Bigg Boss 9 Double Elimination: ఓటింగ్​తో ఫ్లోరా - వైల్డ్​కార్డ్స్​ ​తో శ్రీజ ఔట్​ - సోషల్​ మీడియాలో ట్రోలింగ్!​

-బిగ్‌బాస్ లేటెస్ట్ ఎపిసోడ్ విశేషాలు - అన్​ఫెయిర్​గా శ్రీజ దమ్ము ఎలిమినేషన్ - జర్నీ వీడియో కూడా లేకుండా!

Bigg Boss 9 Double Elimination
Bigg Boss 9 Double Elimination (ETV Bharat)
Published : October 13, 2025 at 12:05 PM IST

Bigg Boss 9 Double Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో ఐదో వారం ఆట రసవత్తంగా సాగింది. అంతకుమించి డబుల్​ ఎలిమినేషన్​తో ట్విస్ట్​ ఇచ్చారు హోస్ట్​ నాగార్జున. అయితే గత వారం నుంచి డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ ఉంటుందని సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్నప్పటికీ.. అనుకోని కంటెస్టెంట్​ బయటికి వెళ్లడంతో హౌజ్​మేట్స్​ మాత్రమే కాకుండా, ఆడియన్స్​ కూడా షాక్​ అయ్యారు. అందుకు కారణం వైల్డ్​ కార్డ్​ కంటెస్టెంట్స్​కు స్పెషల్ పవర్స్ ఇవ్వడం! ఆడియన్స్​ ఓటింగ్​ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ కాగా, వైల్డ్​ కార్డ్స్​ నిర్ణయంతో దమ్ము శ్రీజ ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. అసలు ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ ఎలా జరిగిందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేట్​: శ్రీజ, సుమన్ శెట్టి, ఫ్లోరా, రీతూ చౌదరి, డిమాన్ పవన్, సంజనా గల్రానీ డేంజర్​ జోన్​లో ఉండగా.. ఫ్లోరా, రీతూ ఎవిక్షన్​ దగ్గరలో ఉన్నట్టు శనివారం ఎపిసోడ్​లోనే నాగార్జున స్పష్టం చేశారు. దీంతో నిన్నటి ఎపిసోడ్​ స్టార్టింగే ఎలిమినేషన్​తో మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా ఎవిక్షన్​ పొజిషన్​లో ఫ్లోరాను, రీతూను యాక్టివిటీ ఏరియాకు పిలిపించారు. ఇక ఆ తర్వాత సంజనాను మిస్ అవుతానని కన్నీరు పెట్టుకుంది ఫ్లోరా. పవన్​ను మిస్ అవుతాను అంటూ రీతూ కుళాయి తిప్పేసింది. ఇక ఎవరి డిస్​ప్లేలో అయితే లైన్​ వస్తుందో వారి లైఫ్​ ఆగిపోతుందని నాగార్జున చెప్పారు. అలా చివరగా ఫ్లోరా ఎలిమినేట్​ అయ్యింది.

ఇక ఆ తర్వాత స్టేజ్​ మీదకు వచ్చిన ఫ్లోరా సైనీ జర్నీ వీడియో ప్లే చేశారు. అనంతరం ఓ టాస్క్​ ఇచ్చారు నాగార్జున. అందులో భాగంగా సంజనా, దివ్య, ఇమ్మాన్యుయేల్, శ్రీజ దమ్ముకి థంబ్స్ అప్ సింబల్​ ఇవ్వగా, భరణి, తనూజలకు థంబ్​డౌన్​ సింబల్​ ఇచ్చింది. ఇక ఫ్లోరా ఎలిమినేషన్​తో డేంజర్​ జోన్​లో ఐదుగురు మిగిలారు.

ఒక్కొక్కరినీ సేవ్​ చేస్తూ: ఫ్లోరా ఎలిమినేషన్​ తర్వాత వైల్డ్​కార్డ్స్​ ఎంట్రీ మొదలైంది. ముందుగా రమ్య మోక్ష, శ్రీనివాస సాయి హౌజ్​లోకి ఎంటర్​ అయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే వీళ్లిద్దరిని సంచాలకులుగా పెట్టి డేంజర్​జోన్​లో ఉన్నవారికి స్టిక్​ ఇట్​ విన్​ ఇట్​ అనే టాస్క్​ ఇచ్చారు. ఇందులో సంజనా గెలిచి సేవ్​ అయ్యింది. దీంతో డేంజర్​లో మరో నలుగురు ఉన్నారు.

మూడు, నాలుగో వైల్డ్​కార్డ్స్​గా హౌజ్​లోకి దివ్వెల మాధురి, నిఖిల్​ నాయర్​ ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇందులో భాగంగా వీళ్లిద్దరిని సంచాలకులుగా పెట్టి డేంజర్​జోన్​లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్​కు క్యాచ్ ది స్టిక్ టాస్క్​ నిర్వహించారు. ఇందులో రీతూ గెలిచి సేవ్​ అయ్యింది.

ఇక ఐదు, చివరి కంటెస్టెంట్స్​గా ఆయేషా, గౌరవ్​ గుప్తా ఎంటర్​ అయ్యారు. వీళ్లను సంచాలకులుగా పెట్టి డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న డీమాన్​ పవన్​, సుమన్​ శెట్టి, దమ్ము శ్రీజకు రెండు లెవల్స్​లో గేమ్స్​ నిర్వహించారు. ఈ టాస్క్​లో డీమన్​ సేవ్​ కాగా, దమ్ము, సుమన్​ మిగిలారు.

వైల్డ్​కార్డ్స్​ చేతిలో ఎలిమినేషన్​: ఇక చివరగా మిగిలిన సుమన్​ శెట్టి, దమ్ము శ్రీజలో ఒకరిని ఎలిమినేట్​ చేసే పవర్​ను వైల్డ్​కార్డ్స్​ చేతిలో పెట్టారు బిగ్​బాస్​. ఈ క్రమంలోనే వాళ్ల ఇద్దరిలో ఎవరు ఉండకూడదనుకుంటారో వారి ముందు ఉన్న హీలియం బెలూన్స్​లో ఒకటి కట్​ చేయాలని చెప్పారు. ఇలా ప్రక్రియ పూర్తయ్యే సరికి నలుగురు వైల్డ్​కార్డ్స్​ శ్రీజ ఎలిమినేట్​ కావాలని కోరుకున్నారు. దీంతో శ్రీజ ఎలిమినేట్​ అయినట్లు హోస్ట్​ నాగార్జున ప్రకటించాడు. దీంతో హౌజ్​మేట్స్​ మొత్తం షాక్​ అయ్యారు.

జర్నీ వీడియో లేకుండానే: సాధారణంగా ఎలిమినేట్​ అయిన కంటెస్టెంట్​ జర్నీ వీడియోను ప్లే చేస్తుంటుంది బిగ్​బాస్​ టీమ్​. కానీ శ్రీజ దమ్మును అప్పటికప్పుడు ఎలిమినేట్​ చేయడంతో ఆమె వీడియో లేకుండా పోయింది. ఇక ఎలిమినేషన్​ తర్వాత స్టేజ్​ మీదకు వచ్చిన శ్రీజ.. డిమోన్ ఫ్రెండ్, భరణి ఎనిమీ, కళ్యాణ్ ట్రస్ట్, సంజన రియల్, సుమన్ శెట్టి వీక్, దివ్య ఫేక్, ఇమ్మాన్యుయేల్ స్ట్రాంగ్, రీతూ - తనూజ - రామూ గుడ్ అని చెప్పింది.

సోషల్​ మీడియాలో ట్రోల్స్​: ఇక శ్రీజ ఎలిమినేషన్​ విషయంలో బిగ్​బాస్​ టీమ్​పై ఆడియన్స్​ ఫుల్​ ఫైర్​ అవుతున్నారు. ఓటింగ్​ ప్రకారం కాకుండా వైల్డ్​కార్డ్స్​ ద్వారా ఎలిమినేషన్​ ప్రక్రియ పెట్టడమేంటని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "మా ఓట్స్​కు వ్యాల్యూ లేదా?" అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

