Bigg Boss 9 Day 9 Promo : హీటెక్కిన నామినేషన్ వార్ - నువ్వా నేనా అంటున్న హరీష్ - రీతూ!
- సింపథీ, ఉమెన్ కార్డు వాడుతున్నావంటూ మాస్క్మెన్ ఫైర్ - ఎదురు దాడికి దిగిన రీతూ - హాట్ హాట్గా నామినేషన్ల పర్వం!
Published : September 16, 2025 at 5:07 PM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 9 Updates : బిగ్బాస్ సీజన్-9లో మొదటివారం పెద్దగా ఫైర్ లేకపోయినా రెండో వారం నామినేషన్స్ మాత్రం రసవత్తరంగా మారాయి. ఒకరిని మించి మరొకరు తమ తమ సైకో చేష్టలతో తగ్గేదేలే అంటున్నారు. బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉండటానికి అర్హత లేదని భావించిన ఇద్దరు సభ్యులను తగిన కారణాలు క్లియర్గా చెప్పి నామినేట్ చేసి వారి ఫేస్కి రెడ్ పెయింట్ని పూయాల్సి ఉంటుందని చెప్పాడు బిగ్ బాస్. అందులో భాగంగానే డే 8 ప్రాసెస్నే ఇవాళ కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. తాజాగా అందుకు సంబంధించిన డే 9 ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు. ఇందులో అందరూ ఎక్కువగా మాస్క్ మెన్నే టార్గెట్ చేశారు. మరి, మాస్క్ మెన్ రిప్లై ఎలా ఉంది? ప్రోమోలోని హైలెట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం.
ప్రోమోలో ఏం ఉందంటే?
బిగ్బాస్ సీజన్ 9 డే 9 తాజా ప్రోమో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది. ఇందులో దాదాపు అందరూ సెలబ్రెటీలు మాస్క్ మెన్ని లక్ష్యంగా చేసుకున్నారు. మరి ముఖ్యంగా హరీష్, రీతూ చౌదరి మధ్య మాటల యుద్ధం పెరిగింది. దారుణం ఏంటంటే, వీకెండ్ ఎపిసోడ్లో మిగతా వారెవరు సపోర్ట్ ఇవ్వకున్నా రీతూ ఒక్కరే అతని ఉద్దేశాన్ని అర్థం చేసుకుని హరీష్కి అండగా నిలిచింది. ఆడియన్స్, హౌస్మేట్స్, హోస్ట్ నాగార్జున అంతా కూడా మాస్క్మెన్ హరీష్ను తప్పుపట్టినా రీతూ చౌదరి మాత్రం అతనికి సపోర్ట్ చేశారు. అలాంటి రీతూ ఇతనికి ఎందుకు సపోర్ట్ చేశానా? అని బాధపడేలా చేశాడు హరీష్. ఎందుకో ఇప్పుడు చూద్దాం.
మాస్క్ మెన్ వర్సెస్ రీతూ చౌదరి :
గత మూడు రోజులుగా మాస్క్ మెన్ హరీష్ ఏమీ తినకుండా అలకపాన్పు ఎక్కడంతో.. ఆయన బాగోగులు చూసుకోమని రాము రోథోడ్కి బాధ్యతలు అప్పగించారు బిగ్ బాస్ కింగ్ నాగార్జున. అయితే, హరీష్కి షాకిచ్చిన రాము.. "హౌస్లో ఉన్నవారంతా మాస్క్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు. అలాంటి వాళ్ల మధ్య నేను ఉండలేనంటూ మాస్క్ మెన్ జడ్జ్ చేస్తున్నారని హరీష్ని నామినేషన్లో పెట్టాడు.
చరిత్ర హీనుడని ముద్ర వేశారు..
అప్పుడు వెంటనే రితూ చౌదరి "షోనే క్విట్ చేసి నేను వెళ్లిపోతానని అంటున్నారంటే.. అది గివ్ అప్ ఇచ్చే పర్సనాలిటీ అని అర్థమైపోతుందని" నామినేషన్ పాయింట్ లేవనెత్తారు. దానికి మాస్క్మెన్ హరీష్ 'అది గివ్అప్ కాదు.. బయట కొంతమందిని కాపాడుకోవాలి నేనూ.. చరిత్ర హీనుడని చెప్పి నాపై ముద్ర వేశారు కదా అని' తిరిగి సమాధానమిచ్చారు.
అదే టైమ్లో నీకు నచ్చినట్టు నేను ఉండనూ అంటూ రీతూ చౌదరిపై మాస్క్ మెన్ గట్టిగా అరవడంతో.. వెంటనే "నాకు నచ్చినట్టు మిమ్మల్ని ఉండమని నేను అనలేదంటూ" రీతూ కూడా అంతే గట్టిగానే సమాధానం ఇచ్చింది. దాంతో ఇద్దరి మధ్య నామినేషన్ వార్ మరింత రంజుగా మారింది. మా ఇంట్లో గొడవలు రావడానికి కారణం మోస్ట్లీ మీ వల్లే అంటూ రీతూ వైపు వేలెత్తి చూపించాడు మాస్క్మెన్ హరీష్. దాంతో రీతూ.. "వామ్మో సూపర్ యాక్టింగ్ అంటూ" దండం పెట్టేసింది. ఆ తర్వాత ఏమన్నారో ఏమో తెలియదు కానీ.. రీతూ చౌదరి గట్టిగా ఏడ్చేసింది.
సింపతీ, ఉమెన్ కార్డ్ ప్లే చేయొద్దు..
మీకు మీరు గొడవలు పెట్టుకుని నా వల్ల గొడవ అవుతుందని అంటున్నారంటే తీసుకోవడానికి ఐ యామ్ నాట్ రెడీ. నేను ఎవరైనా తింటుంటే నాకు ఆకలేసి ఒక ముద్ద పెట్టండని అడిగాను తప్పా.. నేను ఏరోజూ నాకు మీ ఫుడ్ కావాలని లేదంటే నేను లోపల తిరిగి మీ ఫుడ్ తినాలని నేను ఏనాడు అనుకోలేదంటూ కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది రీతూ చౌదరి. అప్పుడు రీతూ ఎమోషన్కి హౌస్లో ఉన్నవాళ్లంతా కరిగిపోయినట్టే కనిపించారు కానీ.. మాస్క్ మెన్ హరీష్ మాత్రం.. 'సింపతీ విక్టిమ్ కార్డ్, ఉమెన్ కార్డ్ ప్లే చేయొద్దు' అని అన్నాడు.
కౌంటర్ ఇచ్చి పడేసిన రీతూ..
అందుకు కౌంటర్గా.. "మీరు అన్నం తినకుండా ఉంటున్నది ఆ సింపతీ కోసమేనా" అని ఏడుస్తూనే గాలి తీసేసింది రీతూ చౌదరి. దాంతో ఈ ప్రోమో ఎండ్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ ప్రోమోలో రాము.. కల్యాణ్ని, ప్రియా.. హరీశ్ని నామినేట్ చేయడం కూడా ఉంది. ప్రేక్షకులకు ఇవాళ్టి ఫుల్ ఎపిసోడ్ మరింత మజాను అందిస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు.
