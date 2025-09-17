Bigg Boss 9 Telugu : సెకండ్ వీక్ నామినేషన్స్లో ఏడుగురు - ఎలిమినేట్ అయ్యేది అతనేనా?
- హాట్ హాట్గా సాగిన నామినేషన్స్ - ఎలిమినేషన్ జోన్లో ఉన్నది వీరే!
Published : September 17, 2025 at 11:58 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 9 Episode : బిగ్బాస్ సీజన్ -9లో రెండోవారం నామినేషన్స్ హాట్ హాట్గా సాగాయి. మొత్తంగా కామనర్స్, సెలబ్రిటీల మధ్య నామినేషన్ వార్ గట్టిగానే జరిగింది. రెడ్ ఫ్లవర్ నుంచి ఎగ్ గొడవ దాకా కంటెస్టంట్లు కారణాలను చూపుతూ ఇద్దరు సభ్యులను నామినేట్ చేశారు. మొత్తంగా రెండో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ ముగిసింది. కామనర్స్, సెలబ్రిటీల నుంచి ఏడుగురు నామినేషన్ లిస్ట్లో ఉన్నారు. మరి, వాళ్లెవరు? ఈ వారం ఎలిమినేషన్ జోన్లో ఉన్నది ఎవరు? అనే వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
రెండో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియ కొనసాగిందిలా..
బిగ్ బాస్ సీజన్-9 రెండో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొత్తం ఎమోషన్స్, సైకో చేష్టలు, మాటల యుద్ధంతో చాలా హాట్ హాట్గా నడిచింది. ఈ నామినేషన్ ప్రక్రియను సోమవారం(డే 8) ఎపిసోడ్లో తనూజ గౌడతో స్టార్ట్ చేశారు.
తనూజ నామినేట్ చేసింది వీళ్లనే : "నా ఫస్ట్ నామినేషన్ హరిత హరీష్. ఎందుకంటే లాస్ట్ వీక్ ఆయన బిహేవియర్ నాకు నచ్చలేదు. ఆయన నా బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడారు. అది ఫస్ట్ వీక్, ఎవరు ఏంటో ఎవరికీ తెలీదు, కానీ మీరు ఆరోజు చేయి చూపించి బిహేవియర్, అది చేయండి, ఇది చేయండి అంటూ చాలా మాటలు అనేశారు. ఆ రీజన్తోనే మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తున్నాను" అంటూ చెప్పింది తనూజ. "షాంపూ బాటిల్" ఇష్యూ కారణంతో రెండో నామినేషన్కి ఫ్లోరా సైనీని సెలక్ట్ చేసింది.
మర్యాద మనీష్ : భరణిని తన ఫస్ట్ నామినేషన్గా చెప్పాడు. "ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్స్ని పెంచుకోవచ్చు. అలానే వైల్డ్ యానిమల్స్ని కూడ కొంతమంది పెంచుకుంటారు. కానీ మీరు బిగ్గెస్ట్ స్నేక్స్ ఇన్ ది హౌజ్. ఎందుకంటే వచ్చినప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని నేను పరిశీలుస్తున్నాను. మా ఓనర్స్ మధ్య గొడవలు పెట్టడానికి మీరు చాలా ట్రై చేశారు" అంటూ మనీష్ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు. సెకండ్ మెంబర్గా రీతూ చౌదరిని నామినేట్ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు మనీష్. ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గట్టిగానే ఆర్గ్యూమెంట్ జరిగింది. చివరికి రీతూకు పెయింట్ పూయడంతో సోమవారం ఎపిసోడ్ ముగిసింది.
రాము రాథోడ్ : మంగళవారం ఎపిసోడ్(డే 9)లో కల్యాణ్ను బిహేవియర్ సరిగ్గా లేదని మొదటి పర్సన్గా నామినేట్ చేశాడు రాము రాథోడ్. రెండో వ్యక్తిగా మాస్క్మెన్ హరీష్ని నామినేట్ చేశాడు. ఫుడ్ పెట్టినా తీసుకోకపోవడం, పదే పదే హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోతాననడం వంటి కారణాలుగా చెబుతూ హరీష్ను నామినేట్ చేశాడు రాము.
రీతూ చౌదరి : ఈమె మొదటి పర్సన్గా మాస్క్మెన్ హరీష్ని నామినేట్ చేసింది. మంగళవారం ఎపిసోడ్లో రీతూ, మాస్క్ మెన్ హరీష్ మధ్య మాటల యుద్ధమే జరిగింది. హౌస్ నుంచి వెళ్లిపోతానని అనడం, అన్నం తినకుండా ఉండటం వంటి కారణాలను చెబుతూ హరీష్ని నామినేట్ చేసింది. రెండో పర్సన్గా తన బట్టలు విసిరేసిందని ఫ్లోరాని నామినేట్ చేసింది రీతూ.
సుమన్ శెట్టి : ప్రియాను తన మొదటి పర్సన్గా, మనీష్ని రెండో వ్యక్తిగా సుమన్ శెట్టి పలు కారణాలతో నామినేట్ చేశారు.
డీమాన్ పవన్ : ఈయన మొదటి వ్యక్తిగా వాష్ రూష్, థమ్స్ప్ ఇష్యూపై ఫ్లోరా షైనీని నామినేట్ చేశాడు. రెండో మెంబర్గా భరణిని గుడ్డు విషయంలో ప్రవర్తించిన తీరుపై ఆయనను నామినేట్ చేసినట్లుగా చెప్పాడు డీమాన్ పవన్.
ఇమ్మానుయెల్ : రెడ్ ఫ్లవర్ ఇష్యూ కారణంగా మాస్క్మెన్ హరీష్ని తన మొదటి పర్సన్గా నామినేట్ చేశాడు. రెడ్ ఫ్లవర్, గుండంకుల్ టాపిక్ విషయంలో హరీష్, ఇమ్మానుయెల్ మధ్య వార్ గట్టిగానే నడిచింది. ఇమ్మానుయెల్ తన రెండో పర్సన్గా మనీష్ని నామినేట్ చేసినట్లు చెప్పాడు.
Bigg Boss 9 Emmanuel: "స్టాండప్ కామెడీ నుంచి బిగ్బాస్ దాకా" - ఇమ్మాన్యుయేల్ గురించి తెలుసా?
భరణి : కుక్ విషయంలో ఉన్న కారణాలు చెప్పి ప్రియాను, డీమాన్ పవన్ను నామినేట్ చేశారు భరణి. అందరూ తినే ఫుడ్లో ప్రియా చెయ్యి పెడుతుందని భరణి అంటే, నేను పెట్టలేదని ప్రియా వాదించింది. తనూజ విషయంలో నన్ను నామినేట్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు, లాస్ట్ టైమ్ సారీ చెప్పారు.. మళ్లీ సారీ చెబుతున్నాను అంటూ మనీష్ పెయింట్ పూయించుకున్నాడు.
సోల్జర్ కల్యాణ్ : ప్రవర్తన కరెక్ట్గా లేదని భరణిని, షోలో ఉండాల్సిన విధంగా ఉండటం లేదని హరీష్ని నామినేట్ చేశారు సోల్జర్ కల్యాణ్.
ఫ్లోరా షైనీ : తనని రాంగ్గా అర్థం చేసుకుందని తనూజని, సంజన విషయంలో రియాక్ట్ అయిన తీరుకు రెండో పర్సన్గా పవన్ని నామినేట్ చేస్తున్నట్లు ఫ్లోరా షైనీ చెప్పారు.
Bigg Boss 9 Flora Saini: "లక్స్ పాప"గా ఫేమస్ - లిమ్కా బుక్లో చోటు - కట్చేస్తే లైంగిక వేధింపులు!
మాస్క్మెన్ హరీష్ : మొదటి పర్సన్గా భరణిని నామినేట్ చేశారు మాస్క్మెన్. కపటనాటకం ఆడుతున్నారని, ఓవర్ స్మార్ట్గా వ్యవహరిస్తున్నారని కారణాలుగా చెప్పాడు. రెండో వ్యక్తిగా ఇమ్మానుయెల్ని నామినేట్ చేశారు. ఆడవాళ్ల విషయంలో తక్కువగా మాట్లాడుతున్నాడనే కారణంతో నామినేట్ చేసినట్లు చెప్పాడు.
శ్రీజ దమ్ము : నాటకాలు ఆడుతున్నాడని, అబద్దాలు చెబుతున్నారని, టీమ్కి సపోర్ట్గా ఉండటం లేదని భరణిని మొదటి వ్యక్తిగా నామినేట్ చేసింది శ్రీజ. నా గేమ్ నేను ఆడినందుకు నన్ను టార్గెట్ చేస్తూ మాటలన్నందుకు రెండో పర్సన్గా హరీష్ని నామినేట్ చేసింది.
నామినేషన్ లిస్టులో ఉంది వీళ్లే :
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో జరిగిన రెండో వారం నామినేషన్ ప్రక్రియను మొత్తంగా చూసుకుంటే ఈ వారం ఏడుగురు నామినేట్ అయ్యారు. వారిలో భరణి, మాస్క్మెన్ హరీష్, ఫ్లోరా షైనీ, మనీష్, ప్రియా, పవన్ ఉన్నారు. ఏడో వ్యక్తిగా ఇంటి కెప్టెన్ సంజన బిగ్ బాస్ తనకిచ్చిన ప్రత్యేక అధికారంతో సుమన్ శెట్టిని నామినేట్ చేసింది. సుమన్ నుంచి ఎలాంటి ఎమోషన్స్ రాకపోవడాన్ని బ్యాడ్గా ఫీలవుతున్నానని కారణంగా చెప్పింది సంజన. మొత్తంగా ఈ ఏడుగురు రెండో వారం నామినేషన్ లిస్టులో ఉన్నారు.
ఎలిమినేషన్ ప్రమాదంలో ఉన్నదెవరంటే!
రెండో వారం నామినేషన్స్ మొత్తం ప్రక్రియ చూసుకుంటే హౌస్లో ఎక్కువ మంది మాస్క్మెన్ హరీష్ని టార్గెట్ చేశారు. చాలా మంది తమ నామినేషన్లో గుండు అంకుల్ పేరుని ప్రస్తావించారు. ముఖ్యంగా రీతూ చౌదరి, తనూజ, శ్రీజ, ఇమ్మానుయెల్ ఎక్కువగా మాస్క్ మెన్ లక్ష్యంగా తమ వాదనలు వినిపించారు. ఈ నామినేషన్స్ చూస్తే హరీష్ డేంజర్ జోన్లో ఉన్నాడనే చెప్పుకోవచ్చు. అతనిని త్వరగా హౌస్ నుంచి బయటికి పంపాలని అందరూ ప్లాన్ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. మరి, ఎవరు ఓటింగ్ లిస్ట్లో తక్కువ స్కోర్తో ఈ ఎలిమినేట్ అవుతారో వేచి చూద్దాం.
Bigg Boss 9 Contestants Remuneration: అందరిలో "అతనికే" ఎక్కువ! - రెమ్యునరేషన్ వివరాలు వైరల్