Bigg Boss 9 Telugu Day 4 Episode: కెప్టెన్సీ టాస్క్ రచ్చ రచ్చ - మనీష్ వర్సెస్ ఇమ్మాన్యుయేల్ - ఫస్ట్ కెప్టెన్ "ఆమె"!
- కన్ఫెషన్ రూమ్కు సంజనా గల్రానీ - స్పెషల్ పవర్ ఇచ్చిన బిగ్బాస్
Published : September 12, 2025 at 10:41 AM IST
Bigg Boss 9 Telugu Day 4 Episode: బిగ్బాస్ సీజన్9లో మొదటి కెప్టెన్ను ఎన్నుకునే ప్రక్రియ మొదలైంది. కామనర్స్ వర్సెస్ సెలెబ్రిటీలుగా సాగే ఈ సీజన్లో ఫస్ట్ కెప్టెన్సీ టాస్క్ కావడంతో అటు కంటెస్టెంట్లతో పాటు ఇటు ఆడియన్స్లో కూడా ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే కెప్టెన్సీ టాస్క్ జరుగుతున్న సమయంలో కామనర్ మర్యాద మనీష్కు, సెలెబ్రిటీ ఇమ్మాన్యుయేల్కు పెద్ద యుద్ధమే జరిగింది. సంచాలక్గా ఫెయిల్ అంటూ ఇమ్మాన్యుయేల్, కంటెస్టెంట్గా ఫెయిల్ అంటూ మర్యాద మనీష్ మాటలతో రెచ్చిపోయారు. అసలు నాలుగో రోజు హౌజ్లో ఏం జరిగింది? మొదటి కెప్టెన్ ఎవరు అయ్యారు అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
కన్ఫెషన్ రూమ్కి సంజనా: ఈ సీజన్లో కన్ఫెషన్ రూమ్కి అడుగుపెట్టిన తొలి కంటెస్టెంట్ సంజనా గల్రానీ. అందరూ కలిసి మాట్లాడుకుంటున్న సమయంలో సంజనని కన్ఫెషన్ రూమ్కి పిలిచి "ఎలా ఉన్నారు సంజన? హౌజ్మెట్స్ ఎలా ఉన్నారు?" అంటూ అడిగాడు. "అందరూ వాళ్ల వాళ్ల ఆట ఆడుతున్నారు. అయితే అసలు గేమ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకా టైమ్ పడుతుంది. అందరూ షుగర్ కోటెడ్గా ఉన్నారు. నేను ఫస్ట్ డే నుంచే నాకు నేనులా ఉండాలనుకున్నాను, అలానే ఉంటున్నాను. అందుకే నేను మోస్ట్ ఫేవరెట్ నామినేషన్ అయ్యాను. ఎంటర్టైనింగ్ కోసమే అన్నీ చేస్తున్నాను" అంటూ సంజన చెప్పింది. దీంతో "సంజన ఇంటి సభ్యులు మీతో విభేదిస్తున్నది గమనించాను. వాళ్లు మిమ్మల్ని కార్నర్ చేసినట్లు అనిపించిందా" అని బిగ్బాస్ అడగగా "అవును అనిపిస్తుంది. ఎక్కువమంది నన్ను నామినేట్ చేయడం నాకు చాలా బాధగా ఉంది. కానీ నాకు మైండ్లో ఏముంటుందో అదే మాట్లాడతాను. నాకు ఫిల్టర్ ఉండదు. నేను ప్రతిరోజూ నవ్వుతాను. నాకు ఎంత పెయిన్ ఉన్నాకూడా నేను నవ్వి చూపించాలి. అదే నా ఛాలెంజ్. ఎంత కార్నర్ చేసినా అప్పుడు బాధపడొచ్చు కానీ మళ్లీ నవ్వుతాను"అంటూ సంజన చెప్పింది.
సంజనాకు స్పెషల్ పవర్: కొద్దిసేపటికి సంజనాకు స్పెషల్ పవర్ ఇస్తున్నట్లు బిగ్బాస్ చెప్పాడు. "ఇప్పటివరకూ ఎవరికీ ఇలాంటి పవర్ ఇవ్వలేదు. కెప్టెన్సీకి పోటీపడే ఇంటి సభ్యుల్లో ఐదుగురిని మీరు ఎంచుకోవాలి. ఆ ఐదుగురిలో నుంచే ఒకరు ఫస్ట్ కెప్టెన్ అవుతారు. అయితే మీరు ఎంపిక చేసే వారిలో ఓనర్ల(కామనర్స్) నుంచి ఇద్దరూ ఉండాలి" అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో "సంజన, హరీష్, డీమన్ పవన్, ఇమ్మానుయేల్, శ్రష్టి" అంటూ లిస్ట్ చెప్పింది. ఇక వీరినే ఎందుకు సెలక్ట్ చేశారంటూ బిగ్బాస్ అడిగితే "హరీష్ గారు నాపైన కన్సర్న్ చూపించారు. డీమన్ పవన్ స్వీట్. ఇమ్మూ నాకు దగ్గరయ్యాడు. శ్రష్ఠి నాకు ఒక బేబీలా అనిపించింది. అలానే నాకు కాంపిటేషన్ ఉండదని శ్రష్టిని సెలక్ట్ చేశా" అంటూ ఓపెన్గా చెప్పింది సంజన.
దీంతో ఇక్కడ జరిగింది అందరికీ చెప్పి మీరే ఐదుగురు సభ్యుల పేర్లు ప్రకటించండి అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. దీంతో అందర్నీ పిలిచి విషయం చెప్పి పేర్లు అనౌన్స్ చేసింది సంజన. ఇలా పేర్లు చెప్పినప్పుడు మమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయలేదు అంటూ కామనర్స్ కొద్దిసేపు గొడవ చేశారు. దీంతో "నాకు క్లోజ్గా ఉన్నవాళ్లని, నాకు ఎక్కువ కనెక్షన్ ఉన్నవాళ్లనే సెలక్ట్ చేశా" అంటూ సంజన ముఖం మీదే చెప్పింది.
కెప్టెన్సీ టాస్క్ అనౌన్స్ చేసిన బిగ్బాస్: "కెప్టెన్ అవ్వాలంటే మీకు హౌజ్లో ఒకరి సపోర్ట్ కావాలి. కంటెండర్స్ కాని మిగతావాళ్లు ఒక్కో ఎన్విలాప్ తీసుకొని మీ స్థానాలకి వెళ్లండి. అందులో నంబర్లు ఉన్నాయి. దాని ప్రకారం కంటెండర్ల ముందుకు వచ్చి నిల్చోండి. ఇక వచ్చిన ఆ వ్యక్తి సపోర్ట్ మీకు కావాలనుకుంటే కంటెండర్లు థమ్స్ అప్ చూపించాలి. లేకపోతే థంబ్ డౌన్ చూపించాలి" అంటూ చెప్పాడు. ఇక ఫస్ట్ సుమన్ శెట్టి రాగా ఎవరూ థమ్స్ అప్ చూపించలేదు . మీకు ఒక్కరి దగ్గరి నుంచి సపోర్ట్ రాలేదు కనుక మీరు ప్రక్రియ నుంచి ఔట్ అంటూ బిగ్బాస్ చెప్పాడు. తర్వాత భరణి రాగా ముగ్గురు థంప్స్ అప్ చూపించారు. అయితే భరణికి అవకాశం ఇవ్వగా ఇమ్మానుయేల్కి సపోర్ట్ చేస్తా అన్నాడు. అలా శ్రష్టికి రాము, సంజనకి దమ్ము శ్రీజ, డీమన్ పవన్కి ప్రియ, హరీష్కి పవన్ కళ్యాణ్ సపోర్ట్గా వచ్చారు.
గేమ్ ఇదే: కొద్దిసేపటి తర్వాత కెప్టెన్సీ టాస్క్కి మొత్తం సెట్ చేశారు. " హౌజ్కు మొదటి కెప్టెన్ ఎవరో తేల్చేందుకు పెడుతున్న ఫస్ట్ టాస్క్ 'వదలకు బెదరకు'. కంటెండర్స్ తరఫున సపోర్టర్స్ గేమ్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఈ టాస్కులో గెలవడానికి సపోర్టర్స్ చేయాల్సింది గార్డెన్ వైపు ఉంచిన వాల్కి ఉన్న రాడ్స్ని గట్టిగా పట్టుకొని వీలైనంత ఎక్కువ సేపు ఉండాలి. ఆ పక్కనే ఉన్న లైట్ టవర్స్ని బట్టి కంటెండర్ల నుంచి ఒకర్ని సంచాలక్ పిలుస్తారు. తమ ఇష్టానుసారం సపోర్టర్స్లో ఒకరిని ఆట నుంచి తప్పించడానికి ఒక రాడ్ తీయాల్సి ఉంటుంది. ఏ సపోర్టర్ యొక్క శరీర భాగాలైనా నేలని తాకితే వాళ్లు తప్పుకున్నట్లే. చివరి వరకూ ఎవరి సపోర్టర్ అయితే వాల్ని పట్టుకొని నిల్చొని ఉంటారో ఆ సపోర్టర్ కంటెండర్ టాస్క్ విజేతగా మొదటి కెప్టెన్ అవుతారు" అంటూ బిగ్బాస్ టాస్క్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. ఇక ఈ టాస్కుకి మనీష్ని సంచాలక్గా నియమించారు.
మనీష్ వర్సెస్ ఇమ్మాన్యూయేల్: గేమ్ మొదలుకాగానే మొదటి ఛాన్స్ డీమన్ పవన్కి ఇచ్చాడు మనీష్. అయితే రెడ్ సిగ్నల్ ఉండగా డీమన్ రాడ్ తీయడానికి వెళ్తుంటే ఆగు, గ్రీన్ వచ్చాకనే తీయాలి అంటూ మనీష్ చెప్పాడు. ఆ తర్వాత శ్రష్టికి కూడా ఇలానే చెప్పాడు. కానీ తర్వాత వెళ్లే ఇమ్మానుయేల్కి మాత్రం ఏం చెప్పకుండా అలా చూస్తూ నిల్చున్నాడు. దీంతో రెడ్ సిగ్నల్ ఉన్నప్పుడే ఇమ్మూ రాడ్ తీసేశాడు. అయితే గ్రీన్ పడక ముందే మీరు రాడ్ తీశారని మనీష్ చెప్పగానే "సారీ, గ్రీన్ పడింది కదా అనుకొని తీశాను" అంటూ ఇమ్మూ చెప్పాడు. ఇంతలో రూల్స్ ఆర్ రూల్స్ అంటూ హరీష్ పాయింటా లాగగా, రూల్స్లో లేదు కదా అని ఇమ్మూ అంటే సంచాలక్ చెప్పారు అంటూ ఫిట్టింగ్ పెట్టాడు. దీంతో ఏం ఆలోచించకుండా ఇమ్మానుయేల్ టీమ్ ఎలిమినేటెడ్ అంటూ మనీష్ డెసిషన్ అనౌన్స్ చేశాడు. అన్నా ఎలిమినేట్ ఏంటన్నా.. మీరు ఆపాలి కదా.. అని ఇమ్మూ అడిగితే "సింపుల్ రూల్ చెప్తున్నాను, వెళ్లేటప్పుడు సంచాలక్ ఆపాలి కానీ కంటెస్టెంట్ ఆగలేదు కదా" అంటూ మనీష్ అన్నాడు.
మీరు చెప్పాలి కదా పట్టుకున్నప్పుడైనా చెప్పాలి కదా.. అని ఇమ్మూ కరెక్ట్ పాయింట్ లాగాడు. "మరి తీసేశావ్ కదా నేను చెప్పకుండానే. నా మాట విన్నావా లేదు. నేను ఇమ్మానుయేల్ గారు అన్నాను" అంటూ మనీష్ చెప్పాడు. "అనలేదు మీరు. ఆగమని వాళ్లకి చెప్పినట్లు నాకు చెప్పాలి కదా. పవన్కి చెప్పారు కదా నాకు చెప్పాలి కదా. మీరు ఎప్పుడు చెప్పారు తీశాక చెప్పారు. స్టాప్ చేసే అవకాశం ఉన్నప్పుడు ఎందుకు చేయలేదు. ఎలిమినేషన్ అనేది ఫస్ట్ రౌండ్లోనే కరెక్ట్ కాదు" అంటూ ఇమ్మూ అస్సలు తగ్గలేదు. దీంతో ఇలాంటి పాయింట్లు పెట్టకు ప్లీజ్, చాలా కామెడీగా ఉంటుంది అంటూ మనీష్ టాపిక్ డైవర్ట్ చేశాడు. దీంతో సంచాలక్గా ఫెయిల్ అంటూ ఇమ్మూ ఫైర్ అయ్యాడు. "నువ్వు కంటెస్టెంట్గా ఫెయిల్ అవుతున్నావ్ కదా. కంటెస్టెంట్గా ఒక సింపుల్ మిస్టేక్ యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నావ్ నువ్వే ఫెయిల్" అంటూ మనీష్ వాదించాడు.
ఇలా కొద్దిసేపు ఇద్దరూ నీది తప్పంటే నీది అంటూ గొడవ పెట్టుకున్నారు. "మీ డ్యూటీ చేయకుండా మీరేం చేస్తున్నారు" అని ఇమ్మూ అడిగితే "నువ్వు రూల్స్ తెలీకుండా నువ్వేం చేస్తున్నావ్. బేసిక్ రూల్స్ తెలీదు కానీ గేమ్ ఆడటానికి వచ్చావ్. వచ్చిండు పెద్ద బిగ్బాస్కి ఏం మాటలు మాట్లాడుతున్నావ్ అసలకి, వచ్చాడు పెద్ద ప్లేయర్ బిగ్బాస్ కంటెస్టెంట్గా, 100 మంది ఉన్నారు రీప్లేసబుల్ వాళ్లని తీసుకోండి బిగ్బాస్, వైల్డ్ కార్డ్ వస్తారు కదా వాళ్లని పెట్టుకోండి అంటూ బిగ్బాస్కే సలహాలు ఇస్తూ మనీష్ రెచ్చిపోయాడు. దీంతో "అబ్బో చెప్తున్నాడబ్బా ఈయన పెద్ద జడ్జి రీప్లేస్మెంట్ చెప్తున్నాడు. వాళ్లిద్దరికీ ఆపినప్పుడు నాకెందుకు ఆపలేదు చెప్పండి" అని మళ్లీ క్వశ్చన్ చేశాడు ఇమ్మాన్యుయేల్. దీంతో మళ్లీ ఇద్దరికి కాసేపు గొడవ జరిగింది. ఇక అక్కడితో నాలుగో రోజు ఎపిసోడ్ ముగిసింది. అయితే సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ప్రకారం సంజనా ఈ సీజన్9లో బిగ్బాస్ హౌజ్కి ఫస్ట్ కెప్టెన్ అయ్యిందట.
