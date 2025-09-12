ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Telugu First Captain: బిగ్ బాస్ 9 ఫస్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు? - కెప్టెన్సీ టాస్క్‌లో మనీష్ Vs ఇమ్మాన్యుయేల్

సంజనాకు స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చిన బిగ్​బాస్ - "వదలకు బెదరకు” టాస్క్​లో ఘర్షణ

Bigg Boss 9 Telugu
Bigg Boss 9 Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 12:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Bigg Boss 9 Telugu First Captain: బిగ్ బాస్ సీజన్ 9లో నాలుగో రోజు హౌస్‌లో మొదటి కెప్టెన్‌ను ఎన్నుకునే టాస్క్‌లో ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. కామనర్స్ వర్సెస్ సెలెబ్రిటీల కాన్సెప్ట్‌తో సాగుతున్న ఈ సీజన్‌లో కెప్టెన్సీ రేస్ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అయితే ఈ టాస్క్ సమయంలో కామనర్ మర్యాద మనీష్, సెలెబ్రిటీ ఇమ్మాన్యుయేల్ మధ్య ఘర్షణ పెరిగి హౌజ్‌లో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

కన్ఫెషన్ రూమ్‌లో సంజనా ప్రవేశం: సీజన్‌లో కన్ఫెషన్ రూమ్‌లో అడుగుపెట్టిన తొలి కంటెస్టెంట్ సంజనా గల్రాని. "అందరూ తమ ఆట ఆడుతున్నారు కానీ అసలు గేమ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకా టైమ్ పడుతుంది" అని చెప్పింది. "నాకు ఫిల్టర్ లేదు, మైండ్‌లో ఉన్నదే మాట్లాడుతాను. ఎంత పెయిన్ ఉన్నా కూడా నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను" అంటూ తన గేమ్ స్ట్రాటజీని వెల్లడించింది. “ఇంటిలో సభ్యులు మీతో విభేదిస్తున్నారు అని అనిపించిందా?” అని బిగ్ బాస్ అడిగినప్పుడు, “అవును అని సంజనా తెలిపింది. "నామినేషన్ బాధగా ఉంది. కానీ నా మైండ్‌లో ఏం ఉంటే అదే చెప్తాను. ఎంత బాధ కలిగినప్పటికీ నవ్వి చూపిస్తాను. అదే నా ఛాలెంజ్.” అని చెప్పింది.

సంజనాకు స్పెషల్ పవర్: కొద్దిసేపటికి బిగ్ బాస్ సంజనాకు స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చారు. ఆమెకు ఇంటి సభ్యుల్లో ఐదుగురిని ఎంచుకోమని చెప్పాడు. వారిలో ఒకరికే ఫస్ట్ కెప్టెన్​గా అవకాశం ఉంటుంది. వారిలో ఇద్దరు కామనర్స్ తప్పనిసరిగా ఉండాలనే షరతు పెట్టాడు. సంజనా ఐదుగురి పేర్లు ప్రకటించింది: హరీష్, డీమన్ పవన్, ఇమ్మాన్యుయేల్, శ్రష్టి, సంజనా. ఎంపికపై కొద్దిసేపు గొడవలు తలెత్తినా, “నాకు దగ్గరగా ఉన్నవారు, కనెక్ట్ అయినవారినే ఎంపిక చేశాను” అని కారణాన్ని స్పష్టంగా చెప్పింది.

కెప్టెన్సీ టాస్క్ ప్రక్రియ: బిగ్‌బాస్ హౌజ్‌కు మొదటి కెప్టెన్ ఎవరనే నిర్ణయం కోసం ‘వదలకు బెదరకు’ అనే టాస్క్‌ను ప్రకటించారు. ఈ టాస్క్‌లో కంటెస్టెంట్ల తరఫున సపోర్టర్స్ గార్డెన్‌లో వాల్ వద్ద రాడ్స్​ పట్టుకొని నిల్చోవాలి. పక్కన ఉన్న లైట్ టవర్స్ ప్రకారం కంటెండర్లలో ఎవరు ఎలిమినేట్ చేయాలో నిర్ణయిస్తారు. సపోర్టర్స్​ను ఆట నుంచి తప్పించేందుకు రాడ్​ తీసే అవకాశం ఉంది. చివరి వరకూ ఎవరి సపోర్టర్ అయితే రాడ్స్​ పట్టుకుని ఉంటారో, ఆ సపోర్టర్ కంటెండర్ ఫస్ట్ కెప్టెన్ అవుతారు. మనీష్​ని ఈ టాస్క్​కి సంచాలక్‌గా నియమించారు. రూల్స్ ప్రకారం, రెడ్ సిగ్నల్‌ సమయంలో రాడ్ తీయకూడదు.

మనీష్ వర్సెస్ ఇమ్మాన్యుయేల్: టాస్క్ మొదలైన తర్వాత రూల్స్‌పై పెద్ద వివాదం చెలరేగింది. మొదట డీమన్ పవన్, శ్రష్టికి మనీష్ రెడ్ సిగ్నల్ వస్తే ఆగాలని రూల్ చెప్పాడు. అయితే ఇమ్మాన్యుయేల్​కి మాత్రం అదే రూల్ చెప్పకపోవడంతో గందరగోళం ఏర్పడింది. ఇమ్మాన్యుయేల్ "మీరు ఆపాలి కదా" అని వాదించగా, మనీష్ "రూల్స్ పాటించకపోవడం వల్ల మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు" అని కౌంటర్ ఇచ్చాడు. ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్ధం పెరిగి హౌజ్‌లో టెన్షన్ పెరిగింది. ఇమ్మాన్యుయేల్ “సంచాలక్‌గా ఫెయిల్ అయ్యారు” అని ఫైర్ కాగా, మనీష్ “కంటెస్టెంట్‌గా మీరు ఫెయిల్” అంటూ ఘాటైన మాటలతో ఎదురుదాడి చేశాడు.

మొదటి కెప్టెన్సీ గెలిచింది ఎవరు?: నాలుగో రోజు ఎపిసోడ్ చివరికి కెప్టెన్సీ టాస్క్ కొనసాగుతూనే ముగిసింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న సమాచారం ప్రకారం, ఈ సీజన్ 9లో సంజనా గల్రానీనే హౌజ్‌కు మొదటి కెప్టెన్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. మొత్తం మీద నాలుగో రోజు ఎపిసోడ్‌లో కెప్టెన్సీ టాస్క్, సంజనాకు వచ్చిన స్పెషల్ పవర్, మనీష్-ఇమ్మాన్యుయేల్ మధ్య ఘర్షణ ప్రధానంగా నిలిచాయి. ఇక మొదటి కెప్టెన్సీ గెలిచింది ఎవరన్నది అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచింది.

బిగ్‌బాస్ 9లో "ముద్దమందారం" పార్వతి - ఆమె స్టార్‌డమ్ గురించి తెలుసా?

Bigg Boss 9 Nominations: సెలబ్రిటీస్ Vs కామనర్స్ - మొదలైన​ నామినేషన్ల 'వార్'

For All Latest Updates

TAGGED:

BIGG BOSS 9 TELUGUBIGG BOSS 9 DAY 4SANJANA BIGG BOSS 9MANISH VS EMMANUEL BIGG BOSSBIGG BOSS 9 TELUGU FIRST CAPTAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

జీఎస్టీ 2.0 ఎఫెక్ట్​- తగ్గుతున్న వాహనాల ధరలు- మరి నిత్యావసరాల సంగతేంటి?

భారత్‌తో చర్చలకు సిద్ధం- మోదీతో మాట్లాడేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా: ట్రంప్

వీసా లేకున్నా ఈ దేశాలు చుట్టేయొచ్చు! - ఎలానో తెలుసా?

విటమిన్ డి లోపంతో ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యలు? - ఇలా చేస్తే మంచిదంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.