Bigg Boss 9 Telugu Day 33 Episode: దివ్యకు తనూజ వెన్నుపోటు - హౌజ్​లో హై డ్రామా - ఐదో కెప్టెన్​గా కల్యాణ్​!

- పూల్​ టాస్క్​లో తీసేయడంతో సుమన్​శెట్టి ఫుల్​ ఫైర్​!

Bigg Boss 9 Telugu Day 33 Episode
Bigg Boss 9 Telugu Day 33 Episode (ETV Bharat)
Published : October 11, 2025 at 10:31 AM IST

Bigg Boss 9 Telugu Day 33 Episode: బిగ్​బాస్​ హౌజ్​కి ఐదో కెప్టెన్​గా కల్యాణ్​ ఎన్నికయ్యాడు. గత వారం, ఈ వారం టాస్కుల్లో ఇరగదీసిన కల్యాణ్​.. హౌజ్​మేట్స్​ సపోర్ట్​తో మరీ ముఖ్యంగా తనూజ తింగరితనంతో కెప్టెన్సీ గెలుచుకున్నాడు. మరోవైపు పూల్​ టాస్క్​లో సంచాలక్​ నిర్ణయంపై సుమన్​ శెట్టి ఫైర్​ అయ్యాడు. ఐదువారాల పాటు సైలెంట్​గా ఉన్న సుమన్​.. నిన్నటి టాస్క్​లో కోపంతో ఊగిపోయాడు. ఈ క్రమంలోనే అసలు నిన్న ఏం జరిగింది? కెప్టెన్సీ టాస్క్​ ఎలా జరిగింది? అనే వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

తనూజకు క్లాస్​ పీకిన ఇమ్మూ - దివ్య: "కల్యాణ్‌కి ఎందుకు ఇలా సేఫ్ ఇచ్చేశావ్. నువ్వు తన కంటే టాస్కుల్లో బాగా ఆడావ్ కదా" అంటూ తనూజని దివ్య-ఇమ్మూ అడిగారు. దీనికి "అంటే తను నాతో టీమ్ అప్ అయ్యేటప్పుడే ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తే నేను తీసుకుంటాను సేఫ్టీ అన్నాడు. నేను అప్పుడు మాట ఇచ్చేశా" అని తనూజ చెప్పింది. ఇది వినగానే ఇమ్మూ-దివ్య అవాక్కయ్యారు. "అసలు వాడు శ్రీజని కాదని నీతో టీమ్ అయిందే ఇందుకు. నువ్వేమో తింగరిదానిలా ముందే మాట ఇచ్చేశావ్. ఆ టైమ్‌కి ఎవరు టాస్కులు బాగా ఆడితే వాళ్లు మాట్లాడి తీసుకుందామని నువ్వెందుకు చెప్పలేదు. ఇది చాలా రాంగ్ డెసిషన్" అని దివ్య-ఇమ్మూ అన్నారు. ఇలా మాట్లాడిన తర్వాత దివ్యతో తనూజ క్లోజ్‌ అయింది.

ఇక డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్నవారిలో ఒకర్ని సేవ్ చేసేందుకు బిగ్‌బాస్ లాస్ట్ ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. "డేంజర్ జోన్‌లో ఉండే సభ్యులకి వచ్చే ఫైర్ స్ట్రామ్ నుంచి సేవ్ అవ్వడానికి లాస్ట్ ఒక్క ఛాన్స్ ఇస్తున్నాను. అదే టాస్క్ ఫైట్ ఫర్ సర్వైవల్. గార్డెన్ ఏరియాలో ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన నీటితో నిండే పూల్స్ ఉన్నాయి. అందులో నీళ్లు చల్లగా ఉండొచ్చు కానీ అవే మీకు అగ్నిపరీక్ష. ఎందుకంటే స్టార్ట్ బజర్ మోగగానే డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న సభ్యులు తమకు కేటాయింటిన పూల్స్‌లోకి వెళ్లి అందులో ఉన్న రోప్స్‌ని పట్టుకొని పూర్తిగా పడుకోవాలి. ఆ పూల్స్‌కి కనెక్ట్ చేసిన ట్యాప్స్ ద్వారా ఆ పూల్స్‌లో నీరు వస్తుంది. సేఫ్‌ జోన్‌లో ఉన్న సభ్యులు డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న ఎవరిని సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ల పూల్‌లో నీటిని బకెట్‌తో బయటికి తీసి డేంజర్ జోన్‌లోనే ఉంచాలనుకుంటున్న సభ్యుని పూల్‌లో వేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే పూల్‌లో ఉన్న సభ్యులు ఇక అందులో ఉండలేము అనుకుంటారో అప్పుడు వారు పూల్‌లో లేచి కూర్చోవచ్చు. అలా లేచి కూర్చున్న వాళ్లు ఆట నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారు. ఆఖరి వరకూ ఎవరైతే పూల్‌లో కొనసాగుతారో వారు ఈ ఫైట్ ఫర్ సర్వైవల్‌లో గెలిచి డేంజర్ జోన్ నుంచి సేవ్ అవుతారు. ఫ్లోరా ఈ టాస్కుకి సంచాలకులు" అంటూ బిగ్‌బాస్ చెప్పాడు.

సుమన్​ శెట్టి ఆగ్రహం: ఇక టాస్క్ నడుస్తున్న టైమ్‌లో సుమన్ శెట్టి కాళ్లు ట్యూబ్‌కి టచ్ అయ్యాయంటూ ఫ్లోరా ఎలిమినేట్ అని చెప్పేసింది. "అయ్యో నా కాళ్లు టచ్ అవ్వలేదు. మీకు నీళ్లలో అలా కనిపిస్తున్నాయి" అని సుమన్ శెట్టి వాదించాడు. అయినా సరే ప్లోరా ఒప్పుకోలేదు. సుమన్ కూడా వాదించడంతో మిగిలిన వాళ్లు వచ్చి "ప్లీజ్ అన్నా.. నీ వల్ల మిగిలిన వాళ్లు నీళ్లలో సఫర్ అవుతున్నారు. సంచాలక్ డెసిషన్ తప్పయితే వీకెండ్ నాగార్జున సార్ చెప్తారు కదా" అంటూ సుమన్ శెట్టికి సర్ది చెప్పారు. దీంతో "ఎప్పుడూ వాదన పెట్టుకోను. తప్పు లేకుండా తప్పు అంటున్నారు కాబట్టి అరుస్తున్నాను. నేనేమైనా ఆరడగులు ఉన్నానా టచ్ అవ్వడనికి నాలుగు అడుగులు ఉన్నాను. నా కాళ్లు ఎలా టచ్ అవుతాయి" అంటూ సుమన్ శెట్టి ఫైర్ అయ్యాడు. అలా ముందుగా సుమన్​, తర్వాత డీమాన్​ పవన్​, రీతూ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. చివరి రౌండ్‌లో తక్కువ వాటర్ ఉండటంతో తనూజ విన్ అయింది. దీంతో డేంజర్ జోన్ నుంచి సేఫ్‌ అయిపోయింది.

"కనుక్కోండి చూద్దాం": కొద్దిసేపటి తర్వాత కెప్టెన్సీ టాస్క్ పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. సేఫ్ అయిన కంటెస్టెంట్లనే కంటెడర్లుగా తీసుకొని కనుక్కోండి చూద్దాం అనే టాస్క్ పెట్టాడు. "పోటీదారులు అందరూ గార్డెన్ ఏరియాలో ఏర్పాటు చేసిన కుర్చీల్లో కూర్చొని ఉంటారు. వారి నెత్తిన ఒక బల్బ్ వేలాడుతూ ఉంటుంది. బజర్ మోగినప్పుడల్లా సంచాలకులు ఛైర్స్‌లో కూర్చున్న పోటీదారుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని వారి భుజంపై టచ్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ పోటీదారులు తమ కళ్లకి ఉన్న గంతలు తీసి మిగిలిన సభ్యుల్లో ఒకరిని ఎంచుకొని వారి లైట్‌ని ఆఫ్ చేయాలి. వెంటనే తిరిగి తమ ఛైర్‌లో కళ్లకి గంతలు కట్టుకొని కూర్చోవాలి. ఆ తర్వాత అందరూ గంతలు ఓపెన్ చేస్తారు. ఎవరి లైట్ అయితే ఆఫ్ చేసి ఉంటుందో వారు.. ఇది చేసిందెవరో గెస్ చేయాలి. వారు గెస్ చేసిన సభ్యులు లైట్ ఆఫ్ చేసిన సభ్యులు ఒకరే అయితే ఆ లైట్ ఆఫ్ చేసిన సభ్యులు గేమ్ నుంచి ఎలిమినేట్ అవుతారు. ఈ టాస్క్‌కి సంజనా సంచాలక్​" అంటూ బిగ్​బాస్​ చెప్పాడు. అలా ముందుగా రాము ఈ టాస్క్ నుంచి ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత భరణి, దివ్య, ఇమ్మాన్యుయేల్​ ఎలిమినేట్​ అయ్యారు. అయితే ఇక్కడ తనూజపై నమ్మకంతో దివ్య.. కల్యాణ్​ పేరు చెప్పడంతో ఎలిమినేట్​ అయ్యింది. దీంతో తనూజ మోసం చేసిందని దివ్య హర్ట్​ అయ్యింది.

ఇక రేసులో మిగిలిన తనూజ-కల్యాణ్‌లలో కెప్టెన్ ఎవరు కావాలో డిసైడ్ చేసే పవర్ డేంజర్ జోన్‌లో ఉన్న కంటెస్టెంట్ల చేతిలో పెట్టాడు బిగ్‌బాస్. అందులో డీమాన్, రీతూ, శ్రీజ.. కల్యాణ్‌కి సపోర్ట్ చేయగా సుమన్, సంజనా మాత్రమే తనూజకి మద్దతు ఇచ్చారు. దీంతో కల్యాణ్ కెప్టెన్ అయిపోయాడు.

దివ్యకు సారీ: అంతా అయిన తర్వాత దివ్య దగ్గరికెళ్లి సారీ చెప్పింది తనూజ. "సారీ దివ్య. ఈ ఒక్కసారికి నన్ను క్షమించు. ఇంకెప్పుడూ ఇలా చేయను" అంటూ తనూజ బతిమాలింది. "లేదు నువ్వు మోసం చేశావ్. నీ ఆట నువ్వు ఆడతా అనుకున్నప్పుడు ముందు వచ్చి నాతో ఎందుకు అలా చెప్పావ్. ఇద్దరం కలిసి ఆడదామని" అంటూ దివ్య క్వశ్చన్ చేసింది. "అంటే నువ్వు వచ్చి 2 వారాలే అయింది. కళ్యాణ్ ఐదు వారాలుగా ఉన్నాడు నాతో. సో అందుకే" అంటూ తనూజ ఆన్సర్ ఇచ్చింది. "ఇది నమ్మించి మోసం చేయడమే" అంటూ తనూజకి దివ్య చెప్పింది. ఇలా చాలా పెద్ద డ్రామా తర్వాత కల్యాణ్​ కెప్టెన్​ అయ్యాడు.

