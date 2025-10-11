ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu: ఐదో వారం డబుల్ ఎలిమినేషన్ ట్విస్ట్​​ - ఆ ఇద్దరే ఔట్?

- మొత్తం ఆరుగురి మెడపై "కత్తి" - ఓటింగ్​లో వారికే తక్కువ ఓట్లు!

Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination
Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 11, 2025 at 1:57 PM IST

3 Min Read
Bigg Boss 9 Telugu Double Elimination: బిగ్​బాస్​ సీజన్​ 9లో మరో ఎలిమినేషన్​కు రంగం సిద్ధమైంది. అయితే గత నాలుగు వారాల నుంచి సింగిల్​ ఎలిమినేషన్​ జరగగా, సీజన్​లో మొదటిసారి డబుల్​ ఎలిమినేషన్​ జరగనున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీనికి కారణం రేపు పలువురు కంటెస్టెంట్స్​ వైల్డ్​కార్డ్​ రూపంలో హౌజ్​లోకి అడుగుపెట్టబోతుండడమే. ఈ క్రమంలోనే ఇంటి నుంచి ఇద్దరిని బయటకు పంపించేందుకు బిగ్​బాస్​ టీమ్​ ప్రణాళికలు రూపొందించారని సమాచారం. అసలు నామినేషన్స్​లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? అనధికారిక ఓటింగ్స్​ ఎలా ఉన్నాయి? ఎలిమినేట్​ అయ్యే అవకాశాలు ఎవరికి ఎక్కువో ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్స్​తో బిగ్​ ట్విస్ట్​: రామూ రాథోడ్​ మినహా మిగిలిన వారందరినీ ఐదో వారం నామినేషన్స్​లోకి తీసుకొచ్చి కంటెస్టెంట్స్​కు పెద్ద ట్విస్టే ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్​. అయితే వాళ్లందరిలో ఒకరికి నామినేషన్స్​ నుంచి సేవ్​ అయ్యేలా ఇమ్యూనిటీ టాస్క్​లు నిర్వహించారు. వీరిలో ఇమ్మాన్యుయేల్​ గెలిచి సేవ్​ అయ్యాడు. దీంతో రామూ, ఇమ్మూ మినహా మిగిలిన పది మంది నామినేషన్​ లిస్ట్​లో ఉన్నారు. సో వీళ్లందరూ డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్నట్టు ప్రకటించాడు బిగ్​బాస్​.

ఓటింగ్​ ప్రక్రియలో కూడా మార్పులు: ఈ క్రమంలోనే హౌజ్​లోకి వైల్డ్​కార్డ్​లు రాబోతున్నట్లు బిగ్​బాస్​ చెప్పడంతో కంటెస్టెంట్స్​ షాక్​ అయ్యారు. అయితే వారిలో కొద్దిమందికి డేంజర్​ జోన్​ నుంచి సేఫ్​ జోన్​కు వెళ్లేందుకు అవకాశం కల్పిస్తూ పలు టాస్క్​లు నిర్వహించారు. అలా టాస్క్​లన్నీ పూర్తయ్యే సరికి భరణి, దివ్య, కల్యాణ్​,తనూజ గెలిచి డేంజర్​ జోన్​ నుంచి సేఫ్​ జోన్​లోకి వచ్చారు. దీంతో పాటు నామినేషన్స్​ నుంచి కూడా సేఫ్​ అయ్యారు. ఎందుకంటే సోమవారం నామినేషన్స్​ పూర్తి అయ్యాక 10 మంది ఫొటోలు జియో హాట్​స్టార్​ ఓటింగ్​ సెక్షన్​లో కనిపించాయి. కానీ ఆ తర్వాత పెట్టిన టాస్కుల్లో ముందుగా భరణి, దివ్య, కల్యాణ్​ గెలవడంతో వారి ఫొటోలను ఓటింగ్ నుంచి తొలగించారు. నిన్నటి ఎపిసోడ్​లో తనూజ గెలవడంతో ఆమె ఫొటోను సైతం తీసేశారు. దీంతో కేవలం ఓటింగ్​లో సంజనా, ఫ్లోరా సైనీ, రీతూ చౌదరి, డీమాన్​ పవన్​, సుమన్​ శెట్టి, దమ్ము శ్రీజ మాత్రమే ఉన్నారు. అంటే గేమ్స్​లో విన్​ అయిన ఆ నలుగురు నామినేషన్స్​ నుంచి సేవ్​ అయ్యారు.

ఓటింగ్​లో లెక్కలు ఇలా: సోమవారం నామినేషన్స్​ ప్రక్రియ క్లోజ్​ అయ్యి ఓటింగ్​ స్టార్ట్​ అయ్యింది. ఒకేసారి 10 మంది నామినేషన్స్​లో ఉండటంతో ఆయా ఫ్యాన్స్​ వాళ్లకు నచ్చిన వారికి ఓట్లు వేస్తున్నారు. అయితే ఈ పది మందికి గేమ్స్​ పెట్టి నలుగురిని సేవ్​ చేయడంతో ఓటింగ్​లో భరణి, దివ్య, తనూజ, కల్యాణ్​ పేర్లు లేకుండాపోయాయి. అయితే ఈ విషయం చాలా మందికి తెలియకపోవడంతో మిస్డ్​కాల్​ ద్వారా సేఫ్​ అయిన వారికి కూడా ఓటు వేస్తున్నారు. దీంతో ఓటింగ్​ శాతంలో చాలా వరకు మార్పులు జరిగాయి. ఈ క్రమంలోనే అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం అతి తక్కువ ఓట్లతో ఇద్దరు లిస్ట్​లో ఉన్నారు.

ఆ ఇద్దరే లీస్ట్​లో: 10 మందిలో సేఫ్​ అయిన నలుగురు కాకుండా, మిగిలిన ఆరు మందిలో ఓటింగ్​ లైన్స్​ క్లోజ్​ అయ్యే సమయానికి సుమన్​ శెట్టి టాప్​లో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆ తర్వాతి స్థానంలో సంజనా గల్రానీ, దమ్ము శ్రీజ, డీమన్​ పవన్​ ఉన్నారట. ఇక చివరి రెండు స్థానాల్లో రీతూ చౌదరి, ఫ్లోరా సైనీ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతోన్న ప్రకారం డబుల్ ఎలిమినేషన్​ అయితే ఫ్లోరా, రీతూ ఇద్దరూ బయటికి వెళ్లాల్సిందే! ఒకవేళ సింగిల్​ ఎలిమినేషన్​ అయితే మాత్రం ఫ్లోరా సైనీ టాటా చెప్పాల్సిందే. అయితే ఇప్పటికే వస్తున్న లీక్స్​ ప్రకారం ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేషన్​ జరిగినట్లు సమాచారం.

ఇమ్మాన్యుయేల్​ చేతిలో ఎలిమినేషన్!​: ​సోషల్​ మీడియాలో వస్తోన్న లీక్స్​ ప్రకారం ఇమ్మాన్యుయేల్​ పవర్​ అస్త్ర టాస్క్​ గెలిచినట్లు సమాచారం. ఒకవేళ నిజంగానే ఈ టాస్క్​ గెలిస్తే ఇమ్మూకు పవర్​ లభించినట్లే. ఎందుకంటే ఈ అస్త్రం ను ఇమ్మూ తనకు తానుగా ఉపయోగించవచ్చు, లేదంటే డేంజర్​ జోన్​లో ఉన్న ఓ కంటెస్టెంట్​ను సేవ్​ చేసేందుకు యూజ్​ చేయవచ్చు. అదీ కాదంటే నేరుగా ఒకరిని ఎలిమినేట్​ చేయవచ్చు. ఇప్పటికే ఫ్లోరా సైనీ ఎలిమినేషన్​ జరిగినట్లు వైరల్​ అవుతుండటంతో ఆమె కాకుండా అనధికారికంగా లీస్ట్​లో ఉన్న రీతూనూ సేవ్​ చేస్తాడో, ఎలిమినేట్​ చేస్తాడో తెలియాలంటే మరికొన్ని గంటలు వెయిట్​ చేయాల్సిందే.

Bigg Boss 9 Telugu Day 33 Episode: దివ్యకు తనూజ వెన్నుపోటు - హౌజ్​లో హై డ్రామా - ఐదో కెప్టెన్​గా కల్యాణ్​!

Bigg Boss 9 Telugu Wild Cards: రణరంగం 2.0 లోడింగ్​ - వైల్డ్​కార్డ్స్​ వీళ్లేనట! - బిగ్​బాస్​ ప్లానింగ్​ అదుర్స్​!

