!
Published : September 11, 2025 at 3:31 PM IST
Bigg Boss 9 Contestant Thanuja Details:సెప్టెంబర్ 7వ తేదీ ఆదివారం రోజు బుల్లితెర బిగ్గెస్ట్ రియాలిటీ షో బిగ్బాస్ సీజన్ 9 ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ సీజన్లో 9 మంది సెలెబ్రిటీలు, 6 కామనర్స్ మొత్తంగా కలిపి 15 మంది కంటెస్టెంట్లు పార్టిసిపేట్ చేశారు. ఇందులో మొదటి కంటెస్టెంట్గా బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి అడుగుపెట్టింది సీరియల్ నటి తనూజ. ఈ క్రమంలో ఈ బ్యూటీకి సంబంధించిన ఫ్యామిలీ, చదువు, సినీ ఎంట్రీ తదితర వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
బెంగుళూరులో పుట్టి: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లోకి మొదటి కంటెస్టెంట్గా తనూజ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఈమె పూర్తి పేరు తనూజ పుట్టస్వామి. అయితే ఈ పేరుతో కన్నా సినీ ఇండస్ట్రీలో తనూజ గౌడగా సుపరిచితమైంది. తనూజ కర్ణాటక రాష్ట్రం బెంగుళూరులో పుట్టి పెరిగింది. బెంగుళూరు యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసింది. అయితే ఈ అమ్మడుకు చిన్నప్పటి నుంచి నటనపై ఆసక్తి ఉండడంతో గ్లామర్ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టింది.
సినీ ఎంట్రీ ఇలా: కూతుర్ని టీచర్గా చేయాలని తనూజ తండ్రి భావించగా, తను మాత్రం నటనపై ఆసక్తితో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. కాలేజీలో చదువుతున్న సమయంలోనే హీరోయిన్గా అవకాశం రావడంతో కన్నడ హారర్ సినిమా 6-5=2 సినిమాతో సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత దండే బాయ్స్ చిత్రంలో కనిపించింది. ఈ సినిమాల తర్వాత తెలుగులో "అందాల రాక్షసి" అనే సీరియల్ ద్వారా తెలుగు బుల్లితెరకు పరిచయమైంది. ఆ తర్వాత "ముద్ద మందారం" సీరియల్లో పార్వతి పాత్రలో అద్భుతమైన నటనతో తెలుగు ప్రేక్షకులను కట్టిపడేసి మరింత పాపులర్ అయ్యింది. ఈ సీరియల్ తర్వాత "శివ మనస్సుల శక్తి" అనే సీరియల్ ద్వారా తమిళ ప్రేక్షకుల్లో మంచి ఆదరణ దక్కించుకుంది. చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ తెలుగులో కొన్ని షోలలో పాల్గొంటున్న ఈ భామ తాజాగా బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో అడుగుపెట్టింది. అయితే తండ్రికి ఇష్టం లేకపోయినా సినీ ప్రపంచంలోకి రావడంతో, ఆమెతో మూడు సంవత్సరాలు తన తండ్రి మాట్లాడలేదట.
తండ్రికి తెలియదు: బిగ్బాస్ స్టేజ్ మీద అడుగుపెట్టిన సందర్భంగా "నీ గురించి 9 మాటల్లో ప్రేక్షకులకు చెప్పు" అని నాగ్ అడగ్గా, నేను "ఫ్యామిలీ గర్ల్, ఓవర్ థింకర్, సెన్సిటివ్, మూడీ, క్రేజీ, అందంగా ఉంటాను, బాగా వండుతా, అమాయకురాలిని, అనుకుంటే అస్సలు వదిలి పెట్టనితత్వం"అంటూ చెప్పుకొచ్చింది. తాను బిగ్బాస్ హౌజ్లోకి వెళ్తున్నట్లు తన తల్లిదండ్రులకు తెలియదని చెప్పింది. వాళ్లు సంతోషించేలా నడుచుకుంటానని హామీ ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం తనూజ మొదటి వీక్ నామినేషన్స్లో ఉంది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం ప్రస్తుతం ఓటింగ్లో మొదటి స్థానంలో ఉంది.
Bigg Boss 9 Telugu Day 3 Episode: హౌజ్లో "గుడ్డు" పోయింది - వాళ్ల ముగ్గురిని ఇరికించిన సంజనా!
Bigg Boss 9 Telugu Day 3 Promo: "మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ మాట బాలేదు" - నామినేషన్స్లో కంటెస్టెంట్స్ మాటల యుద్ధం!