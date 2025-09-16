ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu Day 8 Episode: "ఒకరికి చెప్పేముందు మీ బిహేవియర్​ బాగుంటే మంచిది" -హాట్​హాట్​గా నామినేషన్లు!

- రచ్చరచ్చగా రెండో వారం నామినేషన్లు - తనూజ - హరీష్​ మధ్య హీటెడ్​ ఆర్గ్యుమెంట్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 8 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 8 Episode (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 10:57 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu Day 8 Episode: ప్రముఖ రియాలిటీ షో బిగ్‌బాస్ సీజన్-9 రెండో వారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది. మొదటి వారం కాస్త చప్పగా సాగినా ఈ వారం మాత్రం కంటెస్టెంట్లు తగ్గేదేలే అంటున్నారు. మరీ ముఖ్యంగా మాస్క్​మ్యాన్​ హరీష్​, తనూజ ఆర్గ్యుమెంట్లు ఓ రేంజ్​లో జరిగాయి. అలాగే మనీష్​, రీతూ చౌదరి మధ్య మాటలు యుద్ధమే నడిచింది. అసలు రెండో వారం నామినేషన్​ ప్రక్రియ ఏంటి, ఎవరు ఎవరిని నామినేట్​ చేశారు లాంటి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

నామినేషన్​ ప్రాసెస్​ ఇదే: "ప్రతి ఇంటి సభ్యునికి ఇద్దరు సభ్యుల్ని నామినేట్ చేసే హక్కు ఉంటుంది. ఈ ఇంట్లో ఉండేందుకు అర్హత లేదని భావించిన ఇద్దరు సభ్యుల్ని తగిన కారణాలు చెప్పి నామినేట్ చేసి వారి ముఖానికి రెడ్ పెయింట్‌ని పూయాల్సి ఉంటుంది. కెప్టెన్ సంజనని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదు" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు. ఇక నామినేషన్ ప్రక్రియని తనూజ గౌడతో స్టార్ట్ చేశారు.

తనూజ వర్సెస్​ మాస్క్​ మ్యాన్​: "నా ఫస్ట్ నామినేషన్ హరిత హరీష్. ఎందుకంటే గత వారం ఆయన బిహేవియర్ నాకు నచ్చలేదు. ఆయన నా బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడారు. అది ఫస్ట్ వీక్, ఎవరు ఏంటో ఎవరికీ తెలీదు, కానీ మీరు ఆరోజు చేయి చూపించి బిహేవియర్, అది చేయండి, ఇది చేయండి అంటూ చాలా మాటలు అనేశారు. అది నాకు చాలా హర్ట్ అయ్యింది. ఆ రీజన్‌తోనే మిమ్మల్ని నామినేట్ చేస్తున్నాను" అంటూ తనూజ చెప్పింది.

ఇక దీనికి డిఫెండ్ చేసుకుంటూ హరీష్ పెద్ద స్పీచ్‌యే ఇచ్చాడు. మనం ఆల్‌మోస్ట్ ఇక్కడ ఒకరికి ఒకరు స్ట్రేంజర్స్‌యే. కుకింగ్​ చేసేటప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్, మీ రియాక్షన్ చూస్తే మీకు పేషెన్స్ లేదు చికాకు, అసహనం అంటాం కదా అది మీ ఫేసులో కనపడింది. ఫస్ట్ డే ఒక చిన్నదానికి ఈ పంచాయితీ దేనికి. ఇష్యూ ఎందుకు, మీరు ఒక్క మాట నాతో మాట్లాడితే అయిపోయేది. నాకు మీరు బద్ధశత్రువేం కాదు" అంటూ హరీష్ అన్నాడు.

"సార్ నేను ఉండేదే ఇలా. నాకు 24 గంటలు నవ్వుతూ ఉండటం రాదు. ఇదే నేను. అయినా ఇన్ని చెప్తున్న మీరు ఒక్క మాట తీసుకోలేక అందర్నీ వదిలేసి ఒక మూల కూర్చున్నారు. నేను నా రియల్ లైఫ్‌లో నా ఫ్యామిలీతో కూడా కలవను. నా రూమ్‌లో ఉంటాను అంతే. ఎవరో నామినేషన్‌ని తీసుకొని నువ్వు ఇలా ఇలా అంటే ఏంటి సార్ అది" అంటూ తనూజ ఫైర్ అయింది. "నామినేషన్ చేశారని నేను ఏడవలేదు. మీరు నా బిహేవియర్ గురించి మాట్లాడారు కదా అది నాకు నచ్చలేక నేను అంత సఫర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది. అందుకే నెక్స్ట్ డే మీరొచ్చి నాతో మాట్లాడాలన్నా కూడా మాట్లాడటానికి నేను రెడీగా లేను" అంటూ తనూజ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

"మీరు అమ్మాయి అబ్బాయి అనే విషయం పక్కన పెట్టేస్తే మీరు నేను నొచ్చుకునేటట్టు రెండు సార్లు చేశారు. అయినా సరే నేను కళ్లమ్మట నీళ్లు పెట్టుకొని మీలా చేయలేదు. తినే ఒక్క పూట ముద్ద కోసం ఇలా బిహేవియర్, ఇలాంటి రియాక్షన్స్ తీసుకోవాల్సి అవసరం ఏంటి అని ఆలోచించా. అయినా సరే కామ్‌గా తిన్నాను" అంటూ హరీష్ అన్నాడు. "బిర్యానీ వేడి చేసేటప్పుడు నాకు తినాలని ఉంది అంటే సార్ పెట్టనా అని అడిగా. వద్దులే అందరూ తిన్నాక తింటా అన్నారు. అందరి గురించి వదిలేయండి ఎవరిది వాళ్లు తింటున్నారు. మీరు తినేయండి అన్నాను. చెప్పానా లేదా" అంటూ తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది.

ఈ మాటకి హరీష్ ఫైర్​ అయ్యాడు. "ఏంటి అందరి గురించి ఆలోచించడం చికాకా? పక్కనోళ్ల పొట్ట గురించి ఆలోచిస్తే తప్పా? మీ కడుపుకి మీరు తినేస్తారేమో పక్కవాళ్ల గురించి ఆలోచించరేమో నేను ఆలోచిస్తాను" అంటూ హరీష్ ఫైర్ అయ్యాడు. హరీష్ గారు కంప్లీట్‌గా వినండి.. అని తనూజ అంటుంటే, మీరు రాంగ్ స్టేట్‌మెంట్స్ పాస్ చేయొద్దు అంటూ రెచ్చిపోయాడు. ఇంకొకరికి చెప్పే ముందు మీ బిహేవియర్ బాగుంటే మంచిది అంటూ ముఖానికి పెయింట్ పూసింది తనూజ.

ఇక తన రెండో నామినేషన్‌కి ఫ్లోరా సైనీని సెలక్ట్ చేసింది తనూజ గౌడ. "మీకు ఏమైనా హౌజ్​లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే అవి మాట్లాడి సాల్వ్ చేసుకోవాలి. మేము అలానే చేస్తున్నాం. అంతేకానీ ఒక షాంపూ బాటిల్‌కి మాయిస్చరైజర్, కండీషనర్ మిక్స్ చేసేసి పెట్టేయడం ఏంటి? ఈ శాడిజం ఎక్కడిదని నాకు అర్థం కాలేదు" అంటూ తనూజ కారణం చెప్పింది. దీనికి ఫ్లోరా పెద్దగా ఆర్గ్యూ చేయలేదు. "మీరు చెప్పిన షాంపు, కండీషనర్ ఇష్యూ మీది కాదు. అలానే ఫ్రీ బర్డ్ ఇష్యూ కూడా మీది కాదు. నేను తప్పు చేశాను సారీ చెప్పాను. ఇందులో పెద్దగా వాదించడానికి ఏం లేదు" అంటూ ఫ్లోరా చెప్పడంతో పెయింట్ పూసి నామినేట్ చేసింది తనూజ.

భరణిని స్నేక్​తో పోల్చిన మనీష్​: ఆ తర్వాత మర్యాద మనీష్ తన నామినేషన్ చేయడానికి వచ్చాడు. ముందుగా భరణిని నామినేట్ చేస్తూ తన రీజన్స్ చెప్పాడు. "ఎవరైనా ఇంట్లో పెట్స్‌ని పెంచుకోవచ్చు. అలానే వైల్డ్ యానిమల్స్‌ని కూడ కొంతమంది పెంచుకుంటారు. కానీ మీరు బిగ్గెస్ట్ స్నేక్స్ ఇన్ ది హౌజ్​. ఎందుకంటే వచ్చినప్పటి నుంచి మిమ్మల్ని నేను పరిశీలుస్తున్నాను. మా ఓనర్స్ మధ్య గొడవలు పెట్టడానికి మీరు చాలా ట్రై చేశారు. మీ స్ట్రాటజీలు కూడా బాగానే వర్కవుట్ అయ్యాయి. కానీ మా మధ్య గొడవలు జరిగినా సరే ఓనర్స్‌గా మేమంతా యూనిటీగానే ఉన్నాం . కానీ మీరు గొడవలు పెట్టడానికి చూస్తూనే ఉన్నారు. ఈరోజు కూడా అదే చేశారు" అంటూ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాడు మనీష్.

మనీష్ పాయింట్లకి భరణి పెద్దగా రియాక్ట్ కాలేదు. "నేను ఏ మనిషిలోనైనా సరే 99 శాతం బ్యాడ్ ఉన్నా కూడా ఒక్క గుడ్ ఉంటే నేను అదే చూస్తాను. నిజానికి గత వారం నాకు అవకాశం వస్తే మిమ్మల్ని సేవ్ చేసి డీమన్ పవన్‌ని నామినేట్ చేశాను. కానీ ఈ వారం మొత్తం తనతో ట్రావెల్ చేశాక తన గురించి తెలుసుకున్నాక ఎన్ని సార్లు పవన్‌కి సారీ చెప్పానో అడగండి. ఈ భూమి మీద ఎవరూ 100 పర్సంట్ పర్ఫెక్ట్‌గా ఉండరు.. ప్రతి ఒక్కరిలోనూ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి..కానీ వాటిని చూస్తూ ఉండిపోకూడదు. మీ నామినేషన్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను. మిగిలినది ఆడియన్స్ డిసైడ్ చేస్తారు" అంటూ భరణి చెప్పాడు.

భరణిది అయిపోగానే రీతూ చౌదరిని నామినేట్​ చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. "మీరు ఇంటికి ఊరికే ఊరికే వస్తూ రూల్స్ అన్నీ తెలిసే బ్రేక్ చేయిస్తున్నారని నాకు ఒక డౌట్ ఉంది. దాని వల్ల చాలా గొడవలు అయ్యాయి. సింపుల్ రూల్ మీరు ఇంటికి పర్మిషన్ అడిగి రావాలి. అది మీరు బ్రేక్ చేశారా లేదా" అని మర్యాద మనీష్ క్వశ్చన్​ చేశాడు. "నేను ప్రతిసారి పర్మిషన్ లేకుండా ఇంటికి వచ్చానా" అంటూ రీతూ మిగిలిన ఓనర్లని అడుగుతుంటే వచ్చారు అంటూ మనీష్ మధ్యలో మాట్లాడాడు.

దీంతో "మీ పర్మిషన్ అడగలేదనుకుంటా కానీ ప్రతిసారి ఆ డోర్ దగ్గర నేను లోపలికి రావచ్చా అని అడిగే వచ్చాను. మీతో ఆడుకొనేటప్పుడు వచ్చాను కానీ సెపరేట్‌గా నేను మీ ఇంటి లోపల తిరగలేదు కదా. టెనెంట్స్‌ని వేసుకొని మీ ఇంట్లో తిరగలేదు కదా" అని రీతూ చెప్పింది. నాకంటే ఎక్కువ మీరే ఆ ఇంట్లో ఉన్నారు అంటూ మనీష్ సెటైర్లు వేశాడు. "నాకు పని మూడు సార్లు ఉంది ఇంట్లో. గిన్నెలు ఎప్పుడైతే ఇంట్లో పడేస్తున్నారో, కప్పులు ఎప్పుడైతే పడేస్తున్నారో ప్రతి సారి నేను వెళ్లి కడగాలి కదా" అని రీతూ అంటే ఆ పని కూడా చేయట్లేదు కదా అంటూ మనీష్ అన్నాడు. ఆ పని చేయట్లేదా డీమన్, కడక్కుండానే మీరు తింటున్నారా అంటూ రీతూ ఫైర్ అయ్యింది.

ఇలా రీతూ-మర్యాదకి డిస్కషన్ పెరుగుతుంటే డీమన్ పవన్ మరోసారి మాట్లాడాడు. "నేను ఒక క్లారిటీ ఇద్దామనుకుంటున్నా. నేను పిలిచినప్పుడు అయితే తను వచ్చింది. డిషెస్ క్లీన్ చేయడంలో తను గుడ్" అంటూ పవన్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చాడు. దీంతో రీతూ రెచ్చిపోయింది. ఇది చూసి ఇంకా అరవండి, వాయిస్ పెంచండి అంటూ మర్యాద రెచ్చగొట్టాడు . దీంతో నా గొంతు నా ఇష్టం నేను అరచుకుంటా. నువ్వు ఒక షిట్ పాయింట్ చెప్పి నామినేషన్ వేస్తే యాక్సెప్ట్ చేయాలా" అంటూ రీతూ గొడవపడింది. ఇలా ఇద్దరి మధ్య కాసేపు గొడవ జరగగా రీతూకు పెయింట్​ పూశాడు మనీష్​. ఇక్కడితో నిన్నటి ఎపిసోడ్​ పూర్తి అయ్యింది. మిగిలిన నామినేషన్ ప్రక్రియ నేడు కొనసాగనుంది. అయితో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​ అవుతున్న దాని ప్రకారం రెండో వారం నామినేషన్స్​లో సెలెబ్రిటీల నుంచి భరణి, ఫ్లోరా సైనీ, కామనర్స్ నుంచి మాస్క్ మ్యాన్ హరీష్ , ప్రియా, డీమన్ పవన్ , మర్యాద మనీష్ నామినేట్​ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

Bigg Boss 9 Emmanuel: "స్టాండప్​ కామెడీ నుంచి బిగ్​బాస్​ దాకా" - ఇమ్మాన్యుయేల్​ గురించి తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 NOMINATIONSBIGG BOSS 9 TELUGU DAY 8 EPISODESECOND WEEK NOMINATIONSబిగ్​బాస్​ 9 తెలుగు అప్​డేట్స్​BIGG BOSS 9 TELUGU DAY 8 EPISODE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఘుమఘుమలాడే "టమాటా కొబ్బరి రసం" - సూపర్ టేస్టీతో కడుపునిండా తినేస్తారు!

పల్లీలతో చట్నీలే కాదు - ఇలా కరకరలాడే "వడలు" చేసుకోండి! - టేస్ట్ సూపర్!

"ఒత్తిడి"కి లోనవుతున్నారా? - రోజూ 20 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలంటున్న నిపుణులు!

ఇడ్లీ, దోశ పిండి లేకుండానే "గుంత పొంగనాలు" - చట్నీ లేకుండానే కమ్మగా తినేయొచ్చు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.