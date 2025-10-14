ETV Bharat / entertainment

Bigg Boss 9 Sixth Week Nominations : బిగ్ బాస్ 9 సీజన్ ఆరో వారం ఫైర్​ స్టార్మ్​గా అడుగుపెట్టిన వైల్డ్​కార్డ్స్​ రాకతో మరింత రంజుగా మారింది. ఇది చదరంగం కాదు రణరంగం అంటూ బిగ్​ బాస్ చెబుతున్నట్టుగానే హౌస్ రణరంగంగా మారింది. ముఖ్యంగా వంట విషయంలో కెప్టెన్ కల్యాణ్, కొత్తగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన దివ్వెల మాధురి మధ్య గట్టి వార్ నడిచింది. అలాగే, పచ్చళ్ల పాప రమ్య మోక్ష కూడా కల్యాణ్​పై కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ చేసింది. అనంతరం నామినేషన్ ప్రాసెస్ జరగ్గా ఈ వారం ఆరుగురు నామినేట్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. మరి, డే 36 ఎపిసోడ్​లో జరిగిన మరిన్ని విశేషాలపై ఇప్పుడు ఓ లుక్కేద్దాం.

బిగ్ బాస్ 9 ఆరో వారం సోమవారం డే 36 ఎపిసోడ్​లో ముందుగా బిగ్​ బాస్ వైల్డ్ కార్డ్స్​కు వెల్కమ్ పలికారు. తర్వాత వైల్డ్​కార్డ్ మెంబర్స్ అయేషా, రమ్య, భరణి కాస్త డిస్కషన్ జరిగింది. ఈ క్రమంలోనే వారిద్దరు భరణిని ఒక క్వశ్చన్ చేశారు. "ఆదివారం జరిగిన ఓ ఎలిమినేషన్​ రౌండ్​లో మేము బెలూన్ కట్ చేయాల్సి వచ్చింది. మీరు(భరణి) ఆ ప్లేస్​లో దివ్య-తనూజ ఉంటే ఏం చేస్తారు?" అని అడిగారు. "ఫేక్ ట్యాగ్ ఊరికే ఇవ్వం కదా" అంటూ భరణిని ఇరుకులో పెట్టారు రమ్య, అయేషా. అనంతరం బిగ్ బాస్ హౌజ్​మేట్స్​ను ఉద్దేశిస్తూ ఇప్పటి నుంచి కామనర్స్ వర్సెస్ సెలబ్రిటీలు కాకుండా అందరూ ఒకే హౌస్​లో ఉండాలని సూచించారు. ఇక పడుకునే ముందు దివ్వెల మాధురికి వంట బాధ్యతలు అప్పగించింది దివ్య నిఖిత.

కెప్టెన్ కల్యాణ్ Vs మాధురి..

హౌస్​లోకి అడుగుపెట్టిన తొలిరోజే దివ్వెల మాధురి హౌస్​లో రచ్చరచ్చ చేసేశారు. మార్నింగ్ 10 దాటినా ఇంకా బ్రేక్‌ఫాస్ట్ రెడీ అవ్వకపోవడంతో కెప్టెన్ కల్యాణ్‌కు ఫుడ్ మానిటర్ దివ్య కంప్లెయింట్ చేసింది. అప్పుడు కల్యాణ్ ఏదో పాత కంటెస్టెంట్లలా ఏమన్నా అన్నా ఊరుకుంటారు అనుకున్నాడో ఏంటో కానీ ఒక మాట వదిలాడు. మీరు ఇలా మాట్లాడితే నేను వేరేలా మాట్లాడాల్సి వస్తుందని అన్నాడు కల్యాణ్. దానికి మాధురి రియాక్ట్ అవుతూ ఏంటి వేరేలా మాడ్లాడటం అంటే ఎలా మాట్లాడతారు.. చూపించండి అంటూ పెద్ద రచ్చే చేసింది. ఈ క్రమంలో భరణి ఎంత ఆపాలని చూసినా మాధురి మాత్రం ఆగకుండా తనదైన శైలిలో ఫైర్ అయింది. ఇలా ఫుడ్ విషయంలో కెప్టెన్ కల్యాణ్, మాధురి, దివ్యల మధ్య పెద్ద రాద్ధాంతమే జరిగింది. చివరకు అనాల్సినవన్నీ అనేసి మాధురే కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. దాంతో చేసేదేమిలేక కల్యాణ్​యే వచ్చి సారీ చెప్పి వెళ్లడంతో గొడవ సద్దుమణిగింది.

కల్యాణ్ అమ్మాయిల పిచ్చోడు..

మాధురి ఫుడ్ విషయంలో రచ్చ చేయగా పచ్చళ్ల పాప కెప్టెన్ కల్యాణ్​ను ఉద్దేశిస్తూ కొన్ని కాంట్రవర్షియల్స్ కామెంట్స్​తో రెచ్చిపోయింది. మాధురి పక్కన కూర్చొని మాట్లాడుతూ కల్యాణ్​ను "అమ్మాయిల పిచ్చోడు" అంటూ రెచ్చిపోయి పెద్ద కామెంట్‌యే చేసింది. ఇలా సోమవారం ఎపిసోడ్​లో వైల్డ్​కార్డ్స్​ రమ్య, దివ్వెల మాధురి కెప్టెన్ కల్యాణ్​ను టార్గెట్ చేస్తూ కాంట్రవర్షియల్ కామెంట్స్ చేస్తూ హాట్​ టాపిక్​గా మారారు.

నామినేషన్స్​లో బిగ్ ట్విస్ట్..

అనంతరం ఆరోవారం నామినేషన్స్ ప్రక్రియ మొదలైంది. ఈ వారం ఎవరు నామినేట్ అయి హౌస్ నుంచి బయిటికి వెళ్లాలో నిర్ణయించే శక్తి వైల్డ్​కార్డ్స్​ చేతుల్లో ఉంటుంది అని చెబుతూ బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు బిగ్​బాస్. అలాగే, కెప్టెన్ కల్యాణ్​తో పాటు వైల్డ్‌కార్డ్స్‌ని ఎవరూ నామినేట్ చేయడానికి వీల్లేదని చెప్పాడు.

నామినేషన్స్ ప్రక్రియలో భాగంగా వైల్డ్​కార్డ్స్​కి "బాల్ ఆఫ్ ఫైర్" పేరుతో ఒక టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్​బాస్. టాస్క్​ ఏంటంటే.. గార్డెన్ ఏరియాలోకి బజర్ మోగగానే ఒక బాల్ వస్తుంది. దాన్ని అందుకొని మళ్లీ బజర్ మోగే టైమ్​కు ఏ వైల్డ్‌కార్డ్ సభ్యుని దగ్గర ఆ బాల్ ఉంటుందో వాళ్లు ఇంటి సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని ఆ బాల్‌ని వాళ్లకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఆ బాల్ అందుకున్న హౌస్​మేట్స్ ఇద్దరు సభ్యులను నామినేట్ చేయాలి. ఇక వారు నామినేట్ చేసిన ఇద్దరి సభ్యుల్లో నుంచి బాల్ ఇచ్చిన వైల్డ్‌కార్డ్స్ ఓకే చెప్పిన ఒకరు మాత్రమే నామినేట్ అవుతారని చెబుతాడు బిగ్​బాస్.

ఈ వారం నామినేషన్స్​లో ఆరుగురు..

బిగ్​బాస్ పెట్టిన టాస్క్​లో భాగంగా నిఖిల్ నాయర్ ముందుగా బాల్ అందుకుని తనూజకు ఇచ్చాడు. ఆమె రాము రాథోడ్, సుమన్ శెట్టిలను నామినేట్ చేసింది. వీరిద్దరిలో నిఖిల్ మాత్రం రాముని సేవ్​ చేసి సుమన్​శెట్టిని నామినేషన్​లో ఉంచాడు.

నెక్ట్స్​ రౌండ్‌లో పోటీ పడి మరీ పచ్చళ్ల పాప రమ్య బాల్ దక్కించుకుని రాముకు ఇచ్చింది. దాంతో రాము రాథోడ్.. రీతూచౌదరి-పవన్​లను నామినేట్ చేశాడు. అప్పుడు రమ్య మోక్ష తన అభిప్రాయం తెలియజేస్తూ.. రీతూ టాస్కుల్లో బుర్ర పెట్టి ఆడుతుంది.. కానీ నీకు(డిమోన్) బలం తప్ప బుర్ర లేదని చెప్పింది. ఈ క్రమంలోనే నావీరిద్దరిలో రీతూని సేవ్ చేస్తూ డిమోన్​ను ఫిక్స్ చేసింది రమ్య. దీంతో సోమవారం ఎపిసోడ్ ముగిసింది. వీరితో పాటు భరణి, తనూజ, దివ్య, రాము రాథోడ్ ఆరోవారం నామినేషన్స్​లో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంటే, మొత్తంగా ఆరుగురు ఈ వారం ఎలిమినేషన్​ బరి​లో ఉండనున్నట్లు సోషల్ మీడియం సమాచారం ఆధారంగా తెలుస్తోంది.

