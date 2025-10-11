Bigg Boss 9 Telugu: ఐదో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ట్విస్ట్ - ఆ ఇద్దరే ఔట్?
- మొత్తం ఆరుగురి మెడపై "కత్తి" - ఓటింగ్లో వారికే తక్కువ ఓట్లు!
Published : October 11, 2025 at 1:57 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination: బిగ్బాస్ సీజన్ 9లో మరో ఎలిమినేషన్కు రంగం సిద్ధమైంది. అయితే గత నాలుగు వారాల నుంచి సింగిల్ ఎలిమినేషన్ జరగగా, సీజన్లో మొదటిసారి డబుల్ ఎలిమినేషన్ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కారణం రేపు పలువురు కంటెస్టెంట్స్ వైల్డ్కార్డ్ రూపంలో హౌజ్లోకి అడుగుపెట్టబోతుండడమే. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి నుంచి ఇద్దరిని బయటకు పంపించేందుకు బిగ్బాస్ టీమ్ ప్రణాళికలు రూపొందించారని సమాచారం. అసలు నామినేషన్స్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? అనధికారిక ఓటింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఎలిమినేట్ అయ్యే అవకాశాలు ఎవరికి ఎక్కువో ఇప్పుడు చూద్దాం.
నామినేషన్స్తో బిగ్ ట్విస్ట్: రామూ రాథోడ్ మినహా మిగిలిన వారందరినీ ఐదో వారం నామినేషన్స్లోకి తీసుకొచ్చి కంటెస్టెంట్స్కు పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చాడు బిగ్బాస్. అయితే వాళ్లందరిలో ఒకరికి నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యేలా ఇమ్యూనిటీ టాస్క్లు నిర్వహించారు. వీరిలో ఇమ్మాన్యుయేల్ గెలిచి సేవ్ అయ్యాడు. దీంతో రామూ, ఇమ్మూ మినహా మిగిలిన పది మంది నామినేషన్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. సో వీళ్లందరూ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నట్టు ప్రకటించాడు బిగ్బాస్.
ఓటింగ్ ప్రక్రియలో కూడా మార్పులు: ఈ క్రమంలోనే హౌజ్లోకి వైల్డ్కార్డ్లు రాబోతున్నట్లు బిగ్బాస్ చెప్పడంతో కంటెస్టెంట్స్ షాక్ అయ్యారు. అయితే వారిలో కొద్దిమందికి డేంజర్ జోన్ నుంచి సేఫ్ జోన్కు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తూ పలు టాస్క్లు నిర్వహించారు. అలా టాస్క్లన్నీ పూర్తయ్యే సరికి భరణి, దివ్య, కల్యాణ్,తనూజ గెలిచి డేంజర్ జోన్ నుంచి సేఫ్ జోన్లోకి వచ్చారు. దీంతో పాటు నామినేషన్స్ నుంచి కూడా సేఫ్ అయ్యారు. ఎందుకంటే సోమవారం నామినేషన్స్ పూర్తి అయ్యాక 10 మంది ఫొటోలు జియో హాట్స్టార్ ఓటింగ్ సెక్షన్లో కనిపించాయి. కానీ ఆ తర్వాత పెట్టిన టాస్కుల్లో ముందుగా భరణి, దివ్య, కల్యాణ్ గెలవడంతో వారి ఫొటోలను ఓటింగ్ నుంచి తొలగించారు. నిన్నటి ఎపిసోడ్లో తనూజ గెలవడంతో ఆమె ఫొటోను సైతం తీసేశారు. దీంతో కేవలం ఓటింగ్లో సంజనా, ఫ్లోరా సైనీ, రీతూ చౌదరి, డీమాన్ పవన్, సుమన్ శెట్టి, దమ్ము శ్రీజ మాత్రమే ఉన్నారు. అంటే గేమ్స్లో విన్ అయిన ఆ నలుగురు నామినేషన్స్ నుంచి సేవ్ అయ్యారు.
ఓటింగ్లో లెక్కలు ఇలా: సోమవారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ క్లోజ్ అయ్యి ఓటింగ్ స్టార్ట్ అయ్యింది. ఒకేసారి 10 మంది నామినేషన్స్లో ఉండటంతో ఆయా ఫ్యాన్స్ వాళ్లకు నచ్చిన వారికి ఓట్లు వేస్తున్నారు. అయితే ఈ పది మందికి గేమ్స్ పెట్టి నలుగురిని సేవ్ చేయడంతో ఓటింగ్లో భరణి, దివ్య, తనూజ, కల్యాణ్ పేర్లు లేకుండాపోయాయి. అయితే ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవడంతో మిస్డ్కాల్ ద్వారా సేఫ్ అయిన వారికి కూడా ఓటు వేస్తున్నారు. దీంతో ఓటింగ్ శాతంలో చాలా వరకు మార్పులు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం అతి తక్కువ ఓట్లతో ఇద్దరు లిస్ట్లో ఉన్నారు.
ఆ ఇద్దరే లీస్ట్లో: 10 మందిలో సేఫ్ అయిన నలుగురు కాకుండా, మిగిలిన ఆరు మందిలో ఓటింగ్ లైన్స్ క్లోజ్ అయ్యే సమయానికి సుమన్ శెట్టి టాప్లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాతి స్థానంలో సంజనా గల్రానీ, దమ్ము శ్రీజ, డీమన్ పవన్ ఉన్నారట. ఇక చివరి రెండు స్థానాల్లో రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోన్న ప్రకారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ అయితే ఫ్లోరా, రీతూ ఇద్దరూ బయటికి వెళ్లాల్సిందే! ఒకవేళ సింగిల్ ఎలిమినేషన్ అయితే మాత్రం ఫ్లోరా సైనీ టాటా చెప్పాల్సిందే. అయితే ఇప్పటికే వస్తున్న లీక్స్ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేషన్ జరిగినట్లు సమాచారం.
ఇమ్మాన్యుయేల్ చేతిలో ఎలిమినేషన్!: సోషల్ మీడియాలో వస్తోన్న లీక్స్ ప్రకారం ఇమ్మాన్యుయేల్ పవర్ అస్త్ర టాస్క్ గెలిచినట్లు సమాచారం. ఒకవేళ నిజంగానే ఈ టాస్క్ గెలిస్తే ఇమ్మూకు పవర్ లభించినట్లే. ఎందుకంటే ఈ అస్త్రం ను ఇమ్మూ తనకు తానుగా ఉపయోగించవచ్చు, లేదంటే డేంజర్ జోన్లో ఉన్న ఓ కంటెస్టెంట్ను సేవ్ చేసేందుకు యూజ్ చేయవచ్చు. అదీ కాదంటే నేరుగా ఒకరిని ఎలిమినేట్ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేషన్ జరిగినట్లు వైరల్ అవుతుండటంతో ఆమె కాకుండా అనధికారికంగా లీస్ట్లో ఉన్న రీతూనూ సేవ్ చేస్తాడో, ఎలిమినేట్ చేస్తాడో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్ చేయాల్సిందే.
